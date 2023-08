IL DIVANO DEI GIUSTI – “LUPO ULULÀ, CASTELLO ULULÌ!”, PRONTI? CANALE NOVE PASSA IL CAPOLAVORO COMICO "FRANKENSTEIN JUNIOR". SEMPRE IN PRIMA SERATA, SU CIELO, POTETE GODERVI IL FILM DI GUERRA-AMORE-AZIONE-SPIONAGGIO “BLACK BOOK”. PER VEDERE UNA COMMEDIA SEXY DOVETE ASPETTARE L’1:45 SU RETE 4, DOVE TROVERETE “LEZIONI PRIVATE” - PER IL RESTO? SU CINE 34 ALLE 21 VEDO IL DIVERTENTE “OGGI SPOSI” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Beh, su Canale Nove alle 21, 35 passa un capolavoro comico come “Frankenstein Junior” di Mel Brooks con Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman, Teri Garr, Cloris Leachman, Madeline Kahn, che dovrebbe piacere a tutti. All’epoca ricordo che tutti gli intellettuali stavano con Woody Allen e ritenevano Mel Brooks parecchio cafone. Ma Frankenstein Junior è talmente divertente, pieno di brio e di intelligenza che non accetta critiche.

Inoltre segna il punto più alto della collaborazione tra il talento di Mel Brooks e quello di Gene Wilder, qui anche sceneggiatore. Ma è Mel Brooks a impostarlo comicamente. Guardatelo mentre duetta nel memorabile balletto, “Putting on the Ritz”, col Mostro interpretato da Peter Boyle, o con Madeline Khan, o con Cloris Leachman. O con l’Igor più noto di sempre, quello di Marty Feldman con occhio sporgente e gobba (“Gobba? Quale gobba?”) mobile da sinistra a destra. Devo dire che, a tanti anni di distanza, non ci siamo ancora ripresi dalla separazione, probabilmente inevitabile, tra Mel Brooks e Gene Wilder.

Perché nessuno dei film che girerà da solo Gene Wilder sarà buono come i tre film che fece con Mel Brooks. Da parte sua, Mel, ci mise una maestria impressionante nel recupero delle scenografie e della fotografia dei grandi horror degli anni ’30, al punto che quando produrrà per la regia di David Lynch “Elephant Man” nessuno, a parte Tullio Kezich, che pensava che Lynch fosse un giovane regista inglese, si sorprese davvero della qualità del risultato.

Ma stasera su Cielo alle 21, 25 passa anche un fantastico film di guerra-amore-azione-spionaggio assolutamente avvolgente come “Black Book” di Paul Verhoeven con Carice van Houten, Sebastian Koch, Thom Hoffman, Halina Reijn, Derek de Lint. Per il regista fu il ritorno in Europa e in Olanda dopo gli anni di grande successo passati a Hollywood, e per noi fu il ritorno al Verhoeven forse meno spettacolare, ma più complesso. “Black Book” racchiude dentro di sé la grande tradizione del cinema di spionaggio degli anni ’40, Hitchcock compreso. Ma la cosa incredibile è che è puro cinema.

Su Rete 4 alle 21, 25 trova ancora molto divertente “All’inseguimento della pietra verde”, nato come sotto-Indiana Jones ma diretto da Robert Zemeckis e interpretato da campioni come Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito, Zack Norman, Alfonso Arau. Sulla stessa rete, subito dopo, passa il sequel, “Il gioiello del Nilo”, diretto da Lewis Teague con Danny DeVito, Michael Douglas, Kathleen Turner, Spyros Fokas, Avner Eisenberg. Film di genere di alta classe.

Per il resto? Su Cine 34 alle 21 vedo il divertente “Oggi sposi” diretto da Luca Lucini e scritto da Fausto Brizzi con Luca Argentero, Moram Atias, Francesco Montanari, Gabriella Pession, Carolina Crescentini, Filippo Nigro, Michele Placido, Dario Bandiera e Isabella Ragonese, Renato Pozzetto, commedia a episodi legati tutti ai matrimoni. Montanari e Passion rifanno un po’ la coppia ricca e coatto Ricucci-Falchi, Bandiera e Ragonese fanno i siciliani precari, ricordo un Placido in versione pugliese supercafona. Non era male.

Su Iris alle 21 passa il biopic irlandese ambientato nel 1916, nel pieno degli scontri tra Irlanda e Inghilterra, “Michael Collins” di Neil Jordan con Liam Neeson, Julia Roberts, Aidan Quinn, Alan Rickman. Filmone. A molti piacerà anche l’avventuroso coatto “Braven” di Lin Oeding con Jason Momoa, Jill Wagner, Zahn McClarnon, Stephen Lang, Garret Dillahunt, Sala Baker, Canale 20 alle 21, 05.

Su Rai Movie alle 21, 10 torna un western della nostra infanzia dal titolo memorabile, “Pugni, pupe e pepite” diretto da Henry Hathaway con John Wayne, Stewart Granger, Capucine, Fabian, Ernie Kovacs, western comedy molto fracassone che chiudeva con una celebre scazzottata generale. John Wayne fa il cercatore d’oro nel Klondike che si innamora della prostituta Capucine, ma ci sono anche Stewart Granger completamente fuori parte malgrado i basettoni bianchi, il cantante Fabian, che ebbe una piccola carriera da attore, e il grande comico televisivo Ernie Kovacs come cattivo.

