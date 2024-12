IL DIVANO DEI GIUSTI – IL FILM DELLA SERATA CHE VI CONSIGLIO È IL POTENTE “PREY”, SU UNA GUERRIERA COMANCHE DEL 1719 CHE AFFRONTA IL TERRIBILE PREDATOR. MA AVETE ANCHE “007 SKYFALL” E “FANTOZZI VA IN PENSIONE” – IN SECONDA SERATA VI SEGNALO “SBATTI IL MOSTRO IN PRIMA PAGINA”, CON UNA RARA TESTIMONIANZA DI IGNAZIO LA RUSSA QUANDO ERA MILITANTE DEL MSI. E POI L’EROTICO SADICHELLO “SINFONIA EROTICA”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

terapia con fischio o senza?

Che vediamo stasera? Beh, se siete a Roma la serata più stracult possibile è quella offerta da Alvaro Vitali, Sandro Ghiani e Sergio Di Pinto al Teatro Anfitrione con lo spettacolo “Terapia col fischio o senza?” al Teatro Anfitrione. In streaming, se siete in fissa con Star Wars, su Disney avete la nuovissima serie “Star Wars: Skeleton Crew” ideata e diretta da Jon Watts con Jude Law. Un po’ per ragazzini.

star wars skeleton crew

Ha buone critiche, ma Jon Watts mi ha profondamente deluso con “Wolfs” con Brad Piutt e George Clooney. Io mi sto ancora vedendo le ultime puntate di “Black Dove” con Keira Knightley e Ben Wishaw, thriller spy decisamente sbarazzino con killer gay e lesbo che potreste incontrare al bar. Mi ha preso.

prey 4

In chiaro cosa vediamo? Il film della serata che vi consiglio è il potente “Prey” di Dan Trachtenberg con Amber Midthunder, che fino a pochi anni fa si poteva vedere solo in streaming su Disney+ e stasera passa su Rai4 alle 21, 20. La protagonista è una guerriera comanche del 1719, cioè trecento anni fa che, dopo aver affrontato da neo-cacciatrice un leone e un orso, e non esserne uscita benissimo, incontra il terribile Predator.

prey 2

Tutto si gioca sui ruoli del cacciatore e della preda, secondo regole antichissime che i guerrieri comanche rispettano. In mezzo alla caccia ci si infila anche un gruppo di cacciatori di pelli francesi, che hanno massacrato una mandria di bufali e sparano con fucili e pistole a un colpo. Quando devono ricaricare, fanno molto ridere sia noi, abituati a personaggi più moderni, sia Predator che non si aspettava i francesi barbuti.

prey 1

Le scene di caccia nella foresta, con scenari pazzeschi, sono favolose, e anche i guerrieri a cavallo, capitanati dal fratello della nostra eroina, Dakota Beavers, sono di grande riuscita. Mentre il gigantesco Predator è interpretato da Dane DiLiegro. Il film, dedicato al glorioso popolo Comanche, fu molto amato dalla critica americana.

skyfall

Su Rai 2 alle 21, 20 passa una prima tv, la commedia napoletana “Benvenuti a casa Esposito” diretto da Gianluca Ansanelli con Giovanni Esposito, Antonia Truppo, Francesco Di Leva, Antonio Orefice. Qualche risata la farete. Tv8 alle 21, 30 passa “007 Skyfall” di Sam Mendes con Daniel Craig, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Bérénice Marlohe.

fantozzi va in pensione 2

Abbiamo anche un “Fantozzi va in pensione” quarto Fantozzi con il cast originale al completo, Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, ma ci sono anche Antonio Allocca e il grande Ennio Antonelli, Cine 34 alle 21, 05. Si diceva che fosse l’ultimo, ma non lo fu. Grandiosa la scena al cinema porno con Fantozzi e Pina che vanno a vedere “Le casalingue”.

