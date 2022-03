IL DIVANO DEI GIUSTI – SERATONA. AVETE IL BUD&TERENCE ORIGINALE, CIOÈ “…ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO!” DI MARCELLO FONDATO, PER RIFARCI GLI OCCHI, MA PASSA ANCHE IL BELLISSIMO PRIMO FILM DA REGISTA DI MARCO D’AMORE, “L’IMMORTALE” - SI SCENDE PESANTEMENTE CON LA COMMEDIA SEXY “GRAZIE… NONNA” CON EDWIGE FENECH E VALERIO FIORAVANTI, UN ATTIMO PRIMA DELLA LATITANZA, E CON IL FOLLE “ALEX L’ARIETE” CON ALBERTO TOMBA E MICHELLE HUNZIKER. HA UNA FAMA DAVVERO TERRIBILE, MA PER QUESTO È ESTREMAMENTE SIMPATICO….

altrimenti ci arrabbiamo

Marco Giusti per Dagospia

E stasera che vediamo? Vi dico subito che è una seratona. Intanto avete il Bud&Terence originale, cioè “…Altrimenti ci arrabbiamo!” di Marcello Fondato del 1974 su Rete 4 alle 21, 25, con tanto di Donald Pleasence, John Sharp, Patty Shepard. Per rifarci gli occhi.

marco d'amore l'immortale

Non solo. Avete anche il bellissimo primo film da regista di Marco D’Amore, “L’immortale”, Cine 34 alle 21, davvero qualcosa in più di una puntata speciale di “Gomorra”. Possibile che Ciro Di Marzio fosse proprio morto, su? Ma come si fa a liquidare così l’immortale?

Infatti, come vedremo nel film, il proiettile si è fermato a un centimetro dal cuore, ma pensa…, e non solo non è morto, ma lo ritroviamo protagonista di questo film tutto suo ambientato addirittura in Russia.

Da una parte c’è il Ciro bambino, che cresce come piccolo mariuolo di una baby-gang nella Napoli meroliana e maradoniana del dopo-terremoto del 1980, tra trafficanti di sigarette e belle cantanti neomelodiche.

marco d'amore l'immortale

La mamma è morta salvandolo proprio nel crollo della loro casa e il piccolo Ciro si è legato a Bruno, piccolo soldato del traffico di sigarette. Proprio un Bruno invecchiato e intristito incontra trent’anni dopo in quel di Riga, dove lo ha spedito Don Aniello dopo averlo salvato, per stare dietro al traffico di coca.

venantino venantini l'immortale

Lì Ciro dovrà vedersela, da subito, con la gang dei russi, quella capitanata dal boss Aleksey Guskov, e la gang rivale dei lettoni che vogliono la coca per loro. In mezzo un gruppo di napoletani finiti come anime morte a Riga, prima a falsificare vestiti e poi, assoldati da Ciro, come trafficanti di coca che da Napoli deve essere smaltita in Russia. Prima o poi si dovrà sparare.

altrimenti ci arrabbiamo

Non male neanche “Duplicity” di Tony Gilroy, già ottimo sceneggiatore (“Syriana”) con Julia Roberts e Clive Owen che fanno due ex-agenti della Cia che tentano il colpo grosso, Iris alle 21. Ci sono anche Paul Giamatti e Tom Wilkinson.

Su Rai Movie alle 21, 10 avete “La promessa dell’alba” diretto da Eric Barbier, tratto dal romanzo autobiografico dello scrittore e regista ebreo-lituano Romain Gary, con Pierre Niney e Charlotte Gainsbourg. La giovinezza in Lituania, l’avvento di Hitler, la fuga nel sud della Francia.

VITTORIO GASSMAN TOLGO IL DISTURBO

Su Rai Storia avete un tardo film di Dino Risi col suo amico più caro, Vittorio Gassman, “Tolgo il disturbo”, Rai Storia 21, 10, con Dominique Sanda, Elliott Gould, Eva Grimaldi. Film triste, certo, con Gassman che torna dall’ospedale psichiatrico dopo anni e si ritrova in una famiglia problematica, ma è anche un addio al loro cinema da non sottovalutare.

