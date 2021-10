IL DIVANO DEI GIUSTI - TRA I FILM PIÙ STRACULT DELLA NOTTATA ARRIVANO L’ACTION ADORATO DA TARANTINO “BERSAGLIO MOBILE” DI SERGIO CORBUCCI E “MAZZABUBÙ… QUANTE CORNA STANNO QUAGGIÙ”, PROTO-COMMEDIA SEXY A EPISODI DIRETTA DA MARIANO LAURENTI CON FRANCO E CICCIO, MA ANCHE CON UNA INEDITA SILVANA PAMPANINI. TUTTO SI CHIUDE SU UN TITOLO MITICO DELLA HOLLYWOOD SUL TEVERE COME “LA MAJA DESNUDA” CON AVA GARDNER COME MAYA PIÙ NUDA CHE VESTITA - SEGNALO ANCHE IL RITORNO DI GLORIA GUIDA MONACA NUDA IN “LA NOVIZIA” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Preparatevi domani a una serie di buone uscite cinematografiche, come “France” di Bruno Dumont con Lèa Seydoux, presentato a Cannes, “Petite Maman” di Celine Sciamma e “L’arminuta” di Giuseppe Bonito, visti in questi giorni alla Festa del Cinema di Roma.

Andrà ovviamente benissimo tra i più giovane l’horror “Halloween Kills” di David Gordon Green con Jamie Lee Curtis, non eccelso, ma esattamente quello che pensate di vedere, pieno di riferimenti ai primi episodi della saga ideata da John Carpenter.

freaks out di gabriele mainetti 20

Per “Freaks Out” di Gabriele Mainetti e per “Madres Paralelas” di Pedro Almodovar dovrete aspettare invece fino alla prossima settimana. In streaming, a 4,99 euro su Sky e Amazon trovate il violento revenge movie premio Oscar per la sceneggiatura “Una donna promettente” diretto da Emerald Fennell con Carey Mulligan come vendicatevi protagonista. Non per tutti i gusti, avverto, un po’ forte, ma da vedere.

Stasera in prima serata in chiaro vedo che avete su Rai Uno alle 21, 25 il primo film da protagonista di Max Giusti tutto costruito sulla possibilità indietro nel tempo, “Appena un minuto”, diretto da Francesco Mandelli, già in società con Biggio come “I soliti idioti”, con Paolo Calabresi, Loretta Goggi, Massimo Wertmuller. Non funzionò bene al cinema, ma probabilmente funzionerà su Rai Uno. Gli avevo assegnato una nomination come “titolo più sticazzi” e sceneggiatura più intorcinata dell’anno, ricordo.

Cine 34 alle 21 presenta invece l’opera seconda di Rocco Papaleo, “Una piccola impresa meridionale”, con lo stesso Papaleo, Barbora Bobulova, Sarah Felberbaum, Claudia Potenza e Riccardo Scamarcio. Un po’ scombinato, ma civile, divertente, più che gradevole.

Andrebbe recuperato su Iris alle 21 l’avventuroso ambientato negli Stati Arabi del 1930 diretto da Jean-Jacques Annaud “Il principe del deserto” con Tahar Ramin, Antonio Banderas, Mark Strong, Freida Pinto. Girato in Quatar e in Tunisia durante le rivolte del 2010.

Da vedere anche il film di sopravvivenze nei ghiacci del nord “The Deep” del norvegese Baltasar Kormakur, gran regista di serie crime nordiche, con Olafur Darri Olafsson, Joi Johanssonm, Rai 4 alle 21, 20. Ottime critiche.

Ricordo come divertente anche la wedding comedy tratta da un testo di Noel Coward “Un matrimonio all’inglese” diretta dall’australiano Stephen Elliott con Jessica Biel nel ruolo dell’americana che si deve sposare l’inglesissimo Ben Barnes, e Kristin Scott Thomas, Colin Firth come supersnob parenti dello sposo. La7D alle 21, 30.

E’ una commedia stroncatissima, invece, “Noi così vicini”, malgrado i talenti riuniti di un regista come Rob Reiner e di due protagoniti come Michael Douglas e Diane Keaton, Rai Movie alle 21, 10.