amore e guerra

Rai Movie alle 21, 20 propone uno dei film di Woody Allen meno visti in assoluto, “Amore e guerra” con Woody Allen, Diane Keaton, Harold Gould, Feodore Atkine, La bellissima Olga George Picot, sofisticata parodia di “Guerra e pace” con tanto di fotografia di Ghislain Cloquet. Mi ricordo che faceva ridere.

amore e guerra

Per Woody Allen: "Quando serviva il bel tempo, pioveva. Quando serviva la pioggia, c'era il sole. Il cameraman era belga, la troupe francese. I collaboratori erano ungheresi, le comparse erano russe. Parlo solo inglese - e non molto bene. Tutti La scena era caotica. Quando le mie indicazioni vennero tradotte, quella che avrebbe dovuto essere una scena di battaglia si trasformò in una maratona di danza. Nelle scene in cui Keaton e io avremmo dovuto passeggiare come amanti, Budapest soffrì del clima peggiore degli ultimi venticinque anni.” Un disastro.

u.s. marshals caccia senza tregua

Canale 20 alle 21, 10 propone “U.S. Marshals. Caccia senza tregua”, bel poliziesco diretto da Stuart Baird con Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert Downey jr., Joe Pantoliano, Kate Nelligan. Mediaset Italia 2 alle 21, 15 propone invece il remake di un celebre film di George Romer, “La città verrà distrutta all’alba”, cioè “The Crazies” diretto da Breck Eisner con Timothy Olyphant, Radha Mitchell, Joe Anderson, Danielle Panabaker, Christie Lynn Smith.

SEXXX KIKI E I SEGRETI DEL SESSO

Su Iris alle 21, 15 un flm di Clint Eastwood già vecchietto che fa l’allenatore di baseball e va in giro con la figlia Amy Adams in cerca di campion, “Di nuovo in gioco”, diretto da Robert Lorenz con Justin Timberlake e John Goodman. Non l’ho visto. Una commedia erotica spagnola a episodi ambientati a Madrid, “Kiki e i segreti del sesso” è film di Paco León con Natalia de Molina, Álex García, Paco León, Ana Katz, Belén Cuesta, Candela Peña offerto da Cielo alle 21.

la rivolta delle ex. 1

La5 alle 21, 35 presenta la commedia “La rivolta delle ex” diretto da Mark Waters con Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Michael Douglas, Breckin Meyer, Lacey Chabert. Su Italia 1 alle 21, 45 magari vi interessa il secondo film della serie Percy Jackson, bambocciata americana con gli dei dell’Olimpo mischiati alla commedia teen, “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei mostri” diretto da Thor Freudenthal con Logan Lerman, Alexandra Daddario, Leven Rambin, Douglas Smith, Missi Pyle. Insomma…

one day 1

Passiamo alla seconda serata con il buon film di guerra diretto da Kevin Reynolds “Belva di guerra” con Jason Patric, George Dzundza, Steven Bauer, Kabir Bedi, Rai Movie alle 22, 40. Su La7D alle 23, 15 trovate il visto e rivisto “One Day” di Lone Scherfig con Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson, Romola Garai, Jamie Sives, commedia con una grande idea narrativa. Ne hanno fatto una serie. Bastava il film.

sinfonia erotica

Cielo alle 23, 25 punta sul cinema erotico sadichello di Jesus Franco con “Sinfonia erotica” con Lina Romay, Armando Borges, Aida Gouveia, Albino Graziani, Susan Hemingway, con una contessa lesbica, vendette incrociate, un omicidio. Warner tv alle 23, 30 punta sull’action “Brake – Fino all’ultimo respiro” diretto da Gabe Torres con Stephen Dorff, Chyler Leigh, JR Bourne, Tom Berenger, Bobby Tomberlin, Kali Rocha.

