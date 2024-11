IL DIVANO DEI GIUSTI/2 – PREPARATE I FAZZOLETTI PERCHÉ STASERA ARRIVA IL DRAMMONE “BEAUTIFUL BOY”, CON TIMOTHÉE CHALAMET CHE SI FA DI PERE SENZA INTERRUZIONE SOGNANDO BUKOWSKI, AL RITMO DI UNA COLONNA SONORA ULTRATOSSICA E MAGISTRALE – ALTERNATIVE? “UN DOLLARO D'ONORE”, CIOÈ LA PERFEZIONE DEL CINEMA DI HOWARD HAWKS, O IL CLASSICO “RITORNO AL FUTURO” – IN SECONDA SERATA TROVATE IL CURIOSO “NINÌ TIRABUSCIÒ” E “GALANTUOMINI”, NOIR MOLTO BELLO CHE AVREBBE RETTO ANCHE LA PRIMA SERATA… – VIDEO

dwayne johnson il re scorpione

Marco Giusti per Dagospia

E in chiaro che vediamo? Beh. Ci sarebbe “Il re scorpione”, pop kolossal o kolossal pop di Chuck Russell con Dwayne Johnson, Kelly Hu, Michael Clarke Duncan, Steven Brand, Sherri Howard, Canale 20 alle 21, 05. Gran divertimento. Assolutamente da rivedere. Roba ormai di vent’anni fa. E’ di vent’anni fa, ma non me lo ricordo proprio più “Mission to Mars”, raro fantascientifico di Brian De Palma con Gary Sinise, Tim Robbins, Don Cheadle, Kim Delaney, Elise Neal, Connie Nielsen.

un dollaro d'onore

Cine 34 alle 21, 05 propone il divertente "Il ricco, il povero e il maggiordomo" con Aldo, Giovanni e Giacomo, Giuliana Lojodice e Francesca Neri. Imbattibile la proposta di Iris alle 21, 15, "Un dollaro d'onore", cioè la perfezione del cinema di Howard Hawks, con John Wayne, Dean Martin, Walter Brennan, Ricky Nelson e Angue Dickinson.

Oggi non ci rendiamo conto che Ricky Nelson aveva un gran valore di mercato qua do il film uscì. C'è tutto quello che ci deve essere in un film, amore, amicizia, l'idea del riscatto, fedeltà e il deguello, che Morricone copiò per la musica di "Per un pugno di dollari". Ma già la prima scena nel bar, muta, ripresa dall'alto, ci fa capire cosa sia il cinema di Hawks.

la campana del convento

Su TV 2000 alle 21, 15 passa un tonaca movie con mistero diretto nel 1951 da un maestro come Douglas Sirk, "La campana del convento", con Claudette Colbert, Ann Blyth, Robert Douglas, Anne Crawford. Su Rai5 alle 21, 15 preparate i fazzoletti per il drammone "Beautiful Boy" di Felix Van Groeningen dove Steve Carell è il padre, colto, benestante, civile, del bel ragazzo Timothée Chalamet, rovinato dalla droga. Il ragazzo avrebbe tutto dalla vita.

beautiful boy

Un padre, Steve Carell, giornalista affermato di “Rolling Stones” e “The New York Times” che vive a San Francisco, una madre bionda, Amy Ryan, che vive a Los Angeles in una villa con piscina. Una matrigna simpatica, Maura Tierney, che gli ha sformato due fratellini biondi. A scuola va benissimo, tutti i college lo vogliono, ma lui si fa dalla mattina alla sera di qualsiasi droga trovi, dalla cocaina al Crystal Meth, e non riesce proprio a smettere.

BEAUTIFUL BOY

Eppure il padre lo ha cresciuto bene, pieno di amore e di rispetto, gli ha pure fatto sentire i dischi di John Zorn. E i fratellini biondi sono un’amore. E lui, come spiega il titolo, è un beautiful boy adorato da tutti. Ma si fa di pere senza interruzione sognando Bukowski al ritmo di una colonna sonora ultratossica e magistrale che va dai Norvana ai Sigur Ros, dai Massive Attack a Tim Buckley. Inutilmente il padre cerca di capire dove ha sbagliato. Magari è troppo radical chic, è un po’ soffocante. Magari il divorzio non è stato vissuto bene dal ragazzo. Ma lui non riesce a uscirne. E magari l’idea che viene fuori è che l’educazione due genitori, scarsa, alta, media, non conta niente rispetto al precipitare nella droga.

ritorno al futuro 1

Rai4 alle 21, 20 propone l'action "Special Forces: liberate l'ostaggio" di Stephane Rybojad con Diane Kruger, Djimon Hounsou, Benoit Magimel, Denis Menochet. Canale 27 alle 21, 20 passa invece il classico "Ritorno al futuro" di Robert Zemeckis con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson. Italia 1 alle 21, 45 punta su fracassone presidenziale "Attacco al potere" di Antoine Fuqua con Gerald Butler, ormai finito negli spot degli orologi Festina, Aaron Eckhart, l'immancabile Morgan Freeman, Angela Bassett, Robert Foster.