In un primo tempo il film era stato affidato a Richard Fleischer, che scoprì che la sceneggiatura non era ancora stata scritta e pensava che Capucine non fosse adatta al ruolo della prostituta che si innamora di Wayne. Ma Capucine viveva col produttore Charles K. Feldman e finì che Fleischer se ne andò e venne chiamato al suo posto Henry Hathaway. John Wayne se la legò al dito con Fleischer e anni dopo lo rifiutò come regista di “Rooster Cogburn”. Nella scazzottata finale sembra che Wayne avesse perso il parrucchino e si veda bene che fa a pugni senza capelli.

Piuttosto rara la comedia thriller “Insieme per forza” di John Badham con Michael J. Fox in coppia con James Woods, Annabella Sciorra, Luis Guzman, Canale 27 alle 21, 10. Ricordo ancora su Tv8 alle 21, 30 il polpettone “Vento di passioni” di Edward Zwick con Brad Pitt, Anthony Hopkins, Julia Ormond, Aidan Quinn.

Passiamo alla seconda serata con “Bent – Polizia criminale” di Bobby Moresco con Karl Urban, Sofia Vergara, Andy Garcia, Vincent Spano, John Finn, Grace Byers, Rai 4 alle 22, 50. Magari non è male. Su Cine 34 alle 23, 10 torna il molto visto “In viaggio con papà” di Alberto Sordi dove Albertone fa coppia per la prima volta con Carlo Verdone nel ruolo di suo figlio, Edy Angelillo, Tiziana Pini, Giuliana Calandra, Angelo Infanti.

Su Rai Movie alle 23, 20 torna il vecchio western “L’ora delle pistole” di John Sturges con James Garner, Jason Robards, Robert Ryan, Larry Gates, Jon Voight, sequel di “Sfida all’O.K.Corral”, diretto sempre da Sturges ma con Burt Lancaster e Kirk Douglas come Wyatt Earp e Doc Holliday, sostituiti qui dai validissimi James Garner e Jason Robards. Ma il film fu un terribile flop.

Ormai lo spaghetti western era dilagante e sembrò un film vecchio. Rai Uno alle 23, 30 presenta la commedia originale francese con la paraplegica e il finto paraplegico poi remekkata dalla coppia Favino-Leone in Italia, cioè “Tutti in piedi” diretto e interpretato da Franck Dubosc con Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, Gérard Darmon, Caroline Anglade.

Su 7Gold alle 23, 30 mi interessa davvero la commedia-thriller “The Ice Harvest” di Harold Ramis con John Cusack, Billy Bob Thornton, Lara Phillips, Randy Quaid, Connie Nielsen, Mike Starr, dove due ladri rubano troppi soldi a un boss mafioso e si ritrovano inseguiti dalla mafia e intrappolati da una tempesta di neve.

Su Iris alle 23, 40 avete il biopic “Mandela: La lunga strada verso la libertà” di Justin Chadwick con Idris Elba, Naomie Harris, Riaad Moosa, Tony Kgoroge, Lindiwe Matshikiza, Terry Pheto. Per vedere una commedia sexy dovete aspettare l’1, 45 su Rete 4, dove troverete “Lezioni private” di Vittorio De Sisti con Carroll Baker, Rosalino Cellamare, Leonora Fani, Renzo Montagnani, Leopoldo Trieste, commedia modellata su Malizia, con tanto di sceneggiatura di Sandro Parenzo, complicazioni gay e ambientazione emiliana anni ’50, che fa incontrare un mito come Carrol Baker nei panni di una insegnante di piano, e un giovanissimo Ron, quando ancora si chiamava Rosalino Cellamare.

A sostegno del genere intervengono per fortuna i più solidi Montagnani, Giuffré, Benussi. C’è pure lo scrittore americano Eugene Walter, amico di Fellini e Rota, come zio scozzese scombinato della Fani. Molto spinto per il tempo, con grande uso di foto porno, ricatti e la pesante presenza dell’omosessualità come fosse il male assoluto. Scarsa distribuzione, però. Per Peter Markham, su “Monthly Film Bulletin”, si tratta di “una combinazione di didatticismo, banale psicologismo e qualche sketch per nulla divertente, irrilevante, su un eccentrico scozzese”.

Su Rai Due alle 2, 10 la commedia davvero sconosciuta “Amo la tempesta” di Maurizio Losi con Nando Paone, Maya Sansa, Leonardo Lidi, Chiara Anicito, Eleonora Giovanardi. Ma i fan dei vecchi western si vedranno “L’alba del gran giorno”, raro western di Jacques Tourneur con Robert Stack, Virginia Mayo, Ruth Roman, Raymond Burr, Iris alle 2, 20, mischione di sesso, giocatori, cercatori d’oro, agenti segreti nordisti e sudisti. Tutto si svolge nel Colorado Territory nel 1861. Decisamente meno interessante “L’uomo della valle” di Paul Landres con George Montgomery, Randy Stuart, Kim Charney, Gregg Barton, Iris alle 3, 55.

Chiudo con due notevolissime rarità, “Il brigante” di Renato Castellani con Adelmo Di Fraia, Francesco Seminaro, Serena Vergano, Anna Filippini, tardissimo neorealismo, Cine 34 alle 4, 40, e il poliziesco “Caccia all’uomo” di Riccardo Freda con Eleonora Rossi Drago, Yvonne Furneaux, Umberto Orsini, Andrea Checchi, Iris alle 5, 10. Davvero mai visto.

