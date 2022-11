IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - STASERA IN CHIARO C’È PARECCHIA CARNE AL FUOCO, COME AVREBBE DETTO ALDO BISCARDI. AVETE DEI CAPOLAVORI COME “THE HATEFUL EIGHT” DI QUENTIN TARANTINO, WESTERN TEATRALE TUTTO COLPI DI SCENA GIRATO IN 70 MM E FORSE LA PUNTA PIÙ ALTA DEL CINEMA DI TARANTINO, NONCHÉ BEN DOPPIA RAZIONE DEL MAD MAX DI GEORGE MILLER - IL PRIMO EPISODIO GIRATO DA MILLER NEL 1979, CHE DA NOI VENNE INTITOLATO “INTERCEPTOR” E L’ULTIMO, IL MERAVIGLIOSO “MAD MAX: FURY ROAD”, GIRATO IN SUDAFRICA DA UN MILLER ORMAI MAESTRO ASSOLUTO DEL CINEMA D’AZIONE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E stasera in chiaro? C’è parecchia carne al fuoco come avrebbe detto Aldo Biscardi. Ma tra un camorra+pizzo movie su Rai 1 alle 21, 25, “Tutto per mio figlio”, freschissima fiction diretta da Umberto Marino con Giuseppe Zeno, Tosca D'Aquino, Antonia Truppo, Giuseppe Pirozzi, un discreto thriller finlandese del 2021 che mi piacerebbe vedere su Italia 1 alle 21, 20, “Operazione 6/12 – Attacco al Presidente” di Aku Louhimies con Jasper Pääkkönen, Nanna Blondell, Sverrir Gudnason, la commedia di mafia non riuscitissima “School of Mafia” di Alessandro Pondi con Giuseppe Maggio, Guglielmo Poggi, Michele Ragno, Emilio Solfrizzi, Fabrizio Ferracane e Nino Frassica Rai 2 alle 21, 20,

L’ennesima riproposta di una commedia di Aldo Giovanni Giacomo, “Tu la conosci Claudia?” di Massimo Venier con Paola Cortellesi, Cine 34 alle 21, vi ricordo che stasera avete dei capolavori come “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino con Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Samuel L. Jackson, Walton Goggins, Tim Roth, Bruce Dern, western teatrale tutto colpi di scena girato in 70 mm e forse la punta più alta del cinema di Tarantino, nonché ben doppia razione del Mad Max di George Miller.

Il primo episodio girato da Miller nel 1979, che da noi venne intitolato “Interceptor”, Warner tv alle 21, con Mel Gibson, Joanne Samuel, Roger Ward, e l’ultimo, il meraviglioso “Mad Max: Fury Road”, Canale 20 alle 21, 05, girato in Sudafrica da un Miller ormai maestro assoluto del cinema d’azione con Tom Hardy come il nuovo Mad Max, Charlize Theron eroina senza un braccio, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Nathan Jones, Zoë Kravitz. Così scrivevo a caldissimo da Cannes, dove il film esplose nel 2015: Pochi cazzi. "Mad Max: Fury Road" di George Miller è una bomba.

Buttate via "Fast and Furious 7", "Avengers 2". "Mad Max" è l’action movie dell'anno, Tom Hardy l'unico in grado di prendere il posto di Mel Gibson giovane e di stare al posto suo, perchè la vera eroina è Charlize Theron come Furiosa, ribelle senza un braccio con mezza capa annerita dal grasso del suo camion, piena di armi da tutte le parti. Le voci dicono che sia lei che Tom Hardy sul set sono stati più cattivi del deserto della Namibia, star viziate e insopportabili.

Ma il risultato sullo schermo si vede. Il resto lo fanno i set incredibili del deserto africano, una sorta di Monument Valley fordiana riscoperta, una marea di mostri che cacciano i nostri eroi e una ciurma di belle ragazze che Furiosa cerca di liberare dalle grinfie di Immortal Joe capo di una tribu' di rincoglioniti pelatoni, chiamati War Boys, che sognano il Valhalla come i guerrieri del'Isis e si tirano su col sangue dei pochi umani sani rimasti. Furiosa, con l'aiuto di Mad Max, entrambi in cerca di redenzione, vuole portare cinque ragazze strappate alla reggia di Immortal Joe verso la Terra Verde.

