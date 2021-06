IL DIVANO DEI GIUSTI - TANTO LO SAPPIAMO CHE STASERA SARETE TUTTI A VEDERE TURCHIA-ITALIA SU RAI UNO. ALTERNATIVE? CERTO, SU NETFLIX CI SAREBBE IL FILM PIÙ STRACULT E GAIO DEL MOMENTO, CIOÈ "IL BALLO DEI 41", CELEBRATO ANCHE DALL'ARZILLA NOVANTENNE NATALIA ASPESI E POCO CONSIDERATO DAI PIÙ BARBOSI SETTANTENNI MEREGHETTI E GRASSO – MIGLIOR FILM DELLE 21 È OVVIAMENTE "L'ESORCISTA” IN VERSIONE INTEGRALE. I FAN DI SERENA GRANDI SI RIFARANNO GLI OCCHI CON L'EROTICO LETTERARIO "DESIDERANDO GIULIA" – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Tanto lo sappiamo che stasera sarete tutti a vedere Turchia-Italia su Rai Uno. Alternative? Certo, ci sarebbe il film più stracult e gaio del momento, cioè "Il ballo dei 41", Netflix, celebrato anche dall'arzilla novantenne Natalia Aspesi e poco considerato dai più barbosi settantenni Mereghetti e Grasso.

In sala avete "Comedians" di Gabriele Salvatores con Natalino Balasso, Christian De Sica e Ale e Franz, ieri quinto negli incassi con 10 mila euro e 1930 spettatori. A me è piaciuto, mi è sembrato anzi il miglior film di Salvatores degli ultimi dieci anni e mi ha fatto recuperare il vecchio "Kamikazen", la versione della stessa commediadi Treviso Griffith in salsa Milano anni 80 con Paolo Rossi, Claudio Bisio e Antonio Catania. Ma Ciro Ippolito è entrato, dice, alle 14, 30 e è uscito dopo sette minuti alle 14, 37. Troppo teatro, sostiene.

In chiaro alle 21 e dintorni vi dovete accontentare del poco che rimane. Un thriller cafone di serie Z su Rai Due al posto dello show col comico cafone, il mai sentito "Stai lontano da mia figlia" di tal Anthony Ferrante con Alex McKenna.

Ancora un film della saga Sissi, "Destino di imperatrice" su Rai Tre, diretto da Ernst Marischka con Romy Schneider e Karlheinz Boom. Il micidiale e artistico "capolavoro" di Terrence Malick, quello coi dinosauri alla National Geographic (battuta di Jerzy Skolimoslwski, non mia), che tanto piacque a Cannes una decina d'anni fa, "The Tree of Life" con Brad Pitt, Jessica Chastain e Sean Penn che venne quasi interamente tagliato e quando se ne accorse si infurio' pesantemente. Lo potete vedere su Tv2000.

Per il pubblico stracult su Cine 34 c'è il romanticone "Amarsi un po'" di Carlo Vanzina con Claudio Amendola, figlio di Mario Brega e di Rossana Di Lorenzo, innamorato della pariolina Tahnee Welch, figlia di Virna Lisi e di Riccardo Garzone. Almeno è una boccata di vanzinata doc purissima. C'è pure Paolo Baroni come dandy toscano. E Mario Brega e' imperdibile.

Miglior film delle 21 è ovviamente "L'esorcista" di William Friedkin in versione integrale voluta dal regista. Non so se il doppiaggio italiano sia quello originale, con Laura Betti che fa il diavolo che esce dalla bocca di Megan al posto di Mercedes McCambridge, però. Grandissimo film.

In seconda serata, a partita finita, c'è il raro e abbastanza di culto "La bocca" di Luca Verdone con Tahnee Welch, Claudine Auger, Alida Valli, Cine 34 alle 22,50, che fu un flop storico. Ma c'è anche una bella commedia di Rob Reiner, “Vizi di famiglia”, con Jennifer Aniston, Shirley MacLaine, Kevin Costner e Mark Ruffalo su Canale 5 alle 23, 30.

I fan di Serena Grandi si rifaranno gli occhi su Cine 34 all'1 precise con l'erotico letterario (qua si scomoda addirittura"Senilita'" di Italo Svevo) "Desiderando Giulia" di Andrea Barzini jr con Sergio Rubini e Johan Leysen, il protagonista di "Prenom Carmen" di Godard, che se la contendono.

Diciamo che è proprio un'altra categoria il bellissimo melo ossessiva con fucilata finale "La calda amante", Rai Tre all'1, 20, che traduce il più fine "La peau douce " di Francois Truffaut con la stupenda Francisco Dorleac, sfortunata sorella di Catherine Deneuve, morta davvero troppo giovane.

I fan del poliziesco non possono perdersi su Rai Due all'1, 50 lo stracultissimo "Squadra volante" di Stelvio Massi, scritto da Dardano Sacchetti con Gastone Moschin e Tomas Milian. Grandi scene acrobatiche.

La notte più fonda porta buoni film, come lo strepitoso "Vizio di forma" su Rete 4 alle 2, 15, Paul Thomas Anderson rilegge un testo di Thomas Pynchon poco adatto al cinema con Joaquin Phoenix protagonista nella Los Angeles degli anni'70. Val Kilmer è uno sballato e strafatto John Holmes nel curioso, forse non riuscitissimo ma più che vedibile "Wonderland" di James Cox, Iris 2, 35, che rilegge un tragico fatto di sangue legato a John Holmes e ai delitti della banda di Charles Manson.

Arrivano infine "Saw 3" di Donen Lynn Botswana su Rai Movie alle 3, 10, il classico di Hitchcock "Il sospetto" con Cary Grant e Joan Fontaine, che è stato trasmesso per anni sui canali RAI, Rai Tre alle 3, 15, l'azione comico di Michele Lupo "Africa Express" con Giuliano Gemma, Ursula Andress e Jack Palance, Cine 34 alle 4,25 e il terribile western spagnolo degli esordi del genere, "Il segreto di Ringo", diretto da tal Arthur Ruiz Castillo con un fantomatico Johnny Harrison, Rete 4 alle 4, 40, dove non c 'era traccia alcuno di Ringo o Gringo. Lo ricordo di una noia mortale.

