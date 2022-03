IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA COSA BOLLE IN PENTOLA? C’È PARECCHIA MINESTRA RISCALDATA. PERÒ VI RICORDO CHE È UN BELLISSIMO FILM DI SPIE IN PIENA GUERRA FREDDA “IL PONTE DELLE SPIE” DI STEVEN SPIELBERG CON TOM HANKS E UN FAVOLOSO MARK RYLANCE - NON È PROPRIO UNA MERAVIGLIA, MA HA COMUNQUE MOLTI FAN LA VECCHIA COMMEDIA SEXY A EPISODI DI SERGIO MARTINO, “40 GRADI ALL’OMBRA DEL LENZUOLO”, LA PRIMA DELLE DUE COMMEDIE SEXY DI SERIE A COSTRUITE DAI FRATELLI MARTINO PENSANDO ANCHE ALL’ESPORTAZIONE, L’ALTRA È “SPOGLIAMOCI COSÌ SENZA PUDOR…” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E stasera in chiaro cosa vediamo? Cosa bolle in pentola. Mmm… stasera c’è parecchia minestra riscaldata.

Però vi ricordo che, pur se già molto visto, è un bellissimo film di spie in piena guerra fredda “Il ponte delle spie” di Steven Spielberg con Tom Hanks e un favoloso Mark Rylance.

“Ma non sei preoccupato?”. “Servirebbe?”. Era la battuta più bella del film, ripetuta almeno tre quattro volte.

E poi, il microchip dentro il nickelino, il Muro di Berlino, il faccione americano di Tom Hanks che ci spiega che tutti hanno diritto a una difesa, un attore inglese poco noto allora come Mark Rylance (aveva fatto Intimacy di Patrice Chérau dove recitava addirittura scene hard a pisello ritto) che si mangia tutti, Berlino Est dove tutti fanno il doppio e il triplo gioco, il cappottone newyorkese.

Tutto questo fa di Il ponte delle spie, scritto per Spielberg da Matt Charman e dai Fratelli Coen, scrivevo quando il film uscì, una piccola meraviglia inaspettata.

Non è proprio una meraviglia, ma ha comunque molti fan la vecchia commedia sexy a episodi di Sergio Martino, “40 gradi all’ombra del lenzuolo”, Cine 34 alle 21, la prima delle due commedie sexy di serie A a episodi costruite dai fratelli Martino pensando anche all’esportazione, l’altra è “Spogliamoci così senza pudor…”, che passerà alle 23, 15 sullo stesso canale, uscita nello stesso anno.

Incasso altissimo, due miliardi e mezzo. In questo caso soggetto e sceneggiatura vengono firmati addirittura da Tonino Guerra col fidato Giorgio Salvioni, anche se non siamo molto lontani dalla commedia sexy meno sofisticata. Certo, la presenza di Marty Feldman in un episodio come guardia del corpo della bellissima e nudissima Dayle Haddon rende il film un bel po’ diverso dal solito e così venne venduto ovunque.

In America i due film si chiamarono Sex With a Smile I e Sex With a Smile II e così sono ancora noti. E anche nell’estremo oriente, dove vennero lanciati alla fine del 1976. Ricordava Sergio Martino a “Nocturno”, che non lo chiamò il fratello Luciano, ma “Giorgio Salvioni, che aveva scritto questa sceneggiatura insieme a Tonino Guerra.

L’idea di chiamare Marty Feldman come bodyguard fu di Sergio Martino, che lo contattò grazie a Carol Levi. “Lui era suggestionato dal nome di chi firmava la sceneggiatura, Tonino Guerra appunto, lo sceneggiatore di Fellini e di Antonioni; la lesse, gli piacque molto. Nel frattempo, poiché il tono dello scritto di Tonino Guerra mi sembrava un po’ troppo estetizzante, prima che lui arrivasse, io feci una mia versione, diversa, del suo episodio, un pochino più mordace.

Quando lui arrivò a Roma mi disse che aveva accettato la versione di Guerra e quella avrebbe girato. Ci mise un pochino in crisi. Lui arrivò il giovedì prima di cominciare a girare; invece, poi, il sabato sera, stranamente, mi disse che, forse, la versione che avevo scritto io andava meglio…”.

Così così “Assassins” di Richard Donner con la strana coppia Stallone-Bandes, Iris, alle 21. Solo per fan di Vin Diesel “The Chronicles of Riddick” di David Twohy, canale 20 alle 21, 05, che vanta però nel cast Judi Dench, Thandie Newton e Karl Urban.

Ricordo come molto bello “Le ricette della signota Toku” di Naomi Kawase con la meravigliosa Kirin Kiki. I vecchi critici a Cannes erano tutti commossi per i dolcetti con la marmellata di fagioli rossi proposta dalla vecchia signora Toku. Come tutti voi esperti di dolcetti giapponesi saprete, si chiama “an” il ripieno composto da marmellata di fagioli rossi del dorayaki, il macaron giapponese.

