Marco Giusti per Dagospia

edwige fenech renzo montagnani la moglie vergine

In chiaro, stasera alle 21 e dintorni, cosa vedere alla faccia delle elezioni del nuovo presidente? Beh, Cine 34 e Cielo puntano chiaramente su vecchi film erotici.

Cine 34 alle 21 torna ai bei tempi (insomma…) del lockdown del 2020 con Edwige Fenech nudissima e Renzo Montagnani arrapatissimo in “La moglie vergine” di Marino Girolami che si firma Franco Martinelli. Celebre la battuta di Montagnani: “Sarò un ipersensibile, ma quando vedo un culo mi sento male!”.

la bonne

E’ lui che spinge il nipote Ray Lovelock, giovane marito impotente di Edwige Fenech sulla buona strada. Per l’occasione Enzo Jannacci e Beppe Viola riscrivono tutti i dialoghi in lombardo. Del resto tutto il film è girato in Lombardia, fra Iseo, Brescia e Sarmico, Bergamo.

la bonne

Cielo alle 21 si butta invece su una commedia erotica con pretese politiche “La bonne” di Salvatore Samperi con Florence Guerin signora malsposata e annoiata che si consola con la bellissima domestica Katrine Michelsen.

george clooney quentin tarantino dal tramonto all’alba

Samperi ritorna alla cameriere alla Malizia, ma gira tutto nel Veneto, in una Vicenza bigotta, e punta sulla coppia lesbo cameriera-padrona. Florence Guerin, allora pronta a diventare stellina Mediaset in quanto una delle favorite di Berlusconi (eh…), appena uscita dall’erotico d’autore in Francia (Le déclic), ha un corpo bellissimo, ma a rubare la scena è Katrine “Trine” Michelsen, poi finita con Lars Von Trier nel cast di Idioti e infine morta prematuramente.

joker – wild card

Il film è un po’ lugubre nella parte politica e nella parte di satira sociale, mentre la parte erotica è quella che davvero conta e funziona. Pensiamo solo alla grande scena di sesso dove la Michelsen si guarda le parti intime riflesse in uno specchio, la Guerin che si masturba in guepière. Samperi più che a Les bonnes di Genet pensa alle camerierine della commedia sexy precedente. Michelsen meravigliosa. Molti i tagli della censura.

la moglie vergine

Spike alle 21, 30 torna a proporci “Dal tramonto all’alba” di Robert Rodriguez e Quentin Tarantino sceneggiatore e co-protagonista accanto a George Clooney. I fan di Jason Statham ritroveranno il loro eroe in “Mechanic: Resurrection” di Dennis Gansel con Tommy Lee Jones e Jessica Alba, Italia 1 alle 21, 20.

Thriller ambientato tra i fattorini di Manhattan in biciletta piuttosto bizzarro è “Senza freni”, scritto e diretto da David Koepp con Joseph Gordon Levitt e Michael Shannon, Rai 4 alle 21, 20.

clown di jon watts

Ottimo l’horror “Clown” di Jon Watts, oggi acclamato regista dell’ultima saga di Spider-Man, con Peter Stormare e Laura Allen, Mediaset Italia 2 alle 21, 15. Ha una fama terribile il film con John Travolta angelo “Michael” pur diretto dalla grande Nora Ephron e con attori come Andie McDowell, William Hurt e Bob Hoskins, Rai Movie alle 21, 10.

roberto cenci innocenza e turbamento

Mi incuriosisce parecchio lo spagnolo “Il cavaliere del Santo Graal” di Antonio Hernandez con Sergio Peris-Mencheta, Natasha Yarovenko, Manuel Martínez, Canale 20 alle 21, 05. Per i fan di Clint Eastwood arriva alle 21 su Iris “Gunny” con Marsha Mason, Mario Van Peebles, Everett McGill, Bo Svenson, dove Clint addestra le reclute neanche fosse Victor McLaglen. Notevolissimo. Subito dopo segue “Il cavaliere pallido” alle 23, 45.

jason statham jessica alba mechanic resurrection

In seconda serata torna Edwige Fenech nudissima in “Innocenza e turbamento”, altro sub-Malizia diretto da Massimo Dallamano con l’oggi scomparso Roberto Cenci alias Roberto Pace, che diventò poi dirigente Rai e Mediaset e le sue dichiarazioni sull’acquisto dei film portarono all’incriminazione di Berlusconi (eh…) al posto di Alessandro Momo e Edwige al posto dell’Antonelli. Ebbe critiche pesanti.

la moglie in vacanza… l’amante in citta.