Li' trovera' pero' solo un manipolo di disperate, simpatiche vecchiette australiane e una strepitosa Megan Gale, in lotta col mondo. E la Terra verde dove sara'? Film semplicissimo come storia, molto simile a certi western con le femmine in giro per il deserto, da "Donne verso l’ignoto" di Willam Wellman a "Blindman" di Ferdinando Baldi, si rivela in pratica un tour de force di pura messa in scena avventurosa.

Due ore di corse per il deserto con i cattivi all'inseguimento delle ragazze e Mad Max e Furiosa che menano di santa ragione. Salutato clamorosamente dal pubblico in sala, osannato dalla critica americana, è un giocattolone di gran classe ultrafemminista che rilancia la nostra grande nostalgia per l’avventura e il western. Vi dico solo che l’eccitazione della prima volta è oggi addirittura maggiore.

Certo. Stasera potete anche accontentarvi del divertente “Colpo grosso al Drago Rosso” di Brett Ratner con Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Zhang Ziyi, Alan King, Canale 27 alle 21, 10. Ma non è la stessa cosa. Più da festival o da cineclub casalingo sono “Agnus Dei” di Anne Fontaine con Lou de Laâge, Agata Kulesza, Agata Buzek, Vincent Macaigne, vera storia di Mathilde Beaulieu che nel dicembre del 1945, collaborando con la Croce Rossa francese si ritrovò a gestire la difficile situazione di un convento di trenta suore benedettine in gran parte rimaste incinte dopo le violenze dei soldati russi. Purtroppo è una storia ancora piuttosto attuale.

Buono anche il biopic “Radioactive” di Marjane Satrapi con Rosamund Pike come Madame Curie, geniale e senza regole da sempre in guerra con l’ottusità della logica dei medici del tempo, Anya Taylor-Joy, Aneurin Barnard, Simon Russell Beale, Iris alle 21.

In seconda serata mi riguarderei su Cine 34 alle 22, 55 il divertente “I 2 soliti idioti” di Enrico Lando con Biggio e Mandelli come soliti idioti, ma ci sono anche Teo Teocoli, Miriam Giovanelli, Gianmarco Tognazzi. Vediamo se ve lo ricordate: "Minchia boh!". "Me lo fai un massaggio al sottopalla?". "Chi è? ‘Sto cazzo!". "Al giorno d'oggi è pieno di gente che muore in questo paese de merda!". "Babbo Natale mi è sempre stato sul cazzo. Lui e quelle renne di merde!". E dopo pochi minuti di proiezione, e una raffica di "dai cazzo!", "minchia boh!" e "figa boh!".

Il secondo film dei Soliti Idioti, alias Biggio&Mandelli, lo ricordo come una bomba, allora, fin dall’inizio, quando vedi entrare sotto la neve, al comando di una massa di tamarri in moto in giro per Milano al ritmo di "Non ti piacciono i Club Dogo? Minchia, ammazzati!", i due Minchia Boys al multicinema e riprendere il film precedente da dove lo avevamo lasciato per mandare avanti il sequel. E lì si compiono il vero scippo. Perché Biggio&Mandelli scippano letteralmente, dopo 27 anni di territorio occupato, il cinepanettone, classico o tarocco che sia, a De Laurentiis, che lo ha ceduto senza neanche combattere.

Non solo. Lo massacrano con una serie di cattiverie alla "Babbo Bastardo", come: "Guarda, mamma, Babbo Natale! - Ma vaffanculo, va, nano di merda!". E lo trasferiscono rimpastandolo (da pandoro?) in una Milano che scimmiotta volutamente la romanità di Christian e del Cipolla ("Giamaika...Giamaika...Giamaikakatoercazzo" è repertorio del Cipolla, a chicchi!!) e lo risputano come prodotto "alto", colto, moderno, del tutto ringiovanito, privo di scorie televisive (nella casa di Gianluca non c'è neanche la televisione, con orrore del padre) e, soprattutto, politicamente scorretto.

