Marco Giusti per Dagospia

Mentre in streaming, cioè su Netflix, vecchi e nuovi fan di Monica Guerritore la stanno seguendo in “Inganno” di Pappi Corsicato, che abbia finalmente girato qualcosa di buono?, alle prese con un amore che ha la metà dei suoi anni, il macho scolpito Giacomo Gianniotti, che fa perdere la testa pure ai figli gay di Dona Gabriela, come la chiamano i fan spagnoli, mi chiederete, come al solito, ma che film dobbiamo vedere stasera in chiaro sperando di non addormentarmi sul divano? Ieri mi sono svegliato alle 3 col televisore acceso…

Vedo che avete in prima serata ben due grandi film di Steven Spielberg, “Il mondo perduto – Jurassic Park”, sequel del primo Jurassic Park, ancora diretto da Spielberg con Jeff Goldblum, Vince Vaughn, Julianne Moore, Pete Postlethwaite, Canale 20 alle 21, 21, 05, e “Il colore viola”, il “Via col vento” afro-americano prodotto da Quincy Jones, con Whoopi Goldberg, Danny Glover, Margaret Avery, Oprah Winfrey, Willard E. Pugh, Iris alle 21, 10. Risentitevi il disco originale con una serie di blues suonati dal vecchio Sonny Terry, armonicista cieco già partner di Woody Guthrie e Cisco Huston. Già quello vi fa venire voglia di rivedere il film.

Una vanzinata comedy, “Piccolo grande amore” diretto da Carlo Vanzina con Barbara Snellenburg, Raoul Bova, David Warner, Susannah York, Cine 34 alle 21. Su Canale 27 alle 21, 10 passa il terzo episodio di “Beverly Hills Cop”, diretto da John Landis con Eddie Murphy, Judge Reinhold, Hector Elizondo, Theresa Randle. Come tutto il pubblico maschile farebbe se non ci fossero mogli e figli in casa, mi rivedrei ancora una volta, Rai Movie alle 21, 10, “Per qualche dollaro in più” di Sergio Leone con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volonté, Klaus Kinski, Mario Brega.

Ricordate solo l’inizio per farci capire chi è il colonnello Mortimer e chi è lee Van Cleef? Inquadratura stretta sul dito monco dell’attore, lo aveva perso credo sul set di “La conquista del West”, un film che lo aveva massacrato fisicamente, mentre legge un libro seduto sul treno. E domanda che fa Mortimer a un vicino di carrozza. “Questo treno ferma a Tucumcari?”. Occhio che è la battuta del film. Ideata, credo, da Sergio Donati, ma qualcosa mi dice che fu lo stesso Leone a volerla lì. A aprirci il film. Perché nessuno dei suoi spettatori sa dove stia esattamente Tucumcari.

Ma qualcuno è andato a vedere sulle mappe americane questa Tucumcari e ha segnato che un treno non ci si sarebbe mai fermato. Infatti il treno, gli risponde il vicino, non ferma a Tucumcari. Ma il colonnello Mortimer sa come farlo fermare lo stesso. E esce sul suo cavallo come fosse il barone di Munchausen. Il film, Mortiner, Lee Van Cleef, hanno già vinto. Cosa altro potremmo vedere dopo questo inizio?

Rai 5 alle 21, 15 passa un film di satira politica, diciamo. Almeno nel titolo. “Si muore tutti democristiani”, ideato e diretto dal gruppo “Il terzo segreto di Fatima”, cioè Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella, Davide Rossi (figlio di Paolo) con Walter Leonardi, Massimiliano Loizzi, Marco Ripoldi, Valentina Lodovini, Rai5 alle 21, 15.