Indovina chi viene a Natale

Canale 5 alle 23, 45 punta sulla commedia natalizio ormai vecchiotta “Indovina chi viene a Natale?” diretta da Fausto Brizzi con Diego Abatantuono, Claudio Bisio, Raoul Bova, Carlo Buccirosso, Cristiana Capotondi. Vediamo cosa ne scrissi.

C’è tutto. Le palle di Natale, Jingle Bells, Claudia Gerini con la guepière a rete che fa la giaguara per sedurre Claudio Bisio, Diego Abatantuono che per farci ridere fa Giginho do Brasil al telefono, gli scherzi del cazzo (a Bisio), Angela Finocchiaro che rotea gli occhi, le botte in testa (sempre a Bisio), i pesci rossi defunti, Diego che rotea gli occhi anche a lui, i bambini stronzi, gli sponsor assurdi di salami e pagnotte, la nonnina buona, il nonnino buono che torna nel video di saluti finale.

Indovina chi viene a Natale Claudio Bisio Claudia Gerini Carlo Buccirosso

Ma, soprattutto, Raoul Bova senza braccia, bello e buono, che guida coi piedi e viene imboccato da Cristiana Capotondi mentre i genitori di lei, Diego Abatantuono e Angela Finocchiaro fanno le facce e non la smettono di roteare gli occhi. Come spiega il titolo, che venne malignamente parodiato su twitter con un "Indovina chi non viene al cinema a Natale?", siamo nel tipico film natalizio con la famiglia allargata, fratelli che poco o nulla c'entrano l'uno con l'altro e fidanzati che creano problemi rovinando prati, entrando con l'auto nella sala da pranzo, uccidendo i pesci rossi e cosucce del genere.

Indovina chi viene a Natale Claudia Gerini Claudio Bisio

Stavolta abbiamo ben due fidanzati problematici che entrano nella famigliona di Diego Abatantuono, padrone dei panettoni Galup (un tempo li pubblicizzava il vecchio Macario) e di sua moglie Angela Finocchiaro. Uno è Claudio Bisio, il nuovo compagno della sorella di Diego, una Claudia Gerini in versione bionda con due figlioletti a carico che non sopportano che la mamma abbia nuovi compagni e lo massacrano con scherzi atroci mettendolo in pessima luce con tutto il nucleo familiare.

Indovina chi viene a Natale

E' sua la macchina che ha sventrato la porta della sala da pranzo perché i freni non erano tirati, è colpa sua se sono morti i pesci della nonna, l'adorabile Isa Barzizza, lui ha rovinato un quadro della scuola del Parmigianino (ma si vede bene che è una fotaccia appesa). Se il povero Bisio dovrà dimostrare alla Gerini di essere innocente, andrà peggio a Raoul Bova, fidanzato senza braccia di Cristiana Capotondi, la figlia di Abatantuono.

Indovina chi viene a Natale

Proprio questa trovata e il fatto che un bello come Bova sia senza braccia in una commedia natalizia trasmette al film, tutto sommato abbastanza tradizionale nel soggetto, una dose "bomb" di cultismo trashista. Ricordo che all’anteprima mi regalarono il panettone Galup. Meglio che niente.

Italia 1 alle 23, 50 propone un film ancor più disastroso, “Jupiter – Il destino dell’universo” di Andy Wachowski e Lana Wachowski con Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean, Eddie Redmayne, Douglas Booth, Tuppence Middleton. Salviamo i suoi protagonisti, l’impassibile e senza espressioni Channing Tatum e Mila Kunis che ha visto, probabilmente, compromessa per sempre la sua carriera...

jupiter il destino

Giocattolone fantascientifico semimarxista da 175 milioni di dollari. Semi perché con un budget così alto e con così tante battute sulle palle di Stalin è difficile definirlo marxista. Ma anche talmente kitsch e sballato da poter diventare uno dei film più divertenti dell’anno. Basterebbe la complessa scena della lunga fila burocratica che devono fare i nostri eroi dalle varie amministrazioni spaziali, manco fossero negli uffici del Comune di Roma, per ottenere i documenti necessari per riconquistare la proprietà della Terra che culmina con l’apparizione di Terry Gilliam.

