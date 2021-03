IL DIVANO DEI GIUSTI – VI AVVERTO CHE "RAI STORIA" OGGI DEDICA UNA MARATONA DI BEN 10 ORE A “L’ALTRA DOMENICA” DI RENZO ARBORE E UGO PORCELLI. C’È PERFINO UNO SPECIALE SUL “PAP’OCCHIO”, IL FILM DI RENZO ARBORE CHE OSÒ SFIDARE LA FURIA DELL’ITALIA SUPERCATTOLICA – GRANDE INTERESSE PER “TI PRESENTO UN AMICO” DI CARLO VANZINA, SCRITTO DA ENRICO VANZINA CON RAOUL BOVA E LA MITICA KELLY REILLY DAI CAPELLI ROSSI CHE TANTO PIACE A DAGO. PER ME È UNA RARITÀ… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

l altra domenica 4

Intanto vi avverto che Rai Storia oggi dedica dalle 14 alle 24 una maratona di ben 10 ore a “L’altra Domenica” di Renzo Arbore e Ugo Porcelli. Maratona a cura di Enrico Salvatori con servizi, interviste, ritrovamenti di Marenco-Benigni-Isabella Rossellini-Silvia Annicchiarico-Le sorelle Bandiera, ecc.

roberto benigni pap'occhio

Alle 19,55 c’è perfino uno speciale sul “Pap’occhio”, il film di Renzo Arbore che osò sfidare la furia dell’Italia supercattolica. L’idea, in realtà, nasceva dal progetto di Cesare Zavattini con Roberto Benigni protagonista che poi diventerà “La veritaaaaa”, senza Benigni, che finirà invece nel “Pap’occhio” di Arbore.

gli irregolari di baker street

Ieri sera ho visto una puntata di “Gli irregolari di Baker Street” su Netflix, ennesima versione, ideata da Tim Bidwell, delle avventure di Sherlock Holmes e del Dr Watson. Qui li aiutano quattro ragazzini orfanelli e multietnici che vivono nei bassifondi di Londra e quindi a contatto con i criminali.

gli irregolari di baker street

Sono una asiatica intelligente, una bianca con problemi, un nero bello e veloce, un bianco con problemi, e il dr Watson, Royce Pierreson, è bello, elegante e nero, e l’ambientazione è quella un po’ troppo vista di una Londra piena di misteri e di effetti in digitale.

Un po’ troppo teen per i miei gusti che ancora sogno lo Sherlock Holmes seriale in bianco e nero con Basil Rathbone e Nigel Bruce. Per non parlare della mitica edizione integrale dello Sherlock Holmes diretto nel 1970 da Billy Wilder con Robert Stephens e Colin Blakely. Vennero tolte le scene più piccantelle della storia e Billy Wilder non lo riconobbe mai come suo.

il dolce corpo di deborah

In chiaro vedo che su Canale 9 alle 23, 59 passano delizie come “Troppo forte” di Carlo Verdone con Alberto Sordi, che prese il posto di Leopoldo Triste, quasi tutto ambientato a Cinecittà, dove Oscar Pettinari, il personaggio di Verdone, sogna di fare il Rambo della situazione. Grandissimi il suo impegno col flipper all’inizio del film e le sue battute sull’Aids.

mezzo destro, mezzo sinistro, due calciatori senza pallone 2

“Come ve 'a spiegate 'sta resistenza ai sieri, daje, come te 'a spieghi? È che c'ho l'anticorpi coi controcojoni c'ho! Ma magara me venisse l'AIDS, la sdereno in du' ore, che ore so'? 'e 10 e mezzo, a mezzogiorno e mezzo l'ho sventrata!!!”. Sergio Leone ha girato le scene della corsa delle moto.

mezzo destro, mezzo sinistro, due calciatori senza pallone

Su Cine 34 all’140 passa pure “Mezzo destro, mezzo sinistro, due calciatori senza pallone” di Sergio Martino con Gigi e Andrea e Milena Vukotic.

Un po’ tardo, è del 1985, ma sempre divertente. Nella notte passano pure thriller come “Il tuo dolce corpo da uccidere” di Alfonso Brescia con Giorgio Ardisson, Françoise Prevost, Orchidea De Santis, Eduardo Fajardo, Rete 4 all’1, 55, che penso sia una rarità per la tv, e “Il dolce corpo di Deborah” di Romolo Guerrieri, più importante, capostitipite del giallo violento all’italiana, con Carroll Baker, Jean Sorel, Evelyn stewart alias Ida Galli, George Hilton, Rete 4 alle 3, 25.

pane e tulipani 3

Nella notte passano altri buoni film come “Fiore” di Claudio Giovannesi con Daphne Scoccia e lo sfortunato Josciua Algerri, morto giovanissimo pochi anni fa, Rai Tre alle 3, 50, l’ottimo “Almost Blue” di Alex Infascelli, Italia 1 alle 4, 40, che segnò una svolta moderna al giallo italiano con serial killer, Italia 1 alle 4, 40, senza scordare il cultissimo “Rosmunda e Alboino” di Carlo Campogalliani, Rai Movie alle 5, con Jack Palance come Alboino e Eleonora Rossi Drago come Rosmunda, che infatti berrà nel cranio del padre in una scena che da ragazzino mi sconvolse.

bruno ganz elio germano la fine e' il mio inizio

In prima serata, alle 21 e dintorni, torna “Anna Karenina” di Joe Wright con Keira Knightley che preferisce il prosciuttone Aaron Johnson al più maturo ma più affascinante Jude Law, Iris alle 21, torna “Il postino” di Michael Radford con Massimo Troisi e Philippe Noiret, Cine 34 alle 21, “Pane e tulipani”, forse il miglior film di Silvio Soldini con Bruno Ganz che si innamora di Licia Maglietta, film dell’ormai lontanissimo 2000, quando si otevan fare i film con un gigante come Bruno Ganz…

pirati dei caraibi ai confini del mondo.

Rete 4 rilancia alle 21, 25 un grande successo italiano degli ultimi tempi, “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese, che magari avete visto e rivisto, ma rimane il miglior flm del regista. Ottimo anche “Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo” di Gore Verbinski con Johnny Depp, Orlando Bloom, ma anche i più divertenti Jonathan Pryce, Geoffrey Rush e, soprattutto, Bill Nighy, che è stato riscoperto proprio grazie a questa saga miliardaria.

flavio insinna don bosco 2

Confesso che mi interessa parecchio anche “Don Bosco” di Lodovico Gasperini con Flavio Insinna protagonista, nel 2004 ancora non massacrato dai pacchi di Rai Uno, Tv2000 alle 21, 20. Ci sono anche Charles Dance e Flavio Bucci!

dakota johnson a bigger splash

In seconda serata passano “A Bigger Splash” di Luca Guadagnino con Tilda Swinton e Matthias Schonearts, Cine 34 alle 23, 15, “La fine è il mio inizio”, girato da Jo Baier con Bruno Ganz e Elio Germano nel 2010, il sempre favoloso “Showgirls” di Paul Verhoven con Elizabeth Berkley e Gina Gershon, Cielo alle 23.

kelly reilly ti presento un amico

Grande interesse, anche perché non credo di averlo mai visto, Rete 4 alle 23, 35, “Ti presento un amico” di Carlo Vanzina, scritto da Enrico Vanzina con Francesco Massaro, con Raoul Bova, Martina Stella, Barbora Bobulova e la mitica Kelly Reilly dai capelli rossi che tanto piace a Dago. Per me è una rarità…