la fabbrica di cioccolato

Su Canale 21 alle 21, 10 arriva “La fabbrica di cioccolato” con la regia di Tim Burton, tratto dal celebre romanzo di Roald Dahl. Ci sono Johnny Depp, Freddie Highmore, Helena Bonham Carter, David Kelly. Visivamente è uno splendore, ma certo il vecchio film con Gene Wilder come Willy Wonka è di gran culto e Johnny Depp qui non vale Gene Wilder.

la terra dei morti viventi 2

Trovo bellissimo, uno dei migliori titoli di tutta la saga degli zombie e molto politico “La terra dei morti viventi” diretto da George A. Romero con John Leguizamo, Asia Argento, qui bravissima, Simon Baker, un grande Dennis Hopper, Robert Joy, Mediaset Italia 2 alle 21, 15.

Su Cielo alle 21, 15 hanno rispolverato la copia di “Voglia di guardare”, erotichello soft diretto da Joe D’Amato con Jenny Tamburi, Marino Masé, Sebastiano Somma, la fedelissima massaccesiana Laura Gemser e Lilli Carati già scivolata nel porno.

revenant 5

In seconda serata pioggia di repliche, “Operazione U.N.C.L.E.” di Guy Ritchie con la coppia Henry Cavill – Arnie Hammer, canale 20 alle 22, 45, l’ottimo “Man on Fire” di Tony Scott con Denzel Washington, Dakota Fanning, Radha Mitchell, Christopher Walken e Mickey Rourke su Rai 4 alle 23, 05.

Su Tv8 alle 23, 15 torna “Revenant” di Alejandro Gonzales Inarritu con Leonardo DiCaprio che le prende da un orso, viene dato per morto dai perfidi amici, e non si darà pace per riprendersi, attraversare chilometri di montagna tra mille pericoli e riprendersi il fucile che gli ha rubato Tom Hardy.

denzel washington man on fire

Su Cine 34 alle 23, 15 vi consiglio il noir napoletano “Perez” di Edoardo De Angelis con Luca Zingaretti, Marco D’Amore, Simona Tabasco, Salvatore Cantalupo. La storia è costruita intorno al detto “A fessa è più pericolosa delle pistole”. Sante parole.

Opera seconda di Edoardo De Angelis dopo l’interessante “Mozzarella Stories”, costruito in maniera abbastanza simile, e prima del grande successo di “Indivisibili”, venne anche presentato (non in concorso) a Venezia.. Grazie ai suoi due protagonisti, Luca Zingaretti e Marco D’Amore è anche un po’ Montalbano contro Gomorra. Perez, interpretato da Luca Zingaretti, pure coproduttore del film, è un avvocaticchio napoletano destinato all’insuccesso.

perez simona tabasco luca zingaretti marco d'amore

Avvocato d’ufficio, è chiamato solo per casi impossibili. Abbandonato dalla moglie vive solo per la bella figlia Tea, l’inedita Simona Tabasco, che non sembra rispettarlo molto. Come tutti però, a cominciare dai colleghi e dagli stessi suoi assistiti. Quando un pentito, il pericoloso capo clan Buglione, interpretato da un grande, Massimiliano Gallo, lo vuole come suo avvocato, capisce subito che qualcosa non torna. Perez accetta, ma ha un problema.

charlotte rampling swimming pool

La figlia è fidanzata con un camorrista emergente, tal Francesco Corvino, cioè Marco D’Amore, e a Perez tocca subire una situazione non proprio simpatica, anche se il giovane boss è gentile con lui.

Favore per favore, come in “Delitto per delitto” di Alfred Hitchcock, Perez cercherà di tirar fuori dalla pancia di un toro 28 supposte piene di diamanti e Buglione cercherà di inguaiare Corvino. Ma le cose non sono così facili come sembrerebbe.

aldo macchione agostina belli due cuori, una cappella

Su Iris alle 23, 35 avete il thriller con James Spader e Keanu Reeves “The Watcher” di Joe Charbanic. C’è il solito serial killer e il poliziotto che ha fatto uno sbaglio nella sua vita. “Swimming Pool”, Rai Movie alle 23, 35, è la versione di François Ozon con Charlotte Rampling, Ludivine Sagnier, Charles Dance del celebre “La piscina” di Jacque Deray.

