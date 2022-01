IL DIVANO DEI GIUSTI/1 – STASERA COSA VOLETE VEDERE? SU NETFLIX È PARTITA LA SERIE DI FICARRA E PICONE “INCASTRATI”. HANNO ANCHE INSERITO UN VECCHIO FILM GIRATO DA ALBERTO LATTUADA NEL 1978 CHE NON SI VEDE DA PARECCHI ANNI, “COSÌ COME SEI” CON MARCELLO MASTROIANNI. IMPERDIBILE. SU AMAZON TROVATE INVECE IL FRESCHISSIMO “STILLWATER” DIRETTO DA TOM MCCARTHY CON MATT DAMON CHE FA UNA SORTA DI PADRE DI AMANDA KNOX, SOLO CHE LEI È IN PRIGIONE A MARSIGLIA E NON IN ITALIA – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Stasera cosa volete vedere? Su Netflix è partita la serie di Ficarra e Picone “Incastrati”, due comici intelligenti e popolari che negli ultimi anni hanno saputo rinnovarsi e migliorarsi di film in film.

Hanno anche inserito un vecchio film girato da Alberto Lattuada nel 1978 che non si vede da parecchi anni, “Così come sei” con Marcello Mastroianni, sposato con Monica Randall, che si innamora della ben più giovane e allora bellissima Nastassja Kinski. Ci sono pure Barbara De Rossi e Ania Pieroni, allora fiamma di Bettino Craxi. Musiche di Ennio Morricone. Imperdibile.

Su Amazon trovate invece il freschissimo “La ragazza di Stillwater” diretto da Tom McCarthy con Matt Damon che fa una sorta di padre di Amanda Knox, solo che lei è in prigione a Marsiglia e non in Italia. Ma la famiglia della Knox si è molto mossa contro il film. Ci sono anche Camille Cottin e Abigail Breslin. Non è piaciuto a tutti, ma gli attori, soprattutto Matt Damon, salvano tutto o quasi.

Passa anche, ma vanno cercati, il documentario di Edgar Wright sugli Sparks Brothers, i fratelli musicisti di culto che hanno scritto e firmato le canzoni di “Annette”, che si chiama appunto “The Sparks Brothers”. E, ancora, “Nuevo Orden” di Michel Franco, parabola politica sul arrivo di una possibile dittatura, oggi molto attuale, che vinse un Leone d’Argento nella Venezia del 2020 e non piacque molto ai critici italiani.

Mi interessa lo sfortunato western “Jane Got a Gun” di Gavin O’Connor, dove Natalie Portman si ritrova il marito ferito a casa con una banda che sta arrivando per farlo fuori. Invece di lasciarlo dove è e scappare, chiama un vecchio amore, Joel Edgerton, cercando di risolvere la situazione. Pallottole per tutti. Quando uscì, nel 2016, spostato di mese in mese per limitare il disastro di un film da 25 milioni di dollari, fu ugualmente un massacro al box office. Mai uscito in sala da noi.

