IL DIVANO DEI GIUSTI/2 – RAI STORIA ALLE 21,10 PASSA “IL COLONNELLO VON RYAN”, CHE FECE NASCERE UNA GRANDE STORIA D’AMORE TRA FRANK SINATRA E RAFFAELLA CARRÀ – SU RAI MOVIE PASSA “BOULEVARD” IN CUI IL PROTAGONISTA, ROBIN WILLIAMS, SCOPRE DOPO ANNI E ANNI DI VITA MATRIMONIALI MAL VISSUTA DI ESSERE GAY. DITELO A VANNACCI – LA7 ALLE 23,20 HA PIAZZATO UN SUPERCLASSICO COME “A QUALCUNO PIACE CALDO” DI BILLY WILDER, CON TONY CURTIS, JACK LEMMONE MARILYN MONROE. UNO DEI FILM PIÙ DIVERTENTI CHE ABBIA MAI VISTO… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che cosa vediamo in chiaro stasera? Ma guarda! Cine 34 alle 21 ri-ri-ripropone “Missione eroica – I pompieri 2”, sequel del primo Pompieri diretto da Giorgio Capitani con Lino Banfi, Massimo Boldi, Paolo Villaggio, Christian De Sica, Teo Teocoli, Luc Merenda, Franca Gonella. Teo prese il posto di Andrea Roncato (o di Ricky Tognazzi?). E Franca Gonella quello dell’unica donna del film che aveva nel primo Moana. Purtroppo non piace a nessuno.

Rai Storia alle 21,10 passa “Il colonnello Von Ryan” di Mark Robson con Frank Sinatra, Trevor Howard, Raffaella Carrà, Sergio Fantoni, Brad Dexter, John Leyton, Adolfo Celi, altro film di guerra con treno girato in Italia. E grande storia d’amore fra Raffaella Carrà e Frank Sinatra, come mi confermò anche Max Turilli, che nel film fa ovviamente un tedesco. Anzi. Mi disse che i due andavano a casa sua per evitare sguardi indiscreti.

La Carrà non ha mai confermato, ma mi disse che aveva abitato a casa di Sinatra in America, dove aveva conosciuto il più bello di tutti, Yul Brynner. La Carrà diventa comunque attrice di nome solo dopo questo film. E’ grazie a questo film, invece, che Sinatra incontrò Mia Farrow, la sua ultima moglie, che gli presentò John Leyton, col quale aveva recitato un anno prima in “Cannoni a Batasi”.

La Fox e Sinatra provarono in tutti i modi a avere come co-star Richard Burton, appena uscito dal disastro di “Cleopatra”. Poi provarono con Peter Finch, Alla fine dovettero accontentarsi di Trevor Howard. Sinatra prese 250 mila dollari più il 15% degli incassi. Fu un grande successo. Leggo che assurdamente Richard Zanuck decise di costruire in California il campo di prigionia italiano. E dovette portare tutto il cast lì.

In “Boulevard” di Dito Montiel con Robin Williams, Roberto Aguire, Bob Odenkirk, Kathy Baker, Giles Matthey, Rai Movie alle 21,10, il protagonista, Robin Williams, scopre dopo anni e anni di vita matrimoniali mal vissuta con Kathy Baker, di essere gay. Ditelo a Vannacci.

Canale 27 alle 21,10 propone la disastrosa (90 milioni di budget…) commedia campagnola di vent’anni fa “Amori in città e tradimenti in campagna” di Peter Chelsom con Warren Beatty, Diane Keaton, Goldie Hawn, Andie MacDowell. Cast strepitoso inutilizzato.

Iris alle 21,10 passa il drammone madre e figlia tossica “Quattro buone giornate” di Rodrigo Garcia con Mila Kunis, Glenn Close, Stephen Root, Joshua Leonard, Chad Lindberg, Rebecca Field, ispirato a una storia vera scritta dal premio Pulitzer del Washington Post Eli Saslow. E’ anche su Amazon.

La7 alle 21,15 propone un classico di Hitchcock, “Caccia al ladro” con Alfred Hitchcock con Cary Grant, Grace Kelly, Jessie Royce Landis, Charles Vanel, John Williams. Un film perfetto. Cary Grant si era ritirato dal cinema nel 1953, pensando che con l’arrivo degli attori legati all’Actor’s Studio e al Metodo, fosse diventando obsoleto. Lo convinse Hitchcock. Fu su questo set, nella riviera francese, che Grace Kelly incontrò il Principe Ranieri. Il solo Oscar vinto dal film fu per la fotografia, a colori, in Vistavision, di Robert Burks.

Su Tv2000 alle 21,20 abbiamo il curioso “Dear Eleanor” di Kevin Connolly con Isabelle Fuhrman, Liana Liberato, Jessica Alba, Josh Lucas, Luke Wilson, dove due ragazze, nel 1962, decidono di mettersi in viaggio per andare a trovare Eleanor Roosevelt, la ex-first lady. Non ha nessuno status.

