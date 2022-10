IL DIVANO DEI GIUSTI – CINE 34 ALLE 21 LANCIA L’ADORABILE “IL SECONDO TRAGICO FANTOZZI”. È QUI CHE SE NE ESCE CON IL LIBERATORIO “LA CORAZZATA POTIOMKIN È UNA CAGATA PAZZESCA!" – IN SECONDA SERATA C’È “LA PRESIDENTESSA” DI LUCIANO SALCE CON MARIANGELA MELATO E JOHNNY DORELLI, VECCHIO CLASSICO DELLA COMMEDIA AL FEMMINILE RIVISTO NEGLI ANNI DELLA COMMEDIA SEXY – E SU CIELO ALLE 23,45 APRITE GLI OCCHI CHE PASSA UN EROTICO-DRAMMATICO CON TORTURE DI LUCIO FULCI, “IL MIELE DEL DIAVOLO” CON CORINNE CLÉRY – ALLE 4,35 ARRIVA L’HORROR STRACULTISSIMO, MISCHIONE DI ZOMBI MOVIE E DI CASE ASSASSINE “KILLING BIRDS – UCCELLI ASSASSINI”

Marco Giusti per Dagospia

il signore degli anelli gli anelli del potere 1

Che vediamo stasera? Vi consiglio la seconda puntata di “This England” di Michael Winterbottom su Sky, quella dove inizia l’horror super realistico della pandemia e di come il governo inglese di Boris Johnson, qui interpretato da Kenneth Branagh, hanno affrontato il Covid-19 sapendo tutto quello che stava accadendo a noi. “Dobbiamo fare scorta di pasta”, dice Boris alla moglie non capendo la gravità della situazione. Intanto seguitano a andare ovunque senza mascherina e senza precauzioni.

Ieri sera ho visto anche la sesta puntata di “Gli anelli del potere” su Prime, dove si arriva alla battaglia nelle Terre di mezzo tra orchi e l’esercito della bionda Galadriel. Non sarà il capolavoro che ci si aspettava, ma è più che godibile.

il secondo tragico fantozzi

In chiaro stasera vedo che Iris alle 21 presenta un film russo di guerra, “Sobibor – La grande fuga” di e con Konstantin Khabenskiy, ma anche con Christopher Lambert, Mariya Kozhevnikova, Michalina Olszanska, storia di una fuga da un campo di prigionia polacco. Mentre Cine 34 alle 21 lancia l’adorabile “Il secondo tragico Fantozzi”, diretto da Luciano Salce sull’onda del successo del primo Frantozzi, con lo stesso cast, Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Liù Bosisio, Gigi Reder, Ugo Bologna, Antonino Faà Di Bruno. E’ nel secondo episodio che Fantozzi viene obbligato alla visione del cineclub del critico Guidobaldo Maria Riccardelli per vedere il classico russo di Ejsenstein e se ne esce con il liberatorio “"La corazzata Potiomkin è una cagata pazzesca!".

beverly hills cop 1

Ho saputo che il vero modello di Riccardelli, cioè il critico genovese Claudio Bertieri, che organizzava incredibili cineclub all’Istituto Arecco dove nessuno poteva uscire, se ne è andato poco tempo fa. Se ne è andato qualche anno prima anche lo strepitoso Mauro Vestri, attore di avanspettacolo, teatro e cinema, che interpretava Riccardelli.

Canale 20 alle 21,05 presenta invece un tardo film con Bruce Willis, “Acts of Violence” di Brett Donowho. Mai sentito. Su Canale 27 alle 21,10 avete “Beverly Hills Cop” di Tony Scott con Eddie Murphy, Brigitte Nielsen, Judge Reinhold, Jürgen Prochnow, Ronny Cox, che andrebbe rivisto pensando proprio alla regia di Tony Scott.

borg mcenroe

Su Rai Movie alle 21,10 avete un grande classico della nostra infanzia, “Torna a casa, Lassie” diretto da Fred M. Wilcox per la MGM con Roddy McDowall e Elizabeth Taylor bambini, Donald Crisp, Nigel Bruce, Elsa Lanchester. Roddy McDowall e Elizabeth Taylor rimasero amici per tutta la vita. Confesso però che noi preferivamo, perché ci sembravano più moderni, gli episodi del telefilm “Lassie” al più impegnativo filmone a colori.

Per i fan del tennis, che forse lo hanno già visto, ricordo che passa “Borg McEnroe” di Janus Metz Pedersen con Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgård, Tuva Novotny, Ian Blackman. Shia LaBeouf e Stellan Skarsgård hanno girato assieme anche "Nymphomaniac" di Lars Von Trier. Su Cielo alle 21,15 avete invece il troppo occidentale “Memorie di una geisha” diretto da Rob Marshall con Zhang Ziyi come la geisha Sayuri, Gong Li, Ken Watanabe, Michelle Yeoh, Mako, Eugenia Yua.

viaggio nell’isola misteriosa

Magari vi divertite di più su Italia 1 alle 21,25 con “Viaggio nell’isola misteriosa”, kolossal avventuroso diretto da Brad Peyton con Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Caine, Vanessa Hudgens, Kristin Davis. Troviamo Dwayne Johnson protagonista anche di “Pain&Game – Muscoli e denaro” di Michael Bay con Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, Rebel Wilson, Ed Harris, Ken Jeong, Anthony Mackie, Tv8 alle 21,30.

la presidentessa

In seconda serata mi sembra il momento di recuperare “La bussola d’oro”, kolossal fantasy tratto dal romanzo di Philip Pullman e diretto da Chris Weitz con Nicole Kidman, Daniel Craig, Eva Green, Dakota Blue Richards, Jim Carter, Sam Elliott e Christopher Lee (ma ha una sola battuta). Rai Movie alle 22,45.

