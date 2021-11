IL DIVANO DEI GIUSTI - IN SECONDA SERATA BRILLA SU CINE 34 ALLE 23 UN VECCHIO PORNO DI JOE D’AMATO, ANZI IL SUO PRIMO PORNO, “EMMANUELLE E FRANÇOISE – LE SORELLINE” CON ROSEMARIE LINDT E PATRIZIA GORI – I FAN DEL CINEMA STRACULT FESTEGGERANNO L’ARRIVO DI UN POLIZIESCO CHE NON SI VEDE DA TEMPO, “VAI GORILLA” DI TONINO VALERII CON FABIO TESTI, CLAUDIA MARSANI E AL LETTIERI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

edoardo pesce ai confini del male

Tornati sul divano, con tanto di spostamento di orologio, cosa vedrete stasera? Oltre a “Dune” di Denis Villeneuve trovate su Sky anche il thriller tutto italiano “Ai confini del male” diretto da Vincenzo Alfieri con Edoardo Pesce e Massimo Popolizio che fanno i carabinieri alla ricerca di ragazzi scomparsi misteriosamente. Serial killer o setta satanica o qualcosa di ignoto?

massimo popolizio ai confini del male

Pesce fa il poliziotto violento sempre pronto a menare. Mena pure il poro Nicola Grignanese nel ruolo di un giornalista viscido. Mena e scopa con le mignotte, come vediamo da subito. Magari lo finisco stasera. Certo, le serie nordiche hanno una classe maggiore, ma Pesce e Popolizio non sono affatto male, anche se urlano tutto il tempo.

ai confini del male

In chiaro in tv in prima serata vediamo cosa avete? Pochino, devo dire. A parte un simpatico film sui becchini giapponese, “Departures” di Yojiro Kakita con Masahiro Motoki, Tsutomu Yamazake, Tv2000 alle 21, 10, o “Asso” di Castellano e Pipolo con Adriano Celentano e la divina Edwige Fenech, Cine 34 alle 21.

febbre da cavallo

Ci sarebbe anche il western anni ’60 che già allora non mi convinse per nulla “Carovana di fuoco” diretto dal pur interessante Burt Kennedy, scritto da Clair Huffaker con John Wayne e Kirk Douglas, Iris alle 21. Non erano affatto adatti a far coppia, soprattutto per le diverse idee politiche, ma sul set divennero amici.

il cammino per santiago

John Wayne era molto fragile, gli avevano appena tolto il polmone sinistro cercando di salvarlo dal cancro. Non riusciva a respirare bene e sul set non ha la solita verve.

Con loro ci sono anche Bruce Dern, Howard Keel un assurdo ruolo da indiano, Keenan Wynn col cappello da sudista che era appatenuto a Leslie Howard in “Via col vento”, Emilio Fernandez, grande amico di Sam Peckinpah, Robert Walker Jr.

via col vento.

Il tutto è girato in Messico, a Sierra de Órganos National Park, al confine degli stati di Durango e Zacatecas. Grande set. Se il film non è tagliato, si dovrebbero vedere le chiappe di Kirk in bella evidenza. A 49 anni aveva ancora un fisicaccio e faceva da solo gran parte delle cadute.

Su Rai Movie alle 21, 10 trovate “Febbre da cavallo” di Steno con Gigi Proietti e Enrico Montesano prima di rincojonirsi. Grande classico. Lo sappiamo tutti. Su Paramount Channel alle 21, 10 rifanno anche “Ghostbusters” di Ivan Reitman con Bill Murray, Harold Ramis, Sigourney Weaver.

emmanuelle e francoise – le sorelline 3

Vedo un altro film con Sigourney Weaver, addirittura in coppia con Gene Hackman su Cielo alle 21, 15, “Heartbreakers – Vizio di famiglia” diretto nel 2001 da David Mirkin. Mai visto. Sigourney e Jennifer Love Hewitt sono una coppia di truffatrici, madre e figlia, che tendono trappole ai super-ricchi un po’ tontoloni. Nel film ci sono anche Ray Liotta e Anne Bancroft, nel suo ultimo ruolo.

kirk douglas john wayne carovana di fuoco

Rai 5 alle 21, 15 propone il drammatico “Il cammino per Santiago” di e con Emilio Estevez e suo padre Martin Sheen. Non sono un grande fan dell’irriverente “Kingsman: Secret Service” diretto da Matthew Vaughn con Taron Egerton che va a scuola di spionaggio da Colin Firth, Rai 4 alle 21, 20, ma ha dei momenti divertenti.

ghostbusters

“Se salverai il mondo potrai fare sesso anale con me!”, cinguetta nella sua cella da prigioniera bondiana una bionda principessa svedese al giovane agente Kingsman, Eggsy, che se ne ricorderà nel finalone.

departures

Anche se un film che promette sesso anale a mezzora dalla fine e si conclude con il primo piano del sedere di una signorina merita ogni rispetto, scrivevo, qualcosa non funziona in questo ricchissimo divertissment sugli agenti segreti e sul mondo di James Bond adattato ai gusti della graphic novel.

departures

Colin Firth come agente segreto Harry Hart, supercool e superdandy con ombrello Briggs che si apre, ti protegge dalle pallottole e ne spara a sua volta, vestito con cravatte Drakes, abiti Mackintosh, occhiali Cuttler & Gross, scarpe George Cleaverley e orologio Bremont, è notevole. Per non parlare dello scontro con il megacattivo bondiano con tanto di lisca Richmond Valentine di Samuel L. Jackson, miliardario pazzo che vuole distruggere il mondo salvando solo pochi eletti grazie a una sim che li renderà pupazzi nelle sue mani.

mickey occhi blu

E è ancora meglio la sua pericolosa amichetta, certa Gazelle che uccide arnata solo di lame taglienti al posto dei piedi come fosse una Oddjob o un Jaws bondiani. La interpreta una meravigliosa ballerina e modella algerina cresciuta in Francia, Sofia Boutella. Quando si muove il film acquista un ritmo alla Tarantino che ci piace non poco.

vento selvaggio

In seconda serata brilla su Cine 34 alle 23 un vecchio porno di Joe D’Amato, anzi il suo primo porno, “Emmanuelle e Françoise – Le sorelline” con Rosemarie Lindt e Patrizia Gori. Lo girò insieme a Bruno Mattei.

