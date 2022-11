IL DIVANO DEI GIUSTI - IO SONO SUBITO CADUTO SU UNA NUOVA SERIE NORDICA, ANGOSCIANTE E SCURISSIMA, “1899”, DOVE L’EQUIPAGGIO E I PASSEGGERI DI UNA NAVE INCAPPANO IN UNA NAVE GEMELLA SCOMPARSA MISTERIOSAMENTE QUATTRO MESI PRIMA - IN CHIARO, IN PRIMA SERATA, AVETE UNA RICCA SCELTA: DA “CADO DALLE NUBI”, IL PRIMO FILM CON CHECCO ZALONE E FORSE IL PIÙ AMATO, AL DIVERTENTE “TERAPIE E PALLOTTOLE”, CON ROBERT DE NIRO BOSS DELLA MAFIA CHE SI FA PSICANALIZZARE DA BILLY CRYSTAL - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

esterno notte 2

E allora che vediamo stasera? “Esterno notte” di Marco Bellocchio, battuto ieri sera dai vecchi reduci di “Zelig” come share, 19, 8% contro il 15, 4%, ma non come numero di spettatori, 2, 7 milioni contro 2, 6, è finito e quindi siamo liberi di vederci qualcosa di meno angosciante.

1899. 1

Anche se io sono subito caduto su una nuova serie nordica, angosciante e scurissima, come “1899”, ideata, scritta e diretta dalla tedesca Jantje Friese e dallo svizzero Baran bo Odar, già responsabili della notevole serie “Dark”, con Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, dove l’equipaggio e i passeggeri di una nave che nel 1899 si muove da Londra verso New York, incappano in una nave gemella scomparsa misteriosamente quattro mesi prima e non capiscono perché sia completamente vuota e cosa sia davvero capitato. Ve la consiglio? Certo. Ma ne ho viste solo due puntate.

terapia e pallottole.

Stasera in chiaro in prima serata, comunque avete una ricca scelta. Da “Cado dalle nubi” di Gennaro Nunziante, il primo film con Checco Zalone e forse il più amato, Canale 5 alle 21, 20, al divertente “Terapia e pallottole” di Harold Ramis con Robert De Niro boss della mafia che si fa psicanalizzare da Billy Crystal. Da “Stanno tutti bene” diretto trent’anni fa da Giuseppe Tornatore con Marcello Mastroianni, Michèle Morgan, Marino Cenna, Norma Martelli, Tv2000 alle 20, 55, a “Nightmare 6. La fine” di Rachel Talalay con Robert Englund, Lisa Zane, Shon Greenblatt, Lezlie Deane, Warner alle 21.

la poliziotta a new york

Da ben due film della saga della poliziotta con Edwige Fenech, “La poliziotta a New York” con Alvaro Vitali e Aldo Maccione, Cine 34 alle 21, seguito da “La poliziotta della squadra della buoncostume” alle 23. Da “Cielo di piombo, ispettore Callaghan” di James Fargo con Clint Eastwood, Tyne Daly, Harry Guardino, Bradford Dillman, Iris alle 21. Ma vedo che pass anche il notevolissimo “Scream”, altra geniale invenzione di Wes Craven, con David Arquette, Drew Barrymore, Neve Campbell, Courtney Cox.

THE MARTIAN

Canale 20 alle 21, 05, la commedia francese “Toglimi un dubbio” di Carine Tardieu dove François Damiens scopre daquasi cinquantenne di non essere del figlio del padre che pensava di avere e di avere una bella sorellastra, Cécile De France, Rai Movie alle 21, 10. Su Cielo alle 21, 15 trovate un film catalano, “Trash” di Carles Torras con Óscar Jaenada, Judit Uriach, David Selvas, mentre su Italia 1 alle 21, 20 un non fortunatissimo “Sopravvissuto – The Martian” di Ridley Scott con Matt Damon, Jessica Chastain, Kate Mara, Kristen Wiig, Sebastian Stan, Sean Bean. Visto, ma non me lo ricordo proprio.

mission to mars 3

Ricordo poco anche il fantascientifico di Brian De Palma che trovate subito dopo a mezzanotte sullo stesso canale, “Mission to Mars”, con Gary Sinise, Tim Robbins, Don Cheadle, Kim Delaney, Connie Nielsen. Su Rai Tre alle 21, 25 non è affatto male “Il ladro di giorni” di Guido Lombardi con Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Augusto Zazzaro, Giorgio Careccia. E’ è un puro Scamarcio-movie. Così, anche se Lombardi può vantare una filmografia decisamente da autore con le regie di opere pregevoli come Là-bas e Take Five, è evidente che la presenza di Scamarcio trasformi il film in uno Scamarcio-movie, anzi in uno Scamarcio-movie on the road.

il ladro di giorni 8

Essendo uno Scamarcio-movie il protagonista può fare cosa vuole, cantare “L’estate sta finendo” dei La Bionda, “Love Boat” di Little Tony, ma soprattutto l’inno dell’Andria in uno dei momenti più stracult di tutto il film, visto che Scamarcio è nato proprio in quel di Andria. Ma in quale serie gioca l’Andria? Boh?! Devo dire che il film magari è un filo lungo, ma si segue bene, Lombardi ha ben presente le regole del cinema di genere, soprattutto del noir.

