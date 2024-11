IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - IN CHIARO IN PRIMA SERATA CHE VEDIAMO? ANDATE SUL SICURO CON “THE HELP”, SUI RAPPORTI FRA DONNE BIANCHE E PADRONE E DONNE NERE E CAMERIERE NEL PROFONDO SUD DEGLI ANNI DELLA SEGREGAZIONE - AVETE ANCHE "IL RAGAZZO SUL DELFINO", PRIMO FILM GIRATO DA SOPHIA LOREN PER HOLLYWOOD. LE FOTO DEL VESTITINO BAGNATO ATTACCATO ALLE SUE FORME FECERO FARE A SOPHIA IL GIRO DEL MONDO - IN SECONDA SERATA AVETE IL BELLISSIMO "LA PROMESSA DELL'ASSASSINO", MA TROVATE ANCHE IL CAPOLAVORO STRACULT “BATTAGLIE NEGLI SPAZI STELLARI”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E in chiaro in prima serata che vediamo? Andate sul sicuro con “The Help” diretto da Tate Taylor, tratto dal romanzo di Kathryn Stockett rifiutato 60 volte dalle case editrici americane, con Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Mike Vogel, Allison Janney, Sissy Spacek, celebre film sui rapporti fra donne bianche e padrone e donne nere e cameriere nel profondo sud degli anni della segregazione. Delle tre candidate all’Oscar, Jessica Chastain, Viola Davis e Octavia Spencer a vincere fu la sola Octavia Spencer. Grande film non solo per signore.

Torna un classico del teatro di Vincenzo Salemme, “… e fuori nevica!” diretto e interpretato da Vincenzo Salemme, con i suoi partner storici, Carlo Buccirosso, Nando Paone, Maurizio Casagrande, Giorgio Panariello, Cine 34 alle 21, 05. Canale 20 alle 21, 05 propone la terza avventura della Mummia, cioè “La mummia. La tomba dell’Imperatore Dragone” diretto nel 2008 da Rob Cohen con Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, John Hannah, Michelle Yeoh, Luke Ford, Russell Wong, bel mischione di avventuroso asiatico e di classico hollywoodiano.

Rachel Weisz lascia il progetto e viene sostituita da Maria Bello. Jet Li è utilizzabile sono per una parte di film. Strepitosa l’armata di terracotta dell’imperatore Quin che prende vita. Si sarebbe dovuto girare un quarto episodio ambientato in Peru con Antonio Banderas come antagonista, ma si preferì girare un reboot nel 2017 che andò malissimo.

Su Iris alle 21, 10 torna il tardo western “Chisum” diretto da Andrew V. McLaglen con John Wayne, Forrest Tucker, Ben Johnson, Geoffrey Deuel, Linda Day, Christopher George, rilettura dei fatti della celebre Lincoln County War dove ci lasciarono le penne Billy The Kid e la sua banda.

Ma ebbe il supporto del Presidente Nixon: "Nell'ultimo fine settimana ho visto un film - non vedo molti film ma cerco di vederli nei fine settimana quando sono alla Casa Bianca o in Florida - e il film che ho selezionato, o, come infatti, mia figlia Tricia l'ha scelto, era Chisum con John Wayne. Un western. E mentre guardavo quel film, ho detto: "Beh, è un western molto buono, John Wayne è un attore molto bravo attore, c’è un bel cast di supporto. Ma era semplicemente un altro western, molto meglio dei film medi, migliori dei western medi".

