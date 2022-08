IL DIVANO DEI GIUSTI – IN PRIMA SERATA IMPERDIBILE “AVERE VENT’ANNI” DI FERNANDO DI LEO CON LA COPPIA PAZZESCA FORMATA DA GLORIA GUIDA E LILLI CARATI. LA CENSURA MASSACRÒ IL FILM, RITIRANDOLO, TAGLIANDO LA SCOPATA LESBO FRA LE DUE – RITROVIAMO GLORIA GUIDA NELLA COMMEDIA SEXY DOC “LA LICEALE SEDUCE I PROFESSORI” CON ALVARO VITALI, FABRIZIO MORONI, LINO BANFI – IN SECONDA SERATA LA VERA BOMBA DA NON PERDERE È IL BELLISSIMO HORROR SVEDESE “LASCIAMI ENTRARE” DIRETTO DA TOMAS ALFREDSON – TRA LE PROPOSTE PIÙ STRACULT DELLA NOTTE IL MELO DI DELMER DAVES “SCANDALO AL SOLE”

Marco Giusti per Dagospia

E stasera che vediamo? In chiaro è imperdibile “Avere vent’anni” di Fernando Di Leo con la coppia pazzesca formata da Gloria Guida e Lilli Carati, Cielo alle 21. Per Di Leo era un film totalmente politico dove due ragazze emancipate e libere si scontrano con la terribile realtà italiana del tempo. Magari oggi fanno un po’ ridere la comune di Vittorio Caprioli, il poliziotto di Giorgio Bracardi, il mimo muto di Leopoldo Mastelloni quando vede le due ragazze che fanno l’amore, ma il finale apriva uno squarcio terribile sull’Italia e gli italiani.

La censura massacrò il film, ritirandolo, tagliando la scopata lesbo fra le due, che è la scena più bella e più forte del film, l’inizio al mare e cambiando completamente il finale. Ci vollero anni per ripristinare la copia originale e presentarla a Venezia nel 2008 a un pubblico, Tarantino compreso, che non lo aveva mai visto.

Io lo vidi quando uscì a Genova, al cinema Palazzo (esisterà ancora?) e ricordavo bene il finale, che capovolgeva tutto quello che avevamo visto. Lilli amava molto il film e avrebbe voluto fare una rimpatriata con Gloria Guida, che invece se ne guardava bene. Eppure nel film hanno un funzionamento perfetto fra di loro, Gloria Guida canta pure.

Su Rai Tre alle 21, 20 avete una commedia politica interpretata e diretta da Antonio Albanese, “Contromano”, scritta assieme a Andrea Salerno, Stefano Bises e a Makkox, con Alex Fondja, Aude Legastelois. La storia, che vede il personaggino di Albanese milanese incazzato stordire e rapire un venditore africano molesto, il francese Alex Fondja, e poi cercare di riportare in Senegal lui e quella che pensa sia sua sorella, la bellissima Aude Legastelois, e diventare quindi da predatore la preda, ha molte cose che non tornano. Al punto che in una scena chiave in un comando di carabinieri, dove non si capisce più chi sia la vittima della folle azione, il groviglio di sceneggiatura risulta più che chiaro.

Da una parte c’è la voglia di fare una commedia di costume su un tema forte e pericoloso con un personaggio negativo, da un’altra c’è anche quella di rendercelo simpatico nel corso di un viaggio chiarificatore e di chiudere il tutto con un messaggio positivo. Non siamo di fronte a un “Get Out” all’italiana, ovvio, ma la partenza col rapimento del venditore senza fissa dimora è così horror che non possiamo che sentirci spiazzati nel procedere bislacco della storia. Al punto che non si capisce proprio dove stiamo andando e perché. E ne fanno le spese proprio i tre bravi protagonisti.

Ritroviamo Gloria Guida anche nella commedia sexy doc “La liceale seduce i professori” di Mariano Laurenti con Alvaro Vitali, Fabrizio Moroni, Lino Banfi, Cine 34 alle 21. Sorta di sequel ideale di “La liceale nella classe dei ripetenti”, quindi terza Liceale della serie, dove Gloria Guida ha molto più spazio e nel finale rimarrà pure incinta di un professore. Ma la vera novità è che una delle prime commedie sexy non vietate ai minori.

C’è anche una buffa autocitazione con i protagonisti che escono da un cinema dove si proietta “L’infermiera di notte”, uscito l’anno prima e vietato ai minori. La Guida va a studiare a Trani dallo zio, Pasquale Lo Ricchiuto, cioè Lino Banfi, preside della scuola. E fa perdere la testa a tutti, zio compreso, che a un certo punto urlerà: “Parente o non parente, mi levo questo dente!”. Eppure Banfi ha un’amante incantevole come Lorraine De Selle.

