Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? In streaming avete la prima assoluta di "Il treno dei bambini", il bel film diretto da Cristina Comencini con Barbara Ronchi, Serena Rossi, Stefano Accorsi, Francesco Di Leva, tratto dal romanzo di grande successo di Viola Ardone sul treno che nel primissimo dopoguerra portava i bambini poveri del sud d'Italia nelle famiglie del Nord. Ne partirono 70 mila. Io sto combattendo con le ultime puntate di “Grotesquerie” di Ryan Murphy su Disney + che mi hanno ribaltato tutto quello che sapevo e non ci capisco più niente. Capisco giocare sulla struttura narrativa, ma stravolgermi i personaggi mentre pensavo di aver finito la serie… uffa.

In chiaro stasera avete su Rai Uno alle 21, 30 in prima visione (così si dice) l’ottima commedia francese sulle paure della borghesia “Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3” diretto da Philippe de Chauveron con Christian Clavier, Chantal Lauby, Bing Yin, Pascal N'Zonzi, Ary Abittan, Medi Sadoun. E’ il terzo episodio di una serie di grande successo interpretata da Clavier che iniziava con “Non sposate le mie figlie” dove in quel di Chihon una tranquilla coppia borghese bianca e cattolica vedeva le quattro figlie sposare, in ordine un ebreo, un arabo, un cinese e un ivoriano.

“E’ questa la nuova Francia?!”, si chiedeva indignato il papà ivoriano del bel Charles. Avvertite Salvini. Passa anche un bel Verdone di una ventina d’anni fa, già in zona “Vita da Carlo”, cioè “L’amore è eterno finché dura” con Carlo Verdone che fa il marito, Laura Morante che fa la moglie nervosa, Stefania Rocca che fa l’amante, Rodolfo Corsato, Gabriella Pession. Mi sembrava piuttosto riuscito quando lo vidi.

Rai Movie alle 21, 10 propone le avventure degli eroici piloti della Prima Guerra Mondiale, “La caduta delle aquile”, che traduce malamente “The Blue Max”, il titolo originale, diretto da John Guillermin con George Peppard, James Mason, Ursula Andress, Jeremy Kemp. Allora era un filmone, girato in Irlanda da John Guillermin con una fotografia incredibile di Douglas Slocombe, che si fece male alla schiena e stette tre settimane in ospedale. Ogni settimana un truccatore si muoveva da Hollywood per l’Europa solo per rifare il ciuffo biondo a George Peppard mi raccontava Ursula Andress.

La Fox ricostruì tutti gli apparecchi perché non ne era rimasto intatto neanche uno. Peter Jackson se ne comprò tre e li ha portati in Nuova Zelanda, a casa sua. Non so cosa se ne faccia. Su Canale 27 alle 20, 50 magari andrebbe visto o rivisto un fantasy che non funzionò come si credeva, “La bussola d’oro”, diretto da Chris Weitz con Nicole Kidman, Daniel Craig, Eva Green, Dakota Blue Richards, Jim Carter, Sam Elliott. Era tratto dal romanzo per ragazzi di Philip Pullman. Non fu un successo. Un pessimo esperimento per Chris Weitz, che dette le dimissioni già in preparazione e dopo un anno e mezzo venne richiamato. Non si trovava il regista giusto. Ma non controllò mai il suo film come voleva. Non piacque del tutto neanche a Pullman.

Vedendolo, George R. Martin si convinse che “Games of Throne” non dovesse diventare un film, ma una serie. Ci sarebbe stato molto più tempo per raccontare storie e personaggi. Per la New Line, che produsse il film con 180 milioni di dollari fu un disastro. Sbagliarono tutto. Il film incassò nulla in America, solo 70 milioni di dollari, ma ne fece 302 dai mercati esteri arrivando così a 372 dollari. Sarebbe stato un successo, insomma, se la New Line non lo avesse svenduto rapidamente per la distribuzione estera dopo aver visto i risultati in America.

Andò in bancarotta e venne assorbita dalla Warner Bros. Quanto al sequel del film, inutile dirlo, non si girerà mai. Canale 20 alle 21, 10 propone l’action “The Foreigner” diretto da Martin Campbell con Jackie Chan, Pierce Brosnan, Katie Leung, Charlie Murphy, Jorge Leon Martinez. Iris alle 21, 10 ripropone “Sleepers”, scritto e diretto da Barry Levinson con Dustin Hoffman, Kevin Bacon, Robert De Niro, Vittorio Gassman, Jason Patric, Brad Pitt, Minnie Driver, storia di amicizia e violenza nata dal libro autobiografico di Lorenzo Carcaterra.

Su Mediaset Italia 2 alle 21, 15 trovate il terrificante “La notte del giudizio”, cioè “The Purge”, di James DeMonaco con Ethan Hawke, Lena Headey, Max Burkholder, Adelaide Kane, Edwin Hodge, Rhys Wakefield, ambientato in un’America del futuro (ma direi che ci siamo) dove per dodici ore, ogni tanto, si permette alla gente di ammazzarsi come vuole. Nessuno interverrà. Rai4 alle 21, 20 passa in prima visione l’ottimo “Piggy”, thriller spagnolo diretto da Carlota Pereda con Pilar Castro, Claudia Salas, Camille Aguilar, Carmen Machi, Julián Valcárcel, dove una ragazzina sovrappeso è bullizzata dalle amiche in un paesino spagnolo.

