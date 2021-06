IL DIVANO DEI GIUSTI - NON SI CAPISCE BENE PERCHÉ MA OGGI SIAMO PIENI DI COMMEDIE FRANCESI UN PO’ OVUNQUE. MISTERI DELLA DISTRIBUZIONE – IN SECONDA SERATA TORNA IL TONACA MOVIE CON FALLI DI LEGNO PER PRATICHE FAI-DA-TE DI BOROWYCZYK, “INTERNO DI UN CONVENTO” – NON VEDO DA ALLORA “TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA”, COMMEDIA ULTRAPOP DI LUCIANO SALCE CON MONICA VITTI, GIORGIO ALBERTAZZI E MARIA GRAZIA BUCCELLA, CHE VINSE ANCHE UN PREMIO, COME LA SVAMPITA DI TURNO - VIDEO

Il divano dei giusti 10 giugno

Marco Giusti per Dagospia

Rendez-vous al nuovo sacher

Non si capisce bene perché ma oggi siamo pieni di commedie francesi un po’ ovunque. Misteri della distribuzione. C’è “Rendez-vous” il festival del nuovo cinema francese al Nuovo Sacher di Roma con la benedizione di Nanni Moretti, già pronto a essere santificato a Cannes.

C’è una serie davvero massiccia di nuove commedie francesi su Netflix, “18 ans après” di Coline Serrau con André Dussolier, Roland Giraud, “Aria di famiglia” di Cedric Klapisch con Jean-Pierre Bacri e Agnes Jaoui, “Chic!” con Fanny Ardant, “Domani andrà meglio” di Jeanne Labrune con Nathalie Baye e Danielle Darrieux.

18 ans apres 1

Perfino su Rai 1 in prima serata, dove avevamo salutato ieri “Non sposate le mie figlie!” con Christina Clavier, arriva il sequel alla stessa ora, 21, 25, “Non sposate le mie figlie! 2”. Almeno è un film divertente e sicuramente meglio di tanta fiction da Rai Uno.

il culo di blake lively paradise beach

Rai Due si butta invece su una personale abbastanza strampalata della bionda Blake Lively con ben due film uno dopo l’altro, “Paradise Beach” di Jaume Collet-Serra alle 21, 20 dove si ritrova solo in mezzo al mare con uno squalo, che funziona sempre, seguito da “Chiudi gli occhi” di Marc Foster con lei cieca e sposata che inizia a vederci e scopre cose che non pensava proprio.

molly’s game

Va detto che “Paradise Beach” se la batterà con l’identico, ma molto più autoriale “All Is Lost” di J. C. Chandor con Robert Redford solo e sperduto in mezzo all’oceano, Iris alle 21. Tra le altre offerte della prima serata ci sarebbe il supervisto, ma sempre fenomenale “Bastardi senza gloria” di Quentin Tarantino su Canale 20 alle 21.

sacco e vanzetti film 1971

La 7D alle 21, 30 lancia un più originale “Scent of a Woman- Profumo di donna”, il remake americano diretto da Martin Brest e interpretato da Al Pacino, che ci vinse pure l’Oscar, del celebre film di Dino Risi con Vittorio Gassman cieco “Profumo di donna”. Non ebbi il coraggio di vederlo, allora, perché solo l’idea del remake di un film così mi dava noia.

bastardi senza gloria 2

Molto ben ricostruito, Cine 34 alle 21, “Il delitto Matteotti” di Florestano Vancini con Franco Nero come Matteotti, Riccardo Cucciolla come Gramsci, Gastone Moschin come Turati, Damiano Damiani come Giovanni Amendola, Umberto Orsini come Dumini (“otto omicidi”), ma soprattutto con Mario Adorf come Mussolini assolutamente favoloso benché doppiato da Ivo Garrani. Ci sono anche Manuela Kustermann e Vittorio De Sica.

scissors

Ricordo buono ma un po’ noioso “Molly’s Game”, opera prima dello sceneggiatore Aaron Sorkin con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Rai Movie alle 21, 10.

e se domani

In seconda serata torna su Cielo alle 23, 05 il tonaca movie con falli di legno per pratiche fai-da-te di Walerian Borowyczyk “Interno di un convento” con Ligia Branice, Howard Ross, Marina Pierro e altre monachelle scostumate come la porno star Olivia Pascal o la graziosa Paola Morra, poi emigrata in Brasile. Rivisto è un film molto più classico e autoriale del previsto. E magari qualche taglio di troppo rende il tutto meno forte di quello che era al tempo.

chic!

