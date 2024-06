IL DIVANO DEI GIUSTI – IN CHIARO STASERA CHE VEDIAMO? IN UN MARE DI BANALITÀ TORNO A SEGNALARVI SU CINE 34 UN EVERGREEN COME “L’INFERMIERA NELLA CORSIA DEI MILITARI” IN CUI LA COSA MIGLIORE, ANCORA UNA VOLTA, È IL FAMOSO FONDOSCHIENA DI NADIA CASSINI – SU LA7 ALLE 23,30 PASSA “AMORE MIO, AIUTAMI”, CIOÈ IL MATRIMONIO E LE CORNA, MESSE DA LEI A LUI, SECONDO LA VISIONE DI ALBERTO SORDI. BOTTE E ANCORA BOTTE ALLA POVERA MONICA VITTI – RIVEDIAMOCI SU RETE 4 UN CAPOLAVORO COME ”SCARFACE” DI BRIAN DE PALMA, CON AL PACINO, CHE CAMBIÒ IL CINEMA DEGLI ANNI ’80… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Trigger Warning - jessica alba

Allora. L’avete visto questo “Trigger Warning”? Diretto dall’indonesiana Mouly Surya, che aveva girato un bellissimo primo film, arthouse/grindhouse rape-revenge western, “Marlina the Murderer in Four Acts”, è il nuovo action al femminile targato Netflix, più grindhouse che arthouse, interpretato da Jessica Alba in versione mora, commando violentissima in Siria che torna a casetta in patria per capire chi le ha ucciso il padre, nel solito paesino americano dove i cattivi se la accomannano.

Trigger Warning - jessica alba

Non so quanto originale fosse il film precedente di questa misteriosa Mouly Surya, del quale si legge un gran bene, questo mi sembra un po’ annacquato. Ma quel che di meglio propone in questi giorni Netflix e di certo in parecchi ci siamo cascati. Mentre vorrei vedere il precedente film di Mouly Surya, questo non me lo rivedrei.

In chiaro stasera che vediamo? Tanto lo so che al cinema non ci andate nemmeno pagati. In un mare di banalità torno a segnalarvi su Cine 34 alle 21, 15 un evergreen come “L’infermiera nella corsia dei militari” di Mariano Laurenti con Nadia Cassini, Lino Banfi, Alvaro Vitali, Nieves Navarro, Paolo Giusti, Karin Schubert. Divertente commediaccia, ma non grandiosa come ci si sarebbe aspettati.

l’infermiera nella corsia dei militari 1

Il genere viaggia già verso la fine, purtroppo, e l’idea di una clinica psichiatrica per militari rincoglioniti (in testa Carlo Sposito come “Moshe Dayan” e Enzo Andronico-bersagliere), puzza già di barzelletta movie. La meravigliosa Nadia Cassini ce la mette tutta, ballando, agitatissima, mostrando il sedere, cantando (Go out and Dance, di Zitelli), ma la trovatina di lei che si maschera da infermiera ha il fiato corto.

l’infermiera nella corsia dei militari 2

La cosa migliore, ancora una volta, è il suo famoso fondoschiena, esaltato ancor più dal reiterato accostamento con quello di Banfi, mai così inquadrato, anche nudo, come in questo film. Fondamentale, per i fan, la scena del dottor Banfi che, per far vedere ai suoi pazienti che non c’è alcun pericolo nel farsi siringare il sedere, mostra quello dell’infermiera, cioè della Cassini. Naturalmente la ciurmaglia di malati-guardoni impazzisce e la siringa se la ritroverà, conficcata in testa proprio il povero Banfi.

Notevoli le scene con Nieves Navarro sempre nuda e Banfi che cerca di erotizzarla. Alvaro Vitali ha invece una specie di parrucca afro in testa e fa il pittore pazzo, con Carmen Russo bella modella. Linda De Felice ha un ruolo marginale, ma notevole: quello della suora scorreggiona. Girato in Puglia, a Bisceglie, Barletta e vicino Trani. La Cassini, in un’intervista su “La gazzetta del Mezzogiorno”, dichiara che vorrebbe tanto girare con maestri come Dino Risi e Luigi Comencini: «Con loro farei di tutto, ma solo nei limiti del lecito».

