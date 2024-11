IL DIVANO DEI GIUSTI – STASERA CHE VEDIAMO? SU CINE 34 AVETE UN CLASSICO DELLA SAGA FANTOZZIANA, CIOÈ “SUPERFANTOZZI”, E SU TV8 IL SECONDO 007 CON DANIEL CRAIG, “QUANTUM OF SOLACE” – SU CIELO SARETE CONTENTI DI RIVEDERE LE GRAZIE DI PAZ VEGA ESIBITE NEL SUO PRIMO FILM DI SUCCESSO, “LUCÍA Y EL SEXO” – IN SECONDA SERATA, BELLA LA COMMEDIA HAWAIIANA E UN PO’ TRISTE “PARADISO AMARO”, DOVE GEORGE CLOONEY SCOPRE CHE LA MOGLIE LO TRADISCE CON BEAU BRIDGES PERÒ… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

mio fratello rincorre i dinosauri 1

E stasera che vediamo? Se riuscite a sintonizzarvi su Rai Scuola alle 21 potete vedere un film che fu un piccolo caso quattro anni fa, “Mio fratello rincorre i dinosauri” diretto da Stefano Cipani con Alessandro Gassman, Isabella Ragonese, Rossy De Palma, Francesco Gheghi, Lorenzo Sisto, delicato film sulla diversità, in questo caso la sindrome di Down, e il crescere con un fratello con quella sindrome. Molto riuscito.

mio fratello rincorre i dinosauri

Su Cine 34 alle 21,05 avete invece un classico della saga fantozziana, cioè “Superfantozzi”, diretto da Neri Parenti con Paolo Villaggio, Liù Bosisio, Gigi Reder, Luc Merenda, dove gli eroi della saga portano i loro personaggi nella storia del mondo, dai tempi di Adamo e Eva alle Crociate, ai kamikaze giapponesi.

Non è bello come l’originale, quello inglese girato a Torino, ma si vede questo “The Italian Job” diretto da F. Gary Gray, maestro dell’action intelligente, con Mark Wahlberg, Charlize Theron, Donald Sutherland, Jason Statham, Edward Norton. Rai Movie alle 21,10 propone “Forza 10 da Navarone”, bellico diretto da Guy Hamilton con Robert Shaw, Barbara Bach, Franco Nero, Harrison Ford, Carl Weathers, Richard Kiel.

superfantozzi 5

Il produttore Carl Foreman aveva chiesto all'autore del romanzo, Alistair MacLean un sequel già nel 1961 per poterlo girare subito dopo. Ma la storia arrivò solo dopo il 1968. L'idea, qui, era quella di unire l'eroe di "Jaws", il protagonista "Star Wars" e Apollo Creed di “Rocky”. Durante la lavorazione Robert Shaw, che stava malissimo, si lasciò andare nel dire che questo avrebbe potuto essere il suo ultimo film, che non ricordava più l’ultima volta che si era divertito a girarne uno. Morirà durante la lavorazione di “Avalanche Express”, prima che questo uscisse.

superfantozzi 4

Su Iris alle 21,10 passa il quinto e ultimo capitolo della saga dell’ispettore Callaghan, “Scommessa con la morte”, diretto dal fidato Buddy Van Horn con Clint Eastwood, Liam Neeson, Patricia Clarkson, Evan C. Kim. Su Tv2000 alle 21,15 avete un curioso film islando-irlandese, “Fine pena”, diretto da Elfar Adalsteins con John Hawkes, Logan Lerman, Sarah Bolger, Ólafur Darri Ólafsson, Amy De Bhrún, dove un padre si fa accompagnare in Irlanda dal figlio, appena uscito di galera, a spargere le ceni della madre dove era nata.

superfantozzi 1

Su Mediaset Italia 2 alle 21,15 avete l’horror “Intruders” di Juan Carlos Fresnadillo con Clive Owen, Carice van Houten, Daniel Brühl, Kerry Fox, Ella Purnell, dove un mostro senza volto, noto come Carahueca, spaventa due bambini in anni e città diverse. Vive dentro un armadio, il bastardo. Su Cielo alle 21,20 sarete contenti di rivedere le grazie di Paz Vega esibite nel suo primo film di successo, “Lucía y el sexo” del modesto Julio Medem con Tristán Ulloa, Najwa Nimri, Daniel Freire, Elena Anaya, Javier Cámara. Paz Vega vale molto più del film. Ma questo lo sapete.

