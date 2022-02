24 feb 2022 17:20

IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - QUALCUNO SVEGLI DAL LETARGO EMILIO FEDE, LA GUERRA È COMINCIATA. E NON È CERTO IL GIORNO MIGLIORE PER RIDERE/NON RIDERE CON “LOL 2”, IN ARRIVO PROPRIO OGGI SU AMAZON CON INCREDIBILE COINCIDENZA CON LO SHOW DEI BOMBARDAMENTI DI PUTIN - OGGI SI SEGNALA ANCHE L’ARRIVO DI UN BEL PO’ DI NUOVE USCITE ADDIRITTURA IN SALA. MA IL FILM DI CULTO DELLA SETTIMANA È “IL LEGIONARIO”, OPERA PRIMA DEL BIELORUSSO HLEB PAPOU, RITRATTO DI UN POLIZIOTTO DI ORIGINE AFRICANA DELLA CELERE ROMANA... - VIDEO