Non è un capolavoro né l’action con leoni sudafricani pronti a sbranarti “Prey-La caccia è aperta” di Darrell Roodt con Bridget Monahayan e Peter Weller, Iris alle 23, 30, né il thriller erotico “Scissors” di Frank De Felitta con una Sharon Stone pre-Basic Instinct, 7Gold alle 23, 30.

ti ho sposato per allegria

La notte ci porta il sempre spettacolare “Totò, Peppino e … la dolce vita” di Sergio Corbucci con Totò, Peppino, la bionda Mara Berni, Rosalba Neri e perfino Giò Stajano, Rete 4 alle 00, 50. Per Paolo isotta il film “è a dir poco delizioso. I due sommi interpreti sueprano sempre se stessi. Vi sono battute di prima categoria”, tipo “Alle orge! Sì, orgiamoci per due!”, “Abusivi! Qui si abusa! Si sta abusando!”.

vacanze a ischia

La notte ci porta anche , su Rai Uno all’1, 30, il “Sacco e Vanzetti” di Giuliano Montaldo con Gian Maria Volonté, Riccardo Cucciolla, Cyril Cusack, Rosanna Fratello, la colonna sonora di Ennio Morricone e la canzone favolosa di Joan Baez. Strepitosi anche William Prince e Milo O’Shea, anche se non ho mai sentito la versione inglese. I coproduttori francesi avrebbero voluto Yves Montando come Sacco, ma fece bene Montaldo a insistere su Cucciolla.

interno di un convento

Il film, da bravo ragazzo di ultrasinistra, non mi è mai piaciuto granché, ammetto, e trovavo Volonté sempre un po’ trombone, ma il disco lo comprai subito. Rimane però il migliore dei Sacco e Vanzetti possibili, anche se si sente la mancanza di soldi nelle ricostruzioni un po’ tirate via. C’è anche Armenia Balducci, che passò da fidanzata di Roberto Ciccutto a fidanzata di Volonté…

bastardi senza gloria

Nella notte passa anche, Cine 34 all’1, 35, la commedia con Luca e Paolo “E se domani”, opera prima di Giovanni La Parola, poi regista dello stracultissimo “Il mio corpo vi sepellirà”.

Su Rai Due alle 2 arriva “The Paperboy” di Lee Daniels, girato subito dopo il notevole “Precious”, con Matthew McConaughey, giornalista di successo, che torna nella Florida calda e poco civile del 1969 assieme al suo collega e fidanzato nero David Oyelovo, per difendere John Cusack accusato di aver ucciso un giudice razzista. Gran numeri di Nicole Kidman, ma non il grande film che ci aspettavamo.

the paperboy

Rete 4 lancia alle 3, 10 la commedia politico grottesca con morale finale che non ebbe molta fortuna “Arriva la bufera” di Daniele Luchetti, dove Diego Abatantuono è un giudice che arriva con buoni propositi in un paesino corrotto del sud della Puglia. Ci sono anche Margerita Buy, Silvio Orlando, Marina Confalone.

toto, peppino e … la dolce vita

Mi piacerebbe rivedere invece “Vacanze a Ischia”, film vacanziero anni’ 50 di un Mario Camerini che incontra la star dei suoi grandi classici anni’30 Vittorio de Sica, ma anche le belle Isabelle Corey, Myriam Bru e Antonio Cifariello, Peppino De Filippo, Maurizio Arena, Paolo Stoppa. Per i cinephiles della vecchia scuola è imperdibile “Seduzione mortale”, cioè “Angel Face” di Otto Preminger con Robert Mitchum e Jean Simmon, Rai Mvie alle 5. Lo fanno anche su Rai Play, se volete vederlo. Preminger bullizzava i suoi attori ma era un grande regista.

the paperboy 1

Non vedo da allora “Ti ho sposato per allegria”, commedia ultrapop di Luciano Salce con Monica Vitti, Giorgio Albertazzi e Maria Grazia Buccella, che vinse anche un premio, come la svampita di turno, Cine 34 alle 5,45. Ricordo che vidi anche la commedia di Natalia Ginzburg del 1966 con Adriana Asti e Renzo Montagnani e che tutti dissero che era meglio la commedia del film. Ma è una delle prime commedie brillanti della Vitti, allora ancora musa di Antonioni.

TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA 1 jessica chastain molly's game blake lively paradise beach non sposate le mie figlie! 2 interno di un convento 2 interno di un convento 3 interno di un convento 1 il delitto matteotti TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA 18 ans apres blake lively paradise beach 1 blake lively paradise beach 2 arriva la bufera. scent of a woman profumo di donna non sposate le mie figlie! 2 robert redford all is lost chic! prey la caccia e aperta interno di un convento 4 interno di un convento 5 prey la caccia e aperta il delitto matteotti 2 chiudi gli occhi paradise beach scissors toto, peppino e … la dolce vita 1