Su Rete 4 alle 21,25 uno dei film preferiti di Bossi, “Braveheart” di e con Mel Gibson come l’eroe indipendentista scozzese William Wallacee. Ma anche con Sophie Marceau, Catherine McCormack, Patrick McGoohan, Brendan Gleeson, Brian Cox. Vinse cinque Oscar, miglior film, regia, fotografia, suono. La prima versione del film era molto più spinta in quanto a violenza. Mel Gibson dovette tagliare parecchio.

Passiamo alla seconda serata con il cafonissimo revenge movie di Canale 20 alle 22,35, “Countdown” di John Stockwell con Nick Nemeth, Glenn Jacobs, Katharine Isabelle, Josh Blacker, Alexander Kalugin. Molto carino “I due vigili” diretto da Giuseppe Orlandini, ma scritto, ideato e iniziato da Giorgio Bianchi, con Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Umberto D'Orsi, Luciana Scalise, Isabella Biagini, Cine 34 alle 22,55.

L’idea è di fatto una rivisitazione in chiave Franchi e Ingrassia del celebre film di Luigi Zampa con Alberto Sordi Il vigile. Solo che qui i vigili sono due, Ciccio più malleabile (“Sei tenerello”, gli fa il compare) e Franco veramente inflessibile (“Sei il bounty killer della polizia municipale” gli fa Ciccio). Come nel film di Zampa, ci sono delle apparizioni eccellenti di attori nei panni di se stessi, Andreina Pagnani (“La signora Maigret”) e Isabella Biagini, non riconosciuta da Ciccio (“Scusi, lei è la figlia di Fanfani, la figlia di Moro, parente di Andreotti?”), ma subito riconosciuta da Franco.

Grande apparizione di Enzo Maggio, benché doppiato, come Cesaroni Remo, infamissimo finto povero delle baracche che non pagherà mai le multe a Franco, che sgancia pure 10 000 lire. Non male Umberto D’Orsi come capitano dei vigili e qualche apparizione in qua e là. Bonanni è addirittura portato in tribunale perché il suo soffio di naso era sospetto (“Pirito fu”, fa Franco). Poi multa Mario Frera, l’avvocato che lo ha difeso. Franco se la prende anche con la fidanzata Carmelina, rea di inossare la minigonna, “Ti sei vestita tutta nuda, come le femminazze del continente”.

Iris alle 23,15 ripropone il biopic “Ray” di Taylor Hackford con Jamie Foxx come Ray Charles, Kerry Washington, Regina King, Clifton Powell, Aunjanue Ellis, Harry Lennix, vines due Oscar, uno per Jamie Foxx e l’altro per il suono. Ottimo, se non l’avete visto, Rai4 alle 23,20, “Pig”, opera prima di Michael Sarnoski con Nicolas Cage nei panni di un grande chef di Portland che, dopo la morte della moglie, si è rifugiato nei monti dell’Oregon assieme a un maiale, anzi una maiala, scova-tartufi.

E’ un po’ abbrutito, ma la compagnia della maialina lo console dei disastri della vita. Solo che una brutta notte lo menano e gliela rubano, portandola a Portland, dove vanno forti i tartufi dei ristoranti alla moda. Così, assieme a un giovane amico, parte per ritrovarla. Ma non è un revenge movie come ci si potrebbe aspettare, è un film costruito sul cibo, sulla cucina e su quello che rappresenta per lo chef-poeta ora un po’ barbone Nicolas Cage.

La7 alle 23, 20 ha piazzato un superclassico come “A qualcuno piace caldo” di Billy Wilder con Tony Curtis, Jack Lemmon, Marilyn Monroe, Joe E. Brown, George Raft, Pat O'Brien, Uno dei film più divertenti che abbia mai visto, che recupera il grande cinema comico in bianco e nero di Laurel e Hardy, citati proprio con la coppia Lemmon-Curtis. E pensare che Frank Sinatra voleva a tutti i costi il ruolo di Lemmon…

Alle previews americane andò male. I produttori davano consigli su cosa tagliare, cosa rigirare. Lemmon chiese a Bilder cosa intendesse fare. "Ma niente.”, rispose “Questo è un film molto divertente e deve rimanere così com'è. Forse questo è il posto sbagliato in cui averlo proiettato. In ogni caso, non mi faccio prendere dal panico per un'anteprima. È un fenomeno di film." Marilyn fu un problema. Ci mise 47 ciak per dire esattamente la frase "It's me, Sugar" invece di dire "Sugar, it's me" o "It's Sugar, me." Ce ne vollero 30 per dire "Where's the bourbon?" invece di dire "Where's the whiskey?", "Where's the bottle?", o "Where's the bonbon?".

Su Tv8 a mezzanotte passa la wedding comedy “Mike & Dave Un matrimonio da sballo” di Jake Szymanski con Zac Efron, Anna Kendrick, Adam DeVine, Aubrey Plaza, Stephen Root, Sugar Lyn Beard. Aubrey Plaza, però… Su Cine 34 alle 0,45 appuntamento per “Pierino colpisce ancora” di Marino Girolami con Alvaro Vitali, Michela Miti, Enzo Liberti, Riccardo Billi, Seguito del Pierino ufficiale di Alvaro Vitali diretto ancora da Marino Girolami. Girato in tutta fretta, non riesce lo stesso a uscire prima dei Pierini rivali. Nei prossimamente Alvaro stesso spiega che lui è l’unico e vero Pierino e che gli altri “fratelli” sono “tutti figli di…”.

