Marco Giusti per Dagospia

Giornatona per chi rimane a casa a guardare la tv a brindare per la prima vera sconfitta della destra meloniana. Intanto, su Rai Uno, avete altre due nuove puntate della quarta e ultima stagione di “L’amica geniale”, diretta da Laura Bispuri, dove finalmente usciremo dal mal di testa di Nino o non Nino e dove Lila e Lenù, interpretate adesso da Irene Maiorino e Alba Rohrwacher finale si ritrovano. Da domani le trovate su Rai Play, ovviamente.

Ma oggi avete anche su Paramount le prime due puntate del clamoroso “Landman”, scritto e diretto da Taylor Sheridan con Billy Bob Thornton nel ruolo del potente Tommy Norris che ci spiega il giro d’affari del petrolio del Texas e il rapporto che hanno i petrolieri texani con i narcotrafficanti. La prima puntata, dove trovate anche Jon Hamm, il ricco socio borghese di Tommy, Ali Larter, Jacob Lofland, Michelle Randolph, è notevolissima.

Leggo che altre puntate sono dirette da Stephen Kay e Michael Friedman. Sempre su Paramount e sempre scritta e prodotta da Taylor Sheridan è la bella serie d’azione ambientata tra America e Medio Oriente in guerra, “Lioness” con una strepitosa Zoe Saldana che istruisce la novellina, la bellissima Laysca De Oliveira al lavoro di talpa in quel di Kuwait City e dintorni. Ci sono anche Morgan Freeman e Nicole Kidman. Le puntate sono dirette da Stephen Kay, John Hillcoat e dallo stesso Taylor Sheridan.

Non ho visto la prima puntata di “Alex Cross”, serie crime inglese diretta da Ben Watkins con Aldis Hodge come Alex Cross, Isaiah Mustafa e Juanita Jennings. Leggo che non è originalissima, ma si vede. Ho visto invece e sono impazzito, anche se è non poco coatta, per la seconda incredibile stagione di “Arcane: League of Legends”, serie animata ideata da Alex Yee e Christian Linke, che sta facendo impazzire i ragazzi di tutto il mondo. Tratta dal videogioco superpopolare Arcane, è uno spettacolo di tecnica impressionante che vi consiglio di gustare con attenzione.

A tutto questo, che è già molto, si aggiunge la nuova serie di Sky “Dune: Prophecy” diretto da Anna Foster con Emily Watson cone Valya Harkonnen, Olivia Williams come Tula Harkonnen, Travis Fimmel come Desmond Hart, Jodhi May come imperatrice Natalya, Mark Strong come imperatore. Confesso che non ne posso più di “dune” e la penso un po’ come Quentin Tarantino. Lo abbiamo già visto, tanti anni fa, diretto da un genio come David Lynch. Ma perché dobbiamo rifare sempre le stesse cose?

