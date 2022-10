IL DIVANO DEI GIUSTI – IN PRIMA SERATA AVETE “ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE” CON IL BATMAN DI BEN AFFLECK CHE ANCORA JE RODE PER LA MORTE DI SUPERMAN, WONDER WOMAN BONISSIMA, AQUAMAN TATUATO COATTISSIMO – IN SECONDO SERATA UNA BUONA SORPRESA, L’HORROR-EROTICO CON GRANDI NUDI (DA VEDERE SE CI SONO ANCORA…) “MESSE NERE PER LE VERGINI SVEDESI” – NELLA NOTTE PIÙ FONDA, I FAN DI GEORGE ROMERO TROVERANNO IL SUPERPOLITICO “LA TERRA DEI MORTI VIVENTI” SIMON BAKER, JOHN LEGUIZAMO, DENNIS HOPPER E ASIA ARGENTO – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

zack snyder justice league

Che vediamo stasera? In chiaro avete un filmone di un certo spessore come “Zack Snyder’s Justice League” con Ben Affleck, Henry Cavill, Jared Leto, Amber Heard, Robin Wright, Amy Adams, Gal Gadot, Warner tv – canale 37 alle 21, la versione rimontata, molto autoriale, dallo stesso regista lunga 240 minuti (parecchi, eh?), voluta dai fan di tutto il mondo, che ha preso il posto di quella uscita prima, completata, rimontata e ricostruita da Joss Whedon che non piacque un granché a nessuno.

Snyder, responsabile anche del precedente “Batman vs Superman”, dopo aver girato quattro quinti delle riprese, dovette abbandonare il set per il suicidio della giovane figlia e venne appunto sostituito da Whedon, che aveva portato a casa il progetto, rendendolo funzionale, ma non era così riuscito come “Wonder Woman”. Whedon aveva rigirato per due mesi parecchie scene a Londra, con 25 milioni di dollari di extra budget e curando tutta la post-produzione.

zack snyder con ben affleck

Cose che possono capitare in un polpettone da 300 milioni ideato dieci anni prima, riscritto varie volte, e pensato, a un certo punto, per la regia del più grande di tutti, George Miller, che avrebbe voluto DJ Cotrone come Superman, Arnie Hammer come Batman e Megan Gale come Wonder Woman. Di scena qui sono il Batman di Ben Affleck che ancora je rode di aver contribuito alla morte di Superman, Wonder Woman bonissima, Aquaman tatuato coattissimo con tanto di forcone, The Flash ragazzino con la battuta pronta, Cyborg che ha qualche problema con la sua parte meccanica. Confesso di aver cercato più volte di vedere questa versione da 240’, amata dai completistio dell'opera di Snyder, ma è sinceramente troppo per i miei gusti.

fantozzi in paradiso

Per i fan di Zack Snyder vedo che passa pure, Canale 20 alle 21, 05, “Watchmen”, girato nel 2009, molto fedele alla graphic novel, ambientato in un terribile 1985 con Malin Akerman, Jackie Earle Haley, Carla Gugino, Jeffrey Dean Morgan, Matthew Goode. Assolutamente da rivedere.

Si scende sulla terra, malgrado le pretese del titolo con “Fantozzi va in Paradiso”, Cine 34 alle 21, 05, ottavo film della saga, diretto nel 1988 da Neri Parenti, scritto dai titolari della saga, De Bernardo e Benvenuti, con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Paul Muller, Ennio Antonelli. Visto che non ha molto da vivere, a Fantozzi viene permesso di passare l’ultimo periodo della sua vita vedendo film porno e soprattutto passando una notte di sesso con la signorina Silvani ("Me lo dii, me lo ridii"…). Molto triste. Mariangela qui ha perfino un pelosissimo marito. Non il miglior film della saga.

il principe cerca moglie

Vi rifate con “Il principe cerca moglie”, il primo e migliore, diretto da John Landis con Eddie Murphy, Shari Headley, Arsenio Hall, James Earl Jones, canale 27 alle 21,10. Su Rai Movie alle 21,10 trovate invece “Belle & Sébastien 3 – Amici per sempre” di Clovis Cornillac con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic.

ARMATA BRANCALEONE MONICELLI

Trovate anche grande classici in prima serata, come il “Dracula di Bram Stoker” diretto da Francis Ford Coppola con Gary Oldman come Dracula, uno dei migliori Dracula di sempre, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Sadie Frost, Richard E. Grant e Monica Bellucci come vampiretta, Cielo alle 21,15, e “L’armata Brancaleone” diretto da Mario Monicelli, scritta da Age e Scarpelli con Vittorio Gassman come Brancaleone da Norcia, Catherine Spaak, Gian Maria Volonté, Enrico Maria Salerno, Folco Lulli, Ugo Fangareggi, Barbara Steele, Maria Grazia Buccella, Rai Storia alle 21,15.

CATHERINE SPAAK SUL SET DE L ARMATA BRANCALEONE

Rivedendolo perde molto del fascino che aveva quando lo vedemmo da ragazzini la prima volta e imparammo subito a memoria le battute dei tanti personaggi e il linguaggio inventato dagli sceneggiatori. Ma vi assicuro che allora fu una bomba per tutti. E i personaggi, anche i più piccoli, erano incredibili, da Gassman mai così bravo all’ambiguo Volonté al vecchissimo Carlo Pisacane alias Capannelle nel ruolo di Abacuc.

