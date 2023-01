IL DIVANO DEI GIUSTI/1 – CHE VEDIAMO STASERA? INTANTO BISOGNEREBBE RIVEDERE UN VECCHIO GIALLO EROTICO DI MARIO BAVA, “5 BAMBOLE PER LA LUNA D’AGOSTO” CON EDWIGE FENECH, CHE HA LA STESSA STORIA E AMBIENTAZIONE DEL RECENTISSIMO “GLASS ONION: KNIVES OUT” - IERI SERA MI SONO VISTO SU NETFLIX UN BEL THRILLER SUDAFRICANO DEL 2021, “I AM ALL GIRLS”, CHE PRENDE SPUNTO DA UNA STORIA VERA. LA SPARIZIONE DI RAGAZZINE SUDAFRICANE SCAMBIATE CON QUALCHE STATO ARABO PER AVERE PETROLIO. MA QUELLO CHE VEDIAMO È CHIARAMENTE UN REVENGE MOVIE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Intanto bisognerebbe rivedere un vecchio giallo erotico di Mario Bava, “5 bambole per la luna d’agosto” con Edwige Fenech, Ira Furstenberg e William Berger perché un cinéphile colto e preparato come Luca Rea mi dice che ha la stessa storia e ambientazione del recentissimo “Glass Onion: Knives Out” di Rian Johnson con Daniel Craig e Janelle Monae.

Possibile? La storia vede infatti un miliardario invitare cinque amici nella sua isoletta in Grecia e lì mettere in scena un delitto che non è un delitto, la finta morte di Edwige, per poi passare a una situazione del tipo “Dieci piccoli indiani” di Agatha Christie. Pensa un po’. Ma nemmeno il film di Bava era un capolavoro.

i am all girls

Ieri sera mi sono visto su Netflix un bel thriller sudafricano del 2021, “I Am All Girls” di Donovan March con Erica Wessels, Hlubi Mboya, Masasa Minangemi, che prende spunto, ma solo spunto, da una storia vera. La sparizione di ragazzine sudafricane scambiate con qualche stato arabo per avere petrolio. Ma quello che vediamo è chiaramente un revenge movie.

Al di là della storia, sono stupito dalle ambientazioni sudafricane, gli slums della periferia, l’aria ovunque di decadenza. Dopo due anni di serie crime tutte uguali, trovo questi sguardi su nazioni che non conosciamo realmente interessanti.