Il sequel previsto non verrà mai girato, anche perché il film non funzionò come avrebbe potuto. Weitz dà in gran parte la colpa alla New Line che metteva bocca su tutto cambiando la sceneggiatura e le sue idee. Aveva anche mollato il progetto nel 2004 per poi riprenderlo nel 2006. Nel 2019 uscirà “Queste oscure materie”, che rivede interamente la saga.

mariangela melato johnny dorelli la presidentessa

Altri film in seconda serata? La commedia con Jim Carrey che riceva da Morgan Freeman la possibilità di essere Dio, "Una settimana da Dio” di Tom Shadyac, Canale Nove alle 23, “La presidentessa” di Luciano Salce con Mariangela Melato, Johnny Dorelli, Vittorio Caprioli, Gianrico Tedeschi, un vecchio classico della commedia al femminile rivisto negli anni della commedia sexy, Cine 34 alle 23,10. Ma l’idea era di far diventare la Melato una sorta di Vitti nelle mani di Salce. “Lo sciacallo” di Dan Gilroy con Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton, Riz Ahmed, Anne McDaniels, Jamie McShane, Rai 4 alle 23,15, è un bel thriller giornalistico.

corinne clery il miele del diavolo

Su cielo alle 23,45 aprite gli occhi che passa un erotico-drammatico con torture di Lucio Fulci, “Il miele del diavolo” con Corinne Cléry, Brett Halsey, Blanca Marsillach, Stefano Madia, Paola Molina. Non piacque al tempo, ma Fulci lo difese. “E’ un film dove aleggia una pesante atmosfera di morte. E’ la storia di due disperati, di due anime perse… Come in una storia bertolucciana”. Blanca Marsillach aveva girato lo spot Armani in bianco e nero diretta da Martin Scorsese.

il miele del diavolo

E’ un capolavoro indiscusso da vedere e rivedere “Distretto 13 le brigate della morte” di John Carpenter con Austin Stoker, Darwin Joston, Laurie Zimmer, Martin West, 7 Gold a mezzanotte, piccolo film di scontro urbano che si trasforma in un horror.

Su La7D alle 00,40 ritrovate “Tootsie” di Sydney Pollack con Dustin Hoffman, Jessica Lange, Teri Garr. Amo molto, e ve lo consiglio, il complesso thriller non facile da decifrare “Julieta” di Pedro Almodovar con Emma Suarez, Adriana Ugarte, Inma Cuesta, Rossy De Palma, Nathalie Poza, Pilar Castro, Rete 4 alle 0, 50.

il miele del diavolo

Nella notte vi segnalo delle perle come il trashissimo “Scusi, si potrebbe evitare il servizio militare?... No!” di Luigi Petrini con Renato Cecilia, Erna Schürer, Riccardo Garrone, Orchidea De Santis, Gianni Dei, Cine 34 alle 2,55. Soggetto e sceneggiatura sono dello stesso protagonista, che come scrittore si firma però Fortunato Cecilia, ma è sempre lui. Penso che sia terribile, ma è assolutamente imperdibile.

brancaleone alle crociate

Su Italia 1 alle 3 trovate “Tremors2” di S. S. Wilson con il da poco scomparso Fred Ward, Christopher Garlin, Helen Shaver, Michael Gros. Su Italia 1 alle 4,35 arriva l’horror stracultissimo, mischione di zombi movie e di case assassine “Killing Birds – Uccelli assassini” di Claudio Lattanzi, già assistente di Michele Soavi, con Lara Wendel, Robert Vaughn, Timothy W. Watts, Leslie Cumming, James Villemaire. Stracultissimo.

brancaleone alle crociate

Alle 4, 45 su Cine 34 trovate “Brancaleone alle crociate” di Mario Monicelli con Vittorio Gassman, Adolfo Celi, Paolo Villaggio, Gigi Proietti, Beba Loncar, Gigi Proietti in tre ruoli, che non era bello come il primo “Brancaleone” e che, noi fan del primo film, attendemmo a lungo.

Ma proprio l’inserimento di attori televisivi di successo, penso a Villaggio, al posto di Volonté, Carletto Pisacane, Folco Lulli, rese più ovvio e meno divertente. Chiudo col rarissimo “Café Chantant” di Camillo Mastrocinque con Ugo Tognazzi, Elena Giusti, allora campione del varietà, Virgilio Riento e Alberto Talegalli che fanno Zio Angelino e il Sor Clemente, Nino Taranto, Corrado Mantoni, Raimondo Vianello, i Cetra, Aldo Fabrizi, Rai Movie alle 5.

