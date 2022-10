IL DIVANO DEI GIUSTI - IMPERDIBILE, PER I FAN DEL CINEMA EROTICO ALL’ITALIANA, “UNA DONNA DI NOTTE” DI NELLO ROSSATI CON LA STUPENDA LORRAINE DE SELLE NUDISSIMA PROTAGONISTA CHE SI OFFRE ALLO SGUARDO DI UNO SCRITTORE DI ROMANZI PORNO - MAGARI È MEGLIO RIVEDERSI “TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI”. VINSE DUE OSCAR E OTTO GOLDEN GLOBES. AL DI LÀ DEI PREMI, VEDERE FRANCES MCDORMAND CHE SI MUOVE COL PASSO ALLA JOHN WAYNE, MA CON LA BANDANA ALLA CHRISTOPHER WALKEN DE IL CACCIATORE, E TIRA PUGNI AI VILLICI CAFONI DI EBBING, MISSOURI, È UNO SPETTACOLO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

una donna di notte

Stasera che vediamo? Le vere perle della programmazione in chiaro le trovate tutte di notte. Imperdibile, per i fan del cinema erotico all’italiana, “Una donna di notte” di Nello Rossati, Ret 4 alle 4, 40 (lo so è tardino…), con la stupenda Lorraine De Selle, poi diventata produttrice, qui nudissima protagonista che si offre allo sguardo di uno scrittore di romanzi porno in cerca di ispirazione, Otello Belardi.

una donna di notte porno romanzo d’amore 5

Leggo tra gli agguerriti fan dell’attrice, che lei è un misto “di candore e di torbidezza”, una che "salverebbe almeno parzialmente qualunque scemenza”, che offre qui “la performance più memorabile della sua carriera”, piena di nudi full frontal, e trascina il tutto in una sorta di “Nymphomaniac 1 e 2” (insomma…). Ma con lei trovate anche Ajita Wilson, celebre trans nero del cinema italiano, Daniele Vargas doppiato in napoletano, Sandro Ghiani come soldatino veneto che viene stuprato dalla protagonista nel cesso del cinema a luci rosse. Chissà se è la versione uncut.

il letto 1

Mi disse Nicola Di Gioia, che nel film ha il ruolo di un violentatore, che qualche scena è proprio hard. Ma chissà che versione verrà data stanotte. Devo dire che mi vedrei anche il film ad episodi “Il letto”, Cine 34 alle 23, 05, che presenta un episodio di Henri Decoin con Jeanne Moreau meravigliosa e canterina, e Richard Todd, uno di Jean Delannoy con Martine Carol, François Perier, Bernard Blier, uno di Gianni Franciolini scritto da Sergio Amidei, “le divorce”, con Vittorio De Sica, Dawn Addams, e uno di Ralph Habib con Françoise Arnoul e Marcel Mouloudhij. Vorrei sapere chi l’ha visto e chi se lo ricorda.

vento selvaggio

Strepitoso anche, Iris alle 23, 35, il film di avventure marine e palombari “Vento selvaggio” di Cecil B. De Mille con John Wayne, Ray Milland, Paulette Goddard, Raymond Massey, Susan Hayward,una meravigliosa fotografia in Technicolor e effetti speciali che vinsero un Oscar. In realtà John Wayne, che prese il posto pensato per Errol Flynn, ma Jack L. Warner non volle cederlo a Cecil B. De Mille, non si trovava a proprio agio sul set.

vento selvaggio

Diceva che era lì solo “per far sembrare Ray Milland un vero uomo”. De Mille disse che non avrebbe fatto nulla che gli potesse ledere in dignità. E Wayne rispose: “Essere picchiati da Ray Milland farebbe perdere la dignità a chiunque”. Sembra che fu l’uso dei primi bigodini elettrici sul set a far diventare calvo Ray Milland.

