IL DIVANO DEI GIUSTI/1 – CHE VEDIAMO STASERA? IN STREAMING VI CONSIGLIO ASSOLUTAMENTE SU APPLETV “CAUSEWAY” DI LILA NEUGEBAUER CON JENNIFER LAWRENCE E BRYAN TYREE HENRY – NON È SOLO IL RITORNO A CASA, A NEW ORLEANS, DI UNA RAGAZZA REDUCE DALL'AFGHANISTAN MA È UNA SORTA DI COMMEDIA POST-TRAUMATICA DI TUTTA UNA GENERAZIONE CHE STAVA MALE GIÀ DA PRIMA DEL TRAUMA VISSUTO – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Beh. In streaming vi consiglio assolutamente su AppleTv "Causeway" di Lila Neugebauer con Jennifer Lawrence e Bryan Tyree Henry, che non è solo il ritorno a casa, a New Orleans, di una ragazza reduce dall'Afghanistan o il racconto di un'amicizia tra il personaggio della reduce che deve tornare alla normalità, appunto la Lawrence, e un meccanico nero, Bryan Tyree Henry, che ha perso un figlio e una gamba in un brutto incidente d'auto, ma una sorta di commedia post-traumatica di tutta una generazione che stava male già da prima del trauma vissuto.

In questo devi dire che Jennifer Lawrence nella costruzione di un personaggio che cerca di capire il perché della sua disperazione e della sua solitudine mettendo insieme il prima e il dopo la guerra, scava molto in profondità. Nel suo caso la guerra è stata già una fuga dalla realtà che viveva a casa propria, con un fratello tossico e una madre che non la capiva.

Il suo percorso è quindi più complesso del semplice e già non facile superamento del trauma da guerra. E l'amicizia col personaggio ugualmente disperato ma aperto del meccanico nero è fondamentale. Premiato come miglior opera prima alla Festa del Cinema di Roma, penso che abbia delle possibilità anche per una nomination della Lawrence agli Oscar.

