Marco Giusti per Dagospia

Tremate tremate le streghe son tornate! Stasera escono su Disney+ le prime due puntate (su un totale di nove) della nuova serie tutta al femminile targata Marvel Television “Agatha All Along”, spin-off di "Wanda Vision", ideato, come la serie precedente, da Jac Schaeffer, che lo ha diretto assieme a Gandja Monteiro e Rachel Goldberg con Kathryn Hahn come la strega Agatha Harkness che raduna le streghe per riavere tutti poteri possibili. Con lei ci sono Joe Locke, Sasheer Zamata, Aubrey Plaza, Ali Ahn e Patti LuPone.

Ma oltre alle streghe è tornato anche il Pinguino. Infatti l’altra serie al suo esordio stasera, su Sky, è “The Penguin”, otto puntate dirette da Craig Zobel, scritte da Bill Finger, Lauren LeFranc, con Colin Farrell con Oz Cobb/The Penguin, Cristin Milioti, Theo Rossi, Kenzie Grey. Il gradimento critico è molto alto (90%).

Non vedo invece grande interesse per la seconda stagione di “Gli anelli del potere”, Amazon, già uscita da un po’, che dovrebbe rilanciare la grande saga tolkeniana, e invece insegue troppo da vicino, con i suoi protagonisti biondi capelluti “The House of the Dragon”, davvero superiore. I registi della seconda stagione sono Charlotte Brändström, Louise Hooper, Sanaa Hamri, gli showrunner Patrick McKay e John D. Payne. Questo fine settimana provo a vedere anche la seconda stagione.

Film bruttissimo, senza speranze, ma primo nelle classifiche dei più visti di Netflix è “Uglies”, fantascientifico giovanile dove i ragazzi non possono essere brutti per ordine superiore, costruito sul modello della saga “Hunger Games”, diretto da McG, interpretato da Joey King, Jillian Murphy, Chase Stokes, Laverne Cox, Brjanne Tiu.

Cosa altro posso consigliarvi in streaming? Su Sky a molti di voi piacerà il bellissimo “The Bikeriders”, sorta di diario di una generazione di motociclisti americani tra il 1965 e il 1975, diretto dal Jeff Nichols di “Mud” e di “Loving”, interpretato da Jodie Comer e da supermaschi sulle moto come Tom Hardy e Austin Butler, ma mettiamoci anche Mike Faist, Michael Shannon, Norman Reedus.

Costruito attorno al libro di memorie di un giovane fotografo, Danny Lyon, interpretato qui dal Mike Faist di “Challengers”, che raccoglie le testimonianze dirette di Kathy, interpretata da Jodie Comer, ragazza del più bello e pazzo del gruppo, il Benny di Austin Butler, “The Bikeriders” non ha quasi una storia. E’ una sorta di elegia del mondo immaginato e perduto che si costruiscono negli anni ’60 un gruppo di bikeriders con delle loro regole attorno al sogno americano di libertà e movimento.

Il capo del gruppo, Johnny, è un incredibile Tom Hardy che prende dal Marlon Brando de “Il selvaggio” il suo modello di comportamento e le sue poche certezze. Difesa del gruppo, difesa delle donne che entrano nel gruppo da possibili assalti interni, messa in gioco del ruolo di leader a chiamata. Se mi sfidi e vuoi il mio posto scegli tra pugni e coltello e chi vince diventa il nuovo capo. In qualche modo, malgrado i pessimi comportamenti sia sulla strada che nei bar che nelle feste di campagna che nei confronti delle donne, il gruppo di ridebikers di Johnny è composto quasi da idealisti, che sognano un tipo di America pre-Easy Riders che si scontra con la logica dei benpensanti borghesi del tempo, con quella dei falchi della destra e con quella dei fighetti da college che governeranno il paese.

Su Netflix trovate di tutto, da “Il colibrì” di Francesca Archibugi con Favino e Moretti, al quinto posto in classifica, wow!, a “Confidenza” di Daniele Luchetti con Elio Germano, dal recupero di “Milano calibro 9” e “La mala ordina” di Fernando Di Leo, grandi classici tarantiniani, al divertente e nuovissimo “Bandida – La numero uno”, crime brasiliano diretto da João Wainer interpretato da Maria Bonami, Natalia Lage, Milhem Cortaz, con la banditessa Rebeca, che diventa la boss di Rocinha, la favela più chiusa e pericolosa di Rio De Janeiro.

Su Mubi trovate, tra le new entries “Il sorpasso” di Dino Risi e il nuovissimo “Gli oceani sono i veri continenti” di Tommaso Santambrogio, film italo-cubano di grande stile che è molto cresciuto da quando è stato presentato un anno fa a Venezia. Occhio che su Amazon trovate l’horror danese “Speak No Evil” di Christian Tafdrup, da cui è stato tratto un remake inglese con James McAvoy appena uscito in sala.

