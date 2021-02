IL DIVANO DEI GIUSTI – LA NOSTRA BRILLANTE SERATA PREVEDE UN BUON VILLAGGIO DEI BEI TEMPI FANTOZZIANI, "SOGNI MOSTRUOSAMENTE PROIBITI", REMAKE ALL'ITALIANA DEL GRANDE CLASSICO CON DANNY KAYE, CON VILLAGGIO DIRETTORE DI UN GIORNALE A FUMETTI CON FIDANZATA RACCHIA (SI PUÒ DIRE?) E SUOCERA CASTRATRICE – I FAN DELLA COMMEDIA SEXY SI POTRANNO DIVERTIRE CON "NIPOTI MIEI DILETTI" CON LA ZIETTA ADRIANA ASTI CHE PER NON FAR ANDARE IN GUERRA I NIPOTI FARÀ DI TUTTO, ANCHE SPOGLIARSI ALLA STAZIONE DA DOVE STANNO PARTENDO – VIDEO

sogni mostruosamente proibiti 1

Marco Giusti per Dagospia

La nostra brillante serata stasera prevede alle 21 e dintorni un buon Villaggio dei bei tempi fantozziani, "Sogni mostruosamente proibiti" di Neri Parenti, Cine 34, remake all'italiana del grande classico con Danny Kaye, con Villaggio direttore di un giornale a fumetti con fidanzata racchia (si può dire?) e suocera castratrice, Alida Valli, che si rifugia nei sogni.

paolo villaggio – sogni mostruosamente proibiti

Lì diventa Tarzan, balla il Lago dei Cigni, risponde alle domande di Mike, gioca a tennis con Borg con commento di Bisteccone Galeazzi. Fa ridere parecchio, ci sono anche Janet Agren e Ennio Antonelli.

la parola ai giurati

Da non perdere il superclassico "La parola ai giurati" di Sidney Lumet, canale2000, con Henry Fonda, Lee J.Cobb, Ed Begley, E G.Marshall, copiato mille volte e mai raggiunto, con un cast di attori meravigliosi.

the visit

Sono un grande fan anche di "The Visit" di M.Night Shyamalian, MediaseItalia2, piccolo horror di grande effetto con due bambini che vanno in vacanza dai nonni che non hanno mai visto prima e scoprono che non è esattamente la vacanza rilassante che pensavano. E i nonni forse non sono buonissimi.

heath ledger il destino di un cavaliere

Canale5 alle 21,20 rilancia "Animali fantastici e dove trovarli" di David Yates con Eddie Redmayne e Katherine Waterston, La7D invece alle 21,30 l'ottimo "Il destino di un cavaliere" con Heath Ledger al suo meglio, Iris alle 21 "Payback" di Brian Helgeland con un Mel Gibson parecchio in forma che deve tirarsi fuori da un pasticcio.

Non un capolavoro, ma si vede, come si vede "Reazione a catena" di Andre Davis con Keanu Reeves, Morgan Freeman e Joanna Cassidy. Tutti film, temo, stravisti.

paolo villaggio agostina belli il terribile ispettore

In seconda serata non vi consiglio "Il terribile ispettore" di Mario Amendola, Cine34 alle 22,50, tra i primi film di Paolo Villaggio che si trova in un contesto submedicodellamutua che non è il suo. Ma c'e una giovane Agostina Belli.

Non ho mai visto, e questo e' un buon segno, il thriller "Fire With Fire " di David Barrett, Paramount 23, con un bel cast, Josh Duchamel, Bruce Willis, Vincent D'Onofrio e Rosario Dawson.

Non vorrei consigliarvi più "Desideri voglie pazze di tre insaziabili ragazze" di Jozef Zachar con la nostra Edvige giovanissima, Cielo alle 23. Non so quante volte lo hanno passato in questa pandemia...