the italian job

Su Rai premium alle 21, 20 passa la commedia al femminile “La fortuna di Laura” diretta da Alessandro Angelini con Lucrezia Lante Della Rovere, Andrea Pennacchi, Emanuela Grimalda, Ilaria Rossi. Mentre su Rai Due in prima visione alle 21,20 avete “Falla girare”, commedia fantasy napoletana di e con Giampaolo Morelli con Laura Adriani, Fabio Balsamo, Ciro Priello, Michele Placido, Leopoldo Mastelloni trashissimo, Ciro Priello. Tutto gira attorno all’idea che in un futuro salviniano non esista più fumo. Un piccolo gruppo di eroi scalcagnati cerca di ricostruire il mercato. Esiste pure un “Falla girare 2”.

Rai4 alle 21,25 presenta il reboot di “The Predator”, diretto da Shane Black con Boyd Holbrook, Olivia Munn, Jacob Tremblay, Sterling K. Brown, Keegan-Michael Key, seguito alle 23,35 da “Predators” diretto da Nimród Antal con Adrien Brody, Alice Braga, Topher Grace, Laurence Fishburne, Danny Trejo, Walton Goggins. La storia la sapete.

the italian job

Tv8 alle 21,30 passa invece il secondo 007 con Daniel Craig, “Quantum of Solace” diretto da Marc Forster con Daniel Craig, Olga Kurylenko, Gemma Arterton, Judi Dench, Jeffrey Wright. Italia 1 alle 21,45 propone invece “Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone” diretto da Shawn Levy con Ben Stiller, Robin Williams, Skyler Gisondo, Mizuo Peck, Patrick Gallagher, Dan Stevens. Insomma…

Passiamo alla seconda serata col divertente “Un figlio all’improvviso” diretto da Vincent Lobelle, Sébastien Thiery con Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery, Pascale Arbillot, dove la coppia borghese Clavier-Frot si ritrova un figlio, già grande, che non sapeva proprio di aver avuto…

la fortuna di laura 3

Su Cielo alle 23,30 vedo che passa l’erotico spagnolo, anzi galiziano, con menage a trois “Amori priuvi di tabù” (che titolo…) diretto da Ángel Filgueira con Lidia Veiga, Ángela Ríos, Xulio Besteiro. Siu Italia 1 alle 23,50 trovate il fantasy inglese “Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro” diretto da Iain Softley con Brendan Fraser, Andy Serkis, Eliza Bennett, Paul Bettany, Jim Broadbent, Helen Mirren. Gran cast. La storia è curiosa. Con personaggi di un libro che escono dalle pagine e personaggi reali che ci entrano.

007 quantum of solace 3

Tv8 alle 23,50 presenta “Cold Blood – Senza pace” diretto da Frédéric Petitjean con Jean Reno kller solitario che si nacsonde nei boschi innevati e si ritrova una ragazza da salvare. Ma salvare lei significa mettere in rischia la sua vita. Ohibò! Ci sono anche Joe Anderson, Sarah Lind, Anna Butkevych, Robert Feldman, Kateryna Bursikova.

Bella la commedia hawaiiana ultrarealistica e un po’ triste “Paradiso amaro” diretta da Alexander Payne con George Clooney, Judy Greer, Matthew Lillard, Shailene Woodley, Beau Bridges, Canale 5 alle 0,20. Clooney che scopre che la moglie lo tradisce con Beau Bridges però…

007 quantum of solace 1

Cine 34 all’1 torna su Edwige Fenech, ma quando mai l’ha mollata, con “La vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono” diretto da Mariano Laurenti con Edwige Fenech, Carlo Giuffrè, Didi Perego, Guido Leontini, Pino Ferrara. Bello.

Su Iris all’1,10 avete “Conan il distruttore”, il secondo dei due Conan con Arnold Schwarzenegger, diretto però da Richartd Fleischer e non da John Milius. Ci sono anche Grace Jones, Wilt Chamberlain, Mako, Tracey Walter, Sarah Douglas. Non è bello come il primo e Richard Fleischer, qrande maestro dell’avventuroso tradisce qui le nostre aspettative. Ci rimanemmo male anche allora.

paradiso amaro 1

Su Rai Tre/Fuori orario alle 2 di notte trovate “I morti rimangono con la bocca aperta”, film sperimentale di Fabrizio Ferraro con Emiliano Marrocchi, Domenico D'Addabbo, Fabio Fusco, Olimpia Bonato, Antonio Sinisi, dove vediamo quattro partigiani sperduti nella neve. Magari è buono.