Su Rete 4 alle 23, 40 c’è una buona commedia di Vincenzo Salemme, “Cose da pazzi” con Maurizio Casagrande, Carlo Croccolo e Lidia Vitale. Piuttosto raro, almeno in tv, “Due cuori, una cappella” di Maurizio Lucidi con Pozzetto, Maccione e Agostina Belli, 7Gold alle 23, 45. Ci sono anche fior di caratteristi come Leopoldo Trieste e Giusi Raspani Dandolo. Maccione e Pozzetto funzionavano molto bene insieme.

crema, cioccolato e paprika 4

Su La7D alle 0, 50 torna "Agorà", il polpettone spagnolo girato in inglese da Alejandro Amenabar sulla vita di Hypatia in quel di Alessandria d’Egitto. Ci sono Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac quando era sconosciuto, Michael Lonsdale. Torna anche lo stracultissimo “Crema, cioccolato e pa… prika” diretto da Michele Massimo Tarantini con Barbara Bouchet, Giorgio Bracardi, Silvia Dionisio, Renzo Montagnani e Franco e Ciccio.

crema, cioccolato e paprika

Quando uscì venne visto solo come un tardo esempio di commedia sexy con aggiunta del celebre duo siculo. Ma quello che allora ci sfuggì, e non solo a noi, fu che il film segnava l’esordio nel cinema di Giuseppe Greco Castellani, figlio del boss palermitano Michele Greco, nella triplice veste di produttore-attore-soggettista.

crema, cioccolato e paprika 3

La scelta del giovane Greco, pazzo per il cinema, fu appunto quella di entrare a tutti i costi nel mondo della commedia sexy dilagante con l’adorata Barbara Bouchet. Così Greco riunisce a Palermo un cast di veri attori e tecnici del genere. Giorgio Bracardi ricorda che c’era qualcosa che non tornava sul set, ma non capiva cosa. Il film fu comunque un disastro e Giuseppe Greco, a parte i processi degli anni successivi, aspettò una decina d’anni prima di ritornare al cinema col gangsteristico giovanile alla Ragazzi fuori.

paura e delirio a las vegas

Su Iris all’1, 35 arriva un film che amo molto come “Paura e delirio a Las Vegas” diretto da Terry Gilliam, tratto dal romanzo autobiografico di viaggio e di droghe pesanti di Hunter S. Thompson e del suo avvocato, interpretati qui da Johnny Depp e Benicio Del Toro. Per Johnny Depp quello con Hunter S. Thompson fu l’incontro di una vita. Pieno di ogni genere di trovata grottesca, animazioni improvvise, deliri. Assolutamente divertente e pieno di idee visive. Impegnativo, però.

giusva fioravanti edwige fenech grazie... nonna 2

Su Rai Tre Fuori orario presenta all’1,40 un fantasy diretto da Giulio Questi tratto da un racconto di E.T.A. Hoffmann, “L’uomo della sabbia” con Domiziano Arcangeli, Laura Belli, Massimo Girotti, Sylva Koscina.

Si scende pesantemente con la commedia sexy “Grazie… nonna” di Marino Girolami con Edwige Fenech e Valerio Fioravanti, un attimo prima della latitanza, Rete 4 alle 3, 15, e con il folle “Alex l’ariete” di Damiano Damiani con Alberto Tomba, Michelle Hunziker, Ramona Badescu, Orso Maria Guerrini, Italia 1 alle 3, 30, un film che ha una fama davvero terribile, ma per questo è estremamente simpatico.

ALBERTO TOMBA ALEX L'ARIETE

Chiudo con due perle della notte più fonda, il “Paolo e Francesca” di Raffaello Matarazzo con Odile Versois, Armando Francioli, Andrea Checchi e Aldo Silvani, Rai tre alle 4 in punto, grande rilettura della celebre storia dei due amanti descritta da Dante, e “La freccia nel fianco” di Alberto Lattuada con Mariella Lotti, Leonardo Cortese, Roldano Lupi, Alanova e Galeazzo Benti, melodrammone tratto da Zuccoli scritto addirittura da Moravia-Zavattini-Flaiano verso la fine della guerra, Rai Tre alle 5, 30.

edwige fenech giusva fioravanti grazie... nonna 1 ALBERTO TOMBA MICHELLE HUNZIKER ALEX L'ARIETE grazie nonna grazie nonna 4 grazie... nonna giusva fioravanti edwige fenech grazie... nonna giusva fioravanti edwige fenech grazie... nonna