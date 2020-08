IL DIVANO DEI GIUSTI – CHEVELODICOAFFÀ… STASERA C’È “COBRA” CON SYLVESTER STALLONE COME L’AGENTE MARION COBRETTI DETTO COBRA, CHE SPAZZA VIA QUALSIASI KILLER IN POCHI SECONDI. ALLA FINE DEL FILM, PREGO CONTARE, DEI 52 MORTI AMMAZZTI 41 LI HA STERMINATI LUI – PIÙ TARDI ARRIVANO LE PERLE. COME IL CLASSICO DI MARIO BAVA “CINQUE BAMBOLE PER LA LUNA D’AGOSTO” CON EDWIGE FENECH E IRA FURSTENBERG – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo oggi? “Tu sei il male, io la cura”. Chevelodicoaffà… Stasera, Rete 4 alle 21, 30, c’è “Cobra” di George Pan Cosmatos con Sylvester Stallone come l’agente Marion Cobretti detto Cobra, che spazza via qualsiasi killer in pochi secondi.

Se la vede con un killer pazzo al supermercato nella celebre prima scena e poi con un pazzo con un coltellone assurdo che lo stesso Stallone fece costruire (“il pubblico se lo dovrà ricordare per sempre…”).

Alla fine del film, prego contare, dei 52 morti ammazzti 41 li ha sterminati Cobra. Violentissimo, venne tagliato di 30-40 minuti dalla Warner Bros che non voleva così tanto sangue.

Ma un bel po’ di follia e di sangue rimangono. Non a caso è uno dei grandi action anni ’80 più amati da tutti fan del genere.

Adorato da Nicholas Winding Refn che mise tra le labbra di Ryan Gosling uno stecchino in onore del personaggio di Cobretti (certo, anche il rapper Gmax ha lo stecchino in bocca come Cobretti).

La cafonissima Canon Film di Golan e Globus chiese a Stallone di girare con loro due film, ma Stallone costava troppo. Così la Canon si dovette unire alla Warner Bros, che impose i tagli finali alla versione da 120 minuti, ridotti così a neanche ’90.

Stallone fa il gradasso. E’ al suo massimo storico. Era appena uscito da “Beverly Hills Cops” e si porta dietro un po’ di idee, La sceneggiatura è sua, il povero George Pan Cosmatos quando lui gira non può fiatare, ma si rifà tiranneggiando il set in sua assenza (dicono…). Nessun attore o tecnico può rivolgere la parola a Stallone.

Il direttore della fotografia protesta dicendogli che sta perdendo tempo sul set con tutte le toccate di culo che fa alla sua co-star, l’ingombrante Brigitte Nielsen.

Il cattivo è il terribile Brian Thompson nel ruolo di Night Slasher. 29 milioni di dollari di budget, un incasso di poco sopra 40. Non andò benissimo. Canon e Warner pensavano a chissà quali incassi. Il tanto annunciato sequel non si farà mai.

Direi che è più divertente stasera rispetto al terribile “Howard e il destino del mondo”, film disastro di Willard Huick col papero protagonista, Iris alle 21, o al pur cultissimo “Facciamo fiesta” di Alessandro Longomi con la coppia Alessandro Gassman-Gianmarco Tognazzi e Lorena Forteza, Cine 34 alle 21, 05, o a “Il pesce innamorato”, film romantico di Leonardo Pieraccioni, Canale 5 alle 21, 20. Però, magari, “Facciamo fiesta” andrebbe rivisto…

In seconda serata si può proseguire sul filone violento con il thrillerone “Speed” di Jan De Bont con Keanu Reeves poliziotto che deve evitare che una bomba scoppi dentro un autobus in quel di Los Angeles. Ci sono anche Dennis Hopper e Sandra Bullock. Davvero niente male. Tarantino lo inserì tra i migliori del 1994, gli avevano anche chiesto di girarlo lui.

Più tardi arrivano le perle. Come “Caldo soffocante” di Giovanna Gagliardo, che lo ha scritto con Ennio De Concini, con Christine Boisson protagonista in giro per Roma, anzi per Prati, col caldo soffocante del titolo in pieno periodo Italia 90 con due bimbetti.

Ci sono anche Alberto Moravia, Laura Betti, Ruggero Orlando, Allen Midgette come Andy Warhol. Credo che sia cultissimo per gli abitanti di Prati, ma dovrei rivederlo. Anche perché Giovanna Gagliardo è divertentissima. Sembra terribile, invece, Rai Movie alle 2, 15“Agente Porter al servizio di Sua Maestà Britanica”, specie di spy comedy diretta dal pur bravo Burt Kennedy con Donald Sutherland e Ruth Gordon protagonisti. Pensato come film tv uscì inutilmente tre anni dopo in sala.

E’ un classico di Mario Bava invece “Cinque bambole per la luna d’agosto” con Edwige Fenech, Ira Furstenberg, Ely Galleani, allora sposata con Carlo Vanzina, William Berger, Rete 4 alle 2, 25. Vai a riscoprire cla copia senza tagli di censura, accidenti…

“Le aperture pop nel cinema di Mario Bava”, scrive il mio amico Steve Della Casa, “sono a volte più underground di tutta la Cooperativa del Cnema Indipendente. Anzi Bava è il traduttore italiano della pop art e l’Edwige Fenech di 5 bambole per la luna d’agosto è un po’ la minestra Campbell di Andy Warhol”.

Non mi ricordo granché, invece, del thriller italo-spagnolo di poca fama “Nel buio del terrore” di José Antonio Nieves Conde con Sylva Koscina, Stephen Boyd, Marisa Mell, Fernando Rey e Massimo Serato, Cine 34 alle 2, 30, davvero una rarità. Anche con punte bisex e musiche di CarlO Savina. Terribile, invece, ma presumo imperdibile la commedia misticheggiante “Dio c’è (Il film anche)” di tal Alfredo Arciero con Riccardo Rossi che fa il figlio di Wanna Marchi e diventa prete. In onda, ingiustamente, alle 3, 40 di notte su Rai Movie.