Al punto che al berlusconismo romanizzato di Ruggero De Ceglie si contrappone l’allora “montismo”, del futuro suocero di Gianluca, un Teo Teocoli di culto truccato, sobrio e antipatico come lo era Monti. Ed è ovvio che Ruggero, il mostro creato da vent'anni di Berlusconi dilagante fra tv e politica, veda con orrore che il figlio Gianluca non solo sposi una "busta de piscio", "un cesso coi pedali", ma che abbia un suocero grigio, perbene e nordico che gli chiede pure "Chiamami papà". Oggettivamente, mai sentiti così tanti cazzo, minchia, figa, vaffanculo in un solo film (se i "nigger" di "Django Unchained" sono ben 209 quanti “cazzo” abbiamo qui).

Occhio all’inserto de "I poliziotti scorreggioni", specie di parodia scorreggiona dei polizieschi televisivi prodotti proprio dalla TaoDue.. E occhio all'esuberante spagnola Miriam Giovanelli, già vampiretta sempre nuda del supercult "Dracula 3D" di Dario Argento, che allieta lo scatenato Ruggero e che ci mostra anche qualcosa (unico, brevissimo nudo del film).

In un mare di repliche e replichette mi sembra giusto segnalarvi un capolavoro del comico demenziale come “Airplane” di Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker con Robert Hays, Julie Hagerty, Leslie Nielsen, Lloyd Bridges, Peter Graves, La7 alle 0, 05, che oggi, lontano dalla moda dei film di aeroplani disastrati avrà un po’ meno senso parodiare. Vi segnalo anche il western diretto da Burt Lancaster “Il vagabondo della foresta” con Burt Lancaster, Dianne Foster, John Carradine, Walter Matthau, Rai Movie alle 0, 10.

Su Cine 34 alle 0, 50 rispunto lo stracult di Diego Abatantuono “Attila flagello di Dio” di Castellano & Pipolo con Rita Rusic, Angelo Infanti, Mauro Di Francesco, Franz Di Cioccio, Ennio Antonelli, che molti di voi conosceranno a memoria. La situazione si scalda su Iris all’1, 50 con l’arrivo di “Proposta indecente” di Adrian Lyne con Robert Redford, Demi Moore, Woody Harrelson, Oliver Platt.

Magari preferite l’erotismo di casa nostra, come il rarissimo, almeno credo, “Quando l’amore è sensualità”, ideato da Luigi Russo e diretto da Vittorio De Sisti con Agostina Belli, Gianni Macchia, Ewa Aulin, Françoise Prévost, Femi Benussi, Rete 4 alle 2, 10, dove Gianni Macchia, che al tempo era lo stallone del cinema erotico all’italiano, se le trombava più o meno tutte. Non solo viene riproposta la coppia Macchia-Prevost dei bei tempi, ma è soprattutto il film del “successo di assonanza Belli-Antonelli (900 milioni di lire di incasso!)”, come scriveva Gianni Buttafava.

Al punto che la Belli, dopo questo film si ritrova in cima alle richieste del tempo come sub-Antonelli. Io ricordo che mi piaceva di più Monica Monet, che nel film ha un piccolo ruolo di tossica, mentre i maschi di allora impazzivano anche per le nudissime Femi Benussi e Ewa Aulin. La storia è favolosa. Un macellaio scopatore, Gianni Macchia, una vera bestia, sposa la Belli, figlia della contessa (seee…) Françoise Prevost. Ma non riesce a avere rapporti con lei. Così si scatena con tutte le altre.

La ragazza si rifugia dall’amica Ewa Aulin, mentre il macellaio si tromba la suocera. Quando la Belli rientra a casa e li trova a letto, invece di andarsene, si spoglia e si ficca in mezzo a loro. Solo così riuscirà a riprendersi il marito. Da vedere assolutamente. Su Cine 34 alle 2, 35 avete anche il buffo “Il Santo patrono” di Bitto Albertini con Lucio Dalla, Alberto Sorrentino, Tony Ucci, Gennaro Masini. Chiudo con un bruttissimo film di Paolo Villaggio degli esordi, “Il terribile ispettore” di Mario Amendola con Francesco Mulé, Didi Perego, Agostina Belli, Cine 34 alle 4.

