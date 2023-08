IL DIVANO DEI GIUSTI – CHE CI VEDIAMO STASERA? SE RESISTETE FINO ALLE 2 DI NOTTE, SU RETE4, C’È “SUOR EMANUELLE”, EROTICO IN CUI UNA SCATENATA MONICA ZANCHI FA UN BOCCAGLIO ANCHE A UN CAPOTRENO! LEI, RAGAZZINA INDEMONIATA, FINISCE IN UN CONVENTO. COSÌ INIZIANO I GIOCHI SAFFICI. FILM DI GRANDE CULTO - PER CHI VUOLE ANDARE A LETTO PRIMA C’È, IN PRIMA SERATA, “PROVA A PRENDERMI”, CANALE 27. STESSA ORA, MA SU RETE4, “AIR FORCE ONE” – PIÙ TARDI CIELO PASSA LO STRACULT EROTICO “LA DONNA LUPO” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

the imitation game 6

Che vediamo stasera in tv in chiaro? Beh, con tutto questo interesse per scienziati e studiosi, vedo che Tv200 alle 20, 55 propone il biopic su Alan Turing, “The Imitation Game” diretto da Morten Tyldum con Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Mark Strong, Rory Kinnear. “A volte sono le persone che nessuno immaginerebbe in grado di far qualcosa che fanno le cose che nessuno può immaginare”.

the imitation game 5

Attorno a questa frase, che segna un po’ la vita complessa da eroe di guerra, ma anche da martire sfortunato di una guerra sociale interna, di Alan Turing, che riuscì a decrettare il Codice Enigma dei tedeschi, e quindi a far vincere la guerra al proprio paese, e a dar vita al primo computer che cambierà la nostra vita, ruotava tutto il film a lui dedicato.

Grazie anche all’incredibile interpretazione di Benedict Cumberbatch, che fa di Alan Turing qualcosa di indimenticabile, il film, pur elegantissimo e diretto con grande attenzione da Tyldum, tendeva parecchio a un effetto acchiappa-Oscar alla “Discorso del Re”, e fu al centro di un grande interesse economico. Al punto che Harvey Weinstein, per assicurarsene i diritti per l’America e il resto del mondo, lo pagò ben sette milioni di dollari.

the imitation game 3

Candidato a ben 8 Oscar ne vinse però solo uno, quella per la miglior sceneggiatura. Uno smacco per Weinstein, che già vedeva il suo impero vacillare. Per una serata con più azione ci sarebbero “L’ultima alba” di Antoine Fuqua con Bruce Willis, Monica Bellucci, Cole Hauser, Eamonn Walker, Johnny Messner, Iris alle 21, e “Matrix Revolutions” diretto nel 2003 da Andy e Larry Wachowski con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Jada Pinkett Smith, Canale 20 ale 21, 05, terzo capitolo della saga di Matrix. Andrebbero rivisti tutti gli episodi in sequenza, uffa.

matrix revolutions

Su Rai Movie alle 21, 10 avete il divertente “L’uomo venuto dall’impossibile” di Nicholas Meyer con Malcolm McDowell come H.G. Wells che insgue, con la sua macchina del tempo, il cattivissimo Jack lo Squartatore di David Warner, aiutato da Mary Steenburgen. Una delizia. Su La5 alle 21, 10 passa lo stracultissimo “Alex&Me” di Eric Champnella dove una ragazzetta, Siena Agudong, vuole giocare a calcio e è pazza della campionessa di calcio Alex Morgan. Un giorno il poster con la foto gigante di Alex Morgan prende vita e la campionessa diventa la sua migliore amica. Un delirio.

keanu reeves matrix revolutions

Su Canale 27 alle 21, 10 ritrovate il bellissimo “Prova a prendermi” di Steven Spielberg con Leonardo DiCaprio, truffatore dai mille volti, Tom Hanks, il cagnaccio che lo insegue, Christopher Walken, Martin Sheen, Nathalie Baye. Girato benissimo. Mi ha sempre ricordato molto certi film di Blake Edwards con Tony Curtis.

matrix revolutions

Su Cielo alle 21, 15 vi ricordo anche l’action franco-giapponese “Wasabi” di Gérard Krawczyk con Jean Reno, Ryoko Hirosue, Michel Muller, Carole Bouquet. Canale 5 alle 21, 20 sistema in prima visione la curiosa commedia scritta da Enrico Vanzina e diretta da due ragazzi romani, Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, noti come YouNuts!, “Sotto il sole di Riccione” con Cristiano Caccamo, Davide Calgaro, Matteo Oscar Giuggioli, Ludovica Martino, Saul Nanni, Lorenzo Zurzolo e Isabella Ferrari.