mine vaganti

Sempre in Puglia rimaniamo, La7 alle 21,15, con uno dei film più riusciti di Ferzan Ozpetek, “Mine vaganti”, divertente commedia gay meridionale con Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Carolina Crescentini, Nicole Grimaudo, Ennio Fantastichini. Ottima la scena a tavola coi due fratelli che hanno entrambi idea di dichiarare la loro omosessualità al padre, ma il coming out dell’uno bloccherà inesorabilmente l’altro. Ho sempre pensato che un padre non può non sapere se suo figlio è gay.

riccardo scamarcio mine vaganti

Mediaste Italia 2 alle 21,15 propone il buffo horror musicale “Morte a 33 giri”, opera prima dell’attore Charles Martin Smith con Marc Price, Tony Fields, Lisa Orgolin, Doug Savant, Ozzy Osbourne, dove un disco inedito di una rockstar morta suonato al contrario rivela un messaggio dall’oltretomba per il giovane protagonista. Paura…

Cielo alle 21, 20 propone un giallo erotico spagnola che da noi uscì in piena estate truccato da commedia, “Due maschi per Alexa”, diretto da Juan Logar alias Juan Lopez Garcia con Juan Luis Galiardo, Curd Jürgens, Rosalba Neri, Emma Cohen, Manolo Otero, Eduardo Calvo, dove la bella Rosalba Neri sposa il vecchio padre di una compagna di classe, la Cohen, per poi capire che è meglio il giovane figlio. La cosa non andrà giù al neosposo cornuto che escogiterà un diabolico piano per un suicidio-omicidio di gruppo.

Italia 1 alle 21,20 propone il sequel di un film con un cavallo e una bella ragazza protagonisti, “Windstorm – Contro ogni regola”, diretto da Katja von Garnier con Hanna Binke, Jürgen Vogel, Jannis Niewöhner, Tilo Prückner, Cornelia Froboess. Boh? Su Tv2000 alle 21,20 avete “Cielo d’ottobre” di Joe Johnston con Jake Gyllenhaal, Chris Cooper, Laura Dern, William Scott Lee, Chris Owen, dove un gruppo di ragazzi progetta missili per andare nello spazio. Anche se sembrano pazzi c’è del talento nelle loro creazioni e il sogno verrà avverato. Frutto di una storia vera.

Rai Due alle 21,20 passa un ignoto thriller canadese, “La strana signora della porta accanto”, diretto da Gordon Yang con Julia Borsellino, Mark Taylor, Deborah Grover, Marium Carvell, Michelle Chiu. Più interessante il poliziesco tedesco di Rai4 alle 21,20, ispirato a una storia vera, “Banklady” di Christian Alvart con Nadeshda Brennicke, Ken Duken, Charly Hübner, Niels-Bruno Schmidt, Heinz Hoenig, dove una giovane operaia che lavora in una fabbrica di carta da parati si innamora di un fascinoso ladro e diventano popolari come Bonnie e Clyde negli anni ’70.

Mi vedrei uno dei primi film di Pieraccioni, il terzo?, girato nel momento più ricco della sua carriera, “Fuochi d’artificio” con Massimo Ceccherini, Mandala Tayde, Claudia Gerini, Vanessa Lorenzo, Barbara Enrich, Bud Spencer in un buffo cammeo canterino, Er Patata nel suo primo film da attore, prima era pescivendolo al mercato, Rete 4 alle 21,25.

jackie chan mr. nice guy 1

Un bel po’ visti “Mr. Nice Guy” di Sammo Hung con Jackie Chan, Richard Norton, Gabrielle Fitzpatrick, Miki Lee, Canale 20 alle 21,05, la commedia “Due imbroglioni… e mezzo” di Franco Amurri con Claudio Bisio, Sabrina Ferilli, Carlo Buccirosso, Gianluca Grecchi, Simona Borioni, Mediaset Italia 2 alle 21,10, il modesto “Sei mai stata sulla luna?”, commedia meridionale di Paolo Genovese. con Raoul Bova, Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Neri Marcoré, Giulia Michelini, Nino Frassica, Rai Movie alle 21,10.

jackie chan mr. nice guy 2

Occhio che su Rai Storia alle 21,10 passa “Cristo si è fermato a Eboli” diretto da Francesco Rosi con Gian Maria Volonté, Paolo Bonacelli, Alain Cuny, Lea Massari, Antonio Allocca, un filmone. Mai visto. Ho sempre odiato il filmoni di questo tipo. Praticamente è la vita al confino di Carlo Levi, intellettuale antifascista nel 1935.

