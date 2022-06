IL DIVANO DEI GIUSTI – STASERA IN CHIARO TORNA “GREASE”, DA VEDERE MAGARI ASSIEME A “CRY BABY” DIRETTO DA JOHN WATERS NEL 1990 CON JOHNNY DEPP COL CIUFFO, IGGY POPP E TRACY LORDS, LA PORNOSTAR CHE AVEVA FATTO IMPAZZIRE TUTTI COI SUOI HARD INTERPRETATI DA MINORENNE - SU RAI TRE PASSA UN HORROR DIRETTO NEL 2010 DA JOHN CARPENTER, “THE WARD. IL REPARTO” CON LYNDSY FONSECA, JARED HARRIS E AMBER HEARD. TUTTO SI SVOLGE IN UN REPARTO PSICHIATRICO DOVE È STATA RINCHIUSA AMBER HEARD, CHE NON RICORDA NULLA DELLA SUA VITA. OTTIMO PER CHI VOLESSE CAPIRE QUANTO VALESSE COME ATTRICE… – VIDEO

GREASE

Marco Giusti per Dagospia

E stasera in chiaro cosa c’è? Su Canale 27 alle 21 torna “Grease” di Randal Kleiser con John Travolta e Olivia Newton John, musical capolavoro da vedere magari assieme a “Cry Baby” diretto da John Waters nel 1990 con Johnny Depp col ciuffo, Ricki Lake, il geniale Iggy Popp e Tracy Lords, la pornostar che aveva fatto impazzire tutti coi suoi hard interpretati da minorenne.

johnny depp cry baby 1

Lo trovate su Amazon Prime, mi ha detto Dago. Non lo vedo da tempo. Inoltre John Waters adora Randal Kleiser, lo trova camp al punto giusto, al punto di costruire su di lui un’opera che si vide ormai una quindicina d’anni fa in una delle sue rare esposizioni.

Adora anche Umberto Lenzi, re del thriller erotico. “Che registi avete avuto in Italia dopo Umberto Lenzi?”, mi chiese. “Nanni Moretti…” risposi un po ' confuso. Non sapeva proprio chi fosse.

cry baby

Beh, vi avviso che in prima serata su Rete 4 alle 21, 25 avete anche “Bomber” di Michele Lupo con Bud Spencer e Jerry Calà, ma ci sono anche Valeria Cavalli e l’ormai mitica Gegia. Se cercate qualcosa di più sofisticato ci sarebbe “Paradiso amaro”, commedia hawaiiana diretta da Alexander Payne, regista davvero minimalista, con George Clooney avvocato in giro per le isole, Judy Greer, Shailene Woodley e Beau Bridges, Canale 5 alle 21, 20.

bud spencer bomber

Non è bello come l’originale, ma d’estate funziona abbastanza il “Delitto perfetto” diretto da Andrew Davis nel 1998 con Michael Douglas come marito cornuto, Gwyneth Paltrow come moglie traditrice, Viggo Mortensen come il bell’amante di lei, Iris alle 21.

Tutto nasce da una commedia gialla di Frederick Knott, che Hitchcock girò in 3D. Cine 34 dedica la sua serata a due film di Damiano Damiani, che fu un ottimo regista di polizieschi e film di mafia quando ancora non andavano così di moda per poi diventare il primo regista di “La piovra” in tv.

delitto perfetto

In “La moglie più bella”, che va in onda alle 21, racconta un po’ la storia di Franca Viola che si ribellò al mondo dei piccoli boss mafiosi che facevano quello che volevano con le donne. Per l’occasione scoprì la bellissima sedicenne Ornella Muti, che diventò davvero la moglie più bella del cinema italiano. Assieme a lei, nel ruolo del boss violentatore Vito, troviamo il suo primo compagno, Alessio Orano, che non fece molta fortuna. Nel film, che ricordo buono, ci sono anche il sempre presente Tano Cimarosa e perfino Joe Sentieri, che fu re dell’urlo nei tardi anni ’50.

la moglie piu bella

In “Un uomo in ginocchio”, che va in onda alle 23, 10, racconta una storia di mafia, killer, boss rivali, in quel di Palermo con Giuliano Gemma, Michele Placido, Eleonora Giorgi, Ettore Manni.

Rai Storia alle 21, 10 si spinge ancora più in là nel recupero dei vecchi film italiani con il celebre “Il cammino della speranza” di Pietro Germi con Raf Vallone, Elena Varzi, Saro Urzì.

ornella muti la moglie piu bella

Alle 21,15 la7, rete tutta dedita al talk show politici, si lancia nella commedia con conduttori in crisi “Il buongiorno del mattino” di Roger Michell con Harrison Ford, Jeff Goldblum, Diane Keaton, Rachel McAdams, proprio nel momento che vede Giovanni Floris sostituire alla conduzione di “Otto e mezzo” Lilli Gruber.