prova a prendermi 2

Il film uscì sulle piattaforme in piena pandemia. Su Rete4 alle 21, 25 andate sul sicuro con “Air Force One”, solido filmone diretto da Wolfgang Petersen con Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close, visto mille volte però. Su Warner tv alle 21, 30 occhio all’horror “Number 23” di Joel Schumacher con Jim Carrey, Virginia Madsen, Logan Lerman, Danny Huston, dove Jim Carrey, professione accalappiacani, finisce in un inferno quando legge un libro sul potere del numero 23. Da allora in poi gli sembra che tutta la sua vita sia segnata dal numero 23.

leonardo dicaprio prova a prendermi

Passiamo alla seconda serata col sempre terrificante “Brutti, sporchi e cattivi”, celebre film di Ettore Scola su una orrenda famiglia dominata da Nino Manfredi che vive ai margini di Roma in una baraccopoli fatiscente. Magari è un filo politicamente corretto, ma Nino Manfredi è strepitoso, epr non parlare del cast che Scola gli cuce attorno, da Luisa Santella, l’amante, a Franco Anniballi, Ennio Antonelli, Beryl Cunningham.

Devo dire che il film, duro ritratto della lotta per il potere all’interno di una famiglia di sottoproletari mostruosi, colpisce nel segno. Senti la puzza. Strepitose le scene a letto di Manfredi con la Santella per non parlare dell’avvelenamento col topicida. Ma non farà effetto. Scola al suo meglio.

brutti, sporchi e cattivi

Su LA5 alle 22, 50 il film generazionale “Noi siamo infinito” di Stephen Chbosky con Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller, Nina Dobrev. Uno dei fascini maggiori di questa deliziosa opera prima era proprio nel tornare indietro di oltre vent’anni fa in un’epoca che ci sembra oggi lontanissima. Dove non solo si poteva scoprire se stessi ascoltando “Asleep” degli Smiths, ma dove il fare tappezzeria alle feste era davvero un’arte che ti permetteva di osservare, capire, crescere.

brutti, sporchi e cattivi 2

Interpretato da tre giovanissimi attori di grande intensità, freschezza e fascino, che hanno iniziato il cinema fin da bambini, cioè Logan Lerman, già in evidenza in “Percy Jackson”, Emma Watson, l’Hermione della saga di “Harry Potter” e Ezra Miller, il ragazzo terribile di “…E ora parliamo di Kevin”, il film di Chbosky è una sorta di sotto “Dreamers” bertolucciano, con tanto di sogni creativi, crescite esplosive e triangolo erotico tra due ragazzi, Charlie e Patrick, e una ragazza, Sam, sorellastra di Patrick, che è apertamente gay, ambientato appunto nel 1991 in una cittadina della Pennsylvania.

Charlie, cioè Logan Lerman, matricola delle superiori con pesanti problemi di allucinazioni e turbe sessuali, diventa amico di due ragazzi più grandi dell’ultimo anno, Patrick, cioè Ezra Miller, e la sua sorellastra Sam, una Emma Watson più bella e sexy del solito. Ma più che amico, Charlie si trova travolto dalla loro gioia di vivere e dalla libertà di comportamento che nascondono in realtà problemi complessi e una infanzia di soprusi. “Perché le persone carine scelgono le persone sbagliate?”, chiede Charlie al suo professore. “Perché noi accettiamo l’amore che pensiamo di meritare”.

brutti, sporchi e cattivi 5

Su Cielo alle 23, 15 uno dei miei cult più segreti, “La donna lupo”, erotico con idee di Aurelio Grimaldi con Loredana Cannata protagonista come donna lupo assieme al futuro produttore Arturo Paglia, Pascal Persiano e Francesco Di Leva. Ricordo il favoloso manifesto con il sedere della protagonista in primo piano, la promessa di una mezza fellatio hard (c’era quando l’ho visto), ma soprattutto il ritorno del porno di provincia anche se intellettualizzato dalla regia di Grimaldi.

Il giorno della prima, alla fine di agosto, a Roma, in una sala caldissima senza aria condizionata, solo vecchi signori maschi. Ti davano anche il gadget della spilletta, che ho regalato anni dopo alla Cannata. L’idea del film è quella della donna liberata, la Simona della Cannata, allora giovane siciliana con quasi nessuna esperienza di cinema, che la notte fa cosa vuole come un maschio.

noi siamo infinito 1

Così rimorchia Arturo Paglia, poi Pascal Persiano che la bacia proprio lì. Poi ci sono quattro militari napoletani a Palermo che fanno uno spogliarello. Infine arriva il serpente Gianduia per la scena clou del film con la protagonista. Non vado oltre. Da vedere assolutamente. La Cannata ce la metteva tutta. Gianduia un po’ meno. Feci anche per Stracult uno sketch coi Manetti dedicato alla donna lupo, dove la Cannata mi divorava, ma finiva male, uccisa con una pallottola d’argento da Piotta come Maresciallo Spacca.

