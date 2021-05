IL DIVANO DEI GIUSTI – AVETE SMALTITO IL 1 MAGGIO, FEDEZ E LA PROMESSA DEL CAFFÈ CON SALVINI E MAGARI SALINI? BENE. STASERA IN TV NON C’È GRANCHÉ, PERÒ SU RAI MOVIE ARRIVA UNO DEI MIGLIORI FILM DI SAM PECKINPAH, “LA BALLATA DI CABLE HOGUE” – VA ASSOLUTAMENTE RIVISTO “BIANCA” DI E CON NANNI MORETTI INNAMORATO PAZZO DI LAURA MORANTE, PRESENTATO DALLA PESTILENZIALE, MA PER MOLTI BENEMERITA, CINE 34 TRA UN NUDO DI EDWIGE E UNO DI GLORIA GUIDA. SARÀ FELICISSIMO NANNI. DEL RESTO IL FILM È L’UNICO PECCATO CHE ABBIA MAI FATTO MORETTI CON BERLUSCONI... – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

la ballata di cable hogue 2

Avete smaltito il 1° Maggio, Fedez e la promessa del caffè con Salvini e magari Salini? Bene. Stasera in tv non c’è granché, però vedo che alle 21, 10 su Rai Movie arriva uno dei migliori film di Sam Peckinpah, “La ballata di Cable Hogue”, quasi una commedia ambientata nel West tra il 1908 e il 1912 con Jason Robards, fresco di “C’era una volta il West” come il vagabondo Cable Hogue che trova un pozzo d’acqua nel deserto e potrebbe diventare ricco, Stella Stevens come una simpatica prostituta bionda, e David Warner come uno strano predicatore inglese.

la ballata di cable hogue 3

Girato subito dopo il capolavoro che fu “Il mucchio selvaggio” in pieno ’68, al punto che due personaggi dai fan molto amati, Strother Martin e L.Q.Jones passano senza pensarci da un film all’altro, venne massacrato dalla distribuzione della Warner che lo ridusse a un flop.

sabrina ferilli forever young

Da parte sua Peckinpah, che considera questo il suo miglior film, sembra che fosse sempre ubriaco sul set, e nei 19 giorni di pausa forzata per il maltempo lui e la sua troupe si scolarono qualsiasi cosa lasciando un conto alla produzione spropositato (mezzo milione di dollari di oggi di alcol).

demi moore soldato jane 3

Il film venne a costare 3 milioni di dollari più del previsto con Peckinpah che sul set si comportava come un pazzo, licenziò 36 persone della troupe in un delirio di onnipotenza. Per giunta gli animali uccisi sul set sono davvero uccisi.

lillo forever young

David Warner partì subito dopo per Roma con la moglie per girare “L’udienza” di Marco Ferreri da protagonista, ma non sopportando i tradimenti di lei, mi ha raccontato Dante Matelli, si gettò dalla finestra dell’albergo e si ruppe tutto. Venne sostituito da Enzo Jannacci.

n io e napoleone

Appena si rimise un po’ raggiunse Peckinpah in Inghilterra sul set del violentissimo “Cane di paglia” dove si vede che è claudicante. Per il resto in prima serata avete Lillo (fa ridere) e Sabrina Ferilli (si spoglia poco) in versione milfona nel cosìcosì “Forever Young” di Fausto Brizzi, Cine 34 alle 21, Sean Penn e Nicole Kidman in uno degli ultimi thriller politici di Sydney Pollack, “The Interpreter”, La 7 alle 21, 15, Demi Moore in “Soldato Jane” di Ridley Scott.

sean penn nicole kidman the interpreter

Il film meno visto delle 21 è “Il vegetale” diretto da Gennaro Nunziante alla sua prima uscita nel dopo-Zalone con Rovazzi protagonista, la piccola Rosy Franzese star di “Sirene” e la produzione della Disney, Rai Due. Diciamo che non fu un matrimonio proprio riuscito. Ricordo che i critici all’anteprima romana storsero la bocca, definendo il film fragile, non divertente. Bocciato! E gli incassi non furono certo quelli sperati.

made in china napoletano

A me, però, era piaciuto, l’avevo trovato preciso nel suo voler fare qualcosa di davvero diverso, di controcorrente, civile, garbato. Un po’ come sono Rovazzi e Nunziante. E il tutto non era rivolto ai critici, ma ai ragazzini, fan di Rovazzi, che nel film si ritrova a cercar lavoro nella Milano di oggi, fra adulti banditeschi, compreso un padre manigoldo e assente per anni, Ninni Buschetta, finito in coma, che gli lascia in eredità, oltre a una ditta di costruzioni truffaldina, una sorellina, Rosy Franzese, ricca e viziata, che lui non conosce.

nanni moretti laura morante bianca

Mentre il personaggio di Checco Zalone sconvolgeva la realtà con una cafonaggine da italiano medio ignorante che nascondeva però una purezza d’animo, il personaggio di Rovazzi sconvolge la realtà perché è onesto da apparir stupido, per questo il padre lo chiamava il vegetale, e non accetta nessun tipo di compromesso con la società manigolda che lo circonda.

monica bellucci n io e napoleone

In seconda serata vedo che Rai Due alle 23 punta sul cafonissimo napoletano con “Made in China napoletano” di e con Simone Schettino con Elisabetta Gregoraci, presentatrice al tempo di Made in Sud, e un bel cast di attori napoletani, Tosca D’Aquino, Benedetto Casillo.

