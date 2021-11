IL DIVANO DEI GIUSTI - I FILM PIÙ CALDI, CIOÈ "APPASSIONATA", SORTA DI SUB-MALIZIA CON ORNELLA MUTI E ELEONORA GIORGI COME RAGAZZINE ROMANE CONTURBANTI, E "EROS" CON LUISA RANIERI IN UN NUDO GIOVANILE CLAMOROSO, PASSANO MOLTO TARDI - I FAN DI SERENA GRANDI TROVERANNO IL BEL THRILLER DI LAMBERTO BAVA “LE FOTO DI GIOIA”. TRA LE SCENE STRACULT LA SCOPATONA TRA SERENA E IL GIGANTESCO LUIGI MONTEFIORI E SABRINA SALERNO NUDISSIMA ALLE PRESE CON LE API KILLER SUBITO DOPO LA DOCCIA. IMPERDIBILE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Vediamo cosa passa in tv stasera in chiaro. Vi avviso subito che i film più caldi, cioè "Appassionata", sorta di sub-Malizia con Ornella Muti e Eleonora Giorgi come ragazzine romane conturbanti, e "Eros" con Luisa Ranieri in un nudo giovanile clamoroso ripresa da Michelangelo Antonioni, passano molto tardi, il primo su Cine 34 all'1, 25 e il secondo su Rete 4 alle 2, 05.

E in chiaro in prima serata? Niente di veramente entusiasmante, siete avvisati. Un film di confine messicano su Iris, “Viaggio in paradiso” di Adrian Grunberg con Mel Gibson e Peter Stormare. Ci sarebbe anche il kolossal comico “Grand Hotel Excelsior” megaproduzione Cecchi Gori diretta da Castellano e Pipolo con Verdone, Montesano, Celentano, Abatantuono su Cine 34 alle 21.

Montesano imita Chaplin e il confronto è tremendo, Verdone fa il pugile suonato che affronta in un match di boxe il vero campione Domenico “Cecco” Adinolfi, Celentano fa il solito bisbetico domato. Ruba la scena a tutti, anche nel ricordo di allora, Diego Abatantuono, più grasso che mai, come Mago di Segrate che lievita sul terrazzo dell’hotel in un numero da antologia (“Sto lievitan-do, sto livitan-do!”).

Per Verdone non fu un passo falso, come si credeva, perché il film gli dette quel successo popolare, quella consacrazione che ancora gli mancava. Strepitosa l’apparizione di Cecco Adinolfi come Bulldozer con Enzo Andronico come manager.

Invece il Mogambo di Andrew Omokaro, oggi, sarebbe da nascondere.

Su Canale 20 alle 21, 05 l’ottimo droga movie “Come ti spaccio la famiglia” di rawson Marshall Thurber con Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Emma Roberts, Will Poulter. Rai Movie presenta invece “La giuria” di Gary Fleder con John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hoffman e Rachel Weisz. Davvero poco visto. Da recuperare.

Non è male neanche “55 passi” di Billie August con Helena Bonham Carter, Hilary swank, Jeffrey Tambor Tv200 alle 21, 10. Su Italia 1 alle 21, 20 trovate Tom Cruise e Rosamund Pike diretti da Christopher McQuarrie in “Jack Reacher; La prova decisiva”. Non ricordo mai se l’ho visto o no.

E’ un buon giallo rispettoso della tradizione dei mistery inglesi “Oxford Murders-Teorema di un delitto” diretto nel 2008 dallo spagnolo Alex De La Iglesia cin Elijah Wood, Leonor Watling, Anna Massey e John Hurt, Rai 4 alle 21, 20. I fan di Jim Carrey oggi trentenni non si scorderanno certo di uno dei film più popolari del loro beniamino, “Ace Ventura – L’acchiappanimali” di Tom Shadyac con Courteney Cox, Sean Young, Spike alle 21, 30.

In seconda serata trovate un vecchio thriller all’italiana come “Anna, quel particolare piacere” di Giuliano Carnimeo, che nel thriller non aveva la classe di Umberto Lenzi e Sergio Martino, ma otteneva buoni risultati, con Edwige Fenech, Corrado Pani, John Richardson, Cielo alle 23, 15.

Ritroviamo Richard Gere in “Identikit di un delitto” di Andrew Lau con Clare Danes, Ray Wise, Rai Movie alle 23, 20. “Anche le mutandine?” – “Sì, anche le quelle!”. I fan di Serena Grandi penso che conosceranno ormai a memoria il bel thriller di Lamberto Bava “Le foto di Gioia”, Cine 34 alle 23, 25.

C’è un serial killer che uccide solo belle ragazze che posano per Gioia, cioè Serenona, direttrice di un giornale per soli uomini. Anche lei rischia grosso. Tra le scene stracult la scopatona in bagno tra Serena e il gigantesco Luigi Montefiori, il bagno saffico di Katrine Michelsen (poi star di “Gli idioti” di Lars Von Trier!) tra due ragazze nere che la spogliano e la palpano, Sabrina Salerno nudissima alle prese con le api killer subito dopo la doccia. Imperdibile.

A mezzanotte passano contemporaneamente due film diretti da Tarsem Singh, mago della pubblicità poco adatto al cinema, “Selfless” su Italia 1 e “The Cell” con Jennifer Lopez e Vince Vaughn su Rai 4.

Nella notte avete il sentimentalone letterario “La mia Africa” di Sydney Pollack con Meryl Streep che si ostina a fare Karen Blixen fra Robert Redford e Klaus Maria Brandauer, Iris all’1, 20.

E il notevole “Appassionata” di Gianluigi Calderone con la coppia esplosiva di ragazzine terribili Ornella Muti e Eleonora Giorgi che fanno perdere la testa al dentista Gabriele Ferzetti.

“Ornella aveva un personaggio più malizioso del mio”, dirà la Giorgi, “Un’adolescente che cerca di sedurre il padre è un personaggio molto malizioso. Ma, a film finito, le cose sono cambiate. Lui è molto provocante, ma io sono molto più spregiudicata. Lei ha dei complessi rispetto al sesso, io non ho alcun complesso”.

Il film sta per uscire il 14 marzo 1974 quando viene bocciato in censura, poi bocciato una seconda volta un mese dopo. Su Rai Uno all’1, 25 arriva l’allegro “Obbiettivo ragazze” di Mario Mattoli con Walter Chiari, Domenico Modugno, ricordato, soprattutto, come primo film di Franco e Ciccio.

Ma il film più stracult della nottata, assieme a “Appassionata” di Calderone, è “Eros”, Rete 4 alle 2, 45, tre episodi erotici d’autore diretti da grandi maestri. Se gli episodi di Wong Kar-wai e di Steven Soderbergh sono dei piccoli saggi di cinema, nel primo ci sono Gong Li e Chang Cheh, nel secondo Robert Downey Jr e Alan Arkin, entrambi benissimo girati, nell’episodio di Michelangelo Antonioni, c’è una clamorosa e nudissima Luisa Ranieri di vent’anni fa, che illumina la scena. Assolutamente da vedere.

Il tutto si chiude con il film a episodi di Dino Risi con Monica Vitti “Noi donne siamo fatte così”, Cine 34 alle 4, 25, e “In nome del popolo sovrano” di Luigi Magni con Nino Manfredi, Alberto Sordi, Elena Sofia Ricci, Luca Barbareschi, Rai Movie alle 5.