Mi piace parecchio anche il noir violento dell'australiano Andrew Dominick "Cogan- Killing Them Softly ", Iris alle 23, 15, con Brad Pitt, Ray Liotta, James Gandolfini e Sam Shepard. Vedo che su Rai5 alle 23,15 arriva il bel documentario "The Rolling Stones a Cuba-Havana Moon" di Paul Dugdale.

a proposito di davis

Su Rai2 alle 23,20 un altro film cafone con Nicholas Cage, "Stolen" di Simon West. Perdibile anche il modesto western con Burt Reynolds "Sam Wiskey" di Arnold Laven, 7gold alle 23, 30. Ricordo che mi deluse parecchio quando lo vidi nel 1966, malgrado la presenza di Ossie Davis, grande attore nero del tempo.

nipoti miei diletti 4

Non so proprio nulla di uno spy italiano girato in Grecia del tempo che fu, "Il sorriso del ragno" di tal Massimo Castellani, aiuto di Lucio Fulco, con il vero americano Thomas Hunter, Marilia Branco e Gabriele Tinti, Cine34, mai passato in TV e rarissimo.

sam wiskey

Molto bello, nel ricordo di allora, il thriller in bianco e nero di Edward Dmytryk "Mirage", Rete4 alle 00,50, con Gregory Peck, Diane Baker e Walter Matthau. Non l'ho mai più rivisto però.

Adoro, e devo averlo visto minimo quattro volte "A proposito di Davis " dei Coen brothers, Iris all'1, 10, con Oscar Isaac e il suo gattone rosso, Carey Mulligan e Justin Timberland. Alle origini di Bob Dylan e in omaggio al suo fratello maggiore Dave Van Ronk che conobbi tanti anni fa a Rapallo in un concerto.

nipoti miei diletti 3

Si esibì davanti a venti persone e quando lo intervistai per "Il Manifesto" capii che era davvero depresso. Gli chiesi anche perché non cantava più nei concetti "Hesitation Blues " di Jelly Roll Morton, e mi rispose che sua moglie non voleva, era una canzone irrispettosa per lo donne. Ma è un capolavoro, gli risposi..

I fan della commedia sexy si potranno divertire con "Nipoti miei di letti" di Franco Rossetti con Adriana Asti zietta sexy che per non far andare in guerra i nipoti farà di tutto, anche spogliarsi alla stazione da dove stanno partendo. Ci sono anche Romolo Valli, il bel Marc Porel, Luciano Salce, Cine34 alle 2,15.

alain delon mr klein 1

Su Rai Movie alle 2 50 arriva pure "Mr Klein" di Joseph Losey con Alain Delon, Jeanne Moreau, Michael Lonsdale e Juliet Berto. Andrebbe rivisto, uffa.. La serata si chiude con due rarità. "Addio, Napoli!" Di Roberto Bianchi Montero con Giorgio De Lullo, Tamara Lees, Dante Maggio e una giovanissima Virna Lisi, Rete4 alle 4,50, mai visto da nessuno, e " Si muore una volta sola" di Mino Guerrini e Giancarlo Romutelki con Ray Danton e Paola Tudor, Cine 34 alle 4,35. Tutto girato in Spagna. Guerrini era un buon giornalista del "Mondo" e dell""Espresso" che fece il cinema in maniera svogliata, ma i suoi film sono interessanti

alain delon mr klein desideri e voglie pazze di tre insaziabili ragazze 17 nipoti miei diletti 6 Edwige Fenech in desideri e voglie pazze di tre insaziabili ragazze 9 nipoti miei diletti 5 desideri e voglie pazze di tre insaziabili ragazze 2 desideri e voglie pazze di tre insaziabili ragazze 18 desideri e voglie pazze di tre insaziabili ragazze 1 heath ledger il destino di un cavaliere 2 nipoti miei diletti heath ledger il destino di un cavaliere 1 burt reynolds sam wiskey la parola ai giurati sogni mostruosamente proibiti 2 sogni mostruosamente proibiti nipoti miei diletti 1 the visit 1 paolo villaggio il terribile ispettore nipoti miei diletti 2 paolo villaggio – sogni mostruosamente proibiti sogni mostruosamente proibiti