Su Tv8 alle 23, 15 passa l’horror “Killer Mountain” di Sheldon Wilson con Emmanuelle Vaugier, Aaron Douglas, Paul Campbell, Andrew Airlie, Yan-Kay Crystal Lowe. Davvero poco visto il thriller “I Witness” diretto nel 2003 da Rowdy Herrington con Jeff Daniels, James Spader, Portia de Rossi, Clifton Collins Jr., 7Gold alle 23, 30.

noi siamo infinito

Su Rete 4 alle 23, 35 darei uno sguardo a “Lo squalo 2” diretto da Jeannot Szwarc con Roy Scheider, Lorraine Gary, Murray Hamilton, Joseph Mascolo. Non è bello come il primo Squalo. Lo sapete. Ma la tagline originale, "Just when you thought it was safe to go back in the water . . . ", divenne famosissima. Gli scuali cattivi sono sempre quelli ripresi in Australia da Ron e Valerie Taylor. Roy Scheider non voleva riprendere il suo ruolo, ma la Universal lo obbligò a farlo perché era appena uscito dal cast de “Il cacciatore” di Michael Cimino e era sotto contratto.

la donna lupo

Lo fece, alla fine, ma si scontrò tutti i giorni col povero regista. Spielberg avrebbe voluto fare non un sequel, ma un film coi figli dei personaggi di Quint e di Brody. Il film costò 30 milione, il triplo del primo Jaws. Andò benissimo. Tanto che si fece anche il terzo Squalo.

la donna lupo 2

Su Canale 5 a mezzanotte la sconosciuta commedia “Un nemico che ti vuole bene” di Denis Rabaglia con Diego Abatantuono, Antonio Folletto, Sandra Milo, Antonio Catania, Ugo Conti, mentre su La7D alla stessa ora passa “Splendor” di Ettore Scola con Marcello Mastroianni, Massimo Troisi, Marina Vlady, Paolo Panelli. Allora non mi piacque. Vi consiglio invece su Rete 4 alle 2, 05 “Suor Emanuelle” di Giuseppe Vari con Laura Gemser, Monica Zanchi, Vinja Locatelli, Gabriele Tinti, mexerone di erotico emanuellistico, poliziesco e tonaca movie, scritto da Mario Gariazzo (“Il mercato era saturo di di tutte le Emanuelle e così ci dovemmo inventare qualcosa di originale”).

killer mountain 2

Laura Gemser-Suor Emanuelle non vorrebbe per nulla avere a che fare con il sesso se non si ritrovasse tra i piedi una ragazzina indemoniata della buona borghesia, la scatenata Monica Zanchi. Grande mito della pulp-critica selvaggia. Così iniziano i giochi saffici in convento, tra la Zanchi e una giovinetta, Vinja Locatelli (mai sentita, eh?). Poi appare in convento un simil-Vallanzasca, interpretato da Gabriele Tinti, e Laura Gemser cede alla passione. Film di grande culto, la Zanchi fa un boccaglio anche a un capotreno! Imperdibile.

witness il testimone

Cine 34 alle 2, 30 si lancia invece nel poliziesco “Con la rabbia agli occhi” di Antonio Margheriti con Yul Brynner, Massimo Ranieri, Barbara Bouchet, Martin Balsam, Giacomo Furia, Sal Borgese. Rarissimo anche “Morbosità” di Luigi Russo con Eva Czemerys, Gianni Macchia, Paul Muller, Jenny Tamburi, Rete 4 alle 3, 30, che ricordo vagamente. Jenny Tamburi è la sorellina verginella della scatenata Eca Czemerys che si concede a chiunque possa offrire dei vantaggi a lei e al suo amico Gianni Macchia. Tutto girato a Modena.

Suor Emanuelle

La chiudo su un piccolo film tv di Alberto Lattuada del 1989, “Mano rubata” con Milena Vukotic, Ralph Schicha, Carmen Loderus, Patrick Bonnel, Christian de Tillière, Iris alle 5, 05.

Suor Emanuelle con la rabbia agli occhi 5 lo squalo che ha ucciso il turista russo in egitto 2 Suor Emanuelle

sotto il sole di riccione

sotto il sole di riccione 1 sotto il sole di riccione

steven spielberg lo squalo 2 con la rabbia agli occhi