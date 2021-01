IL DIVANO DEI GIUSTI – L’UNICO EROTICHELLO DI OGGI È “LUCREZIA GIOVANE” CON SIMONETTA STEFANELLI COME LUCREZIA GIOVANE E NUDISSIMA – MA IL FILM PIÙ STRACULT DELLA NOTTATA È “PER SEMPRE-FOREVER”, DEL BRASILIANO WALTER HUGO KOURI CON BEN GAZZARA UN CAST DI BELLEZZE ITALIANE CHE RIVELA CHE A METTERE I SOLDI È LA “RETEITALIA” DI BERLUSCONI. LA GRIMALDI FA LA FIGLIA SEMPRE NUDA DI GAZZARA, CHE SI CHIAMA RONDI, COME IL CRITICO. MAI VISTO, MA PENSO SIA QUASI IMPERDIBILE. QUANDO BERLUSCONI FACEVA CINEMA… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

undine 1

Abbiamo ancora un governo? Benissimo. Così potete rilassarvi con ore di commenti politici, visto che in tv, in chiaro, passa davvero pochino. Vi consiglio, l’ho visto ieri sera dopo il voto al Senato su Amazon a 4,99 euro per riprendermi, l’ottimo fantasy-romantico d’autore “Undine” di Christian Petzold con l’incantevole Paula Beer come Undine, mitica figlia del mare che può scendere sulla terra a patto che l’uomo che ama non la tradisca.

colin farrell e jared leto alexander

Se la tradisce dovrà ucciderla e poi tornare al mare. Tutto è trasportato però nella Berlino di oggi che ancora indaga sulla sua forma prima e dopo il Muro. Undine fa visite guidate al Museo, viene mollata dal suo infamissimo uomo, ma incontra un meraviglioso palombaro-ingegnere che lavora nel profondo del mare e incontra un terribile, gigantesco pesce gatto. Paula Beer è stata premiata come attrice a Berlino giusto un anno fa. E’ incantevole e pericolosa.

point break

In chiaro stasera, ripeto, non c’è molto. Su Iris alle 21 l’”Alexander” molto queer di Colin Farrell biondissimo diretto da Oliver Stone nel suo film più assurdo. Con lui trovate anche Angelina Jolie, Val Kilmer, Jared leto, la stupenda Rosario Dawson, Anthony Hopkins e un bel po’ di elefanti. Stracultissimo.

valentino l'ultimo imperatore 1

Sembra sia bruttissimo la versione di “Point Break” del 2015 diretta da tal Ericson Core con Edgar Ramirez, Luke Bracey, Ray Winstone e Teresa Palmera, canale20 alle 21, 10. Se la batte con l’altrettanto stroncatissimo romantichello “Qualcosa di speciale” di tal Brandon Camp su Rai Due alle 21, 20 con Jennifer Aniston e Aaron Eckhart.

alice in wonderland 1

Su Canale 5 passa la seconda puntata di “Made in Italy” di Ago Panini e Luca Lucini, molto amato da Aldo Grasso (boh?), ma veramente molto modesto. Non ha neanche quel gusto camp alla Tarallo che ci può spingere a vederlo.

bill murray zombieland

Si rimpiange di cuore il mondo della moda dei Vanzina con Carol Alt e Renée Simonsen di quando c’erano Silvio e Bettino. Il miglior film della serata, alla fine, è “Alice in Wonderland” di Tim Burton su Italia 1 alle 21, 20, forse non il miglior Tim Burton, ma sicuramente un film pieno di idee visive, venne concepito per il 3D che in tv non esiste ahimé, ma ci sono grandi attori come Mia Wasikowski come Alice, Johnny Depp come Cappellaio Matto, Helena-Bonham Carter e Anne Hathaway come Regine.

zombieland

Lo possiamo criticare quanto ci pare, ma funzionava perfettamente. E infatti fu uno dei più grandi successi di Tim Burton anche se, certo, non il suo film migliore. In seconda serata vedo che subito dopo “Made in Italy” Canale 5 piazza il documentario “Valentino: L’ultimo imperatore” di Matt Tymauer che tanto piacque a Natalia Aspesi in quel di Venezia quando venne presentato.