Rai Movie alle 21, 10 propone il fantascientifico “Moonfall” di Roland Emmerich, regista specializzato in polpettoni fracassoni dove l’umanità sta per soccombere. Trattato maluccio dalla critica america, vorrei anche vedere…, ha un bel cast con Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley e Donald Sutherland. Il problema nel film di Emmerich è che la luna, la nostra amata luna, sta per staccarsi dalla propria orbita. So cazzi…

Rai5 alle 21, 15 passa l’interessante “La testimonianza” film austro-israeliano diretto da Amichai Greenberg con Ori Pfeffer, Ori Yaniv, Rivka Gur, Hagit Dasberg, Orna Rotenberg, dove il protagonista, che ha passato decenni a studiare l’Olocausto, scopre che la madre ha nascosto la sua vera identità e non è affatto ebrea. Tv2000 alle 21, 15 propone il vecchio film americano con Sophia Loren e Alan Ladd “Il ragazzo sul delfino”, diretto da Jean Negulesco con Clifton Webb e Laurence Naismuth, dove la bella Sophia ha trovato in fondo al mare di Grecia un tesoro.

Dei due uomini che ronzano attorno alla ragazza, c’è uno che lo vuole vendere e uno che lo vuole donare alla Grecia. Fu il primo film girato da Sophia per Hollywood e il primo dei quattro film che firmò per la Fox. Negulesco stesso studiò l’abbigliamento della Loren, il ridotto vestitino bagnato attaccato alle sue forme, rubandolo dalle foto delle pescatrici di perle giapponese mezze nude. Quando entrò in acqua e uscì con tutto attaccato addoso, negulesco ricorda che “le sue beltà ci indicavano con audace precisione i punti più sexy. Il fotografo lasciò cadere la macchina fotografica. Il fonico alzò l’audio del microfono. Gli operai greci erano sbalorditi".

Fu quella foto a far fare a Sophia il giro del mondo e a lanciarla per sempre. Perché accanto a lei venne scelto Alan Ladd, ormai completamente bollito? Perché Cary Grant, che doveva essere il protagonista, dovette andare dalla moglie, Betsy Drake, sopravvissuta ma sotto shock per l’affondamento dell’Andrea Doria. Vennero allora considerati sia Robert Mitchum che Spyros Focas, prima di arrivare a Alan Ladd. La povera Sophia nelle scene assieme si doveva abbassare perché era troppo più alta di lui o lui doveva recitare accanto a lei su una scatola per sembrare più alto. Un disastro. Fu anche piuttosto freddo e per i fatti suoi durante la lavorazione.

Su Canale 27 alle 21, 20 avete il nientedechè “Grace di Monaco” diretto da Olivier Dahan con Nicole Kidman, Tim Roth, Paz Vega, Frank Langella, Roger Ashton-Griffiths, Parker Posey. Decisamente più interessante il thriller con bambino testimone di un delitto in fuga assieme a Angelina Jolie inseguito da due killer, “Quelli che mi vogliono morto” diretto da Taylor Sheridan con Nicholas Hoult, Jon Bernthal, Aidan Gillen, Tyler Perry, Finn Little, Rai4 alle 21, 20.

Da evitare accuratamente invece “Die Hard. Un buon giorno per morire”, ultimo dei Die Hard cdiretto da John Moore con Bruce Willis, Jai Courtney, Sebastian Koch, Yulia Snigir, Rasha Bukvic, Cole Hauser.

Passiamo alla seconda serata con la wedding comey italiana con ben tre figlie che si devono sposare “E’ per il tuo bene” duretto da Rolando Ravello con Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston, Isabella Ferrari, Valentina Lodovini, Matilde Gioli, Claudia Pandolfi. Non l’ho visto, purtroppo. Magari è carino. Capolavoro, lo sapete, “La promessa dell’assassino”, grande noir diretto da David Cronenberg con Viggo Mortensen, Naomi Watts, Armin Müller-Stahl, Vincent Cassel, Rai Movie alle 23, 20.

Bellissimo anche “Il pistolero”, Iris alle 23, 25, ultimo film di John Wayne che si presenta come vecchio e malato sullo schermo, diretto da un maestro come Don Siegel con Lauren Bacall, Bill McKinney, James Stewart, Sheree North John Carradine, Scatman Crothers. Nella scena tra James Stewart e John Wayne c’erano parecchi problemi. Anche perché Stewart sentiva pochissimo e parlava pianissimo… Stewart, che si era ritirato cinque anni prima, lo fece come piacere personale a Wayne. Ma anche Richard Boone, John Carradine e Kauren Bacall fecero il film come piacere a Wayne. Fu invece Dino De Laurentiis che volle a tutti i costi John Wayne. Il personaggio della storia aveva solo 50 anni.