eddie redmayne jupiter – il destino dell’universo

Gloria quindi, nel disastro più totale, ai fratelli Andy e Lana Wachowski e al loro Jupiter Ascending, folle space opera sui destini della razza terrestre e su chi la potrebbe salvare dalla distruzione. “Io non sono tua madre!”, urla la Jupiter Jones di Mila Kunis, immigrata russa di Chicago che si è scoperta regina della terra e reincarnazione di una specie di madre primordiale dei capitalisti dell’universo, cioè i fratelli Abrasax, fabbricanti di un elisir di lunga vita che rigenera le cellule vagamente vampiresco. “No”, le urla il cattivissimo Balem Abrasax, cioè l’Eddie Redmayne candidato all’Oscar come Stephen Hawking, qui abbastanza disastroso, “mia madre non ha mai pulito un cesso nella sua vita!”.

ignazio la russa in sbatti il mostro in prima pagina 4

Vi segnalo ancora “Sbatti il mostro in prima pagina”, giallo politico diretto da Marco Bellocchio con Gian Maria Volonté, Fabio Garriba, Carla Tatò, Laura Betti e una rara testimonianza di Ignazio LA Russa quando era militante del MSI a Milano. Rai Rai Tre propone due film, “Cute Girl” di Hou Hsiao Hsien all’1, 45 e “Il sapore del riso al tè verde” di Yasujiro Ozu alle 3, 10. Ecco. Dopo aver visto Alvaro Vitali a teatro un capolavoro di Ozu è quello che ci vuole.

Occhio anche allo spaghetti western “15 forche per un assassino” di Nunzio Malasomma con Craig Hill, George Martin, Susy Andersen, Howard Ross, Aldo Sambrell, Tomas Blanco, Rete 4 alle 2, 50. Ricordo che venne lanciato proprio come il film di un vecchio maestro italiano. Certo era una cosa curiosa vedere uno spaghetti western diretto da Nunzio Malasomma a 73 anni.

15 forche per un assassino 3

E non è che Malasomma avesse questo culto negli anni ’60. E non lo ha avuto nemmeno nelle rivalutazioni dei film dei Telefoni Bianchi negli anni successivi. Infatti il film, malgrado la presenza di Craig Hill, lanciato da poco in Per il gusto di uccidere di Tonino Valerii, non funzionò granchè. Il film era stato messo in piedi dalla Centauro Film, la produzione di cavallari spagnoli che vedeva coinvolto anche Joaquim Luis Romero Marchent, dallo stesso Malasomma e da Mario Di Nardo, già attivo nelle coproduzioni con Tre dollari di piombo di Pino Mercanti.

15 forche per un assassino 2

La storia sviluppa in qualche modo la situazione base di Per un pugno di dollari, con le due bandi rivali della città, comandate da Craig Hill e George Martin, accusate ingiustamente di aver ucciso la vedova Cook, cioè Margherita Lozano, già in luce nel primo western di Leone, e le sue figlie. Parte quindi una squadraccia della morte, capitanata da uno scatenato Howard Ross, fidanzato di una delle figlie, che spinge i due protagonisti a unirsi e a rifugiarsi in un fortino.

15 forche per un assassino 1

La posse ha già pronte le quindici forche per gli assassini che danno il titolo al film. Ma alla fine si capirà che Hill e Martin sono innocenti e il vero assassino è il cattivo di sempre Aldo Sambrell. In mezzo alla storia c’è pure un pastore con tanto di moglie che verranno presi in ostaggio. Susy Andersen alias Maria Antonietta Golgi, che fece anche La bambolona poco dopo, si trovò coinvolta nello scandalo dei locali notturni della Roma Bene dei primi anni ’70.

