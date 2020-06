IL DIVANO DEI GIUSTI – ALLE 21.10 SU ‘CINE 34’ LA GRANDE COMMEDIA SEXY A EPISODI DI DINO RISI, “SESSOMATTO”, CON LA COPPIA GIANCARLO GIANNINI-LAURA ANTONELLI – NEL POMERIGGIO VI SEGNALO IL CULTISSIMO “VOGLIO STARE SOTTO AL LETTO” DI BRUNO COLELLA, RINFORZATO DA PRESENZE FEMMINILI COME UNA GIOVANE MICHELLE HUNZIKER CHE SI SPOGLIA PURE, PER NON PARLARE DI UNA MANUELA ARCURI INQUADRATA SUBITO DAL SEDERE - VIDEO + FOTOGALLERY NON CENSURATA

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo oggi? Beh. Su Netflix grande prima di “Da 5 Bloods” di Spike Lee. Si doveva vedere a Cannes. Ve lo vedrete invece sul divano senza spinte e sgomitate di critici che vogliono arrivare ai posti migliori. Sembra che sia il miglior film di Spike Lee da anni, e Delroy Lindo già naviga come candidato all’Oscar per il miglior attore protagonista.

La serata sul digitale prevede troppe commedie romantiche, anche straviste come “Notting Hill” di Roger Mitchell con Julia Roberts e Hugh Grant, Canale 5 alle 21, 20, o di scarsa considerazione critica, “I perfetti innamorati” di Joe Roth con Julia Roberts, Billy Crystal e Catherina Zeta-Jones, Rai Movie 21,10, e la grande commedia sexy a episodi del 1973 di Dino Risi “Sessomatto” con la coppia Giancarlo Giannini – Laura Antonelli, Cine 34 alle 21, 10. Nove episodi tutti dedicati al sesso.

Grande ritorno al film ad episodi dedicato al sesso dopo “Vedo nudo” ma in un periodo dedicamente diverso. Grande successo e musica favolosa. Laura Antonelli è appena esplosa con “Malizia”, Giancarlo Giannini, invece, con “Mimì Metallurgico”.

Dino Risi ricordava che Laura Antonelli “aveva quel che si chiama il sex-appeal, non aveva una bellezza tremenda, aveva una bellezza dolce, piaceva ai bambini e ai vecchi. Aveva il senso del comico, era ironica. Recitava bene, era brava, aveva una sua allure che funzionava. Già allora era un po’ demodé, un po’ antica, non andava al passo coi tempi”. Celebre l’episodio gay con Giannini che si innamora del travestito Alberto Lionello.

Bellissimo anche “Amantes” di Vicente Aranda con una strepitosa Victoria Abril, triangolo romantico e drammatica nella Spagna franchista. Premio Goya al film nel 1991 e Orso d’Oro alla Abril al Festival di Berlino.

Rai Tre rilancia invece in prima serata, e fa benissimo, il celebre “Notte prima degli esami”, tuttora il miglior film di Fausto Brizzi, con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi studentelli col professor Giorgio Faletti negli anni ’80.

L’idea fu del produttore Giannadrea Pecorelli, che l’aveva mediata dalla sit-com anni ’80 all’interno del mio programma “Cocktail d’amore” con Amanda Lear. Se gli autori della sit-com, Massimo Coppola e Alberto Piccinini, furono un po’ snob riguardo al progetto, Brizzi, allora sceneggiatore in coppia con Martani dei cinepanettoni di Boldi-De Sica, lo capì al volo.

Chiude la serata del digitale su Italia 1 alle 21, 30 proprio un contro-cinepanettone, “Olé” di Carlo Vanzina, con Boldi, Salemme, Enzo Salvi, la bella Natalia Estrada ancora nel suo fulgore berlusconiano e addirittura Darryl Hannah. Non solo fu il primo dei cinepanettoni Mediaset di Boldi orfano di Christian, ma osò sfidare il 15 dicembre 2006 con 500 copie contro 500 “Natale a New York” di Neri Parenti con De Sica e Boldi, il cinepanettone ufficiale.

Nello stesso giorno uscì anche “Commediasexy” di Alessandro D’Alatri, che era forse il più interessante e sicuramente il più politico dei tre. Come andò a finire? “Olé” 8,3 milioni di lire, “Commediasexi” 5, 5 milioni contro i 23 di “Natale a New York”. De Laurentiis trionfò.

In seconda serata vedo troppe repliche. Certo, “All’onorevole piacciono le donne” di Lucio Fulci con Buzzanca e Antonelli, Cine 34 alle 23, 15, lo vorrei proprio rivedere. Come mi rivedrei “Scemo & più scemo” di Peter Farrelly con Jim Carrey e Jeff Daniels, Italia 1 alle 23, 45, capolavoro del demenziale.