torna el grinta 2

In prima serata in chiaro cosa troviamo? Il divertente, ma non eccezionale, purtroppo, “Torna El Grinta”, sequel del bellissimo “Il Grinta” di Henry Hathaway, dove John Wayne riprende il suo ruolo di pistolero vecchio e scorbutico e fa coppia con una grande Katharine Hepburn. Dirige Stuart Millar, che non era giusto per questo tipo di film e infatti non diresse più nulla. Il regista doveva essere Richard Fleischer, ma John Wayne si oppose, perché Fleischer aveva rifiutato di dirigere “Pugni, pupe e pepite”.

io e marilyn

Il film, firmato dall’inesistente Martin Julien, era in realtà scritto da Martha Hyer, buona attrice (“Qualcuno verrà”, “La caccia”) e da suo marito, il produttore, Hal B. Wallis. L’ultimo giorno di riprese Katherine Hepburn così salutò John Wayne: "Sono contento di non averti conosciuto quando avevi due polmoni, devi essere stato un vero bastardo. Perdere un'anca mi ha addolcito, ma tu!". Su Cine 34 alle 21 trovate “Io & Marilyn" di Leonardo Pieraccioni con Luca Laurenti, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo, Biagio Izzo.

un uomo tranquillo 1

Su Canale 20 il revenge movie “Un uomo tranquillo” di Hans Petter Moland con Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson, Laura Dern, Emmy Rossum. Magari è meglio rivedersi un gran bel film come “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, scritto e diretto da Martin McDonagh con Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornish, Peter Dinklage. Il film vinse due Oscar, miglior attrice protagonista, la McDormand, e migliore attore non protagonista, Sam Rockwell, e ben otto Golden Globes, miglior film drammatico, migliore sceneggiatura, migliore attrice protagonista, e miglior attore non protagonista.

tre manifesti a ebbing, missouri

Ma al di là dei premi, già vedere Frances McDormand che si muove sullo schermo col passo alla John Wayne, ma con la bandana alla Christopher Walken de Il cacciatore, e tira pugni ai villici cafoni di Ebbing, Missouri, è uno spettacolo. Mettiamoci anche Woody Harrelson come sceriffo malato e di buon cuore e il tutto diventa quasi irresistibile. Ma è anche un film manifesto contro le molestie maschili, a sostegno dei personaggi femminili forti. Però, va detto, è un film piuttosto bello, fortemente politico, e con una robusta sceneggiatura per nulla facile, e già molto piacque a Venezia quando venne lanciato, anche se vinse solo per la migliore sceneggiatura.

sam rockwell frances mcdormand tre manifesti a ebbing, missouri

Mildred Hayes, cioè Frances McDormand, cerca di smuovere il capo della polizia locale, Willoghby, Woody Harrelson, per far luce sull’omicidio e lo stupro di sua figlia Angela rimasti impuniti. Così compra tre cartelloni pubblicitari di una strada di campagna (da qui il titolo) per puntare il dito proprio sulla polizia. Non si metterà contro tanto il capo, che ha un tumore al pancreas e i giorni contati, quanto il suo svitato aiuto Dixon, Sam Rockwell, gay represso con mamma, con fama di torturatore di neri, ma pazzo per “A Venezia… un dicembre rosso shocking” di Nicolas Roeg. Se non l’avete visto ve lo consiglio.

ladyhawke 1

Vi consiglio anche su Canale 27 alle 21, 10 il bel film romantico di cappa e spada e un po’ di magia “Ladyhawke” di Richard Donner con Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer, Matthew Broderick, Leo McKern, Ken Hutchison. Tutto girato in Italia. Su Cielo alle 21, 15 avete la commedia sofisticata “Madame” di Amanda Sthers con Rossy De Palma, Toni Collette, Harvey Keitel, Michael Smiley, Brendan Patricks.

redemption identita nascoste 3

Una coppia di ricchi americani a Parigi hanno il problema di essere in 13 a tavola e invitano la cameriera, Rossy De Palma, a fingersi una nobildonna spagnola. Non sarà un a buona idea. Attenzione a “Redemption – Identità nascoste”, Canale Nove alle 21, 25, che non è la solita cafonata con Jason Statham che mena tutti, visto che è scritta e diretta dal geniale Steven Knight, autore delle sceneggiature di “Peaky Blinders” e di “Locke”.