Poi, un giorno, vengono rapite proprio le ragazzine che la perseguitavano. Cosa ne sa Piggy? Cielo alle 21, 20 propone un film sui tornado, cioè “Massima allerta. Tornado a New York”, il titolo originale era il non tanto meglio “NYC: Tornado Terror”. Lo dirige il modesto Tibor Takács e lo interpretano Nicole de Boer, Sebastian Spence, Jerry Wasserman, Colby Johannson, Tegan Moss. La7D alle 21, 30 passa la bella storia d’amore fra due spostati “Paura d’amare” o “Frankie & Johnny” diretto da Garry Marshall con Michelle Pfeiffer e Al Pacino che funzionano perfettamente, Hector Elizondo, Kate Nelligan.

Cielo alle 23, 15 ripropone l’erotico italo-spagnolo “Malizia erotica” diretto da José Ramón Larraz con Laura Gemser, Bárbara Rey, oggi supernota per l suo affaire con re Juan Carlos, Mila Stanic, Daniele Vargas, José Sazatornil. Cine 34 alle 23, 20 passa un altro Verdone di gran livello, “Acqua e sapone” con Carlo Verdone, Natasha Hovey, Florinda Bolkan, Glenn Saxon e la Sora Lella. Ricorderete che Verdone si finge sacerdote per andare in giro per Roma con la giovane fotomodella Sandy, cioè Natasha Hovey, che era al suo primo film. Girò altri film in Italia, “Demoni”, “Compagni di scuola”, “Volevo i pantaloni”, ma non diventò mai una star. Iris a mezzanotte ripropone il sempre meraviglioso “Bravi ragazzi” di Martin Scorsese con Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino, Frank Sivero. Rai Movie alle 0, 20 il decisamente meno accattivante “Sfida senza regole” di Jon Avnet con Al Pacino, Robert De Niro, Carla Gugino, John Leguizamo, Donnie Wahlberg, 50 Cent.

“Attenti a quelle due” di Chris Addison con la coppia Anne Hathaway & Rebel Wilson, e Alex Sharp, Ingrid Oliver, Nicholas Woodeson, TV8 alle 0, 30, è una commedia con truffa. Cielo alle 0, 45 ripropone le suore sporcaccione di “Interno di un convento” di Walerian Borowczyk con Licia Branicew, Howard Ross, Marina Pierro, Gabriella Giacobbe. Rete 4 alle 0, 50 se la cava con un thriller canadese, “Inganno mortale” di Jeff Beesley con Emmanuelle Vaugier, Michael Sirow, Ava Darrach-Gagnon, Darren Wall, Rayne Galay. Su Cine 34 all’1, 25 trovate il buffo, stracultissimo, “Belli freschi” di Enrico Oldoini con Lino Banfi e Christian De Sica, guitti d’avanspettacolo che si travestono da donne per sfuggire ai cattivi. Scritto da Liliana Betti, già assistente di Fellini, Paolo Costella e Oldoini stesso, è una sorta di remake caciarone del capolavoro di Billy Wilder “A qualcuno piace caldo”, insomma.

C’è pure il vecchio Lionel Stander che si innamora di Banfi vestito da donna. Nelle intenzioni la coppia Banfi-De Sica era lanciata come “l’accoppiata più devastante del cinema d’evasione”, coppia però che non verrà mai più riproposta, mentre Oldoini, che fino a allora aveva diretto film ritenuti di “gusto”, benne retrocesso tra i registi più bassi e il suo film bollato di infamia. Tanti anni dopo Christian che adorava il film e la coppia en travesti, diceva che rispetto a lui Lino era proprio “donna dentro”. Rai Movie alle 2, 05 presenta la commedia con la Cristin Milioti di “The Penguin”, cioè “Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani” di Max Barbakow con Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Tyler Hoechlin, Dale Dickey, Camila Mendes. Cielo alle 2, 15 propone un film dedicato alla pornostar Ron Jeremy, cioè “Ron Jeremy, Life After the Buffet” di Hedda Muskat con Ron Jeremy, Bettina Brighton, Craig Gross, Dennis Hof, Bill Kinison. Ron Jeremy si vantava di non ricordo che record di scopate.

A Stracult volevamo fare uno sketch con Lillo – Ron Jeremy che ovunque vada aumenta il record. Ma lo capiamo solo dalla numerazione delle sue conquiste in alto… Rete 4 alle 3 propone il rarissimo “I giovani tigri” di Antonio Leonviola con Helmut Berger al suo primo film da protagonista, Luca Della Porta cioè Luca De Filippo, Massimo Farinelli, Martine Malle, Vanni De Maigret, Ray Lovelock, sorta di film sui giovani amorali che per noia rubano e uccidono. L’idea era di lanciare giovani talenti, come il fidanzato di Visconti, il figlio di Eduardo, l’amica di Marina Cicogna, produttrice, il figlio di un esercente di Perugia… Per l’occasione si spostano talenti, fotografia di Aldo Tonti, musica di Piero Piccioni… Non funzionò per nulla, ma piace molto ai fan del cinema bis.

Cine 34 alle 3, 10 ripropone “Grazie… nonna”, commedia erotica di Franco Martinelli alias Marino Girolami con Edwige Fenech, Giusva Fioravanti non ancora entrato in clandestinità, Enrico Simonetti, Fabrizio Cardinali. Terribile. Cine 34 alle 4, 35 propone una commedia girata pochi anni fa ma del tutto sconosciuta (almeno per me), “W gli sposi” diretta da Valerio Zanoli con Iva Zanicchi, Carlo Pistarino, Marisa Laurito, Paolo Villaggio, Lando Buzzanca, Gianfranco D’Angelo, Corinne Cléry e Giulio Berruti, il fidanzato della Boschi. Boh?

