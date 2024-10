IL DIVANO DEI GIUSTI – IN CHIARO SIAMO SUL RICICLATO SPINTO. CINE34 DEDICA TUTTA LA SERATA A PIERACCIONI: “IL CICLONE”, “I LAUREATI”, FINO AD ARRIVARE ALL’OPERAZIONE PIÙ CURIOSA, "IL MIO WEST" CON DAVID BOWIE E UN GRANDE NUDO INIZIALE DI ALESSIA MARCUZZI - ANDATE SUL SICURO CON L'ECCEZIONALE "BOOGIE NIGHTS”, OPERA PRIMA DI PAUL THOMAS ANDERSON SUL MONDO DEL PORNO AMERICANO DEGLI ANNI 70 CON MARK WAHLBERG IN VERSIONE SUPERDOTATO E HEATHER GRAHAM SEMPRE NUDA SUI PATTINI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

il ciclone 2

Che vediamo stasera aspettando la terza puntata di "The Penguin" con Colin Farrell su Sky, la serie più seguita in questi giorni in tutto il mondo?

In chiaro stasera scordatevi grandi novità. Siamo sul riciclato spinto.

Cine 34 dedica tutta la serata a Leonardo Pieraccioni e ai suoi primo e più celebri film. Alle 21 passa "Il ciclone", opera seconda in quanto a regia, ma il film che davvero venne visto da tutti e lanciò lui e Ceccherini come comici di prima grandezza. Senza scordare le presenze delle guappissime Lorena Forteza e Natalia Estrada, che allora furono una bella novità. O il curioso cammeo di Mario Monicelli che dava al film un gusto toscano non banale.

i laureati

Lo segue alle 22, 50, stesso canale, proprio "I laureati" con Pieracciini, Ceccherini, Papaleo. La storia vuole che fosse stata Rita Rusic a puntare su Pieraccioni e sulla comicità Toscana.E in gran parte a e si dovrebbero i suoi successi.

Si arriva fine alle 0, 45 su Cine 34 con l'operazione più curiosa, anche se la non più riuscita, di Pieraccioni, cioè "Il mio west" diretto da Giovanni Veronesi, e interpretato da due star come David Bowie e Harvey Keitel, il primo e unico western girato in Carfagnana.

david bowie leonardo pieraccioni il mio west

L'idea, se ben ricordo, non era quella di un grande western classicheggiante, ma di un piccolo film comico toscano, che forse sarebbe stato meglio. Ma l'occasione era così ghiotta che Pieraccioni e Veronesi non se la lasciarono sfuggire. Resta un film irrisolto, ma la presenza di Bowie ne fa qualcosa comunque di epico. Senza scordare il grande nudo iniziale di Alessia Marcuzzi.

Su Canale 20 alle 21 05 passa il bel thriller "The Bourne Identity" diretto da Doug Liman con Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox. La storia è un po' complessa, ma il film si vede con piacere.

alessia marcuzzi – il mio west 2

Rai Storia alle 21, 10 ripropone un capolavoro sempre attuale come "Il dottor Stranamore" di Stanley Kubrick con Peter Sellers in più ruoli, George C. Scott, Sterlinh Hayden, Skim Pickens e l'appendice scomparso James Earl Jones. Satira potente, grazie alla penna di Terry Southern della paura della bomba atomica e della follia dei conservatori americani, tra le tante idee nuoce che il film portava non è indifferente la visione di Ken Adam dei grandi spazi architettonici e delle tavole rotonde dove si muovono i potenti della terra.

Canale 27 alle 21, 10 passa una commedia che rivoluziono' il genere, "Una notte da leoni" di Todd Phillips con Bradley Cooper Ed Helms, Zach Galifianakis, Heather Graham, dove i protagonisti si svegliano dopo una notte di eccessi e nulla ricordano di quanto sia successo la notte prima. Come sapete Todd Phillips è il regista di "The Joker".

La 7 alle 21, 15 propone un bel giallo ambientato nel profondo sud, "Il momento di uccidere" di Joel Schumacher con Matthew MacConaughy, Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Donald Sutherland, Kevin Spacey.

una notte da leoni

Cielo alle 21, 20 passa la "Lolita" di Adrian Lyne con Jeremy Irons, Dominique Swaim, Melanie Griffith, Frank Langella, più fedele al romanzo di Nabakov rispetto a quella di Kubrick, ma meno forte anche come impatto sulla realtà del tempo. Nemmeno la Sue Lyon di Kubrick resterà nel mondo del cinema, in verità, e Irons e Langella formano una grande coppia di duellanti quasi al pari di quella formata da Mason e Sellers.

