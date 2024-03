IL DIVANO DEI GIUSTI – IERI SONO NUOVAMENTE IMPAZZITO PER LA VISIONE SU LA7, CON COPIA DEVO DIRE PERFETTA, DI “BERLINGUER TI VOGLIO BENE” UN FILM IMPOSSIBILE DA PROGRAMMARE PER IL NUMERO INCREDIBILE DI PAROLACCE E SITUAZIONI SESSUALMENTE AZZARDATE – NON MI HA PARTICOLARMNETE COLPITO LA PRIMA PUNTATA DI “THE REGIME”, RICCA, STRAVAGANTE AMBIZIOSA SERIE DI SKY SU UNO STATO TOTALITARIO EUROPEO NON DEFINITO CHE STA PER SFALDARSI – DIRETTA DA STEPHEN FREARS E INTERPRETATA DA KATE WINSLET – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

BERLINGUER TI VOGLIO BENE 34

Ieri sono nuovamente impazzito per la visione su La7, con copia devo dire perfetta, di “Berlinguer ti voglio bene” di Giuseppe Bertolucci con Roberto Benigni, Carlo Monni, Alida Valli e Mario Pichi. Un film impossibile da programmare per il numero incredibile di parolacce e situazioni sessualmente azzardate, ma che rispecchia perfettamente la Toscana del tempo dove anch’io sono cresciuto.

Visto oggi risulta ancora più interessante sia la poetica di Benigni che quella, distinta, di Bertolucci jr. E una volta di più mi rendo conto di quello che abbiamo perso. Dopo un film come quello e dopo il Cioni Mario, Benigni non poteva che scendere a patti con la tv, vedi i programmi con Renzo Arbore, e poi tornare al cinema con i film che gli dettero successo. Compromessi magari inevitabili, ma che furono un tornare indietro, un annacquare la freschezza rivoluzionaria di Berlinguer.

the regime

Non mi azzardo, invece, a dire molto dopo la prima puntata di “The Regime”, ricca, stravagante ambiziosa serie di Sky su uno stato totalitario europeo non definito che sta per sfaldarsi diretta da Stephen Frears, scritta da Will Tracy (“The Menu”) con Kate Winslet, Matthias Schoenarts, Andrea Riseborough, Guillaume Galliene.

Non mi ha particolarmente colpito, ma bisogna vedere almeno un altro paio di puntate per capire meglio. Will Tracy l’ha definita una "Downton Abbey, ma ambientata nel palazzo di un autocrate”.

the regime - Kate Winslet

Kate Winslet che interpreta il dittatoriale Cancelliere del Regime, ha detto: "Non avevo mai letto una sceneggiatura del genere, non avevo mai incontrato un personaggio come questo. E sapevo che come ruolo per me, non avevo mai interpretato niente di simile prima e volevo fare una commedia. Adoro il fatto che, sì, parla di un dittatore, ma è anche una dittatrice donna. Non è un dittatore uomo. E conoscevo le sfumature e la fragilità femminile che potevo esplorare dietro quella maschera." Girato tutto a Vienna, nello Schönbrunn Palace.

