IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - STASERA NON È UNA GRAN GIORNATA, VI AVVERTO. LA PROPOSTA PIÙ INTERESSANTE IN PRIMA SERATA IN CHIARO MI SEMBRA QUELLA DEL COMPLICATISSIMO “INCEPTION” DI CHRISTOPHER NOLAN, ALLORA NON CI CAPII MOLTO. VEDIAMO STASERA… - ALLE 23,30 TORNA “PECCATORI DI PROVINCIA”, ULTIMA COMMEDIA EROTICA DI TIZIANO LONGO - NELLA NOTTE “LA CARNE”, COMMEDIA CANNIBALICA GROTTESCA CON SERGIO CASTELLITTO E UNA FRANCESCA DELLERA BELLISSIMA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

inception

Ma stasera che vediamo? Stasera non è una gran giornata, vi avverto. La proposta più interessante in prima serata in chiaro mi sembra quella del complicatissimo “Inception” di Christopher Nolan con Leonardo Di Caprio che è in grado di entrare nella mente della gente e rubare segreti, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Marion Cotillard, Cillian Murphy, Tom Hardy, Canale 20 alle 21, 05. Filmone da 180 milioni di dollari di budget e 800 milioni di incasso, musica incalzante e fracassone di Hans Zimmer. Allora non ci capii molto. Vediamo stasera…

le due vie del destino 2

Non ho mai visto invece lo storico, che temo un po’ noiosetto, “Le due vie del destino” di Jonathan Teplitzky con Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skarsgard, Jeremy Irvine, Hiroyuki Sanada, Tv2000 alle 20, 55, dove Colin Firth molti anno dopo la guerra, incontra quello che fu un suo terribile torturatore, quando i giapponesi nel 1942 entrarono a Singapore e fecero prigionieri 80 mila soldati inglesi.

INFELICI E CONTENTI

Su Cine 34 alle 21 trovate invece “Infelici e contenti” di Neri Parenti, scritto addirittura da Rodolfo Sonego, sorta di “Quasi amici” on the road con un cieco furbo, Greggio, e un paraplegico, Pozzetto, che cercano di riscattarsi a Sanremo e di vendicarsi sulle donne cattive, Yvonne Sciò, Marina Suma come moglie traditrice e Francesca D’Aloja. C’è anche un ottimo Angelo Bernabucci. “Defiance. I giorni del coraggio” di Edward Zwick con Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell, vede tre fratelli ebrei in fuga durante la guerra che si uniscono ai partigiani russi. E salvano altri ebrei dai campi di concentramento.

need for speed 3

In “Peace, Love & Misunderstanding" di Bruce Beresford con Jane Fonda, Catherine Keener, Elizabeth Olsen, una avvocatessa appena divorziata porta i figli a conoscere la nonna hippy che non vede da vent’anni. Ci sono anche Kyle MacLachlan e Rosanna Arquette. Pessime critiche. Su Rai Movie alle 21, 20 avete l’action ispirato a un videogioco “Need for Speed” di Scott Waugh con Aaron Paul come meccanico onesto finito in carcere ingiustamente che si vendica partecipando a una gara di corse illegali, Domic Cooper, Imogen Poots, Rami Malek.

revenge 4

In “Revenge” di Coralie Fargeat con Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe, Guillaume Bouchede, Cielo alle 21, 15, una bella ragazza data per morta e abbandonata come spazzatura in pieno deserto da tre ricchi e odiosi padri di famiglia che erano andati lì per una battuta di caccia, si risveglia e decide di vendicarsi. Sarà lei a cacciare loro. Bang! Su Canale 5 alle 21, 20 vedo un recente film di Fausto Brizzi, “Se mi vuoi bene” con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, Lorena Cacciatore, Valeria Fabrizi. Non andò benissimo.

il regno del fuoco

Più divertente il fantasy fracassone “Il regno del fuoco” di Rob Bowman con Christian Bale, Matthew McConaughey, Isabella Scorupco, Gerard Butler e un dragone sputafuoco cattivissimo che si era risvegliato dentro il cantiere della metro londinese. Pensa un po’. E’ invece bellissimo, molto amato dai critici alla sua uscita grazie alle interpretazioni di Drew Barrymore e Anjelica Huston la Cenerentola di Andy Tennant, ormai vecchio di una ventina d’anni, da noi ribattezzato “La leggenda di un amore”, Canale Nove alle 21, 25. I personaggi sono rivitalizzati e ben scritti, e il rapporto d’amore tra la Cenerentola di Drew Barrymore e il principe di Dougray Scott è notevole.

