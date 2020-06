IL DIVANO DEI GIUSTI – NEMMENO OGGI USCIAMO DAL CENTENARIO SORDIANO, SU 'CINE 34' TROVATE LO STRACULTISSIMO ‘DOVE VAI IN VACANZA’ – RAI MOVIE RISPONDE A TALE POTENZA SORDIANA COI NUDI DELLA RIZZOLONA NEL CLASSICO "LA SETTIMANA BIANCA" – LO SPETTATORE PIÙ STRACULT NON DOVREBBE PERDERSI PERÒ IL PRIMO FILM SCRITTO E DIRETTO DA SUSANNA TAMARO, "NEL MIO AMORE” – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

il presidente del borgorosso 3

Che vediamo oggi? "Rosso rosso rosso... Borgorosso". Col ritorno del calcio in Italia e con la vittoria del Napoli contro la Juventus per la gloria di De Luca e De Laurentiis, il film per tutti i tifosi italiani stasera alle 21 su Cine 34 non può che essere l'epocale "Il presidente del Borgorosso" di Luigi Filippo D'Amico con Alberto Sordi come presidente, altro che Lotito e Ferrero, e Carlo Taranto come lo Stregon, parodia degli allenatori sudamericani, da Helenio Herrera all'oggi meno noto Heriberto Herrera.

alberto sordi anna longhi dove vai in vacanza? 1

Visto che nemmeno oggi usciamo dal centenario sordiano, sulla stessa rete alle 23, 15 trovate lo stracultissimo "Dove vai in vacanza?", tre episodi del tutto diversi con Ugo Tognazzi diretto da Mauro Bolognini, il meno scatenato, Alberto Sordi e Anna Longhi diretti da Sordi stesso, il più celebre visto che parliamo de "Le vacanze intelligenti", e Paolo Villaggio diretto da Luciano Salce, l'episodio più scorretto ma il più divertente, intitolato "Sì buana", dove si fa satira sui viaggi in Africa.

paolo villaggio – dove vai in vacanza

Inutile dire che Villaggio e Salce non vanno per il sottile con battute sul "maledetto mangiare africano", ma la satira è sempre fatta sugli orrendi bianchi, il cacciatore Daniele Vargase la bionda panterata AnnaMaria Rizzoli, e non sugli africani presentati già allora come tipicamente romani, già pronto allo ius soli.

anna longhi dove vai in vacanza?

Quanto all'episodio di Sordi, "Le vacanze intelligenti" è oggettivamente un capolavoro del nostro cinema comico, grazie anche al fatto che non fa della satira sul mondo dell'arte, ma si limita a mandare la coppia di burini alla vera Biennale del tempo, tra il Quadrifoglio di Mochetti e il Mongoloide di De Dominicis, al punto che la gag più celebre, i visitatori che si vogliono comprare Anna Longhi addormentata sulla sedia scambiandola per un'opera fa ridere, ma è del tutto credibile.

annamaria rizzoli la settimana bianca

RAI Movie risponde a tale potenza sordiana co i nudi della Rizzolona nel classico "La settimana bianca" di Mariano Laurenti alle 19, 20 con Bombolo e Cannavale e D'Angelo, prodotto dal mitico Gianni Di Clemente che si inventò il filone delle "settimane" comiche, e poi, alle 21, col drammone sudista scritto da Tracy Letts "I segreti di Osage County" diretto da John Wells con Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor, Benedict Cumberbacht e un Sam Shepard meraviglioso nelle scene iniziale.

Lo spettatore più stracult non dovrebbe perdersi però il primo film scritto e diretto da Susanna Tamaro, "Nel mio amore” TV 2000 alle 21,con Urbano Barberini e Licia Maglietta, rarissimo.Lo spettatore di gusto più tranquilli trova "Notte prima degli esami. Oggi" di Fausto Brizzi, sorta di reboot del primo film anni 80 trasferito oggi. Sì era meglio il primo però.. Personalmente amo molto il thrillerone losangelino di Oliver Stone "Le belve" dove son tutti belli, giovani e abbronzati, come il trio di protagonisti che scopano tutti insieme, Taylor Kitsch Aaron Johnson e Blake Lively. Lo trovate alle 21 s canale 20.

nel mio amore 2

Molto tardi nella notte torna Edwige, "La bella Antonia prima monaca poi demonia", Cine 34 alle 2, ma il film da registrare è il sofisticatissimo "L'amante perduta" di Jacques Demy con Anouk Aimee e Gary Lockwood nella Los Angeles del 68, tra Vietnam e rock. C'è anche un vecchio gruppo un po' dimenticato , gli Spirit. Rete 4 alle 2, 55.

la bella antonia prima monaca poi demonia il presidente del borgorosso 2 i segreti di osage county alberto sordi anna longhi dove vai in vacanza? la bella antonia prima monaca poi demonia 4 alberto sordi anna longhi dove vai in vacanza? la bella antonia prima monaca poi demonia 2 notte prima degli esami. oggi 1 dove vai in vacanza? la settimana bianca 3 la settimana bianca 1 anouk aimee l'amante perduta di jacques demy 2 il presidente del borgorosso 1 alberto sordi anna longhi dove vai in vacanza? 2 nel mio amore l'amante perduta di jacques demy nel mio amore 1 notte prima degli esami. oggi il presidente del borgorosso anouk aimee l'amante perduta di jacques demy le belve 1 le belve