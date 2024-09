IL DIVANO DEI GIUSTI – PER I FAN DEI “SOPRANO'S” SEGNALO “I MOLTI SANTI DEL NEW JERSEY”, FILM DEDICATO ALLA GIOVENTÙ ANNI ’60 DEL BOSS TONY – IN SECONDA SERATA C'E' “L’INSEGNANTE”, CAPOLAVORO DELLA COMMEDIA SEXY. VI RICORDO SOLO LA FONDAMENTA SCENA DEL FICO D’INDIA, CON LA MEGERA CHE CON UNA MANO VENDE I FICHI D’INDIA E CON L’ALTRA FA DELLE PIPPE AGLI STUDENTI – MERAVIGLIOSO IL FILM A EPISODI "BOCCACCIO 70" - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

mato grosso

Che vediamo stasera? Ci sarebbe “Sapore di mare 2. Un anno dopo” diretto da Bruno Cortini su Cine 34 alle 21. Un film che nessuno cita mai. Purtroppo è così. Eppure il cast, anche se mancano Christian De Sica e Jerry Calà, è notevole, Eleonora Giorgi, Mauro Di Francesco, Isabella Ferrari, Gianni Ansaldi, Massimo Ciavarro, Giorgia Fiorio, Karina Huff, Pascale Reynaud.

Ritornano anche il bagnino di Ennio Antonelli e i due fiorentini Paolo Baroni e Angelo Maggi. Ma non è la stessa cosa. E, francamente, nessuno se lo ricorda. Canale 20 alle 21, 05 propone un revenge movie con nicolas Cage, “Solo per vendetta” di Roger Donaldson con Nicolas Cage, January Jones, Guy Pearce, Jennifer Carpenter, Harold Perrineau. Non aspettatevi niente di strepitoso. Ricordo modesto anche “Mato Grosso” di John McTiernan con Sean Connery, Lorraine Bracco, José Wilker, Rodolfo De Alexandre, dove il vecchio Sean fa il medicine man nella giungla amazzonica.

solo per vendetta

Bellissimo, e lo sapete, “Il cavaliere pallido” di e con Clint Eastwood con Michael Moriarty, Carrie Snodgress, Sydney Penny, Chris Penn. Cielo alle 21, 15 propone il poco noto film tedesco “Un pesce che nuota sottosopra” diretto da Eliza Petkova con Henning Kober, Anna Manolova, Marton Nagy, Nina Schwabe, Theo Trebs, Leon Ullrich, triangolo dove una donna è desiderata sia da un padre che da un figlio. Non vale il secondo titolo della serie “Blade. Trinity” di David S. Goyer con Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Dominic Purcell, Jessica Biel, Parker Posey, Mediaset Italia 2, 21, 15.

pirati dei caraibi la maledizione del forziere fantasma

E’ piuttosto riuscito anche “I pirati dei Caraibi. La maledizione del forziere fantasma”, secondo film della serie, due ore e mezzo dirette dal migliore dei registi della saga, Gore Verbinski, con Orlando Bloom, Johnny Depp, Stellan Skarsgård, Keira Knightley, Jack Davenport, Bill Nighy e Jonathan Pryce, Italia 1 alle 21, 20. Piace a tutti i vecchi fan del polar francese “36, Quai des Orfèvres”, diretto da Olivier Marchal con un grande Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, André Dussollier, Valeria Golino. Chi sgomina una banda che sta seminando il terrore a Parigi diventerà capo della Polizia Giudiziaria.

Rai Tre alle 21, 20 passa “Matrimonio all’italiana” di Vittorio De Sica con Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Aldo Puglisi, Marilù Tolo, Tecla Scarano. Come tutti sapete è la versione cinematografica di “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo, come Sophia nel ruolo che fu di Titina e Mastroianni nel ruolo che fu di Eduardo.

pirati dei caraibi – la maledizione del forziere fantasma

Su La7D alle 21, 25 avete un bell’avventuroso sentimentale mezzo western, “Ritorno a Cold Mountain” di Anthony Minghella con Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger, Donald Sutherland, Brendan Gleeson che suona il violino sul serio, Jack White, Natalie Portman, Philip Seymour Hoffman. Girato sui Carpazi, altro che nel West.

Il film costò alla Miramax di Harvey Weinstein 79 milioni di dollari, Minghella ci perse cinque anni, ma alla fine ne incassò 179. Leggo che è girato con una ratio da 60:1, cioè per ogni minuto di film che vediamo ne sono stati girati 60 di pellicola. E’ così? Mentre ve lo chiedete, passo alla seconda serata con “Un viaggio a quattro zampe”, film coi cani (bau) diretto da Charles Martin Smith con Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Alexandra Shipp, Edward James Olmos, Wes Studi.

nicholas cage solo per vendetta

Cielo alle 23 passa un film russo, “Fidelity” di Nigina Sayfullaeva con Evgeniya Gromova, Aleksandr Pal, Aleksey Agranovich, dove è di scena un rapporto tra una ginecologa e un attore di provincia che non funziona. Lei è fredda, lui infedele. Allora prova anche lei a essere infedele.