il ladro di giorni 2

Scamarcio è, come sempre bravissimo, stavolta in un ruolo di ex-galeotto e duro, per nulla pentito, che dopo sette anni torna dal figlioletto, Augusto Zazzaro, e lo trascina dal Trentino, dove stava tranquillo con la zia parlando in tedesco, a Bari in un viaggio alquanto avventuroso. Perché questo padre ex-galeotto, Enzo, ha dei conti da regolare con chi lo ha mandato sette anni in prigione e 70 chili di coca da portare proprio a Bari nel bagagliaio.

il ladro di giorni 5

Spuntano così vecchi soci d’affare, un grande Massimo Popolizio, due ragazze tedesche, una bella pugliese, Rosa Diletta Rossi, un vecchio malavitoso e così via. Non c’è ragazza nel film che non adocchi il sedere di Scamarcio, ovvio, e non c’è momento che Scamarcio non si senta Scamarcio. Il ragazzino che interpreta il figlioletto si piscia nei pantaloni due volte e impara a dire “cazzo”.

and soon the darkness 1

In seconda serata avete un thriller-horror poco visto tutto girato in Argentina, dove due belle ragazze in biciletta si metteranno nei guai, “And Soon the Darkness” di Marcos Efron con Amber Heard, Odette Annable, Karl Urban, Adriana Barraza, Mediaset Italia 1 alle 23. Su Rai 4 alle 23, 05 un film di duri con Nicolas Cage e Laurence Fishburne, “Running With the Devil – La legge del cartello” di Jason Cabell con Cole Hauser, Clifton Collins jr., Leslie Bibb.

un gioco da ragazze 2

Su Cielo alle 23, 15 torna “Carne tremula” di Pedro Almodóvar con Francesca Neri, Liberto Rabal, Javier Bardem, Angela Molina, Penélope Cruz. Da rivedere. Occhio al primo film di Matteo Rovere, “Un gioco da ragazze” con Filippo Nigro, Chiara Chiti, Nadir Caselli, Desirèe Noferini, Valentina Carnelutti, che trovate su Rai Movie alle 0, 25. Lo amava molto Enrico Lucherini, che si era molto speso per il lancio del film.

la signora ha fatto il pieno

Cine 34 alle 0, 45 torna su un classico di Carmen Villani, “La signora ha fatto il pieno” dello spagnolo Juan Bosch con Carlo Giuffrè, Aldo Maccione, Simon André. Rai Tre alle 2 propone l’alquanto bizzarro “Guarda in alto” di Fulvio Risuleo con Giacomo Ferrara, Aurélia Poirier, Ivan Franek, Lou Castel, Alida Baldari Calabria. Su Rai Movie alle 2, 10 trovate invece l’ottimo film di Patrice Chéreau “La Reine Margot” con Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Jean-Hugues Anglade, Virna Lisi, Asia Argento.

nestore, l’ultima corsa

Curiosamente a Cannes venne premiato a sorpresa Virna Lisi, sembra grazie a Pupi Avati che era in giuria. Su Cine 34 alle 2, 20 tutti a piangere per “Nestore. L’ultima corsa” di e con Alberto Sordi. Non è un bel film. Su Rete 4 alle 2, 25 so che non impazzirete per “Joe! Cercati un posto per morire” di Giuliano Carnimeo con Jeffrey Hunter, Pascale Petit, Gianni Pallavicino, Reza Fazeli.

joe! cercati un posto per morire 2

Nel ricordo di allora è un western vecchio tipo, non troppo vagamente ripreso da Il prigioniero della miniera (Garden of Evil) di Henry Hathaway, con qualcosa di americanoide grazie alla presenza di Hugo Fregonese come regista supervisore e produttore, e di Jeffrey Hunter, già con molti problemi di alcool. La co-regia, però, è del nostro Giuliano Carnimeo che già si fa chiamare Anthony Ascott (per nessun motivo specifico, dice).

joe! cercati un posto per morire 4

Ricorda che diressero realmente in due il film, girato interamente in Italia, con esterni a Manziana, anche se poi, per l’edizione internazionale ha firmato il solo Fregonese, e per quella italiana lui come Ascott. Daniela Giordana, che nel film ha comunque un piccolo ruolo, ricorda che il film, o almeno le sue scene, vennero dirette da Fregonese e non da Carnimeo.

LE DOLCEZZE DEL PECCATO

Su Rai Tre alle 3, 35 passa il rarissimo “Giovanni senza pensieri” di Marco Colli con Sergio Castellitto, Eleonora Giorgi, Aldo Fabrizi, Luigi De Filippo, Franco Fabrizi. Il cast era notevole anche allora, ma nessuno lo vide. Rara anche la commedia “Puro cashmere" di Biagio Proietti con Mauro Di Francesco, Paola Onofri, Anna Galiena, Antonio Cantafora, Rete 4 alle 3, 55. Chiudo con l’erotico soft “Le dolcezze del peccato” di Franz Antel con Jean Piat, Teri Tordai, Marie-Ange Aniès, Uschi Glas, Frank Olivier. Visto? Boh!

