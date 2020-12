IL DIVANO DEI GIUSTI - NELLA NOTTE LO SCHERMO SI SCALDA COL TRASHISSIMO E BRUTTISSIMO “DOTTOR JEKYLL E GENTILE SIGNORA” DI STENO CON PAOLO VILLAGGIO E LA BELLISSIMA EDWIGE COME GENTILE SIGNORA SEMPRE NUDA - PER FORTUNA CHE ALL’1, 25 ARRIVA IL BESTIONE PELOSO “YETI – IL GIGANTE DEL XX SECOLO” A PORTARCI UN PO’ DI ALLEGRIA STRACULTISTA. MA IL CAPOLAVORO ASSOLUTO DI OGGI È “IL SANTO PATRONO”, RARISSIMO EROTICHELLO COMICO CON LUCIO DALLA, GIOVANE PARROCO - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Giornataccia oggi. Pure brutto tempo. Vi avverto che alle 21 e dintorni c’è un po’ pochino e molto di già visto. Certo, Cine 34 propone un buon Verdone, “Io, loro e Lara” con Carlo prete in crisi che torna dall’Africa e non capisce più che sta accadendo alla sua famiglia e all’Italia. A suo modo un film che anticipava il disastro italiano di oggi. Ci sono anche Laura Chiatti e Anna Bonaiuto, ma ruba la scena a tutti uno strepitoso Marco Giallini, ancora inedito, come cocainomane. Mai diretto meglio.

Ho un pessimo ricordo invece di un tardissimo film di John Wayne, “La stella di latta”, Iris alle 21, diretto dall’onesto ma loffio Andrew McLaglen. Lo stesso Wayne lo ricordava come non riuscito. Inoltre lo interpreta già piuttosto malconcio, tra tumore e enfisema, al punto che non riesce a salir bene a cavallo e lo doppia per le cavalcate lo stunt Chuck Robertson. Ci sono anche Gary Grimes, Neville Brand, George Kennedy coi baffi, Harry Carey Jr., il forzuto Dan Vadis. Critiche pessime.

Non sono un fan dell’ecologista “Captain Fantastic” di Matt Ross con Viggo Mortensen, Rai 5 alle 21, 15, ma ammetto che la prima parte con lui e i suoi figli che vivono come Tarzan nella foresta è molto divertente. Viggo venne pure candidato all’Oscar. Ricordo che quando lo intervistai mi parlò anche della Roma che aveva visto all’Olimpico Stadio. Grande.

Potrebbe rivelarci qualche sorpresa l'incontro tra Diane Keaton e Brendan Gleeson in “Appuntamento al parco” di Joel Hopkins, Rai Movie alle 21, 15. Non ha grandi critiche, ma vedo che invece è proprio considerato un disastro “La settima musa” del maestro del brivido spagnolo Jaume Balaguerò su Rai4 alle 21, 10, con Elliot Cowan, Franka Potente, Christopher Lloyd. Possibile che mi sia scappato in sala?

In seconda serata posso segnalarvi l’ottimo “Argo” di e con Ben Affleck, Canale 5 alle 23, 35, tratto da una storia vera molto ben ricostruita sulla crisi degli ostaggi a Teheran nel 1979. Gran cast che comprende anche Bryan Cranston e Alan Arkin e John Goodman che fanno i finti produttori americani che vogliono girare un film di fantascienza in Iran.

Mi sembra interessante, anche se ha critiche pessime, “Hector e la ricerca della felicità”, Rai Movie alle 23, di Peter Chelsom con Simon Pegg, Rosamund Pile, Christopher Plummer e Toni Colette. Mentre andate sul sicuro con le avventure del giovane John Lennon descritte da Sam Taylor Wood nell’acclamato “Nowhere Boy”, Rai 5 23, 35, con Aaron Johnson e Kristin Scott Thomas.

Nella notte lo schermo si scalda su Rete4 alle 00, 45 col trashissimo e bruttissimo “Dottor Jekyll e gentile signora” di Steno con Paolo Villaggio nel doppio ruolo di Jekyll, mostro del potere economico a capo di una multinazionale e del angioletto Hyde, buonissimo, e la bellissima Edwige come gentile signora sempre nuda che fa tirar fuori la lingua al perfido Jekyll. Ci sono anche Gordon Mitchell, Gianrico Tedeschi e Paolo Paoloni.

