Marco Giusti per Dagospia

Stasera a casa, stesi sul divano, cosa vediamo? Vi avverto che su Amazon Prime, a pagamento in streaming, avete l’ottimo “Venom: La furia di Carnage” con Tom Hardy. Lo avevo perso al cinema e mi sa che me lo vedo.

Ma anche il bellissimo e durissimo film francese che ha vinto il Leone d’Oro a Venezia, “La scelta di Anne – L’évenement”, opera seconda di Audrey Diwan tratta dal romanzo autobiografici di Annie Ernaux, scrittrice di culto fra le signore più intellettuali.

Un colpo al cuore perché ricostruisce il dramma di una ragazza della provincia francese, siamo nel 1963, in un collegio per ragazze a Angoulame, alle prese con una gravidanza inaspettata che non vuole portare a termine, perché preferisce studiare e scrivere piuttosto che precipitare in una orrenda vita da casalinga in provincia. Così decide di abortire a tutti i costi. Senza avere nessuna preoccupazione morale o cattolica, è un film lucidamente ateo.

Passano molti altri film che non dovreste perdere, come il nuovo remake del vecchio “Candyman”, molto apprezzato dalla critica. Se riuscite a vedere la sezione “primissima” di Sky avete anche le prime due puntate della nuova serie “A casa tutti bene” diretta da Gabriele Muccino.

Sono rimasto colpito perché, al di là di un bel ritmo che poche serie italiane possiedono, è il trionfo personale di Francesco Acquaroli nella parte di un romanissimo capo famiglia, ex cameriere che ha fatto i soldi mettendo su un ristorante e se l’accomanna su tutti i parenti un po’ morti di fame che non fanno altro che chiedergli soldi.

Tutto gira, nella prima puntata, sulla sua festa di compleanno, 70 anni, nel suo ristorante con la moglie, Laura Morante, e tutti i figli, nipoti e una marea di accattoni. Pieno di volti nuovi e facce interessanti. Sbagliavo a diffidare. Ci ritornerò.

