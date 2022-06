IL DIVANO DEI GIUSTI – E STASERA CHE VEDIAMO? VI DICO SUBITO CHE IL DERBY PIÙ AFFASCINANTE È QUELLO ALLE 5 DI NOTTE TRA "LA SETTIMANA BIANCA" CONTRO L'OPERISTICO "LA FAVORITA" DI CESARE BARLACCHI CON SOFIA LOREN DOPPIATISSIMA SU IRIS - PASSA ANCHE UNA SCONVENIENTE "LULU'" DI WALERIAN BOROWCZYCK. UN TIPO DI FILM CHE NON SI FARÀ MAI PIÙ, TEMO. IN CHIARO IN PRIMA SERATA MI VEDREI UNA RARITÀ DEL 1958 COME "LA LOCANDA DELLA SESTA FELICITÀ" E… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E stasera cosa vediamo? Vi dico subito che il derby più affascinante è quello alle 5 di notte tra "La settimana bianca" di Mariano Laurenti con Anna Maria Rizzoli, Gianfranco D'Angelo, Bombolo e Cannavale su Cine 34 contro l'operistico "La favorita" di Cesare Barlacchi con Sofia Loren doppiatissima su Iris. Alle 4,35, avviso, passa anche una sconveniente "Lulu'" di Walerian Borowczyck con Ann Bennent, Michele Placido e Udo Kier su Iris. Un tipo di film che non si farà mai più, temo.

In chiaro in prima serata, anche se tanta, lo so, è la voglia di buttarsi sui trashioni comici legati al calcio di Cine 34, "Mezzo destro mezzo sinistro, due calciatori senza pallone" di Sergio Martino con Gigi e Andrea, ma anche Milena Vulotic e Silvio Spaccesi, alle 20, 30 seguito dal capolavoro del cinema scorreggione "Paolo Roberto Cotechino, centravanti di sfondamento" di Nando Cicero con Alvaro Vitali, Carmen Russo, Mario Carotenuto e Franca Valeri, mi vedrei una rarità del 1958 come "La locanda della sesta felicità" di Mark Robson con Ingrid Bergman infermiera di buon cuore durante la guerra cino-giapponese divisa tra Curd Jurgens e Robert Donat che fanno i cinesi. Il personaggio interpretato dalla Bergman, l'inglese Gladys Aylward, non solo è vero, ma è una eroina nazionale in Cina per aver salvato la vita a centinaia di bambini durante una guerra terribile che nulla risparmiava. Il povero Robert Donat, che interpreta il mandarino, morì durante le riprese.

Malato da anni, lavorava pochissimo, e trovarono sul suo conto in banca i 25 mila dollari del contratto del film. E basta. Non si capisce come abbiano potuto pensare a far passare il tedeschissimo Curd Jurgens per cinese, interpreta il generale Lin. Iris alle 21 presenta "Il curioso caso di Benjamin Button" di David Fincher con Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Elle Fanning, tratto da racconto di Francis Scott Fitzgerald francamente impossibile da portare sullo schermo.

Il Benjamin Button che nasce vecchio e ogni giorno diventa più giovane è abbastanza complesso da costruire. Canale 20 alle 21, 05 si butta in un thriller con derive spionistiche dal buon cast e poco noto, "La fredda luce del giorno" di Mabrouk El Mechri con Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver, Veronica Echegui. Vacanze in Spagna rovinate da sequestri e spie assortite. Magari vi divertitevi più con "Innamorati cronici", commedia di Griffin Dunne con Meg Ryan di trent'anni fa, Matthew Broderick, Tcheky Karyo, Kelly Preston, Canale 27 alle 21, 10.

Violento e un po' fuori di testa il western moderno "Il duello" di Kieran Darcy-Smith con Liam Hemsworth e un Woody Harrelson fuori di testa, Alice Braga e Wlliam Hurt. Violento e non bellissimo. Solo se siete western addict. "In mezzo scorre il fiume" di Robert Redford con Brad Pitt l, Craig Sheffer, Tom Skerritt, Cielo alle 21, 20, tratto dal romanzo di Norman McLean era il tipo di film profondamente americano che Redford ha provato a fare da regista per anni. Ma non era dotatossimo. Magari non è male il thriller tecnologico "Il potere dei soldi" di Ribert Luketic con Liam Hemsworth, Gary Oldman ricco e cattivo, Harrison Ford e Amber Heard quando pensava di essere un'attrice, Canale Nove alle 21, 25.

In seconda serata passa il notevole western di Giancarlo Santi, aiuto per anni di Sergio Leone, "Il grande duello" con Lee Van Cleef e Alberto Dentice, il giornalista musicale dell'Espresso, nascosto sotto il nome di Peter O'Brien. Ci sono anche Horst Frank e la bellissima e sfortunata Dominique Darel, Rai Movie alle 23, 05. Con Giancarlo abbiamo passato ore a parlare di western. Su Canale 20 alle 23,05 trovate "Air America" di Roger Spottiswood, montatore passato regista con buoni risultati con Mel Gibson e Robert Downey jr. Ritrovate Mel Gibson in "Ransom - Il riscatto" di Ron Howard con Rene' Russo e Gary Sinise, Iris alle 00, 45.

Rai 4 lancia all'1 l horror di Trey Edward Shults "Ut Comes at Night" con Jiel Edgerton, Riley Keough, Carmen Ejogo. Occhio a Rai Due alle 2 in punto perché trasmette "L'uccello dalle piume di cristallo" con Tony Musante, primo film di Dario Argento. Si passa al trash campagnolo con "La campagnola bea" di Mario Siciliano con Cranca Gonella, Fermi Benussi Gianni Dei, Rete4 alle 2,25. È di poco superiore, ma ha un cast più ricco e un'ambientazione a Siena "Quel movimento che mi piace tanto " di Franco Rossetti con Cinzia Monreale Martine Brochard, Renzo Montagnani, Cine 34 alle 2, 30.

Fa una particina, oltre a essere aiuto regista, un giovanissimo Carlo Verdone. Non è affatto male il "Ned Kelly" di Gregor Jordan con Heat Ledger, Orlando Bloom e Naomi Watts, Iris alle 2, 50. Chiudo col già citato "La settimana bianca" prodotto dal mitico Gianni Di Clemente. Gli avevo giurato di fargli un film di montaggio con tutti i suoi capolavori più trash e non ho mantenuto la parola...