Attenti che stanotte c’è pure “Shanghai Surprise” di Jim Goddard su 7Gold alle 23, 30, il solo film che hanno girato assieme Madonna e Sean Penn quando erano sposati, superfloppone del tempo, recuperò solo 3 milioni di dollari sui 17 spesi, massacrato dalle critiche impietose e da qualsiasi problema sul set.

George Harrison, produttore esecutivo e autore delle cinque canzoni che si sentono nel film, disse che "Penn è un dito al culo ... lei deve rendersi conto che puoi essere una persona favolosa ed essere anche umile". Per tutta risposta Madonna disse di Harrison che, sì, "È fantastico, molto comprensivo e comprensivo. Mi ha dato più consigli su come gestire la stampa che su come fare film".

Per completare la serata vedo che su Rai Premium alle 00, 10 c’è un film per la tv che mi era sfuggito alla sua uscita, “Attenti a quei tre” di Rossella Izzo col trio Christian De Sica- Paolo Conticini-Brando De Sica. Imperdibile presumo.

Come “Fiorina la vacca” che va in onda su Cine 34 all’1, 20. Ruzante e il decamerotico di qualità secondo il produttore Galliano Juso, che affida il film a Vittorio De Sisti, allora regista un bel po’ impegnato, che civettava con il teatro di Vasilicò, avendo sposato la sorella Lucia, col clan Bertolucci, e infatti si porta dietro l’assistente al montaggio di Kim Arcalli, cioè Gabrielle Cristiani, che fa qui il suo esordio come montatore ufficiale, e si farà aiutare non poco da Kim.

Ne viene fuori un decamerone dal gran cast, sia femminile che maschile. “Era il tentativo di trasportare in cinema vicende contadine del padovano scritte in un dialetto quasi incomprensibile”, ricordava Gastone Moschin. “Solo che senza la lingua del Ruzante e senza rispetto filologico per il testo, alla fine si è scaduto un po’ nella volgare e nel gratuito”.

Ci sono le bellissime Janet Agren, Ornella Muti, Angela Covello e Ewa Aulin, la suocera del premier Conte. Montagnani, che amava molto il film, la ricordava come “splendida… un panetto di burro messo lì”.

Alla stessa ora, 1, 20 su Rai Due, passa pure il bel film di Matteo Garrone “Reality” con Aniello Arena, Nando Paone e Claudia Gerini. Magari potevano metterlo un po’ prima al posto di qualche tv movie. Proprio sprecato. Esattamente come “On the Road” di Walter Salles su Iris che passa alle 3 di notte.

Non sarà riuscitissimo, ma è molto divertente, con Garrett Hedlund come Neal Cassady, Sam Riley come Jack Kerouac, Kristen Stewart come Lu Anne Henderson, Viggo Mortensen come Burroughs, Kirsten Dunst come Carolyn Cassady, Amy Adams come Joan Vollmer e Tom Sturridge come Ginsberg.

Nel pomeriggio vi segnalo solo, oltre al bel western “Gli avvoltoi” di Ray Enright con Randolph Scott e Robert Ryan, Rai Movie alle 16, il cultissimo “Voglio stare sotto al letto” di Bruno Colella, già regista di “Amami” con Moana, alle prese con una storia, forse, autobiografica, dove il giovane Giorgio Pasotti cade nelle mani di un impresario teatrale, Colella stesso, e del suo assistente, Rocco Papaleo, per mettere in piedi una commedia impegnata con l’attore comico di successo Mario Scaccia.

Solo che il produttore è un sòla e presto il giovane capisce che sta cadendo in una trappola. Immontabile, si diceva al tempo, il film viene rinforzato da Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic da presenze femminili come una giovane Michelle Hunzinker che si spoglia pure, per non parlare di una Manuela Arcuri come bagnante prosperosa inquadrata subito dal sedere.

Se lo perdete, alle 19, 20 partono sia la replica “La liceale al mare con l’amica di papà” di Marino Girolami con Renzo Montagnani, Marisa Mell e la coppia Ciardo-Alvaro, Cine 34, sia il fondamentale “Storia di fifa e di coltello. Er seguito der Più” di Mario Amendola con Franco e Ciccio, Rai Movie. C’è gran parte del cast di “Er Più”, Maurizio Arena, Mario Carotenuto, Ninetto Davoli, Fiorenzo Fiorentini e Lando Fiorini che canta “Ciumachella de Trastevere”.