In seconda serata segnalo il ritorno di Gloria Guida nella commedia sexy con monaca nuda “La novizia” di Pier Giorgio Ferretti, Cielo alle 23, 15. Ci sono anche Gino Milli e la mitica Femi Benussi. Giovanni Buttafava vedeva il film “sorprendentemente, totalmente svincolato da ogni credibilità, anche geografica, spaziando dalla Sicilia alla campagna veneta, combinando i pezzi dedicati alle varie dive impiegate per pura giustapposizione, arrivando a esaltare il cliché del vecchio libertino moribondo con una soggettiva della Morte (e il vecchio Lionel Stander fissando la macchina da presa che si avvicina: ‘ora so che sei pure tu una bella signora, e mi fotto pure a tia’)”.

I fan di Dario Argento non possono perdersi il riuscito “Il fantasma dell’opera” con Julian Sands, Asia Argento e Andrea Di Stefano come protagonisti, Cine 34 alle 23, 05. Pessime le critiche del thriller di Andrew Davis “Reazione a catena” con Keanu Reeves, Morgan Freeman, Joanna Cassidy e Rcahel Weisz, Rai Movie alle 23, 05.

Tra i film già visti segnalo anche “La leggenda di Al, John e Jack” di Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo e il leggendario Aldo Maccione, Italia 1 alle 23, 35, e “Lo specialista”, action diretto da Lis Llosa con Sylvester Stallone, Sharon Stone, James Woods e Rod Steiger, Iris alle 23, 30.

Nella notte torna in replica un grande prison movie come “Sesso in gabbia” di Jack Hill con Pam Grier nel suo primo vero ruolo da protagonista, il curioso “Il bacio” di Mario Lanfranchi con Martine Beswick, Valentina Cortese, Maurizio Bonuglio, ispirato a “il bacio di una morte” di Carolina Invernizio, Cine 34 all’1, 15 e il bellissimo “Posh” di Lone Scherfig con Max Irons, Sam Claflin, Douglas Booth e Natalie Doermer, Rai Movie alle 00, 55, tutto ambientato durante una notte brava di un gruppo di universitari inglesi classisti e orrendi, fondamentale per capire da dove vengono i vari Boris Johnson della nostra vita.

Non è male “Il tempo di decidere” di Joseph Ruben con Vince Vaughn e David Conrad che vanno in Malesia a salvare dalla condanna a morte il loro vecchio amico Joaquin Phoenix, accusato di traffico di droga, Iris all’1, 40.

Molto interessante, malgrado il titolo assurdo, “Gli eroi del doppio gioco” di Camillo Mastrocinque con Mario Carotenuto, Aroldo Tieri, Carlo Croccolo, che si barcamenano sul finrie della guerra con il loro passato fascista, Rai Uno all’1, 55. Su Rete 4 alle 2 il discreto revenge movie all’italiana “L’angelo con la pistola” di Damiano Damiani con Tahnee Welch che ha visto la famiglia sterminata da una gang, Remo Girone e Eva Grimaldi.

Più che interessante “Dopo l’amore” di Joachim Lafosse con con Berenice Bejo, Marthe Keller, Rai Movie alle 3, 10, per non parlare dekka commedia di Arthur Hiller “Anime gemelle” con la coppia formata da Steve Martin e Charles Grodin, Iris alle 3, 35.

Tra i film più stracult della nottata arrivano l’action adorato da Tarantino “Bersaglio mobile” di Sergio Corbucci con Ty Hardin e Paola Pitagora, Cine 34 alle 4, 25 e “Mazzabubù… quante corna stanno quaggiù”, proto-commedia sexy a episodi diretta da Mariano Laurenti con Franco e Ciccio, ma anche con una inedita Silvana Pampanini nonché primo film di Mariolina Cannuli, Rete 4 alle 3, 40.

Tutto si chiude su un titolo mitico della Hollywood sul Tevere come “La Maja desnuda” con Ava Gardner come maya più nuda che vestita e Anthony Franciosa come Goya, ma ci sono anche Gino Cervi, Amedeo Nazzari e Lea Padovani, Rai Movie alle 5.

La Gardner ricordava che Franciosa doveva preparsi a qualsiasi scena con grandi momenti di concentrazione che lo portavano anche a vomitare. Il manifesto con la Maya nuda vennero vietate dai censori americani e tedeschi… pensa un po’…