una storia vera

“Il film racconta non solo la straordinaria carriera di uno dei più grandi couturier del mondo … Ma anche una storia di complicità, complementarità, sopportazione, comprensione, rispetto e autoironia che fa del lungo legame (quasi 50 anni) di Valentino e Giammetti, l´esempio più ammirevole di come dovrebbero essere un matrimonio felice e un´autentica, libera, fortunata storia d´amore”. Mi basta.

ho vinto la lotteria di capodanno

Magari ai maestri della moda preferite preferite gli zombi fuori di testa di “Zombieland” di Ruben Fleischer con Woody Harrlson, Emma Stone, Bill Murray, Rai4 alle 23, 15, o il sempre meraviglioso “Una storia vera” di David Lynch con Richard Farnsworth sul trattore che va a trovare Harry Dean Stanton per dirgli che sta morendo, Rete 4 a mezzanotte in punto.

made in italy

L’unico film comico della notte è “Ho vinto la lotteria di Capodanno” di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Cine 34 alle 00, 40, diventato ormai un classico e, lo ammetto, molto divertente. Nella notte arriva qualche buon film, come “Flag of Fathers” di Clint Eastwood con Ryan Philippe, Barry Pepper, Jamie Bell, Rete 4 alle 2, 35, prima parte del bellissimo dittico sulla battaglia di Iwo Jima ricostruito da Clint. Questa è la parte americana.

per sempre forever

O il vecchio e glorioso “I sette fratelli Cervi” di Gianni Puccini, Rai Movie all’1, 25, da far rivedere a Silvio B. che pensava che papà Cervi fosse vivo. Che candido ingenuotto… Il cast è la cosa migliore del film, che non rivedo da allora, Volonté, Don Backy, Montagnani, Cucciolla, Carla Gravina, Serge Reggiani… Puccini aveva girato poco prima un meraviglioso spaghetti western, che amavo molto, Dove si spara di più, un Romeo e Giulietta nel west con Paul Naschy, l’hombre-lobo spagnolo che fa la Morte.

una storia vera 3

L’unico erotichello della notte, è dura eh?, passa su Cine 34 alle 4, 10. Si tratta di “Lucrezia giovane” di André Colbert alias Luciano Ercoli con Simonetta Stefanelli come Lucrezia giovane e nudissima, Massimo Foschi, Fred Robsham, Aldo Reggiani come primo amante che fa cilecca a letto, Ettore Manni. Ci sono anche Raffaele Curi e Guglielmo Spoletini. Oltre tutto sarà anche una copiaccia tagliata…

simonetta stefanelli lucrezia giovane 2

Vi segnalo su Iris alle 5, 45, e mi sembra il film più stracult della nottata, “Per sempre-Forever”, tardo film del brasiliano Walter Hugo Kouri, prodotto e scritto nel 1991 dal nostro Augusto Caminito con Ben Gazzara e un cast di bellezze italiane che rivela che a mettere i soldi è la Reteitalia di Berlusconi e va da Eva Grimaldi a Gioia Scola, da Janet Agren a Corinne Clery, oltre alle brasiliane Vera Fischer e Ana Maria Arosio, regina delle telenovele qui al suo esordio. Vi dico solo che la Grimaldi fa la figlia sempre nuda di Gazzara, che si chiama Rondi, come il critico. Mai visto, ma penso sia quasi imperdibile. Quando Berlusconi faceva cinema…

per sempre forever 3 alice in wonderland una storia vera 1 valentino l'ultimo imperatore2 made in italy 1 made in italy 3 valentino l'ultimo imperatore lucrezia giovane simonetta stefanelli lucrezia giovane per sempre forever 1 alice in wonderland 2 i sette fratelli cervi woody harrelson bill murray zombieland angelina jolie colin farrell val kilmer alexander rosario dawson colin farrell alexander una storia vera 2 raffaele curi simonetta stefanelli lucrezia giovani 1 lucrezia giovane per sempre forever 2