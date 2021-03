IL DIVANO DEI GIUSTI – “ANNAMO AR CINEMA, DANNO UN FILM CHE SI INTITOLA LE PORNOMASSAIE, C’È UNA CHE NUN SE BATTE: FA GLI GNOCCHI COR CULO!”. DI GIOVEDÌ MI SEMBRA GIUSTO RIPROPORRE QUESTO CAPOLAVORO DI TOMAS MILIAN, “DELITTO SULL’AUTOSTRADA” DIRETTO DA BRUNO CORBUCCI, DOVE SI SENTE QUESTA CELEBRE BATTUTA. NON FINISSIMA, PER CARITÀ – LA NOTTE SI RIEMPIE DI TRASHONI PIÙ O MENO VOLONTARI. COME “HOWARD E IL DESTINO DEL MONDO” O “CIAO MARZIANO”. MA IL FILM CHE VI SEGNALO È “GOOD MORNING, BABILONIA” DEI TAVIANI – VIDEO

tomas milian bombolo delitto sull’autostrada

Il divano dei giusti 25 marzo

Marco Giusti per Dagospia

“Annamo ar cinema, danno un film che si intitola Le pornomassaie, c’è una che nun se batte: fa gli gnocchi cor culo!”. Ecco, di giovedì mi sembra giusto da parte di Cine 34 riproporre alle 21 questo capolavoro di Tomas Milian, “Delitto sull’autostrada” diretto da Bruno Corbucci, dove si sente appunto questa celebre battuta. Non finissima, per carità.

viola valentino tomas milian – delitto sull'autostrada

C’è pure Venticello alias Bombolo che fa l’allenatore di boxe proponendo un rinforzino chiamato Vigorello, “Mo’ che ho bevuto Vigorello vi faccio un culo come ’n ombrello”. E’ pure fidanzato con Gabriella Giorgelli, seria professionista, “E’ bravissima… è così brava a fare la mignotta che manco te ne accorgi”.

spy game.

Ma ci sono anche Viola Valentino nel suo unico film, e Marina Frajese, come sporcacciona invitata alla fuera dei bovini di Bologna. Trashissimo, prodotto da Mario Cecchi Gori e non più dal king della serie, Galliano Juso. In prima serata non vedo altre delizie.

l’ultimo samurai

Molte repliche, “L’ultimo samurai” di Edward Zwick con Tom Cruise e Ken Watanabe, canale 20 alle 21, 05, “Spy Game” di Tony Scott con Brad Pitt e Robert Redford su Iris alle 21, il gran bel giallo con fantasma “Le verità nascoste” di Robert Zemeckis con Harrison ford e Michelle Pfeiffer, amo molto la scena nella vasca da bagno, clou del film.

paolo e francesca

Mai visto però “Taxxi2” di Gerard Krawczyk con Marion Cotillard e Sami Naceri, Cielo alle 21, 20. E’ molto bello ma molto serio e sofferto, visto che mette in scena il dramma di un gruppo di monaci cattolici francesi che si scontrano con l’Isis, “Uomini di Dio” di Xavier Beauvois con Lambert Wilson e dei grandi vecchi come Michel Lonsdale e Jacques Herlin, Tv2000 alle 21, 20.

marion cotillard samy naceri taxxi 2 1

Quanto a “La fabbrica di cioccolato” di Tim Burton con Johnny Depp e Helena Bonham Carter tratto dal celebre romanzo di Roald Dahl, Italia 1 alle 21, 20, non è il capolavoro che ci aspettavamo, è vero, ma ci sono ancora scene meravigliose. Non funzionano gli effetti in digitale, ahimè, e ci fanno capire che Tim Burton stava precipitando in un mondo che non era più quello che tutti abbiamo amato.

robert redford brad pitt spy game

Ma si vede volentieri. In seconda serata il capolavoro imperdibile per cinefili è, Rai Storia alle 23, 15, “Paolo e Francesca” di Raffaello Matarazzo, bianco e nero del 1949 (siete avvisati) con Odile Versois e Armando Francioli che fanno appunto Paolo e Francesca, e lui è tremendo, ma Andrea Checchi e Aldo Silvani sono favolosi.

Ricordo che lo vidi alla rassegna Matarazzo trent’anni fa con tutti i critici militanti del tempo.

emanuelle nera 2.

Quanto a “Emanuelle Nera n.2” di Bitto Albertini, Cielo alle 23, non è la vera Emanuelle Nera di Laura Gemser quella che vedremo, scappata con Joe D’Amato, ma certa Shulasmith Lasri, poi scomparsa nel nulla. Con lei ci sono Dagmar Lassander, Angelo infanti, il grande Pietro Torrisi, Percy Hogan e Don Powell. Lei è sconvolta per tutto quello che ha passato nella guerra del Libano e la cura il dottor Angelo Infanti. Produce Mario Mariani, uno dei produttori storici dei film di Franco e Ciccio.

howard e il destino del mondo 3

Rete 4 dovrebbe passare il “Frankenstein” di James Whale con Boris Karloff del 1931 stanotte alle 00,45, ma mi sembra un po’ strano.

La notte si riempie di trashoni più o meno volontari. Come “Howard e il destino del mondo” di Willard Huyck, Iris all’1, 40, totale disastro produttivo col papero detective.

paolo e francesca

O “Ciao marziano” di Pier Francesco Pingitore con Pippo Franco, Silvia Dionisio, Isabella Biagini e Bombolo, Rete 4 alle 4, 20. Ma il film che vi segnalo è “Good Morning, Babilonia” dei Taviani, Rai 1 alle 2, 25, coi due scalpellini delle Apuane, Vincent Spano e Joaquin De Almeida, che vanno a Hollywood a lavorare con D.W. Griffith, il grande Charles Dance, per la realizzazione di “Intolerance”.

uomini di dio 1

Magari era voluto, ma una ricostruzione di Hollywood così minimalista era davvero imbarazzante. C’è pure Enrico Ghezzi come assistente di Griffith. Ottime le scene erotiche con Greta Scacchi e la bellissima Desirée Becker, già attiva nell’hard…