LA NIPOTE - FILM DI NELLO ROSSATI

In seconda serata vedo che su Cielo alle 23, 15 avete anche la commedia sexy di Nello Rossati “La nipote” con Francesca Muzio, Daniele Vargas, Annie Edel, Ezio Marano, che fu un grande successo al tempo con un cast più o meno di sconosciuti. Incassò la bellezza di 1 miliardo 62 milioni nella stagione 74-75 e rilanciò il regista come autore di commedie sexy. Sulle pagine de Il Giornale dello Spettacolo si segnala che il film ha incassato 200 milioni già coi primi 15 passaggi.

la nipote

C’è anche una specie di sinossi dei distributori: «La divertente escalation di una ex-collegiale alle prese con lo zio satiro e il cugino timido». Orchidea De Santis, che nel film ha una grande scena di seduzione del ragazzo, mostrandosi china mentre insapona i panni mentre lui dovrebbe studiare, parla bene della pellicola: «Lo considero un ottimo film, una perla della mia carriera, perché pur essendo un minore, realizzato con pochi mezzi, è stato comunque diretto con cura e professionalità. [...] Ricordo bene gli sforzi del vecchio Armando Bertuccioli per non farci dormire sotto i ponti. Un personaggio incredibile. Era quasi sempre senza una lira eppure riusciva, con pochissimo, a portare a termine un progetto» (Amarcord). Non male neanche Vargas che guarda la nipotina sulla scala in una tipica sequenza alla Malizia.

le eta' di lulu' 5

Nella notte vi segnalo il gradito ritorno di “Le età di Lulù” di Bigas Luna con Francesca Neri, Oscar Ladoire, Maria Barranco, Fernando C. Cuervo, Javier Bardem. Ma la perla della notte è forse “Bimba” opera prima alla regia di Sabina Guzzanti, e con Francesco Paolantoni, Neri Marcoré, Adriana Asti, Antonio Catania, film che nessuno vide al tempo della sua uscita, Cine 34 alle 2, 45, e che purtroppo ha delle recensioni pesantissime. Da recuperare assolutamente.

la rapina piu scassata del secolo 2

Su Rete 4 alle 3 vedo che passa un classico dell’umorismo inglese, “La rapina più scassata del secolo” di Frank Launder, Sidney Gilliat con Frankie Howard, Dora Bryan, Reg Varney, Desmond Walter-Ellis, quarto e tardo episodio della serie umoristica dedicato al college per ragazze St. Trinian. Serie iniziata a metà degli anni ’50 da Frank Launder e Sidney Gilliat. Cultissimo anche il fantascientifico all’italiana “Il pianeta degli uomini spenti” di Anthony Dawson alias Antonio Margheriti, scritto da Ennio De Concini con il vecchio Claude Rains, Bill Carter, Umberto Orsini, Maya Brent, Giuliano Gemma, Renzo Palmer. Non lo vedo da quarant’anni.

sahara cross 2

Credo sia meglio dell’altrettanto raro “La veglia delle aquile”, bellico-sentimentale di Delbert Mann con Rock Hudson, Rod Taylor, Mary Peach, Barry Sullivan, Kevin McCarthy, Iris alle 3, 35. E penso anche dell’avventuroso “Sahara Cross” di Tonino Valerii con Franco Nero, Michael Coby alias Antonio Cantafora, Michel Constantin, Pamela Villoresi e un giovane Pietro Valsecchi, oggi produttore.

uomini e lupi 1

Tutto si chiude su “Uomini e lupi” di Giuseppe De Santis con Silvana Mangano, Yves Montand come cacciatore di lupio, Pedro Armendariz, Guido Celano, Giulio Calì, con un grande bianco e nero di Aldo Tonti, Rai Movie alle 5.