Su Canale 27 alle 23, 35 avete un musical come “Alta società” di Charles Walters con Grace Kelly, Bing Crosby, Frank Sinatra, Louis Armstrong, Celeste Holm, John Lund, remake di “Scandalo a Filadelfia” di George Cukor del 1940. Vedere il nome di Louis Armstrong fra quello delle star bianche per il tempo fu una sorta di bomba atomica. Su Tv2000 alle 23, 45 torna il bellissimo “Turner”, biopic del grande pittore inglese diretto da Mike Leigh con Timothy Spall, Dorothy Atkinson, Marion Bailey, Paul Jesson, Lesley Manville.

Su Rai Movie all’1, 10 avete anche il divertente “Il mio amico Eric” di Ken Loach con Steve Evets, Eric Cantona, Stephanie Bishop, Gerard Kearns, Stefan Gumbs, Lucy-Jo Hudson, una delle rare commedie di Ken Loach. Occhio che passa un capolavoro stracult in prima visione tv (pare), “Battaglie negli spazi stellari”, fantascientifico di Alfonso Brescia con John Richardson, Yanti Sommer, Walter Maestosi, Massimo De Cecco, Gisela Hahn, Rete 4 alle 2, 45.

Brescia girò una manciata di film uno dopo l'altro negli stessi set e con lo stesso cast. Ne uscì anche uno hard, “La bestia nello spazio”. Filmetti che andarono in tutto il mondo. Belli? Vabbé… Subito dopo, Cine 34 alle 2, 45, avete un altro capolavoro stracult come “Karzan, il favoloso uomo della giungla” di Demofilo Fidani con Johnny Kissmuller, jr., Simone Blondel, Ettore Manni, Jerry Ross. Sotto il nome di Johnny Kissmuller jr si nasconde un culturista romano dal tragico nasone poco adatto a fare Tarzan o Karzan.

Su Iris alle 3, 05 passa invece l’ottimo “Romanzo popolare” di Mario Monicelli con Ugo Tognazzi, Ornella Muti, Michele Placido, Vincenzo Crocitti. Chiudo con l’horror italo-spagnolo “Non si deve profanare il sonno dei morti” di Jorge Grau con Ray Lovelock, Christine Galbo, Arthur Kennedy, Aldo Massasso, Giorgio Triestini, Iris alle 4, 50 e con il favoloso action “Dheepan – Una nuova vita” di Jacques Audiard con Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby, Vincent Rottiers, Rai Movie alle 5, vincitore della Palma d’Oro a Cannes. Vediamo cosa ne scrissi.

Mai svegliare le tigri che dormono, perché Rambo può nascondersi anche nei panni di un apparentemente innocuo portiere srilankese di un assurdo comprensorio di borgata controllato da malavitosi locali di varie nazionalità. I coatti sbruffoni non sanno però che il portiere è in realtà una Tigre Tamil scampato al massacro nel proprio paese. Basterà un nonnulla per accenderne la carica violenta e vendicativa.

Mettiamo anche che il guerriero si nasconde dietro un'altra identità, appunto quella di “Dheepan”, ha una moglie e una figlia finte, dal momento che sono due profughe neppure imparentate, e si è pure costruito un passato da martire politico per essere accettato in Europa. La sua vera famiglia, scopriremo, è stata massacrata assieme alla gente del suo villaggio e per questo è scappato con le altre due disgraziate dello stesso paese nella Francia di Hollande.

"Questi sono meno pericolosi dei nostri" spiega alla moglie alludendo ai coatti della banlieue rispetto alle vere belve che hanno conosciuto in Sri Lanka. Quando la violenza esploderà nel quartiere e la ragazza si troverà in grave pericolo di vita, Dheepan, armato di machete, saprà cosa fare come e meglio di Danny Trejo.