Rai 5 alle 22, 15 punta invece su un buon film sardo che ebbe molti premi un paio d’anni fa quando uscì, “La stoffa dei sogni” di Gianfranco Cabiddu con Sergio Rubini, Ennio Fantastichini, Renato Carpenteri e Teresa Saponangelo.

nanni moretti bianca 3

La7 ripropone alle 23, 45 un film di grande successo anche se un po’ favela-chic come “A cidade de deus” di Fernando Meirelles. Ma il film che va assolutamente rivisto è “Bianca” di e con Nanni Moretti innamorato pazzo di Laura Morante presentato dalla pestilenziale, ma per molti benemerita, Cine 34 alle 23 tra un nudo di Edwige e uno di Gloria Guida. Sarà felicissimo Nanni.

nanni moretti bianca 2

Del resto il film come abbiamo più volte detto è l’unico peccato che abbia mai fatto Moretti con Berlusconi, qui coproduttore assieme a Achille Manzotti. Detto questo “Bianca” rimane un grande film di Moretti, il suo riscatto dopo che con “Sogni d’oro” le sue quotazioni erano clamorosamente crollate.

Dopo mezzanotte arrivano altri buoni film. Avrete già visto e rivisto “N. Io e Napoleone” di Paolo Virzì con Daniel Auteuil, Monica Bellucci, Massimo Ceccherini, Valerio Mastrandea, Rete 4 alle 00, 45, ma è sempre così piacevole.

demi moore soldato jane 2

Cine 34 dopo “Bianca” punta addirittura su “Morte a Venezia” di Luchino Visconti con Dirk Bogarde che sfiora il ridicolo nella sua passione suicida per il bellissimo Tadzio, interpretato dallo svedese Bjorn Andresen che abbiamo visto recentemente diventato vecchissimo e irriconoscibile in “Midsommer”. E’ la vita.

Rai Movie alle 00, 45 ripropone l’ottima versione moderna in salsa “Gomorra” di un classico di Eduardo, “Il sindaco del Rione Sanità” con Franco Di Leva e Massimiliano Gallo. Torna anche il clamoroso Guglielmo il dentone di Alberto Sordi nel film a episodi “I complessi”, con la regia di Dino Risi, Franco Rossi e Luigi Filippo D’Amico, che si inventa appunto il personaggio di Sordi, La7 alle 2, 10.

n io e napoleone 1

Credo di non aver mai visto “I soldi degli altri”, Iris alle 2, 50, tarda commedia amara su Wall Street diretta da Norman Jewison con Danny De Vito, Gregory Peck, Piper Laurie e Penelope Ann Miller. Ricordo non proprio riuscito “Ogro” di Gillo Pontecorvo con Gian Maria Volonté, José Sacristan e Angela Molina, Rai Movie alle 3. Pontecorvo, raccontava Dino Risi prendendolo un po’ in giro, rifiutava tutti i film che non fossero dei capolavori. “Io faccio solo capolavori!”.

ridera cuore matto 1

Rarità assoluta, mai visto da nessuno questo “I milanesi a Napoli”, Cine 34 alle 3, diretto e prodotto dal terribile Enzo Di Gianni con Ugo Tognazzi, Nino Taranto, Carlo Campanini, Eva Nova, storia di due imprenditori milanesi che cercano di fare affari tra Napoli e Sorrenti inventandosi la “Telepizza”. Meglio di Fedez e Ferragni, insomma.

i racconti romani di una ex novizia

Più che perdibile, l’ho visto purtroppo un anno fa, “I racconti romani di una ex novizia” di Pino Tosini con Gino Cervi, Francis Blanche e Karin Mayer, anche se si presenta con un nuovo titolo, “I racconti romani di Pietro l’Aretino su monache, cortigiane e mantenute”.

Per i fan di Little Tony è imperdibile “Riderà (Cuore matto)” di Bruno Corbucci con Marisa Solinas, Ferruccio Amendola, Oreste Lionello, Cine 34 alle 4, 30. Andrebbe visto anche il piccolo film televisivo girato per Reteitalia nel 1989 da Mario Monicelli “La moglie ingenua, il marito malato” tratto dal romanzo di Achille Campanile, con Stefania Sandrelli, Fernando Rey, Claudio Giuffré, Iris alle 4, 50. C’è anche Galeazzo Benti!