Cine 34 alle 2,50 passa un più appetibile “Top Sensation”, celebre thriller erotico di Ottavio Alessi con scene lesbo da paura tra Rosalba Nere e Edwige Fenech. Ci sono anche Eva Thulin, Maud de Bellereche. Stracultissimo. E tagliatissimo in tv.

paradiso amaro 2

Su Iris alle 2,55 passa “L’inferno sommerso”, in inglese “Beyond the Poseidon Adventure”, prodotto e diretto da Irwin Allen con Michael Caine, Sally Field, Telly Savalas, Karl Malden, Peter Boyle, Shirley Knight e Shirley Jones, sequel che nessuno ricorda più del primo e glorioso “L’avventura del Poseidon”. Sally Field ricorda di averlo fatto solo per i soldi, come Michael Caine.

Fu un flop terrificante che segnalò che il genere del disaster movie era finito. Per giunta Irwin Allen aveva chiesto al compositore Jerry Fielding un assurdo crescendo quando appariva il suo nome sui titoli di testa che provocava assurde risate del pubblico. Figura tra i peggiori film di sempre di molte liste di fan del cinema trashione.

paradiso amaro

Rai Movie alle 3,20 propone la commedia con scontro tra maschi e femmine impiegati “La competizione” diretto da Harvey Lowry con Thora Birch, Claire Coffee, Chris Klein, David Blue, Tiffany Fallon, Jason Tobias. Partiamo sulle tracce di Holderlin con “La via luminosa” di Fabrizio Ferraro, dove un regista e una assistente alla produzione, Alessandro Carlini, Catarina Wallenstein, viaggiano verso Tubinga e si fermano nella Foresta Nera. Alle quattro di notte il film è un’esperienza di vita…

ARNOLD SCHWARZENEGGER - CONAN IL DISTRUTTORE

Non si capisce perché, ma alle 3,30 su Ret4 parte un film energetico come “Vamos a matar companeros”, grande tortilla western di Sergio Corbucci con Franco Nero, Tomas Milian, Fernando Rey, Jack Palance, Gino Pernice, Francisco Bodalgo. Tra i migliori western picareschi di Corbucci, con una canzoncina rivoluzionaria di Morricone che non vuole andarsene via neanche oggi. E quindi cult di una generazione cresciuta a lotta politica e spaghetti-western, più o meno come i Cuchillo-movies con Tomas Milian diretti da Sergio Sollima.

La febbre prese soprattutto i vertici e la base di Potere Operaio di allora. Così scrive Roberto Silvestri: “I western “extraparlamentari” di Corbucci accompagnarono il nostro movimento con un certo entusiasmo e molta curiosità: del ’70 è Vamos a matar compañeros con Tomas Milian e Franco Nero immersi nella rivoluzione messicana, con tutto il bagaglio di saggezza antica di un cinematografaro romano che la sa lunga, ha visto tutto e addita ai più fresconi la lezione del disincanto”. Non so cosa sia il fantascientifico “Top Line” diretto nel 1988 da Nello Rossati con Franco Nero, Deborah Barrymore, Mary Stavin, William Berger, Iris alle 4,45.

conan il distruttore

Chiudo, Cine 34 alle 5,10, con lo stracultissimo “Voglio stare sotto al letto” di e con Bruno Colella con Michelle Hunziker, Rocco Papaleo, Giorgio Pasotti. Commedia, forse, autobiografica, dove il giovane Giorgio Pasotti cade nelle mani di un impresario teatrale, Colella stesso, e del suo assistente, Rocco Papaleo, per mettere in piedi una commedia impegnata con l’attore comico di successo Mario Scaccia.

Solo che il produttore è un sòla e presto il giovane capisce che sta cadendo in una trappola. Immontabile, si diceva al tempo, il film viene rinforzato da Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic da presenze femminili come una giovane Michelle Hunziker che si spoglia pure, per non parlare di una Manuela Arcuri come bagnante prosperosa inquadrata subito dal sedere. Visto al vecchio Etoile, una delle più vecchie sale di Roma, ora trasformato in negozio Vuitton. Vergogna.

conan il distruttore 1 conan il distruttore 2