In pratica è l'anima del dolce. Se sbagli quello, inutile mangiarlo. E non siamo in un programma di cucina televisivo col grande pasticciere, qua la cosa è molto più profonda. Il protagonista del film, tratto da un racconto di Durian Sukegawa, il silenzioso e depresso Sentaro, interpretato dal Nagase Masatoshi che fu protagonista di “Mystery Train” di Jim Jarmusch, non solo non sa cucinarsi l’an da solo, ma lo prende dai barattoloni confezionati. Una vera schifezza. Sarà la vecchia adorabile Toku (in originale era Tokue), interpretata da Kiki Kirin, a insegnargli come si fa l'an.

Grande spreco di soldi e di cast “Sherlock Holmes” nella versione diretta da Guy Ritchie con Robert Downey Jr e Jude Law come Holmes e Watson, ma ci sono anche Rachel McAdams, Kelly Reilly e Mark Strong, canale 27 alle 21, 10.

Su Cielo alle 21, 15 arriva anche Steven Seagal, “Infiltrato speciale” di Fon Michael Paul. Come spiega già il titolo è una storia di corna che finisce parecchio male “L’amore infedele. Unfaithful”, diretto dal vecchio Adrian Lyne una ventina d’anni fa con Richard Gere, Diane Lane e Olivier Martinez, Rai Due alle 21, 20.

Su Italia 1 alle 21, 20 vedo che passa “Tata Matilda e il grande botto” diretto da Susanna White con Emma Thompson, Maggie Gyllenhall, Maggie Smith, Asa Butterfield, mentre su Rai 4 alle 21, 20 torna “Millennium. Uomini che odiano le donne” nella versione americana diretta da David Fincher con Daniel Craig, Rooney Mara, Stellan Skarsgaard, Robin Wright e il gande Christopher Plummer al termine della carriera.

In seconda serata vedo che Rai Movie alle 23, 40 torna sul cinema di spionaggio durante la Guerra Fredda negli anni ’50 con “La spia russa” di Shamin Sarif con Rebecca Ferguson, Charles Dance, Antje Tarue. Film di corna, di sentimento e di guerra è il mélo “Una strada, un amore” diretto da Peter Hyams con Harrison Ford, Lesley Anne Down e Christopher Pkummer, La7D alle 23, 40.

Nella notte non posso non segnalatevi la commedia di Steno con Tognazzi e Vianello “A noi piace freddo…!!” con Yvonne Furneaux fresca di Dolce vita e Francis Blanche, Rete 4 alle 0, 50. Bruttino, invece, il sequel della vita di Marina Ripa Di Meana, cioè “La più bella del reame” di Cesare Ferrario con Carol Alt, che aveva già interpretato Marina in “I miei primi quarant’anni”, Jon Finch, Sergio Vastano, Mirella Banti e Helmut Berger, Cine 34 all’1, 20.

Grande film avventuroso diretto da Franklyn J. Schaffner e scritto da Dalton Trumbo è invece “Papillon” con Steve McQueen e Dustin Hoffman, schiaffato da Rai Movie all’1, 25. Lo dovevano dirigere sia Roman Polanski con Warren Beatty protagonista, ma chiese troppi soldi, sia Richard Brokks con Alain Delon e Jean-Paul Belmondo.

Purtroppo, e lo sapete già, “Yado” di Richard Fleischer, con Arnold Schwarzenegger, Brigitte Nielsen e Sandahl Bergman non è bello, Iris alle 1, 55, grande spreco di talenti. Per i fan del cinema di serie B, anzi C o D, avverto che su Cine 34 alle 2, 50 passa il mélo “Il grande addio” diretto da Renato Polselli con Dante Maggio, Luisa Rossi, Ludmilla Dudarova e John Kitzmiller.

Ricordo carino “La divorziata”, commedia di Serge Korber con Annie Girardot, Bernard Fresson e Claude Jade, Rete 4 alle 3, 15. Ottimo l’eurospy alquanto stravagante “Upperseven. L’uomo da uccidere” di Alberto De Martino con Paul Hubschmid, Karin Dor, Vivi Bach, Cine 34 alle 4, 10.

Upperseven è un agente che si cambia di continuo il volto e prende le sembianze di altri, come il Fantomas di Jean Marais. Deve affrontare il terribile Kobras, cioè Nando Gazzolo, che è a capo di una organizzazione criminale, legata ai perfidi cinesi, che ha un piano per dominare il mondo con un raggio che sterilizzerà l’intera popolazione.

spogliamoci cosi senza pudor 1

Aiuta Upperseven la bella agente della Cia Karin Dor. Grandi scene di botte, belle riprese, grandissima musica di Morricone, grandi trucchi sul volto del protagonista. Purtroppo Hubschmid non funziona molto come James Bond e ancora meno come uomo dalle tante facce. Rosalba Neri è una cattiva che viene brutalmente eliminata dall’eroe dopo averla portata a letto. Chiudo con “Il figlio di Bakunin” di Gianfranco Cabiddu con Fausto Siddi, Renato Carpinteri, Laura Del Sol e Paolo Boncaelli, Iris alle 5, 15. Ma l’avrò visto?

