IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - STASERA IN CHIARO CHE SI VEDE SE NON SI VEDE IL CALCIO? SU CANALE 5 AVETE UNO DEI FILM ITALIANI PIÙ DIVERTENTI DEGLI ULTIMI ANNI, "COME UN GATTO IN TANGENZIALE" DI RICCARDO MILANI CON PAOLA CORTELLESI

Marco Giusti per Dagospia

paola cortellesi come un gatto in tangenziale – ritorno a coccia di morto

Allora stasera in chiaro che si vede se non si vede il calcio? Avete uno dei film italiani più divertenti degli ultimi anni, “Come un gatto in tangenziale” di Riccardo Milani, Canale 5 alle 21, 20. Il primo film, confesso, era clamoroso, una sorta di Verdone 2.0 (si diceva così) tutto ambientato a Bastogi. Miaooo!!!

Una sorta di Romeo e Giulietta tra classi molto diversi. Protagonisti Paola Cortellesi come Monica, la madre coatta, sposata e divorziata col coattissimo e pericolo Sergio di Claudio Amendola, Antonio Albanese come Giovanni, il padre ricco e nordico, sposato e divorziato con la bionda Sonia Bergamasco che, anche se nata a Porta Romana, si ostina a parlare francese. Tutto miracolosamen te funziona.

come un gatto in tangenziale 2 – ritorno a coccia di morto

E si ride grazie non solo ai due protagonisti, bravissimi, ma anche a due new entries fenomenali come le enormi gemelle romane Alessandra e Valentina Giudicessa nel ruolo delle zie ladrone della Cortellesi, “Avoja!”, mentre Sonia Bergamasco, “La nostra generazione ha fallito su… tutto”, domina totalmente una grande scena centrale con l’incontro tra le due famiglie in quel di Bastogi, rivelandosi la grande comica che aveva rivelato già Quo vado? Ma gran parte del film è dominato dalla presenza, in video e dal vero, di Franca Leosini e delle sue Storie maledette, veramente un programma che abbraccia trasversalmente coatti e borghesi.

creed2 2

Non male neanche i tanti spunti multietnici che offrono battute a raffica della Cortellesi, “A Bombay la voi piantà co ’sta curcuma?”. Imperdibbile.

Bello pure “Kung Fu Panda” di Mark Osborne, John Stevenson, grande successo animato del tempo. Confesso che stasera mi guarderei anche “Creed II” di Steven Caple Jr. con Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, saga senza fine. Su Cielo trovate un reduce felliniano, Gianfranco Angelucci detto “Fred”, che dirige il curioso “Miele di donna” con Clio Goldsmith nudissima (ci sono ancora i suoi fan in giro…), Fernando Rey, Luc Merenda, Catherine Spaak.

miele di donna

Bello splatterone e trasgione “Shark 3D” dell’australiano Kimble Rendall con Phoebe Tonkin, Sharni Vinson, Julian McMahon, Xavier Samuel, Mediaset Italia 2 alle 21, 15. Molto divertente. I più seri si vedranno o rivedranno il film rivelazione di Mario Martone del 1992, “Morte di un matematico napoletano” con uno strepitoso Carlo Cecchi come il celebre matenatico Renato Caccioppoli, morto suicida nel 1959, Anna Bonaiuto, Renato Carpentieri, Antonio Neiwiller, Toni Servillo.

Vi risparmierei “Missione eroica. I pompieri 2” di Giorgio Capitani con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Christian De Sica, Cine 34 alle 21. Così così il tardo thriller di John Schlensinger “La prossima vittima” con Sally Field in cerca di vendetta, Kiefer Sutherland, Ed Harris, Joe Mantegna, Iris alle 21, per non parlare de “Il mattino dopo”, tardo thriller di Sidney Lumet con Jane Fonda, Jeff Bridges, Raul Julia, Diane Salinger, Richard Foronjy, Geoffrey Scott, Warner tv alle 21. Se li ho visti non me li ricordo proprio, ma hanno critiche pessime.

mine vaganti

In seconda serata vi segnalo “Mine vaganti” di Ferzan Özpetek con Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Carolina Crescentini, Nicole Grimaudo, Rai Movie alle 23, 10, “Montecristo” di Kevin Reynolds con James Caviezel, Guy Pearce, Dagmara Dominczyk, Richard Harris, che è un po’ moscetto, canale 27 alle 23, 10. Meglio, allora, il più solido “Treno di notte per Lisbona” di Bille August con Jeremy Irons, Mélanie Laurent, Jack Huston, Martina Gedeck, Bruno Ganz, August Diehl, tratto da un best seller tedesco scritto da Pascal Mercier letto da due milioni di persone ambientato nel periodo della Rivoluzione portoghese dei garofani.

Su Tv8 alle 23, 45 è da vedere “Nemesi” di Walter Hill con Michelle Rodriguez, feroce killer che viene rapito e, zac!, diventa una donna. Quando si sveglia e non trova più niente sotto alle mutande si incazzerà di brutto con la dottoressa Sigourney Weaver.

matrimonio alle bahamas

Magari è meno violento “Matrimonio alle Bahamas” di Claudio Risi con Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Biagio Izzo, Tosca D'Aquino, Enzo Salvi, Canale 5 alle 0, 10. Per non parlare di “Ultimo tango a Zagarol” di Nando Cicero con Franco Franchi, Martine Beswick, Gina Rovere, Franca Valeri, Nicola Arigliano, Cine 34 alle 0, 50. Chiudo con “Il gioco del destino e della fantasia” di Ryûsuke Hamaguchi con Kotone Furukawa, Hyunri, Shouma Kai, Aoba Kawai, Katsuki Mori, Ayumu Nakajima, Rai Tre all’1, 20. Almeno un bel film.