Se la Guida fa una doccia da paura, per la gioia dei ragazzacci del tempo, c’è anche la maggiorata Donatella Damiani già vista ne “La città delle donne” di Federico Fellini. Lino Banfi se la trova a letto e esclama qualcosa “su queste due giberne”. Lei se la prende: “Perché mi tratta così? Non sono mica tanto accio?”. E Banfi: “Accia? Acci tua e de tu nonna. Ma tu sei bbona! Bonissima!”.

A seguire su Cine 34 alle 22, 45 un altro film con la Guida, il meno divertente “Il medico… la studentessa” confusa commediola di Silvio Amadio che tenta le carte del comico, del post “la liceale”. E’ anche il suo ultimo film con l’adorata Gloria Guida, che aveva scoperto e seguito fin dall’inizio. Ma l’addio della Guida per Amadio sarà fatale. Non male i nudi della Guida e di Susan Scott e la scena a tavola con lei che seduce sotto il tavolo Pino Colizzi mentre il padre racconta di una trombonesca manovra militare (“ghermì i paesi bassi con una mano di ferro… la macchina bellica ormai inarrestabile lo strinse in una morsa d’acciaio”). Beruschi appare come bidello attento lettore di “Lotta Continua”.

Alternative in prima serata? “Mandela: La lunga strada verso la libertà”, biopic diretto da Justin Chadwick con il grande Idris Elba, Naomie Harris, Ryan Moka, Iris alle 21. O il thriller con ladro stretto tra il boss criminale e il poliziotto fetente, “The Deadly Game – Gioco pericoloso” di George Isaac con Toby Stephens, Gabriel Byrne, Rufus Sewell, Elsa Pataky, canale 20 alle 21,05.

Su Cavale 27 alle 21,10 una rara commedia del 1985 di Walter Hill, “Chi più spende… più guadagna” con Eddie Murphy, John Candy, Lonette McKee, dove una folle eredità andrà a chi riuscirà a spendere 300 milioni di dollari in un mese. Mi sembra piuttosto raro anche “The Gift” di Sam Raimi con Cate Blanchett che ha un dono, vedere nel futuro, Keanu Reeves, Hilary Swank, Giovanni Ribisi, Rai Movie alle 21, 10.

Su 7Gold alle 21,15 torna il programmatissimo “La compagna di viaggio” di Ferdinando Baldi con Anna Maria Rizzoli, Gastone Moschin, Giorgio Bracardi, Marina Frajese e Moana Pozzi. Su Rai 4 alle 21, 20 passa “Il furore della Cina colpisce ancora” di Lo Wei con Bruce Lee.

In seconda serata la vera bomba da non perdere è il bellissimo horror svedese “Lasciami entrare” diretto da Tomas Alfredson, fotografato da Hoyte Von Hoytema con Kare Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar, storia dell’amicizia tra due bambini solitari, solo che uno è un vampiro, Rai Movie alle 23, 10. Ne fecero anche una versione americana, ma è questo il film da vedere, dove si accenna anche al perché la bambina, ammesso che sia una femmina, sia diventata vampira.

E’ un drammone americano con sparatorie “In the Bedroom” di Todd Field con Sissy Spacek, Tom Wilkinson, Marisa Tomei, 7 Gold alle 23. Nella notte passa su Rai Tre/Fuori orario il bel film di Jia Zhang-ke del 2018 “I figli del fiume giallo”, un Ammore e malavita in salsa cinese. Ma è davvero buono, pieno di notazioni politiche, mai pesante. In un mondo di duri e di malavitosi, ma con un codice d’onore rispettabile, assistiamo a una complessa e combattuta storia d’amore tra un piccolo boss della città mineraria di Shanxi, certo Bin, interpretato da Liao Fan, e la sua bella ragazza Quiao, interpretata dalla meravigliosa Zhao Tao.

Attraverso questa storia d’amore, che si sviluppa dal 2001 in avanti e che attraverserà città diverse, assisteremo al cambiamento radicale del paese, alla fine della tradizione e alla modernizzazione delle città. Bin e Quiao si amano. Al punto che in uno scontro con una gang di giovinastri, Quiao salverà la vita a Bin sparando dei colpi in aria con la sua pistola. E per amore finirà così anche in prigione per cinque anni visto che in Cina è vietato l’uso delle armi da fuoco e non tradirà certo Bin.