cena con delitto – knives out

Passiamo alla seconda serata con "Cena con delitto" di Rian Johnson con Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Toni Colettr, giallone alla Agatha Christie. Torna su Iris alle 23, 55 “Tom Horn". uno degli ultimi film di Steve McQueen, già malato, firmato più che diretto da William Wiard, scritto da Thomas McGuane con Linda Evans, Richard Farnsworth, Billy Green Bush, Slim Pickens. Steve McQueen liquidò qualcosa come cinque registi. Prima Don Siegel, poi Elliot Silverstein, poi James William Guercio, che durò addirittura tre giorni.

steve mcqueen tom horn

Lo avrebbe voluto girare lui stesso, ma sindacalmente non poteva. Allora chiamò un nessuno televisivo come William Wiard, qui al suo unico film, e se lo fece lui. Erano sei anni che non lo si vedeva al cinema. Ma il film non è bello. Solo triste. Il personaggio di Tom Horn è lo stesso che interpreta Marlon Brando in “Missouri” di Arthur Penn, un killer di ladri di bestiame pagato dai proprietari terrieri.

Ripudiata

Italia 1 a mezzanotte propone "L'ultimo Boy scout", action di gran classe di Tony Scott con Bruce Willis e Damon Wayans. Sono molto tentato dal melo anni 50 "Ripudiata" di Giorgio Walter Chili con Alberto Farnese, Helene Remy, Laura Nucci, John Douglas, Rete 4 alle 2, 45. Vorrei sapere chi l'ha visto. Cine 34 alle 3, 10 propone il curioso "Mimì Tirabusciò" di Marcello Fondato con Monica Vitti protagonista assoluta che si muove tra Peppino De Filippo, Pierre Clementi, Gastone Moschin, Carlo Giuffrè.

galantuomini

Molto bello il noir "Galantuomini" di Edoardo Winspeare con Donatella Finocchiaro gangster e Fabrizio Gifuni magistrato, Giorgio Colangeli e Beppe Fiorello, Rai Movie alle 3, 10. Un film che avrebbe retto anche la prima serata. Su Cielo alle 3, 20 parte un mezzo porno di Nello Rossati, “Le mani di una donna sola” con Vanni Materassi, Marina Frajese, Bibi Cassanelli, Cristiana Borghi. Marina è la contessa Fabiani, lesbica, che ospita una coppia di sposi nel suo albergo.

LE MANI DI UNA DONNA SOLA

Così si fa la moglie, Bibi Cassinelli, scatenando le ire della sua amante, Cristiana Borghi, che per vendetta si mette col marito, Vanni Materassi (grande nome) al suo primo e unico ruolo da protagonista. I pazzi di un manicomio vicino, come vedono il gran trombare a casa della contessa, si eccitano e se la prenderanno proprio con lei. Ahi!

Iris alle 3, 40 in punto presenta un grande film di Arthur Penn scritto da Robert Benton, David Newman e Robert Towne, “Gangster Story” con Warren Beatty, Faye Dunaway, Gene Hackman, Michael J. Pollard, Estelle Parsons e Gene Wilder al suo debutto. Vinse due Oscar, per Estelle Parsons e per la fotografia di Burnett Guffey. Fu la costumista Theodora Van Runkle a ricostruire il personaggio di Bonnie interpretato da Faye Dunaway e a farne un’icona degli anni ’60. Penn raccontò che nel film si videro per la prima volta, ma in realtà lo aveva già fatto vedere Leone coi suoi primi due film western, le conseguenze dei colpi di arma da fuoco.

gangster story 2

Questo rese il film violentissimo, ma ne decretò il successo. Non si erano mai viste carneficine ricostruite così meticolosamente. Penn lottò per imporre le sue idee sul personaggio di Clyde, che vedeva come impotente o bisessuale. Jack L. Warner lo distribuì ma non gli piacque per nulla (“Le due ore e dieci minuti più lunghi della mia vita”). Stroncato da molti critici di giornali importanti, fu esaltato da una giovane Pauline Kael sul “New Yorker”, che ne fece partire il culto.

avanti!

Warren Beatty avrebbe voluto Natalie Wood per il ruolo di Bonnie, ma non si voleva separare dal suo psicanalista. Jane Fonda avrebbe fatto qualsiasi cosa per interpretarla. Chiudo la nottata con la riproposta dell'ottimo "Avanti!", Rai Movie alle 5, il film italiano di Billy Wilder con Jack Lemmon e Juliet Mills sulla costiera amalfitana. Altro che White Lotus. Occhio a Pippo Franco e a Gianfranco Barra, che Ruba la scena a tutti.