occhio alla perestrojka 1

In seconda serata torna “Occhio alla perestrojka” di Castellano&Pipolo con Greggio e Calà quando ancora non c’era né Putin né il suo Lettone. Con loro ci sono le ignote bonone Marina Kalinina e Jeanette Vredeveld, ma anche Corinne Cléry, Mattia Sbragia e, ovviamente, il Dogui cioè Guido Nicheli. Ecco, col Draghi avrei visto bene lui. Taaac! Torna anche un capolavoro della fantascienza anni’70 come “1975: Occhi bianchi sul pianeta terra” o “The Omega Man” diretto da Boris Sagal, tratto dal celebre romanzo “I Am Legend” di Richard Matheson riscritto da John William e Joyce Corrington con Charlton Heston, Rosalind Cash, Anthony Zerbe, Paul Koslo, dove un’epidemia ha massacrato gli abitanti della terra (ci siamo…), che sono tutti morti o deformi.

1975 occhi bianchi sul pianeta terra.

Ma non ha toccato Charlton Heston. Gli studios non volevano che l’unica storia che ha il bianco Heston fosse con un’attrice afro-americana, Rosalind Cash. Siamo ancora nell’America razzista del 1970, ma la cosa passò perché dopo una pandemia mortale ci poteva stare che si fosse salvata solo lei… Heston chiese a Orson Welles di dirigerlo, ma non se la sentì. Boris Sagal non era un regista autore, ma fece il suo miglior film di sempre. Adorato da Tim Burton e da intere generazioni di cinefili.

chasing mavericks

Su Rai Due alle 23, 15 vedo che, stranamente, passano un buon film sui surfisti e le ondo della scogliera di Maverick nella California del Nord, “Chasing Mavericks” di Curtis Hanson con Gerard Butler, Elisabeth Shue, Abigail Spencer, Johnny Weston. Piuttosto buono, nella sua costruzione un po’ teatrale, “Money Monster – L’altra faccia del denaro” diretto da Jodie Foster con George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell, Rai Movie alle 23, 20, dove un giovane armata, ridotto sul lastrico per un investimento sbagliato, prende in ostaggio un celebre conduttore televisivo guru finanziario, George Clooney, durante la diretta tv perché lo sente responsabile del suo disastro.

peccatori di provincia

Su 7Gold alle 23, 30 torna la commedia sexy con “Peccatori di provincia”, ultima commedia erotica di Tiziano Longo con un buon cast che vanta il lusso di Macha Meril e addirittura di Lauretta Masiero a fianco dei più collaudati Montagnani e Garrone. Ma è quello di Daniela Halbritter il nudo più in vista. Il film non prende mai una vera direzione stilistica, indeciso fra l’erotico, il comico, il serioso. Per Davide Pulici è un film emblematico dell’opera di Tiziano Longo. “con sequenze e situazioni audacissime per un Montagnani-movie (basti pensare solo alle foto porno scattate alla giovane protagonista addormentata per incastrarla)”.

in guerra per amore

Su Rai Uno alle 23, 35 avete “In guerra per amore”, opera seconda di Pif con Pif soldato italo-americano che sbarca in Sicilia per amore di Miriam Leone, come da titolo, e Andrea Di Stefano. Dopo averci raccontato i rapporti tra mafia e la DC di Andreotti in “La mafia uccide solo d’estate”, Pif ci spiega qui come il patto segreto tra l’esercito americano e i capi mafiosi legati a Lucky Luciano durante lo sbarco alleato in Sicilia nella Seconda Guerra Mondiale abbia finito per spingere l’isola nelle mani della mafia per un lungo, lungo periodo.

pif in guerra per amore

Come nel primo film, una piccola vicenda umana serve a Pif per raccontare in maniera ironica, ma chiara, forse anche troppo, la storia dei legami tra mafia e potere e cosa questo posso aver provocato nella vita della gente comune. Cornice e storia personale sono perciò strettamente unite. Però, a ben vedere, siamo più dalle parte della commedia all’italiana “educativa” di Luigi Zampa o di Scola-Maccari (a Scola il film è dedicato) che non nel mondo più surreale e artistico di Franco Maresco.