Il film sembra molto divertente. Più della Gruber o di Floris con Lucio Caracciolo e Andrea Scanzi, insomma… Anche se ieri ho assistito su “Otto e mezzo” in versione Floris a una favolosa new entry ultra radical chic, quella di Ginevra Bompiani.

johnny depp cry baby

Tv2000 alle 21, 20 presenta i 146’ di “War Horse” di Steven Spielberg, la guerra, la Prima guerra mondiale, vista attraverso gli occhi di un cavallo che attraverso trincee, personaggi e storie diverse. Tratto da un celebre romanzo di Michael Morpurgo, il film ha grandi attori, Emily Watson, Tom Hiddleston, David Thewlis, Benedict Cumberbatch, Jeremy Irvine. Non sono mai riuscito a finirlo, però.

In seconda serata avete il divertente “Just a gigolo” di Olivier Baroux con il comico Kad Merad, popolarissimo in Francia, Tv8 alle 23, il buffo “Il gioiello del Nilo” di Lewis Teague con Michael Douglas, Kathleen Turner e Danny De Vito, comico avventuroso sub-Indiana Jones, Canale 27 alle 23, 10. Ottimo, su La 7 alle 23, 15, “Donnie Brasco” diretto da Mike Newell con Al Pacino come mafioso di piccola tacca e Johnny Depp come infiltrato traditore. Ci sono anche Michael Madsen, James Russo e Bruno Kirby.

GIOVANNI FLORIS CONDUCE OTTO E MEZZO

Canale 5 alle 00, 10 si butta sulla commedia picaresca a tinte gialle di Gabriele Salvatores “Puerto Escondido” con Diego Abatantuono, Valeria Golino, Claudio Bisio, Renato Carpentieri. Su Cine 34 all’1 arrivano finalmente Nadia Cassini e il suo celebre fondoschiena in “Tutta da scoprire”, assurda commedia erotica di Giuliano Carnimeo con Yorgo Voyagis, che allora era il marito di Nadia nonché produttore del film, Renzo Montagnani, Bombolo, Cannavale.

nadia cassini tutta da scoprire

Nadia mostrava il sedere già dai flani dei manifesti che erano, giustamente, tutti centrati su di lei. Anche se è notevole pure la spagnola Maria Luisa San José, grande star sexy degli anni ’70. E gran contorno di maschi assatanati, come Montagnani («Mi sono bruciato le palle...non quelle da tennis: Le mieeee!!!»), Bombolo e Cannavale, anche en travesti, totalmente presi dal culo di lei.

nadia cassini tutta da scoprire

“Quei due insieme funzionavano a meraviglia”, dice Carnimeo a “Cine70”, “Il film, una coproduzione italo-spagnola, lo girammo tra Lecce e Madrid. Fu una lavorazione simpaticissima. Era uno spettacolo vedere Bombolo che entrava nei bar spagnoli, dove si degustano gli antipasti locali, come i bocherones, e parlando romanesco, cercava di farsi capire dagli spagnoli: e ci riusciva. Era veramente uno spettacolo: roba da farci un altro film”.

bombolo enzo cannavale nadia cassini tutta da scoprire

“Il pescatore di sogni” diretto da Lasse Hallstrom con Ewan McGregor, Emily Blunt e Kristin Scott Thomas, Iris all’1, 25, è la versione cinematografica di un romanzo famoso di Paul Torday, “La pesca al salmone nello Yemen”, molto complesso da adattare, perché non c’era una vera storia. Siamo dalle parti della commedia politica-satirica dove la portavoce inglese di uno sceicco dello yemen contatta un accademico scozzese esperto di pesca ai salmoni e lo porta in Medio Oriente. L’idea è quella di ristabilire un contatto tra l’uomo e la natura.

Rai Tre all’1, 50 presenta un horror diretto nel 2010 da John Carpenter, “The Ward. Il reparto” con Lyndsy Fonseca, Jared Harris e Amber Heard. Tutto si svolge in un reparto psichiatrico dove è stata rinchiusa Amber Heard che non ricorda nulla della sua vita. Ottimo per chi volesse capire quanto valesse Amber Heard come attrice.

amber heard the ward

Chiudo con “Atti impuri all’italiana”, modestissima commedia diretta da Oscar Brazzi interpretata da Dagmar Lassander, Maurizio Arena, Stella Carnacina e il volgarissimo comico fiorentino Ghigo Masino, quello di “Ultimo tango a Compiobbi. Due atti al burro”, Rete 4 alle 4, 45.

Ci sarebbe anche la sub-vanzinata estiva “Giochi d’estate” di Bruno Cortini con Massimo Ciavarro, Natasha Hovey, Corinne Cléry, Maurino Di Francesco e Giorgio Vignali, Rai Movie alle 5. Tutto girato a Porto Rotondo.

amber heard the ward the ward jared harris e amber heard the ward the ward 1 johnny depp cry baby