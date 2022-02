IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - NON POSSO CHE CONSIGLIARVI “PAM & TOMMY”, LA CLAMOROSA SERIE SUL CLAMOROSO CASO DEL VIDEO HARD DI PAMELA ANDERSON E TOMMY LEE, INTERPRETATI QUI DA LILY JAMES E SEBASTIAN STAN SIMIL MORGAN PERENNEMENTE IN PERIZOMA CON PACCO E CHIAPPE A VISTA – LA PRIMA PUNTATA, “TRAPANARE E MARTELLARE”, È TUTTA COSTRUITA SU UN FALEGNAME SFIGATO E PIPPAROLO, INTERPRETATO DA SETH ROGEN, CHE, MASSACRATO DALLA ROCK STAR, DECIDE DI VENDICARSI. COSÌ... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

zendaya euphoria seconda stagione

In tv stasera, a parte Sanremo, cosa c’è da vedere? Beh.

Se avete già visto la quarta puntata di “Euphoria” su Sky e tutta la superserie coreana su Netflix “Noi non siamo vivi” con gli studenti zombi in presenza che addentano i compagni di scuola, non posso che consigliarvi la nuova clamorosa serie di Disney + “Pam&Tommy” ideata da Robert Siegel e diretta da Craig Gillespie sul clamoroso caso del video hard della scopata tra la sexy star Pamela Anderson e la rock star Tommy Lee, interpretati qui da Lily James in versione bionda e da Sebastian Stan simil Morgan perennemente in perizoma con pacco e chiappe a vista, che venne lanciato su Internet nel 1995.

pam & tommy

La prima puntata, “Trapanare e martellare”, è tutta costruita su un falegname sfigato e pipparolo, Randy, interpretato da Seth Rogen, che, massacrato dalla pazza rock star che gli cambia tutti i giorni le richieste per la camera da letto (altro che lo sconto in fattura e il superbonus), cacciato a fucilate, decide di vendicarsi.

pam & tommy 2

Così gli imbocca in casa nella notte, gli stacca la cassaforte dal muro, l’apre e ci trova il video hard della loro scopata. Che porta da un amico nel giro dei porno, Nick Offerman. Davvero notevole. Dago non deve perdersela.