edwige fenech la vergine il toro il capricorno

Passiamo alla seconda serata con “La vergine, il Toro e il Capricorno” di Luciano Martino con Edwige Fenech, Alberto Lionello, Aldo Maccione, Alvaro Vitali, Cine 34 alle 23,05. Qualcosa mi dice che l’abbiamo tutti già visto. E’ una novità, ma è un po’ troppo triste, “My Life. Questa mia vita”, lacrimoso drammone diretto da Bruce Joel Rubin con Michael Keaton, Nicole Kidman, Bradley Whitford, dove il protagonista aspetta un figlio che già ha capito che non vedrà perché non gli rimane molto da vivere. Allora si filma e gli racconta come vede il mondo.

Rai4 alle 23,20 propone il drammatico “La baia del silenzio” di Paula van der Oest con Claes Bang, Olga Kurylenko, Brian Cox, Assaad Bouab, Alice Krige, Litiana Biutanaseva, dove un marito pensa che la moglie, accusata di aver ucciso il figlioletto, sia innocente. Però si iniziano a scoprire cose misteriose su di lei.

la vergine, il toro e il capricorno 1

Su La7 alle 23, 30 passa “Amore mio, aiutami”, cioè il matrimonio e le corna, messe da lei a lui, secondo la visione di Alberto Sordi. Botte. E ancora botte alla povera Monica Vitti rea di non amarlo più e di essersi innamorata di un altro. Ci sono anche Silvano Tranquilli, Mariolina Cannuli, Ugo Gregoretti. La grande scena di botte sulla spiaggia venne vista, allora, come una scena comica. Meglio non vederlo.

Rivediamoci invece un capolavoro come ”Scarface” di Brian De Palma con Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Robert Loggia, Mary Elizabeth Mastrantonio, Rete 4 alle 23,25. Pur amando la versione originale di Howard Hawks con Paul Muni, devo riconoscere che lo Scarface di De Palma cambiò il cinema negli anni ’80.

amore mio, aiutami

Su Italia 1 alle 23,40 passa un film di belle surfiste che vivono felici sulla spiaggia, “Blue Crush” di John Stockwell con Kate Bosworth, Matthew Davis, Michelle Rodriguez, Sanoe Lake, Mika Boorem. Rai Tre alle 0,30 passa l’opera prima di Jasmine Trinca, “Marcel!” con Alba Rohrwacher, Maayane Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini, Dario Cantarelli. Passò al festival di Cannes, fuori concorso.

Su Cine 34 alle 0,50 torna lo svalvolatissimo “La gabbia” thriller erotico diretto da Giuseppe Patroni Griffi con Tony Musante, Laura Antonelli, Florinda Bolkan, Blanca Marsillach, Cristina Marsillach, dove Musante cade nella trappola di Laura Antonelli che prima se lo fa poi lo lega al letto per vendicarsi. Un brandello di lenzuolo salva Tony Musante dalla nudità completa. Ottime le sorelline Marsillach.

amore mio, aiutami 8

Iris all’1,35 passa il terribile “To Rome with Love” diretto da Woody Allen in quel di Roma, ma passava più tempo al ristorante che sul set. Ci sono Woody Allen, Judy Davis, Ellen Page, Jesse Eisenberg, Greta Gerwig, Penélope Cruz, Roberto Benigni e un bel po’ di attori italiani in piccoli ruoli.

Su Rai Tre alle 2,20 un recente film di Julio Bressane, “Il lungo viaggio dell’autobus giallo”, mentre Cine 34 alle 2,45 propone una delle ultime commedie di Dino Risi, “Teresa”, con Serena Grandi in versione camionista in short e bretelle, e un seno davvero eccessivo, Luca Barbareschi, Eros Pagni, Flora Carosello.

al pacino in scarface

Chiudo su Cine 34 alle 4,25 col capolavoro di Nando Cicero, lo scorrettissimo “Bella, ricca, live differenza fisica, cerca anima gemella” con Carlo Giuffrè, Marisa Mell, Erika Blanc, Gina Rovere, Elena Fiore, Nino Terzo. Trionfo del cinema trash autoriale di Cicero. Alla stessa ora su Italia 1 passa anche “La terza madre” di Dario Argento con Asia Argento, Philippe Leroy, Daria Nicolodi, Moran Atias, Valeria Cavalli, Clive Riche. Da rivedere.

al pacino scarface amore mio, aiutami 6 amore mio, aiutami 7