Proprio Mattei ricordava che l’idea di girarlo venne quando dovevano distribuire un porno greco molto spinto per il produttore Franco Gaudenzi, lo stesso che ha venduto un paio d’anni fa 800 film a Mediaset per farci Cine 34. Sto porno greco non sarebbe mai passato in censura, nemmeno coi tagli.

emmanuelle e francoise – le sorelline 15

Così Mattei e Joe D’Amato decisero che facevano prima a rigirarlo paro paro con attori amici, come Gigi Montefiori. In modo però da renderlo presentabile in censura come thriller erotico.

La censura si limitò a tagliare qualche scena lesbo, un paio di sodomizazzioni di troppo. Girato soft, pare, venne hardizzato nelle versioni per l’estero.

kingsman secret service

Il tedesco Erwin C. Dietrich per la versione tedesca ci mise dentro un bel po’ di scene hard con la grande Brigitte Lahaie e nuova musica di Walter Baumgarten. Su Cielo alle 23, 30 torna anche l’erotico torinese con stupratore meridionale “Senza scrupoli” di Tonino Valerii con Sandra Wey e Marzio C. Honorato.

emmanuelle e francoise – le sorelline 7

Su Rai Movie alle 23 la divertente commedia diretta da Gabriele Salvatores e scritto da Alessandro genovesi “Happy Family” con Fabio De Luigi, Margherita Buy, Diego Abatantuono, Carla Signoris. Non è un capolavoro, purtroppo, il solo film che veda assieme Madonna e Sean Penn quando stavano assieme, “Shanghai Surprise”, diretto da Jim Goddard, 7Gold alle 23, 30.

colin firth kingsman secret service

Assolutamente da vedere o rivedere il vecchio avventuroso diretto nel 1942 da Cecil B. De Mille “Vento selvaggio” con John Wayne, Ray Milland, Susan Hayward e Paulette Goddard. Fu un successo enorme al tempo, solo in America incassò qualcosa che oggi sarebbe paragonabile a 240 milioni di dollari. Celebre la scena sottomarina con la piovra gigante, che non finì in pentola perché era fatta di gomma. In uno scontro John Wayne perse l’uso dell’udito da un orecchio e non partì militare, mentre Victor Killian perse un occhio.

jennifer love hewitt sigourney weaver heartbreakers – vizio di famiglia

De Mille era talmente felice di poter avere John Wayne nel suo film che gli fece scegliere gli abiti del suo personaggio. Ma Wayne non era così contento del personaggio. Diceva che era utile solo a far sembrare “un vero uomo” Ray Milland.

il cappotto di astrakan

Nella notte trovate la commedia con Luca e Paolo “Tandem” diretta da Lucio Pellegrini, Cine 34 alle 00, 45, l’ormai lontano “Il cappotto di Astrakan” diretto da Marco Vicario con Johnny Dorelli, Andréa Ferréol, Carole Bouquet, Marcel Bozzuffi, dove si scopre che Dorelli ha un sosia in Francia, un vero duro di nome Maurice, pieno di amanti.

i nostri ragazzi

Piuttosto divertente “Mickey occhi blu” di Kelly Makin con Hugh Grant che precipita in una famiglia di gangster italo-americani per amore di Jeanne Tripplehorn, Iris all’1, 50. Ma rubano la scena i mafiosi, cioè James Caan, Burt Young e soci.

luca bizzarri tandem

Davvero buono il mélo romano borghese di Ivano De Matteo “I nostri ragazzi” con Alessandro Gassman, Luigi Lo Cascio, Barbora Bobulova e Giovanna Mezzogiorno, Rai Due alle 2, 50. I fan del cinema stracult festeggeranno l’arrivo di un poliziesco che non si vede da tempo, “Vai gorilla” di Tonino Valerii con Fabio Testi, Claudia Marsani e Al Lettieri, Cine 34 alle 4, 15, mentre i fan del cinema di montagna impazziranno per il vecchio film di Luis Trenker “Il prigioniero della montagna” con lo stesso Trenker e Yvonne Sanson. Mi fermo qui.

emmanuelle e francoise – le sorelline 13 il prigioniero della montagna emmanuelle e francoise – le sorelline 4 fabio testi vai gorilla emmanuelle e francoise – le sorelline 10 emmanuelle e francoise – le sorelline 11 heartbreakers – vizio di famiglia ai gorilla emmanuelle e francoise – le sorelline 14 emmanuelle e francoise – le sorelline emmanuelle e francoise – le sorelline 8 via col vento kingsman secret service il cappotto di astrakan 1 asso adriano celentano emmanuelle e francoise – le sorelline 9 emmanuelle e francoise – le sorelline mickey occhi blu emmanuelle e francoise – le sorelline 1 edoardo pesce ai confini del male emmanuelle e francoise – le sorelline 2 emmanuelle e francoise – le sorelline carovana di fuoco emmanuelle e francoise – le sorelline. il cammino per santiago emmanuelle e francoise – le sorelline 12 emmanuelle e francoise – le sorelline 6 emmanuelle e francoise – le sorelline 4 ai gorilla 1 emmanuelle e francoise – le sorelline 5

vento selvaggio