Rai4 alle 21, 20 passa il thriller finlandese "Operation Napol" di Oskar Thor Axelsson con Vivean Olandottir, Jack Fox, Iain Glen. Su Rai Premium alle 21, 20 il poco noto "Non ho niente da perdere" di Fabrizio Costa con Carolina Crescentini e Edoardo Pesce.

chi ha incastrato roger rabbit? 7

Magari è divertente, malgrado le pessime critiche americane (23% di gradimento, sob!) "Men in Black: International", nuovo capitolo della saga con altro cast, diretto da F. Gary Gray con Chris Hemsworth, Lian Neeson, Emma Thompson, Tessa Thompson e la sublime Rebecca Ferguson.

Passiamo alla seconda serata con la riproposta di "Chi ha incastrato Roger Rabbitt?" Di Robert Zemeckis e Richard Williams con Bob Hoskins, Rai Movie alle 22, 50. Tv2000 alle 22, 50 propone "Giulietta e Romanoff" di e con Peter Ustinov dove Sandra Dee e John Gavin sono i nuovi Giulietta e Romeo ai tempi della guerra fredda.

nude per l assassino

Si comincia a ragionare su Cielo alle 23, 50, con il thriller erotico "Nude per l'assassino" di Andrea Bianchi con Edwige Fenech, Nino Castelnuovo, Femi Benussi, Solvi Stuning, Erna Schurer. Mi sa che non l'ho mai visto.

La7 all'1, 05 ci propone "Rappresaglia", ricostruzione dei terribili fatti di Via Rasella che portarono al massacro dei nazisti delle Fosse Ardeatini, diretto da George Pan Cosmatos, tratto dal romanzo di Robert Katz, scritto Lucio De Caro e, segretamente, da Fabio Mauri, con Marcello Mastroianni, Richard Burton, Leo McKern, Renzo Montagnani, John Steiner, Peter Vaugan. Girato nel 1972, uscirà in America tre anni dopo.

heather graham boogie nights 1

Ci arriva un raro esempio di fantascienza filippina su Rai4 all'1, 25 con “Foxtrot Six" di Randy Krimpis con Ola Antara, Verdi Solaimen. Andate sul sicuro con l'eccezionale "Boogie Nights”, opera prima di Paul Thomas Anderson sul mondo del porno americano degli anni 70 con Mark Wahlberg in versione superdotato alla John Holmes, Burt Reynolds, Heather Graham sempre nuda sui pattini, Julianne Moore pornostar, William H. Macy operatore cornuti, un giovanissimo Philip Seymour Hoffman. Grande film.

l'importante e amare

Rete 4 alle 2, 35 presenta il noir americano diretto dal tedesco Volker Schlondorff "Palmetto" con Woody Harrelson, Elisabeth Shue, Gina Gershon. Per i fan della meravigliosa Agnes Varda passa su Rai Tre alle 2, 25 "Visages villages", il documentario che ha girato con l'artista JR.

Si chiude in bellezza con "L'importante è amare", capolavoro di Andrzej Zulawski con Romy Schneider, Fabio Testi, Jacques Dutronc critico di film di genere depresso, e uno strepitoso Klaus Kinski che fa l'attore di teatro eccessivo. Fabio Testi mi ha detto che venne imposto dalla coproduzione italiana. Ma non era facile allora, per un attore italiano, avere un ruolo da protagonista in Francia. Lo trovate su Iris alle 4, 40.

chi ha incastrato roger rabbit? 4

Ma c'è anche "Speriamo che sia femmina", bella commedia toscana e femminista di Mario Monicelli con Liv Ullman, Catherine Deneuve, Philippe Noiret, Paolo Hendel, Stefania Sandrelli, Giyliana De Sio, Lucrezia Lante della Rovere al suo esordio, senza scordare Athina Cenci e Carlo Monni che fa il tassista, Rai Movie alle 5.

romy schneider - l'importante e amare boogie nights 1 nude per l'assassino 2 romy schneider - l'importante e amare heather graham boogie nights boogie nights nude per l assassino 44 feench nude per l'assassino nude per l assassino 33 nude per l assassino 77 chi ha incastrato roger rabbit? 6 il mio west 1