Leggo in un’intervista a Paolo Rossi qualcosa che non sapevo riguardo il titolo e la battuta del titolo. «E secondo lei di chi è la battuta “Si muore tutti democristiani”, da cui mio figlio Davide ha tratto il titolo di un suo film? Di Ignazio La Russa. Ci incontrammo a San Siro, vollero farci una foto insieme e io chiesi che almeno ci fosse lo striscione dell’Inter. Quando ci salutammo, mi disse proprio quella frase». Mi basta e mi avanza.

Rai4 alle 21, 20 passa il sequel dell’horror che avrete forse (mah…) visto ieri sulla stessa rete, “Escape Room 2”, diretto da Adam Robitel con Taylor Russell, Logan Miller, Thomas Cocquerel, Holland Roden, Indya Moore. Cielo alle 21, 20 passa invece “Agnus Dei” di Anne Fontaine con Lou de Laâge, Agata Kulesza, Agata Buzek, Vincent Macaigne, dove una giovane dottoressa della Croce Rossa nella Polonia del 1945 si ritrova una serie di monache che hanno subito stupri di guerra indecise se abortire o no.

Italia 1 alle 21, 20 presenta uno di quei film che hanno un po’ rovinato la povera e promettente Jennifer Lawrence, “Red Sparrow” diretto da Francis Lawrence con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons, Mary-Louise Parker, dove la Lawrence interpreta la seduttrice e terribile killer russa Dominika Egorova. Fa piangere “Io prima di te” di Thea Sharrock con Emilia Clarke in versione mora innamorata di Sam Claflin in versione handicappato. Ci sono anche Jenna Coleman, Charles Dance, Matthew Lewis, Janet McTeer.

Passiamo alla seconda serata con “Clean”, buon thriller diretto da Paul Solet con Adrien Brody, spazzino che sa anche sparare, Glenn Fleshler, Richie Merritt, John Bianco, Dinora Walcott. Sembra sia molto buono. Lo trovate su Rai4 alle 22, 50. Tv8 alle 23, 30 propone la commedia “(S)ex List” di Mark Mylod con Anna Faris, Chris Evans, Eliza Coupe, Zachary Quinto, Mike Vogel, Chris Pratt. Mai visto. Su Rai Movie alle 23, 35 trovate un tardo western italiano, anzi, italo-russo, girato proprio in Russia, “Jonathan degli orsi” diretto da Enzo G. Castellari con Franco Nero, Floyd "Red Crow" Westerman, John Saxon, Melody Robertson.

Ha detto il regista a “Amarcord”: “Franco Nero aveva già la produzione sia russa che italiana, a questo punto è andato da Berlusconi e gli ha detto: Io vorrei fare un western. Berlusconi ha accettato, l’ha messo in comunicazione con il suo braccio destro, Bernasconi, hanno fatto il contratto, e Franco mi ha chiamato quando era tutto era già pronto; in seguito mi ha mandato un soggetto ideato da lui, e scritto con il giovane Lorenzo De Luca, grande ammiratore di Keoma. Dopo aver scritto la sceneggiatura, siamo partito per realizzare il film. Ho avuto un mucchio di problemi, quanti mai nei trentasei film che ho girato”.

Italia 1 alle 0, 20 propone “Le regine del crimine” action-comedy al femminile di Andrea Berloff con Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Elisabeth Moss, Domhnall Gleeson, Common. Pessime recensioni. Cine 34 all’1, 05 passa “Peccati in famiglia” di Bruno Gaburro con Michele Placido, Jenny Tamburi, Renzo Montagnani, Simonetta Stefanelli, commedia sexy che mischia un po’ di Teorema, un po’ di Malizia e un po’ di Signori e signore. Il tutto però diretto da Bruno Gaburro, con Michele Placido protagonista come giovane arrivista non troppo simpatico e un Renzo Montagnani nel suo primo ruolo da vera commedia sexy borghese.

