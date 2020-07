IL DIVANO DEI GIUSTI – STASERA IN PRIMA SERATA, PER CELEBRARE PAOLO BORSELLINO NEL GIORNO DELLA SUA MORTE, BEN DUE FILM: SU 'RAI MOVIE' IL MAGISTRATO E’ INTERPRETATO DA BEPPE FIORELLO, SU CANALE 5 DA TIRABASSI - IN "TRUE LIES”, CANALE 20 ALE 21, 05, JAMIE LEE CURTS FA UNO DEGLI SPOGLIARELLI PIÙ BELLI MAI VISTI AL CINEMA (VIDEO+FOTO PEPERINE) -E POI POZZETTO E LA RIZZOLONA NEL “LA SETTIMANA BIANCA” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

beppe fiorello

Che vediamo oggi? Stasera in prima serata, per celebrare il nome di Paolo Borsellino nel giorno della sua morte, ben due film. “Era d’estate” di Fiorella Infascelli, Rai Movie alle 21, 10, con il Borsellino di Beppe Fiorello e il Falcone di Massimo Popolizio che, ormai nel mirino di Cosa Nostra, passano un’estate all’Asinara nel 1985 con le famiglie sotto protezione. Le loro compagne sono interpretate da Valeria Solarino e Claudia Potenza.

Su Canale 5 invece alle 21, 20, troviamo “Paolo Borsellino” di Gianluca Tavarelli prodotto da Pietro Valsecchi, miniserie di due puntate del 2004 con Giorgio Tirabassi come Borsellino, Ennio Fantastichini come Falcone, Elio Germano come Manfredi Borsellino e Gigi Burruano come Buscetta.

Personalmente, avrei trasmesso su qualche canale Rai in prima serata il capolavoro di Franco Maresco “La mafia non è più quella di una volta”, premiato anche a Venezia un anno fa, che è proprio legato alle celebrazioni, anche quelle più trash, delle morti di Falcone e Borsellino.

tirabassi 2

Se cercate qualcosa di meno impegnativo in prima serata posso proporvi il bellissimo action di James Cameron “True Lies”, canale 20 ale 21, 05, con Arnold Schwarzenegger che nasconde alla famiglia di essere un agente segreto e una favolosa e ultrasexy Jamie Lee Curts come sua moglie. Fa uno degli spogliarelli più belli mai visti al cinema.

tirabassi 1

Posso anche proporvi di rivedere su Iris alle 21 “Lost in Translation” di Sofia Coppola con Scarlett Johansson ancora ragzzina e Bill Murray star di Hollywood che deve girare una pubblicità a Tokyo. Stravisti, eh?

Non parliamo allora di tutta la serie delle Comiche con Pozzetto e Villaggio che Cine 34 ripropone dalle 21… Meglio dare una seconda chance allora al “Catwoman” diretto dal francese Pitof, alias Jean-Christian Comar, con la stupenda Halle Berry truccata da gattona in lotta con la perfida Sharon Stone.

Era un disastro, è vero, massacrato dai fan e dalla critica. “Altri centinaia di milioni dollari gettati al cesso” scrisse il New Yorker. Magari con termini meno coloriti… Comunque non piacque a nessuno e bloccò la carriera in salita di Halle Berry.

beppe fiorello 1

In seconda serata andiamo un po’ meglio con “Milionari” di Alessandro Piva con Francesco Scianna, una Valentina Lodovini ultrasexy in una focosa scena di sesso, Franco Di Leva, Rai Movie alle 22, 45.

E’ la versione alla Galliano Juso di “Gomorra-La serie” di Stefano Sollima. Se solo Piva avesse avuto un po’ di soldi in più, accidenti… “Love You” di John Derek, sì proprio lui già marito di Ursula Andress e Bo Derek, è un hard con Annette Haven, Wade Nichols e Leslie Bovee che su Iris stasera alle 23, 15 si vedrà in versione soft. Purtroppo… Però le ragazze sono due vere star del porno del tempo. Vale la pena, anche se in replica.

jamie lee curtis 4

La situazione si scalda dopo la mezzanotte con un bello scontro tra la versione en travesti del caso Cianciulli, la terribile saponificatrice di vecchiette, “Gran bollito” di Mauro Bolognini con Shelley Winters, Max Von Sydow, Renato Pozzetto, Alberto Lionello, su Cine 34 alle 00, 50, e il megaclassico con la Rizzolona “La settimana bianca” diretto da Mariano Laurenti con Cannavale, Bombolo, D’Angelo, Rai Movie alle 00, 40.

Primo film prodotto da Gianni Di Clemente con ciò che restava della commediaccia scorreggiona e quindi nascita della miniserie delle “settimane a…”. Anna Maria Rizzoli prende il posto di Edwige Fenech e Gloria Guida, i comici sono gli stessi, ma Di Clemente scopre per la prima volta la coppia Cannavale-Bombolo, che funzioneranno meglio di tutto il resto, anche perché univano due generi popolarissimi del periodo.

jamie lee curtis 3

Carmen Russo ha qui ancora una particina e sempre così avrebbe dovuto interpretare il successivo La settimana al mare, che non farà, chiamata a ben altri ruoli nella tv berlusconiana, dove finirà anche D’Angelo. Jimmy il Fenomeno, come zitella mostruosa, ha per la prima volta il nome in cartellone! Per capire il nuovo corso della commediaccia si segnala la scena di Cannavale che esce dalla camera d’albergo e chiede a Bombolo “Le chiavi?”. Lui equivoca, visto che sta in compagnia di due ragazze e risponde: “Ahò, le ho appena conosciute!”.

jamie lee curtis 2

Ottimo Giacomo Furia che fa il cecato in un gioco personale di Laurenti che, a quel tempo, aveva gravi problemi di vista. In una scena toglie sbadatamente lo slip alla bambocciona Rizzoli. “Per noi è stata davvero una settimana bianca. Non era un lavoro, tanto che, durante il giorno spariva sempre qualcuno perché andava a farsi una sciata. Eravamo tutti affiatatissimi, una vera famiglia”, ha detto Anna Maria Rizzoli.

jamie lee curtis 1

Rai Tre risponde con una nottata di cinema italiano anni ’30, prima, alle 00, 50, “1860” girato da Alessandro Blasetti nel 1935 con Maria Denis, e speriamo che abbiano tolto il cartello fascista all’inizio del film, poi “Cavalleria” di Goffredo Alessandrini con Amedeo Nazzari, Elisa Cegani e Anna Magnani, 1936, poi il più fascista di tutti, “Condottieri” di e con Luis Trenker, 1937. Rete 4 risponde invece nella notte con doppietta “guaglionesca” dedicata alle canzoni napoletani popolari. All’1, 55 “Guaglione” di Giorgio Simonelli con Mario Girotti ora Terence Hill, Giulia Rubini, Titina De Filippo, Dorian Gray e Tina Pica, cast insuperabile, poi “Non sarò più guaglione” di Domenico Paolella con Sylva Koscina, Gabriele Tinti, Yvonne Molnaur e Tina Pica. Attenti che alle 2, 55 su Cine 34 parte “Carmen di Trastevere” di Carmine Gallone con Giovanna Ralli, Jacques Charrier e Lino Ventura e Rai Movie chiude tutto con “La Gerusalemme liberata” di Carlo Ludovico Bragaglia con Francisco Rabal, Gianna Maria Canale e la divina Sylva Koscina. Buona notte.

anna maria rizzoli gianfranco d'angelo annamaria rizzoli la settimana bianca 1 annamaria rizzoli

jamie lee curtis 25 jamie lee curtis 18 jamie lee curtis jamie lee curtis 19