Canale 5 alle 21,20 presenta un catastrofico recente di non grande riuscita, “Greenland” di Ric Roman Waugh con Gerard Butler, Morena Baccarin. “La signorina dello zoo di Varsavia” diretto da Niki Caro con Jessica Chastain e Daniel Bruhl, Iris alle 21, ci porta a contatto con la vera storia di Antonia e di suo marito, Jan Zabinski, che salvarono centinaia di ebrei dai campi di concentramento nascondendoli nello zoo di Varsavia.

un bugiardo in paradiso

In seconda serata segnalo un secondo film con Paolo Villaggio protagonista, “Un bugiardo in Paradiso” diretto da Enrico Oldoini con Gabriele Cirilli, Flavio Insinna, Antonella Attili, Cine 34 alle 22, 55. Magari non è male il thriller “Premonitions” di Afonso Poyart con Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan, Abbie Cornish, Colin Farrell, Marley Shelton, Rai 4 alle 23. Mai visto, nessuno status critico. Su Rai 5 alle 23,05 un altro film, ottimo, sulla vita di Romain Gary, “La promessa dell’alba” diretto nel 2017 da Eric Barbier con Charlotte Gainsbourg come l’adorata madre, Pierre Niney come Gary, Didier Bourdon, Jean-Pierre Darroussin.

messe nere per le vergini svedesi

Attenzione che su Cielo alle 23,45 arriva finalmente una buona sorpresa, l’horror-erotico con grandi nudi (da vedere se ci sono ancora…) “Messe nere per le vergini svedesi” diretto da Ray Austin con le gemelle Ann e Vicki Michelle, Keith Buckley, Patricia Haines, James Chase, Paula Wright, film massacrato dalla censura inglese a suo tempo, che pretese parecchi tagli che ne rallentarono di due anni l’uscita. Le gemelle Michelle erano ancora furiose rispetto a regista e produttore per la quantità di nudi non previsti e richiesti e non hanno mai firmato le copie dei dvd e dei blu ray del film quando uscirono in edizione uncut, senza tagli.

io e marley

Su Rai Movie alle 0,15 trovate “Io e Marley” di David Frankel con Jennifer Aniston, Owen Wilson, Haley Bennett, Kathleen Turner, Eric Dane, Alan Arkin. Marley è un simpatico labrador, interpretato da 22 diversi cani. “White Palace” è un drammone sentimentale diretto da Luis Mandoki con Susan Sarandon, vedova quarantenne, che si innamora di James Spader, vedovo ventisettenne, Rete 4 alle 0,55. Ci sono anche Jason Alexander, Kathy Bates, Eileen Brennan, Steven Hill.

un uomo dalla pelle dura.

Alle 2,20 su Rai Movie trovate “Un uomo dalla pelle dura” di Franco Prosperi con Robert Blake, attore di culto lynchiano ancora in prigione, credo, per l’omicidio della moglie, Tomas Milian, Catherine Spaak, Ernest Borgnine. Su Cine 34 alle 2,35 trovate “Cara dolce nipote” di Andrea Bianchi con Ursula Heinle, Femi Benussi, Lucio Flauto, Francesco Parisi.

Per i genovesi e per i bertolucciani Rai Tre propone alle 2,50 una perla girata per la sede regionale ligure della Rai, allora diretta per i programmi da Arnalo Bagnasco, nel 1980 da Gianni Amico e Marco Melani, “Lo specchio rovesciato - Un'esperienza di autogestione operaia”, storia tra il documentario e la ricostruzione con attori della Culmv, cioè Compagnia unica di lavoratori merci varie”, cioè i cosiddetti camalli del porto di Genova, dall’inizio, cioè dal 1300 sino ai giorni nostri. Venne trasmesso su Rai Tre in tre parti nel 1981 e stasera in versione lunga, da 177’. Totale rarità. Ricordo che Gianni Amico, che doveva essere il regista del film, era stato male, così venne chiesto al suo cosceneggiatore e amico Marco Melani di girarla al posto suo. Ma Melani, da signore, disse che avrebbe aspettato la guarigione di Gianni Amico.

la terra dei morti viventi

Nella notte più fonda, i fan di George Romero e dell’horror troveranno il superpolitico “La terra dei morti viventi” con George A. Romero con Simon Baker, John Leguizamo, Dennis Hopper e Asia Argento, alle prese con un grande film, Italia 1 alle 3,05, ma credo sia rarissimo il film dedicato a un missionario alle prese con un lebbrosario “Padre Damiano” diretto nel 1976 da Don Murray con Humberto Almazán, Irene Tsu, Earl Kingston, Norman Wright, Iris alle 3, 35. Rai Movie alle 3,50 presenta addirittura uno dei migliori film di Stanlio e Ollio, “I fanciulli del West” diretto da James W. Horne con Stan Laurel, Oliver Hardy, Sharon Lynne, James Finlayson.

la terra dei morti viventi 2

Chiudo la nottata con due capolavori, “I senza nome”, meraviglioso noir di Jean-Pierre Melville con Alain Delon, Bourvil, Yves Montand, François Périer, Gian Maria Volonté, Iris alle 5 e “I vitelloni” di Federico Fellini con Franco Interlenghi, Alberto Sordi, Franco Fabrizi, Leopoldo Trieste, Carlo Romano e Achille Majeroni, nel primo ruolo di molestatore gay del cinema italiano, Cine 34 alle 5,35.

messe nere per le vergini svedesi 1 messe nere per le vergini svedesi 3 un uomo dalla pelle dura. un uomo dalla pelle dura messe nere per le vergini svedesi 3