Il film incassa un miliardo e mezzo e lancia definitivamente Renzo Montagnani nel genere. «Io ci andavo dai produttori. ‘Guardate che me la cavo’, dicevo. E quelli sempre a rispondere che sì, vedremo, magari domani, terremo presente… Finché non mi offrono Peccati in famiglia, roba di sesso, di natiche, di glutei… Roba di moda. Beh, avevo bisogno di soldi e dissi ‘sissignore’. Il film incassò due miliardi e mezzo. E lì tutti a muoversi in branco. Ero… come la Madonna del Rosario, tutti da me a piatire. ‘Io ti do tot, Renzino… E io di più… E io il doppio,’ Mica mi volevano per la mia bravura scoperta, naturalmente. Mi volevano perché ero un bene di consumo. Come l’Omo, il Palmolive, l’Olà, il Pepsodent» (Renzo Montagnani, L’Europeo, giugno 1976).

Sempre Montagnani racconta, a Amarcord, che dopo questo film ebbe nove offerte per film simili. «E io dissi al mio agente: ‘Li voglio fare tutti e nove!’ E ci riuscii, lavorando giorno e notte». Rai Movie all’1, 40 passa invece “Il giardino dei Finzi Contini” di Vittorio De Sica, scritto da Ugo Pirro e Vittorio Bonicelli, tratto dal bestseller di Giorgio Bassani che non amava la versione di De Sica, avrebbe voluto che lo girasse Valerio Zurlini, interpretato da Lino Capolicchio, Dominique Sanda, Fabio Testi, Helmut Berger, Romolo Valli.

Oscar per il miglior film straniero, ma venne candidata anche la sceneggiatura, firmata Pirro-Bonicelli, ma che aveva ben nove sceneggiatori. Vinse anche l’Orso d’Oro a Berlino, il David come miglior film. La musica venne scritta da Bill Conti ma firmata da Manuel De Sica. Fu Demofilo Fidani a offrire a De Sica un giovane Fabio Testi che faceva con lui un sotto-Tarzan per il suo primo ruolo importante. Raffaele Curi racconta di un set sessualmente scatenatissimo grazie a Berger e alla Sanda.

I fan di Gilberto Govi ritroveranno il loro eroe nel raro “Lui, lei e il nonno”, il suo ultimo film, diretto da Anton Giulio Majano, scritto da Ruggero Maccari e Gianni Puccini, con Walter Chiari, Gilberto Govi, Yvonne Furneaux, Lauretta Masiero, Valeria Moriconi, Carlo Campanini, Rete 4 alle 2, 05. Quasi tutto girato a Napoli, eccetto qualche scena girata nel porticciolo di Camogli. Assoluta rarità su Cine 34 alle 2, 40, “Estratto dagli archivi segreti della polizia di una capitale europea” diretto da Riccardo Freda con Camille Keaton, Tony Isbert, Maximo Valverde, Luigi Pistilli. Lo presentammo a Venezia nel 2004 nella rassegna Italian Kings of B’s. Non lo aveva visto nessuno prima.

Su Iris alle 2, 45 trovate il thriller “L’amore criminale”, opera prima della produttrice Denise Di Novi, legatissima ai primi film di Tim Burton, interpretato da Rosario Dawson, Katherine Heigl, Whitney Cummings, Jayson Blair, Geoff Stults. Si chiude in bellezza con l’horror erotico “Malabimba” diretto da Andrea Bianchi con Katell Laennec, Patrizia Webley, Enzo Fisichella, Mariangela Giordano, Giuseppe Maroccu, Cine 34 alle 4.

La malabimba del titolo è un’invasata che si masturba davanti a uno zio infermo che ci rimane secco sul colpo, seduce poi una suora che finirà suicida, e si prepara al gran finale. La chiudo qui. Difficile trovare un film più trash. Opps… Scordavo che alle 5 in punto su Rai Movie parte “I guappi” di Pasquale Squitieri con Franco Nero, Fabio Testi, Claudia Cardinale, Lina Polito, Raymond Pellegrin. Tra i migliori film di Squitieri…