la cura del gorilla

Su Iris alle 23, 50 avete un grande film di mare, “La tempesta perfetta” di Wolfgang Petersen con George Clooney, Mark Wahlberg, John C. Reilly, Diane Lane, Karen Allen. Non funzionava, ahimé, Claudio Bisio come protagonista del giallo “La cura del Gorilla” diretto da Carlo Arturo Sigon, che avrebbe dovuto aprire a tutta una serie di film gialli legati ai romanzi di Sandrone Dazieri e al personaggio del Gorilla, investigatore privato dalla doppia personalità. Però alla prima del film a Roma c’era una leggenda come Ernest Borgnine che ha un bel ruolo nel film e poteva già tornare a casa felice.

francesca dellera sergio castellitto la carne

Nella notte avete perle come “Belle al bar” di Alessandro Benvenuti con lo stesso Benvenuti che si scopre innamorato di Eva Robin’s, Rete 4 alle 0, 35, “La carne”, commedia cannibalica grottesca con Sergio Castellitto e una Francesca Dellera bellissima, Cine 34 alle 00, 40. Vedo che passa anche il vecchio film a episodi italo-spagnolo “I motorizzati” di Camillo Mastrocinque con Ugo Tognazzi, Walter Chiari, Nino Manfredi, Franco e Ciccio e Alberto Bonucci, Rai Uno all’1, 55. Non vedo da quando uscì, invece, “tempesta di ghiaccio”, il film che ci fece scoprire Ang Leem con Kevin Kline, Joan Allen, Christina Ricci, Tobey Maguire, Sigourney Weaver, Iris alle 2, 20.

il domestico

Torna, per la gioia dei fan di Lando Buzzanca, “Il domestico” diretto da Luigi Filippo D’Amico, Rete 4 alle 3. Il protagonista, il domestico Sasà di Lando che si divide tra Martine Brochard, Silvia Monti, Femi Benussi, è un eroe dei nostri tempi che attraversa il 900 italiano, dai tempi di guerra a oggi. La parte più riuscita e divertente è quella legata al Neorealismo alla Matarazzo e al cinema, con Salce che interpreta il regista di cinema popolare, Femi Benussi mondina un po’ mignotta e il grandissimo Cannavale come produttore napoletano alla Peppino Amato.

il domestico

Ma non è male neanche Eleonora Fani come figlia strabica di Foà che riacquisterà la perfezione degli occhi dopo una scopatona con Sasà. Lando Buzzanca, in un’intervista a “La Sicilia”, 1 dicembre 1974, così parlava del personaggio: “Si tratta di un uomo debole che trova la sua tranquillità nel servire gli altri e nasconde la propria pochezza dietro la possibilità di servire bene e a tutti i costi. In questo modo è cercato e difeso proprio per questa sua dote”.

il domestico

Martine Brochard ricorda, in “Cinema 70”, di aver avuto qualche problema con Buzzanca. “Lui è uno che pensa sempre a sé, molto narcisista”. Femi Benussi, invece, dei tre film che ha girato con Buzzanca, pensa che sia il suo preferito. “L’idea di fare anche solo la parodia di Riso amaro mi stimolava molto, e mi piaceva molto anche il fatto che, nella parte, davo da mangiare il caviale ai cani”.

camorra 3

Chiuderei con “Camorra” di Pasquale Squitieri con Fabio Testi, Jean Seberg, Raymond Pellegrin, Enzo Cannavale, Charles Vanel, Rai Movie alle 5, anni prima di “Gomorra”. Ma devo dirvi che passa pure “Boccaccio ’70”, commedia in quattro episodi diretti da Luchino Visconti, Mario Monicelli, Vittorio de Sica e Federico Fellini.

anita ekberg le ossessioni del dottor antonio boccaccio 70

Il più celebre è quello di Fellini, “le tentazioni del Dottor Antonio” con Peppino De Filippo censore democristiano che sogna una Anita Ekberg gigantesca che esce dal suo manifesto all’Eur e lo insegue, ma è bellissimo anche quello di Luchino Visconti, “Il lavoro”, sui giovani nobili annoiati milanesi con Tomas Milian e Romy Schneider. Tomas rimase molto colpito dalle attenzioni che aveva per lui Visconti. “Perché non hai girato più niente con Luchino?”, gli chiesi. “Perché è arrivato Alain”, mi rispose.

