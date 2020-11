IL DIVANO DEI GIUSTI/3 – GUCCI GUCCI, FERMI TUTTI: ARRIVA ACHILLE BONITO OLIVA - SU YOUTUBE NELLA TERZA PUNTATA DELLA SERIE GUCCI DIRETTA DA GUS VAN SANT E DA ALESSANDRO MICHELE APPARE, MA SEMBRA QUASI UNA DI QUELLE SIT-COM DI NONNO UGO DELLA CITTÀ DEL MOBILE ROSSETTI CON ALVARO-PIERINO, UN ACHILLE BONITO OLIVA COL TELEFONO IN MANO CHE CHIAMA IL CANTANTE HARRY STYLES, E GLI SPIEGA DOTTI CONCETTI: “LA MODA VESTE L’UMANITÀ, L’ARTE LA METTE A NUDO, LA MUSICA LE FA UN MASSAGGIO” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Harry Styles Gucci

Ho visto anche su You Tube la seconda e la terza puntata della serie Gucci diretta da Gus Van Sant e da Alessandro Michele con Silvia Calderoni tutta vestita Gucci (vedi un po’…) che va prima al bar e poi alla posta per imbucare una cartolina.

Alla posta appare, ma sembra quasi una di quelle sit-com di Nonno Ugo della Città del Mobile Rossetti con Alvaro-Pierino, un Achille Bonito Oliva col telefono in mano che chiama il cantante Harry Styles, sì è lui, e gli spiega dotti concetti sull’arte e la moda. “La moda veste l’umanità, l’arte la mette a nudo, la musica le fa un massaggio”.

Achille Bonito Oliva Gucci

Se la prima puntata aveva un certo stile, devo dire che la terza, a parte forse la ripresa dei piedi calzati Gucci all’inizio dei cittadini in attesa del loro turno alla posta, come messa in scena, ma soprattutto doppiaggio, è davvero un po’ alla Pierino.