Inoltre, solo in questo film ci sono il nonno Riccardo Billi, il padre Enzo Liberti e la supplente bbona Michela Miti («però sta supplente è proprio bbona!»). Intervistato per capire per quanto tempo ancora girerà dei Pierini, il vecchio Girolami, qui al suo più tardo successo, dichiara: «fino all’esaurimento». In realtà lui non ne girerà più, perché il mercato si esaurirà presto, intasato dalla massa di Pierini falsi.

Girolami e Vitali gireranno insieme, però, in video, una specie di pilot («sì, una di quelle cose che se vanno bene ne fai altre centomila», mi disse Alvaro quando lo intervistai al tempo) per una sitcom televisiva. Finì sui canali privati romani assieme alle apparizioni di Nonno Ugo Rossetti, quello dei mobili. Nei titoli di testa del film Alvaro canta un fondamentale motivetto, Col fischio o senza?, che diventerà storico.

Su Rai Tre all’1,20 un rarissimo film di Nicholas Ray, la sua seconda regia, “Hai sempre mentito” (“A Woman’s Secret”), prodotto e scritto da Herman J. Mankiewicz per la RKO, tratto dal romanzo “Mortgage on Life” di Vicki Baum, con Maureen O'Hara, Melvyn Douglas, Gloria Grahame. Nicholas Ray ha sempre detto che non voleva girarlo. Aveva girato già la sua opera prima, come voleva, e non voleva rovinarsi.

Al produttore della RKo, Dore Schary, che glielo propose, disse: “No, Dore, ti prego, non puoi fare un film simile”. E gli rispose “C redo che tu abbia ragione”. Così parte per la montagna con Stanley Donen e Gene Kelly e torna riposato. Quando torna, tutto contento, per ringraziare Dore Schary dice che accetterà di girare qualsiasi questo. E gli ripropone questo giallo. “E’ stata un’esperienza molto pesante, anche perché è lì che ho conosciuto Gloria Grahame”. E’ anche uno dei pochi film che non scrive e non rielabora mentre gira.

Iris alle 2 ci sveglia con la commedia erotica d’autore “La teta y la luna” di Bigas Luna con Mathilda May, Gérard Darmon, Miguel Poveda, Biel Duran. Cine 34 alle 2 si spinge ancora più in là con il superslesbop “Top Sensation” diretto da Ottavio Alessi con Edwige Fenech, Rosalba Neri e Eva Thulin che si lanciano in un amplòesso a tre, Maud de Bellereche, Maurizio Bonuglia, Salvatore Puntillo (è appena scomparso…). Occhio alla copia, mi sa che questa di Cine 34 è tagliatissima. La scena della Fenech con la capretta non la troverete di sicuro in questa copia… Rosalba Neri ruba la scena a tutte, però. Attenzione.

Chiudo con due grandi film RKO proposti da Rai Tre/Fuori orario. Il primo è il noir “Seduzione mortale” (“Angel Face”) di Otto Preminger con Robert Mitchum, Jean Simmons, Mona Freeman, Herbert Marshall, alle 2,45, e qui vi ricordo il celebre aneddoto di set di Mitchum che, obbligato a un numero assurdo di ciak dove doveva dare uno schiaffo a Jean Simmons, alla fine dette lo schiaffo a Preminger urlandogli se così era giusto (Preminger andò da Howard Hughes per buttare fuori l’attore, ma Hughes non lo fece).

Va detto che Hughes aveva convinto Preminger a girare il film, chiedendogli di chiuderlo in 18 giorni (sforò di un giorno), per vendicarsi di “quella stronzetta”, cioè di Jean Simmons, e per finire il film prima della fine del suo contratto. La storia nasceva da un vero fatto di sangue di cinque anni prima, venmne riscritto varie volte da Irving Wallace, rivisto da Ben Hecht e riscritto giorno per giorno sul set dallo stesso Preminger.

Il secondo film è un altro noir, “Il segreto del medaglione” di John Brahm con Laraine Day, Brian Aherne, Robert Mitchum, Gene Raymond, alle 4, 15. Il film è tratto da un primo copione, “What Nancy Wanted”, scritto da Norma Barzman, sposata allo sceneggiatore blacklisted Ben Barzman. Lo vendette a Hume Cronyn, l’attore, che lo voleva far interpretare a sua moglie, Jessica Tandy.

Alla fine venne rivenduto alla RKO, che lo fece riscrivere a Sheridan Gibney. Ops. Scordavo che Rai Movie alle 5 propone “Giovani mariti” di Mauro Bolognini con Isabelle Corey, Antonio Cifariello, Franco Interlenghi, Raf Mattioli, Gérard Blain. Buona notte.