“Regista di scarse doti, l’ex-operatore Massimo Dallamano, si è avventurato scriteriatamente sul banale ricalco con mano pesante e ruvida, coinvolgendo gli attori, soprattutto lo sprecato Vittorio Caprioli…”. O anche “di pregevole c’è sicuramente lo splendido corpo di Edwige Fenech”. Ecco. Da recuperare.

Subito dopo ritrovate Edwige in “La moglie in vacanza… l’amante in città” di Sergio Martino con Barbara Bouchet, Renzo Montagnani e un Lino Banfi che ruba la scena a tutti. Su Italia 1 alle 23, 20 prosegue la saga dei film di Jason Statham con “Joker – Wild Card” di Simon West.

la moglie vergine 3

Il film assolutamente da vedere o registrare della notte è il recentissimo “Il gioco del destino e della fantasia” di Ryusuke Hamaguchi, il regista del complesso e già premiatissimo “Drive My Car”, che in prima visione ci presenta Fuori Orario su Rai Tre all’1, 15. E’ un film composto da tre episodi costruite, ha detto il regista, sul tema della coincidenza e della immaginazione.

john travolta angelo in michael

Ricordo come molto carino anche la commedia alla Monty Python con gli animali dello zoo “Creature selvagge” di Robert Young e Fred Schepisi con John Cleese, Jamie Lee Curtis, Michael Paline, Kevin Kline, sorta di sequel di “Un pesce di nome Wanda”, ideato e recitato da gran parte della stessa troupe.

In un primo tempo venne chiamato, come per Wanda, il vecchio Charles Crichton a dirigere il film, che aveva ormai 84 anni. Cleese pensò che era meglio non rischiare, e poi se ne pentì. Il film, diretto da Robert Young non funzionava bene come il primo. La produzione decise di girare tutto un nuovo finale, che diresse Fred Schepisi al posto di Young.

corpo e anima.

Su Rete 4 svegliate i fan del thriller erotico all’italiana, perché alle 2, 15 va in onda “La morte cammina con i tacchi alti” diretto da Luciano Ercoli, scritto da Ernesto Gastaldi, interpretato dalla bonissima Susan Scott alias Nieves Navarro, moglie e musa di Ercoli, da Frank Wolff e dal cattivissimo Luciano Rossi.

katrine michelsen la bonne

Considerato dai fan come il miglior film di Ercoli da regista e tra i migliori thriller anni ’70. Ercoli si era spostato in Spagna al tempo degli spaghetti western e delle coproduzioni, e si era sposato presto con la bella Nieves Navarro, abbastanza simile alla Fenech, che ebbe una lunga carriera anche in Italia proprio col nome di Susan Scott. Con la fine dei generi, Ercoli e la Navarro scelsero di vivere a Barcellona, dove ero riuscito a intervistarli qualche anno fa.

il gioco del destino e della fantasia

Cine 34, per farsi perdonare i troppi film con Edwige, ripropone la replica di “Il tè nel deserto” di Bernardo Bertolucci stanotte alle 2, 30. Torna anche il thriller di Eros Puglielli, che una ventina d’anni fa sembrava destinato a un grande futuro, “Occhi di cristallo” con Luigi Lo Cascio, Lucia Jiménez, Rai Movie alle 3.

senza freni

Il cineclub d’alta classe di Fuori Orario continua con l’ungherese “Corpo e anima” di Ildiko Enyedi con Morcsányi Géza, Alexandra Borbély, storia di amore e di anime che si incontrano anche tra il sangue e la carne degli animali in una macelleria di Budapest. Bellissimo.

Su Iris alle 3, 40 ci sarebbe “L’inferno sommerso” di Irwin Allen con Michael Caine, Sally Field, Telly Savalas, Karl Malden, sequel del vecchio Poseidon. Credo di non averlo mai visto.

la moglie vergine 2

Tra “Femmina tre volte” di Steno con Sylva Koscina e Bice Valori, Rete 4 alle 4, e “L’importante è non farsi notare” di Romolo Guerrieri con le Sorelle Bandiera, Cine 34 alle 4, 50, la notte termina con il sontuoso “Carosello napoletano” di Ettore Giannini con Sophia Loren, Paolo Stoppa, Giacomo Rondinella, Clelia Matania, Léonide Massine, Rai Movie alle 5. Un orario migliore no?