Cine 34 alle 23, 15 propone il meraviglioso “Boccaccio 70”, film a episodi diretti da Vittorio De Sica, Federico Fellini, Luchino Visconti, Mario Monicelli con Sophia Loren, Peppino De Filippo, Anita Ekberg, Tomas Milian, Romy Schneider. Gli episodi migliori sono quello di Fellini, “Le tentazioni del dottor Antonio”, con Peppino censore inflessibile che sogna di essere inseguito all’Eur da una Anita Ekberg voluttuoso formato gigante che esce da un manifesto che pubblicizza il latte (“Bevete più latte…”) e quello di Visconti, “Il lavoro”, con Tomas Milian e Romy Schneider che interpretano due giovani milanesi ricchi, nobili e annoiati.

il cavaliere pallido 2

Per i fan dei Sopranos, come Dago, segnalo “I molti santi del New Jersey”, sorta di film dedicato alla gioventù anni ’60 di Tony Soprano, diretta da Alan Taylor con Michael Gandolfini, Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal. Cine 34 alle 0, 15 ri-ri-ripropone “L’insegnante”, capolavoro della commedia sexy e del cinema di Nando Cicero con Edwige Fenech, Vittorio Caprioli, Mario Carotenuto, Carlo Delle Piane, Enzo Cannavale, Alfredo Pea. Vi ricordo solo la fondamenta scena del fico d’india, con la megera che con una mano vende i fichi d’india e con l’altra fa delle pippe agli studenti.

pirati dei caraibi la maledizione del forziere fantasma

A volte sbaglia, il malcapitato urla di dolore e lei dice: “Minchia, ’u fico d’India!”. Ci faceva molto ridere. La7D alle 0, 20 propone il celebre “I segreti di Brokeback Mountain” diretto da Ang Lee con Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Michelle Williams, Anne Hathaway, Scott Michael Campbell. Ricordo il povero Heath Ledger… nessuno pensava che potesse morire poco tempo dopo. Sul set si innamorò di Michelle Williams, ebbero una storia e nacque una bambina, Matolda, che ora ha vent’anni. Il film vinse tre Oscar, regia, sceneggiatura di Larry McMurtry e Diana Ossana, e musica, Gustavo Santaolalla. Costava 17 milioni di dollari e ne incassò 179.

boccaccio 70 le tentazioni del dottor antonio

Italia 1 alle 0, 30 propone il cafonissimo “King Arthur” diretto da Antoine Fuqua con Clive Owen, Keira Knightley, Ivano Marescotti, Stellan Skarsgård, Stefania Garello. Cielo all’1 passa ancora una volta un vecchio porno (soft!) di Moana Pozzi, “Gioco di seduzione”, diretto da Andrea Bianchi con Moana Pozzi, Marina Hedman Frajese, Françoise Perrot, Carmine Zarillo, Battista Fiore.

Iris alle 2 passa la seconda parte (senza passare dalla prima) del “Che” di Steven Soderbergh con Benicio Del Toro. Questa si intotola “Guerriglia” e ci sono anche Demián Bichir, Santiago Cabrera, Elvira Mínguez, Jorge Perugorría. Vanno viste insieme, dai… Rai Tre alle 2, 55 passa un bel film di amore tra operai, “Delitto d’amore” diretto da Luigi Comencini con Stefania Sandrelli, Giuliano Gemma, Brizio Montinaro.

jude law nicole kidman ritorno a cold mountain

Lo vedremo in edizione restaurata al Festival di Roma. E’ una tarda commedia sexy “Italiani a Rio”, diretta da Michele Massimo Tarantini, che vive davvero a Rio da anni, con Mauro Di Francesco, Silvio Spaccesi, Leo Gullotta, Gianni Ciardo, Clelia Rondinella, Cine 34 alle 3, 25.

Su Rai Movie alle 3, 40 trovate il film d’esordio di Andrea De Sica, “I figli della notte” con Vincenzo Crea, Ludovico Succio, Fabrizio Rongione, Yuliia Sobol, Luigi Bignone, sorta di horror lynchiano ambientato in una scuola per giovani ricchi in Alto Adige. Rai Tre alle 4, 40 propone un bellissimo film girato per la sede Rai di Genova, “lo specchio rovesciato” di Gianni Amico e Marco Melani, dedicato alla storia della Culmv, la Compagnia unica di lavoratori merci varie che lavoravano nel Porto di Genova e alle loro lotte. Diciamo che è un documentario inchiesta in tre parti, ma è anche molto di più.

romy schneider boccaccio 70

Ideato da Arnaldo Bagnasco, che al tempo era a capo della produzione della sede Rai di Genova dove in tanti ci siamo formati, a cominciare da me e Ghezzi. Ma il film da non perdere, assoluta rarità, è “Sbirulino” di Flavio Mogherini con Sandra Mondaini, Gianni Agus, Sergio Leonardi, Toni Ucci, Renzo Ozzano, Rete 4 alle 5, 10.

Sbirulino era il clown odioso, tormentone della tv della Mondaini e Vianello. Credevo un tempo che il film non esistesse. Era stato ideato per una uscita natalizia che non ci fu. Venne presentato sporadicamente ottenendo pochi consensi. Scritto da Continenza e Vianello.

l’insegnante i molti santi del new jersey l’insegnante balla con tutta la classe i molti santi del new jersey3 l’insegnante balla con tutta la classe 1 i molti santi del new jersey 2 italiani a rio 2 anita ekberg boccaccio 70