Ma quando esce, Quiao non troverà ad attenderla il suo uomo fuori dal carcere. Scoprirà invece, ahimé, che vive in un’altra città con un’altra donna. Le cose cambiano, si dirà. Lo capirà in una lunga notte che i due passano assieme dicendosi la verità su quel che sono diventati. Lo recupererà però quando le cose cambieranno. I rovesci della fortuna. Lui starà male e lei lo curerà. Ma la pur forte Quiao ormai sa bene che nulla rimane come era prima.

Tra le proposte più stracult della notte il melo di Delmer Daves “Scandalo al sole” con Dorothy McGuire, Richard Egan, Sandra Dee, Troy Donahue, Iris all’1,50. Ricorderete la celebre musica di Max Steiner. Attenzione alla casa dove vivono Egan e Dorothy McGuire verso la fine del film, è la celebre Clinton-Walker House costruita da Frank Lloyd Wright nel 1948. La trovate sulla Scenic Road di Carmel-by-the-Sea in California.

Piuttosto stracult anche “Tornado” di Antonio Margheriti con Timothy Brent alias Giancarlo Prete, Tony Marsina e Alan Collins alias Luciano Pigozzi, il Peter Lorre italiano, Rete 4 alle 2. Per non parlare di “Fuori uno… sotto un altro, arriva il Passatore” di Giuliano Carnimeo con George Hilton, Edwige Fenech, Manolo Zarzo, Chris Huerta, Cine 34 alle 2, 25, versione spaghetto della celebre storia del Passatore, bandito romagnolo dell’800. In mano a Carnimeo-Ascott e a George Hilton diventa una specie di Alleluja. Comunque curioso.

Ha detto George Hilton: “Questo film lo ha montato un signore ricco di Forlì [Benito Bertaccini, produttore anche del mitico LSD, inferno per pochi dollari], che aveva dei mulini da quelle parti, e lui si era innamorato artisticamente di me, ma io neanche lo conoscevo, per cui un giorno si è presentato alla Elios mentre stavo girando, e mi ha detto: ‘Io devo fare un film con lei, ho questa storia del passatore ed ho i soldi per farlo, ma non ho mai fatto cinema e mi disse anche che voleva far lavorare in questo film suo figlio [Donato Bertaccini], che era un ragazzetto carino e che era venuto insieme con lui.

Al che gli ho detto: ‘io il film glielo faccio, anche perché la storia del Passatore mi piace, ma devo poter portare tutta la mia equipe, diciamo così, cioè tutta la gente che io ritengo valida per il film’. Lui ha accettato, e così ho chiamato la Fenech e gli ho fatto dare un sacco di soldi, perché poi lei aveva una piccola parte, come regista ho voluto Carnimeo, ho scelto il direttore delle luci... insomma ci siamo divertiti..”.

Su Rai Tre alle 2,45 parte “Non essere cattivo” di Claudio Caligari con Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Grande film di Caligari e tra i migliori che si siano fatti in Italia negli ultimi vent’anni. Marinelli e Borghi qui sono favolosi.

Stracultissimo su Rete 4 alle 3 il folle eurospy “7 donne d’oro contro due 07” di Vincenzo Cascino con Mickey Hargitay, Maria Vincent, Lucianna Paoli e lo stesso Cascino. Da più parti considerato una delle massime punte del trash spionistico e decisamente superiore anche a “7 cinesi d’oro”, girato, si presume, contemporaneamente. Accanto al regista-attore, troviamo Mickey Hargitay, reduce dal precedente western prodotto e interpretato dallo stesso Cascino, “Lo sceriffo che non spara”.

La storia non quadra da nessuna parte. In quel di Roma, Cascino, che interpreta l’armeno Babikian, e Hargitay, che interpreta l’americano Mark Day, se la vedono con qualcosa di misterioso nascosto dietro un quadro di Goya. Addirittura la mappa per arrivare al tesoro di Hitler. Durante la caccia al quadro succede di tutto, ragazze che si spogliano senza motivo, un castello maledetto infestato da presunti fantasmi, Geoffrey Copleston che rivela di essere addirittura Martin Bormann. Non si capisce se Mickey Hargitay sia una spia o no. Cascino era un italiano che aveva fatto i soldi in Argentina e era tornato con la voglia di fare il cinema. Durò poco.

Ci sarebbero ancora un film di Julio Bressane su Rai Tre alle 4,20, “Kid” con Marjorie Estiano e su Rai Movie alle 5 “Il segreto del Sahara” di Alberto Negrin con Michael York, Andie MacDowell, Diego Abatantuono, Miguel Bosé, Daniel Olbrychski.