Ricordo poco riuscito il polpettone tratto da un gran racconto di Patricia Highsmith ambientato nella Grecia del 1962, “I due volti di gennaio”, opera prima di Hossein Amini, Rai Movie alle’1, 05, malgrado il gran cast composto da Viggo Mortensen, Kirsten Dunst e Oscar Isaac. Le critiche americane però non sono male e, evidentemente, il film migliora quando lo paragoni ai prodotti di questi ultimissimi tempi.

Non è male il thriller “La finestra della camera da letto” di Curtis Hanson, regista di “L.A.Confidential”, Iris all’1, 05, con Steve Guttenberg, Elizabeth McGovern e Isabelle Huppert protagonisti. Guttenberg ricorda che il produttore, Dino De Laurentiis, dopo la prima settimana di riprese sostituì tutta la troupe tecnica con una troupe italiana, ma Curtis Hanson chiese che potesse rimanere il direttore della fotografia, Gilbert Taylor.

Per fortuna che su Cine 34 all’1, 25 arriva il bestione peloso “Yeti – Il gigante del XX secolo” del grande Frank Kramer alias Gianfranco Parolini a portarci un po’ di allegria stracultista. Il film è quasi terribile, con effetti speciali impossibili, ma proprio per questo l’ho adorato da subito.

Mimmo Crao è lo Yeti, ora vive in Canada…, ma ci sono anche Antonella Interlenghi, Tony Kendall e Matteo Zoffoli. Per i fan di Alejandro Inarritu ricordo alle 2, 45 su Rai movie il complesso “Babel” con Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael Garcia Bernal, un simpatico rompicapo per il pubblico e ultimo film del regista costruito come un puzzle da ricostruire.

Su Iris alle 2, 55 c’è “Il magnate greco” di J. Lee Thompson con Anthony Quinn come il potente Onassis, Jacqueline Bisset come Jackie Kennedy, Marilù Tolo come Maria Callas. Assolutamente “tabloid friendly”, ma divertente.

Nella notte arriva poi “Belle al bar”, Cine 34 alle 3, 05, con Alessandro Benvenuti che si innamora di Eva Robin’s. Oggi non fa più effetto, però. Ma Rete 4 alle 3, 10 si spara un capolavoro assoluto come “Il santo patrono”, erotichello comico di Bitto Albertini con Lucio Dalla, giovane parroco, da poco arrivato nel paesino laziale di Fonte Paradiso, si trova a risolvere un bel problema.

Cerca cioè di convincere i suoi parrocchiani a tornare in chiesa dopo che il Vaticano ha declassato il loro santo patrono, San Satiro Vedovo. Così ora dovrebbero pregare San Silvestro e non San Satiro. E non se la sentono. Un finto miracolo salverà la situazione.

“In quell’anno”, raccontava il regista Bitto Albertini a “Nocturno”, “il Vaticano declassò dei santi, ci fu uno scandalo, dato che persino San Gennaro venne declassato. Io mi inventai un nome di un santo completamente fittizio, San Satiro, solo per scoprire che questo santo effettivamente esisteva!”. Dalla canta pure. Rarissimo.

La serataccia si chiude con un terribile, nel ricordo di allora, “Il segreto di Ringo”, unico western di Arturo Ruiz Castillo, attivissimo membro della Junta de Clasification y Censura, cioè la potente censura spagnola. Si tratta di un western totalmente spagnolo, si definiscono chorizo western, piuttosto manipolato.

Ringo in realtà è stato inserito solo nella versione italiana, visto che il titolo originale spagnolo è El secreto del capitán O’Hara e non compare nessun Johnny Harrison come protagonista (ci siete cascati, eh?!). È infatti German Cobos, nei panni del capitano O’Hara, il protagonista della storia, che lo vede salvare nel deserto Mary, unica sopravvissuta a un attacco indiano.

Lei è fidanzata col maggiore Brooks, ma non lo ama affatto. E lo ama ancor meno O’Hara, visto che il maggiore lo ha portato a giudizio della corte militare. Lo accusa, a torto, di tradimento. Non solo, Brooks odia gli indiani e li vorrebbe morti, quando O’Hara si adopera per la pace. Aggiungiamo al tutto che tra O’Hara e Mary scoppierà l’amore.

Presentato con troppa enfasi sui nostri giornali, “Un western da tutto esaurito”. Visto allora sembrava già un reperto archelogico del muto, malgrado il grande schermo del Supervision e il colore già slabbrato. Soprattutto non aveva nessuna tensione da spaghetti. Ricordo che lo proiettavano nelle piazze dei paesini i preti nelle feste dei santi locali. Chiedendoci quale sia il segreto di Ringo potete anche addormentarvi. Buona notte.

